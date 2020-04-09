🛡️ Schützen Sie Ihr Prop-Firmenkonto vor Regelverstößen

PropGuard Basic - Freier Handelsschutz für Prop Firm Challenges

PropGuard Basic ist ein KOSTENLOSER EA, der Prop-Firmen-Händlern helfen soll, die Challenge-Regeln einzuhalten. Verletzen Sie nie wieder versehentlich Ihre täglichen Drawdown- oder Gewinnziele!

✅ Hauptmerkmale

📊 Echtzeit-Überwachung - Visueller Performance-Balken zeigt Ihre Position zwischen Drawdown-Limit und Gewinnziel mit farbkodiertem Status

🎯 Gewinnzielschutz - Schließt automatisch alle Trades, wenn das Tagesziel erreicht wird, und verhindert so Overtrading

📉 Drawdown-Schutz - Echtzeitüberwachung mit 80%iger akustischer Warnung und automatischer Schließung bei Annäherung an die Grenzen

📰 Nachrichtenschutz - 2 manuelle Ereignisse + FFC-Kalenderintegration mit automatischer Erkennung, automatischer Schließung und Handelsblockierung während volatiler Nachrichtenfenster

📅Friday Auto-Close - Schließt Positionen automatisch vor dem Wochenende

🏆Challenge Tracker - Fortschrittsbalken, Statistikansicht, grafische Ansicht mit Gleichgewichtskurve, unterstützt statischen und trailing Drawdown

🚨 Visuelle Warnungen - Rote Diagrammhintergründe, Bildschirmmeldungen, Countdown-Timer, akustische Warnungen

⚙️ Einfache Einrichtung

An jedes Diagramm anhängen Drawdown- und Gewinnziel-Prozentsätze einstellen Konfigurieren Sie auf Wunsch den Nachrichtenschutz Challenge Tracking aktivieren Das war's! PropGuard schützt Sie automatisch

⚠️ Wichtige Hinweise

Sie müssen den Algo-Handel ausschalten, wenn Sie dazu aufgefordert werden

https://nfs.faireconomy.media zu WebRequest für FFC-Nachrichten hinzufügen

Funktioniert mit jedem Zeitrahmen und jedem Symbol

🔓 Premium Features:

🚀 UPGRADE AUF PROPGUARD VOLLVERSION!

💥 MT5 Auto-Shutdown - Schaltet MT5 automatisch ab, wenn Limits erreicht werden. MT5 wird sicher geschlossen und automatisch wieder geöffnet, wenn die Beschränkung endet, was garantiert, dass während der geschützten Fenster keine Trades stattfinden. Inklusive Wochenendabschaltung mit automatischem Neustart.

⏱️ Min Hold Time Protection - Stellt sicher, dass die Trades die Mindesthaltezeit einhalten, mit visuellem Timerpanel

📊 Pending Order Management - Behalten Sie Aufträge während der Nachrichten, stornieren Sie sie vorübergehend oder stornieren Sie sie dauerhaft.

🎚️ SL/TP Management - Vorübergehendes Entfernen von SL/TP während der Nachrichten, automatische Wiederherstellung danach

📈 Basket Profit Mode - Verfolgen und schließen Sie mehrere Trades als einen einzigen Basket

🔢 Trade Count Limits - Setzen Sie maximale Trades global und pro Symbol

📱 Push-Benachrichtigungen - Benachrichtigungen auf Ihrem Telefon für alle Ereignisse

💰 Kommissionseinstellungen - Konfigurierbare Kommission pro Lot für genaue P&L

🎨 Vollständige Anpassung - Panelgrößen (720p/1080p/4K), Umschalten aller Alarme, benutzerdefinierte Töne

🌍 Erweiterte FFC-Filterung - Filter nach Währung mit benutzerdefinierten Paaren pro Währung

🔐 Reset-Taste & DD-Sicherheitspuffer - Manuelle Überbrückung und konfigurierbare Sicherheitsspanne

📊 Funktionsvergleich

Merkmal Basis FULL Leistungsleiste ✅ ✅ Gewinn-/Tagesgeldschutz ✅ ✅ Nachrichtenschutz ✅ ✅ Freitag Auto-Close ✅ ✅ Challenge Tracker ✅ ✅ Visuelle Warnungen ✅ ✅ MT5 Automatische Abschaltung ❌ ✅ Min. Haltezeit ❌ ✅ Pending Order Mgmt ❌ ✅ Temp SL/TP-Entfernung ❌ ✅ Korbgewinn-Modus ❌ ✅ Trade Count Limits ❌ ✅ Push-Benachrichtigungen ❌ ✅ Kommissionseinstellungen ❌ ✅ Vollständige Anpassung ❌ ✅ FFC-Währungsfilter ❌ ✅

