Master US30
- Experten
- Evgeniy Zhdan
- Version: 1.1
- Aktivierungen: 5
MasterUS30 - Automatisiertes Handelssystem für US30
MasterUS30 ist ein professioneller Trading Advisor, der speziell für den Handel mit dem US30 Index (Dow Jones Industrial Average) entwickelt wurde.
Das System verwendet einen umfassenden technischen Analysealgorithmus, um Handelsmöglichkeiten zu identifizieren und Positionen zu verwalten.
Niedriger Preis, hohe Qualität! Schneller Code! Keine Chart-Dekorationen, da sie die Leistung verlangsamen!
Der Advisor kann mit einer Mindesteinlage arbeiten (vorzugsweise ab $100 mit beliebigem Hebel), da es kein Averaging und keine großen Konto-Drawdowns gibt.
MT4-Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/156932
Keine künstliche KI! Nur schnelle Analyse und schnelle Positionskontrolle! Geeignet für FIFO und Prop-Firmen!
Kanal: https: //www.mql5.com/en/channels/algotrader
SCHLÜSSEL-FEATURES
Handelsstrategie:
- Multi-Indikator-Analyse mit RSI, CCI, Stochastik, ADX und anderen technischen Indikatoren
- Analyse von Preiskanälen und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus
- Filtersystem für die Bestätigung von Handelssignalen
- Unterstützung für Market und Pending Orders
- Automatische Erkennung der Trendrichtung
Kapital-Management:
- Drei Modi zur Berechnung des Volumens: Minimum Lot, Fixed Lot, Prozentsatz der Einlage
- Flexible Einstellungen für das Risikomanagement
- Nicht empfohlen: Martingale-System mit Lot-Erhöhung nach Verlust
- Maximale Lotbegrenzung zur Risikokontrolle
- Automatische Berechnung der optimalen Positionsgröße
Kapitalschutz:
- Anpassbare Take Profit- und Stop Loss-Niveaus
- Trailing-Stop mit der Möglichkeit, bei jedem Tick oder auf Balkenbasis zu arbeiten
- Slippage-Schutz
Einstellungen:
Der Advisor bietet ein Minimum an anpassbaren Parametern, so dass Sie ihn schnell an verschiedene Handelsstile und Marktbedingungen anpassen können. Alle Parameter sind logisch gruppiert, um die Konfiguration zu erleichtern.
EMPFEHLUNGEN
- Testen Sie den Advisor unbedingt auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem echten Konto einsetzen.
- Empfohlen für den Einsatz auf Konten mit schneller Orderausführung
- Beginnen Sie mit konservativen Einstellungen für das Risikomanagement