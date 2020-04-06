Master US30

MasterUS30 - Sistema de Trading Automatizado para US30

MasterUS30 es un asesor de operaciones profesional desarrollado específicamente para operar con el índice US30 (Dow Jones Industrial Average).

El sistema utiliza un completo algoritmo de análisis técnico para identificar oportunidades de trading y gestionar posiciones.

¡Precio bajo, alta calidad! ¡Código rápido! Sin decoraciones de gráficos, ¡ya que ralentizan el rendimiento!

El asesor puede trabajar con un depósito mínimo (preferiblemente a partir de 100$ con cualquier apalancamiento), ya que no hay promedios ni grandes detracciones de cuenta.

MT4-versión: https: //www.mql5.com/en/market/product/156932

¡Sin IA falsa! ¡Sólo análisis rápido y control de posición rápido! ¡Adecuado para empresas FIFO y prop!

Canal: https: //www.mql5.com/en/channels/algotrader

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Estrategia de negociación:

  • Análisis multiindicador utilizando RSI, CCI, Estocástico, ADX y otros indicadores técnicos
  • Análisis de canales de precios y niveles de soporte/resistencia
  • Sistema de filtros para la confirmación de señales de trading
  • Soporte para órdenes de mercado y pendientes
  • Detección automática de la dirección de la tendencia

Gestión del capital:

  • Tres modos de cálculo del volumen: lote mínimo, lote fijo, porcentaje del depósito
  • Ajustes flexibles de gestión del riesgo
  • No se recomienda utilizar: sistema de martingala con aumento de lote tras pérdida
  • Limitación del lote máximo para el control del riesgo
  • Cálculo automático del tamaño óptimo de la posición

Protección del capital:

  • Niveles de Take Profit y Stop Loss personalizables
  • Trailing stop con posibilidad de trabajar en cada tick o por barras
  • Protección contra deslizamientos

Ajustes:

El asesor ofrece un mínimo de parámetros personalizables, lo que le permite adaptarlo rápidamente a diversos estilos de negociación y condiciones de mercado. Todos los parámetros están agrupados de forma lógica para facilitar su configuración.

RECOMENDACIONES

  • Es obligatorio probarlo en una cuenta demo antes de utilizarlo en una cuenta real
  • Se recomienda su uso en cuentas con ejecución rápida de órdenes
  • Comience con una configuración conservadora de la gestión de riesgos

