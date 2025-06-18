- Bitte testen Sie das Produkt vor dem Kauf mit dem Strategy Tester, um zu verstehen, wie es funktioniert.

- Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie mich über eine private Nachricht - ich bin immer für Sie da.

- Senden Sie mir nach dem Kauf einen Screenshot Ihrer Bestellung, um einen KOSTENLOSEN EA als Geschenk zu erhalten.



Überblick

Daily Trading Limiter ist ein Expert Advisor (EA) für MetaTrader 5, der Händlern hilft, Disziplin zu wahren, indem er tägliche Handelslimits durchsetzt. Der EA verhindert Overtrading und übermäßige Drawdowns, indem er automatisch neue Trades blockiert, sobald die voreingestellten Limits erreicht sind.

Wichtigste Merkmale

Handelslimits

Legen Sie die maximal zulässige Anzahl von Trades pro Tag fest

Festlegen des maximalen täglichen Drawdowns (Prozentsatz oder fester Betrag)

Automatische Blockierung von Geschäften bei Erreichen der Limits

Tägliche Rücksetzung zu einer vom Benutzer festgelegten Zeit

Integriertes Handels-Panel

Eingebaute Kauf- und Verkaufstasten

Einstellbare Losgröße mit Erhöhungs-/Verringerungskontrollen

Spread-Anzeige in Echtzeit

Trades werden VOR der Ausführung gegen Limits geprüft

Verhindert Spread-Verluste durch blockierte Trades

Visuelle Schnittstelle

Dunkel gestaltetes Bedienfeld

Echtzeit-Anzeige von: Aktuelle Anzahl der Trades im Vergleich zum erlaubten Maximum Aktueller Drawdown-Betrag und Prozentsatz Kontostand und tägliche Gewinn- und Verlustrechnung Zeit bis zum täglichen Zurücksetzen Aktueller Handelsstatus (aktiv/gewarnt/gesperrt)

Farbcodierte Warnungen: Grün: Sicherer Handel Gelb: Nähert sich den Limits Rot: Handel gesperrt



Schutzfunktionen

Pre-Trade-Validierung verhindert Aufträge bei Erreichen von Limits

Warn-Popups bei Annäherung an Limits

Endgültige Handelswarnungen

Drawdown-Näherungswarnungen (bei 80% des Limits)

Kann nicht außer Kraft gesetzt werden, wenn es gesperrt ist

Wie funktioniert es?

Legen Sie Ihr tägliches Handelslimit fest (z.B. 5 Trades) Legen Sie Ihren maximalen Drawdown fest (z.B. 2% oder $100) Handeln Sie mit den integrierten Buy/Sell-Schaltflächen EA verfolgt alle Trades und berechnet den Drawdown Wenn die Limits erreicht sind, wird der Handel blockiert Alle Limits werden jeden Tag zu der von Ihnen festgelegten Zeit zurückgesetzt

Technische Details

Plattform: MetaTrader 5

Aktualisierungsfrequenz: 250ms

Verwendet die magische Zahl, um seine eigenen Trades zu verfolgen

Kompatibel mit allen Währungspaaren und Zeitfenstern

Geringer Ressourcenverbrauch

Eingabe-Parameter

Maximale tägliche Trades

Maximaler täglicher Drawdown (% oder $)

Stunde und Minute zurücksetzen

Standard-Lotgröße und -Limits

Schlupf-Toleranz

Magische Zahl

Warn-Popup-Einstellungen

UI-Position und Farben

Vorteile

Erhöht automatisch die Handelsdisziplin

Verhindert emotionales Overtrading

Schützt das Konto vor übermäßigen Verlusten

Kein Spread-Verlust bei blockierten Geschäften (Überprüfung vor der Bestellung)

Nützlich für Prop-Firm-Herausforderungen mit täglichen Limits

Hilft beim Aufbau konsistenter Handelsgewohnheiten

Installation

Kopieren Sie die .mq5 Datei in Ihren MT5 Experts Ordner In MetaEditor kompilieren An ein beliebiges Diagramm anhängen Konfigurieren Sie Ihre täglichen Limits Verwenden Sie die integrierten Handelsschaltflächen





Anforderungen

MetaTrader 5-Plattform

Windows-PC oder VPS

Aktives Handelskonto (Demo oder Live)

Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung, kontaktieren Sie uns per Direktnachricht

Preis: $30

Version: 2.0 Zuletzt aktualisiert: Januar 2025 Anbieter: AJB Handelslösungen