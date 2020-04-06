Master US30

MasterUS30 - Автоматическая торговая система для US30

MasterUS30 — профессиональный торговый советник, разработанный специально для работы на индексе US30 (Dow Jones Industrial Average).

Система использует комплексный алгоритм технического анализа для поиска торговых возможностей и управления позициями.

Невысокая цена, высокое качество! Быстрый код! Никаких украшений графика, так как это замедляет работу!

Советник может работать с минимального депозита (желательно от $100 с любым плечом), так как нет усреднений и нет больших просадок депозита.

Версия для MT4https://www.mql5.com/ru/market/product/156932

Никаких фейковых ИИ! Только быстрый анализ и быстрый контроль позиций! Подходит для FIFO и проп-фирм!

Каналhttps://www.mql5.com/ru/channels/algotrader

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Стратегия торговли:

  • Мультииндикаторный анализ с использованием RSI, CCI, Stochastic, ADX и других технических индикаторов
  • Анализ ценовых каналов и уровней поддержки/сопротивления
  • Система фильтров для подтверждения торговых сигналов
  • Поддержка как рыночных, так и отложенных ордеров
  • Автоматическое определение направления тренда

Управление капиталом:

  • Три режима расчета объема: минимальный лот, фиксированный лот, процент от депозита
  • Гибкая настройка риск-менеджмента
  • Не рекомендуется использовать: система мартингейла с возможностью увеличения лота после убытка
  • Ограничение максимального лота для контроля рисков
  • Автоматический расчет оптимального размера позиции

Защита капитала:

  • Настраиваемые уровни Take Profit и Stop Loss
  • Трейлинг-стоп с возможностью работы на каждом тике или по барам
  • Защита от проскальзывания

Настройки:

Советник предлагает минимум настраиваемых параметров, что позволяет быстро адаптировать его под различные торговые стили и условия рынка. Все параметры логически сгруппированы для удобства настройки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

  • Тестирование на демо-счете обязательно перед использованием на реальном счете
  • Рекомендуется использовать на счетах с быстрым исполнением ордеров
  • Начинайте с консервативных настроек риск-менеджмента

Рекомендуем также
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Эксперты
Финансовый Робот SolarTrade Suite: LaunchPad Market Expert - предназначенный для открытия торговых сделок! Это торговый робот, который использует особые инновационные и передовые алгоритмы для рассчета своих значений, Ваш Помошник в Мире Финансовых Рынков. Испольуйте наш набор индикаторов из серии SolarTrade Suite чтобы лучше выбрать момент для запуска этого робота. Проверьте другие наши продукты из серии SolarTrade Suite внизу описания. Хотите уверенно ориентироваться в мире инвестиций и фи
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Эксперты
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
The Bitcoin Reaper
Profalgo Limited
3.7 (33)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене будет доступно лишь очень ограниченное количество экземпляров! Окончательная цена: 999$ НОВИНКА (от 349$) --> ПОЛУЧИТЕ 1 EA БЕСПЛАТНО (для 2 номеров торговых счетов). Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE SIGNAL LIVE SIGNAL V2.0 UPDATE 2.0 INFO Добро пожаловать в BITCOIN REAPER!   После колоссального успеха Gold Reaper я решил, что пришло время применить те же принципы победы к рынку биткоинов,
MadoCryptoXPro
Mohamad Taha
Эксперты
New Product Description for MadoCryptoXPro --- MadoCryptoXPro — The Smartest Crypto Warrior ️ Battle-tested on BTC & ETH. Built for real-time chaos. --- MadoCryptoXPro isn’t just another technical bot. It’s a battlefield machine designed to handle the madness of BTCUSD and ETHUSD with surgical precision. Whether the market is flat, trending, or just plain psycho — it stays focused, adapts fast, and protects your capital like a vault guard on Red Bull. --- Core Features: Smart
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic   R esponsive   A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhaps the most popul
Simo Professional
Maryna Shulzhenko
Эксперты
Описание   Simo : инновационный робот с уникальной торговой системой Simo представляет собой революционного торгового робота, который меняет правила игры благодаря своей уникальной торговой системе. Используя анализ настроений и машинное обучение, Simo обеспечивает совершение сделок на новом уровне. Этот робот может работать на любом часовом периоде, с любой валютной парой и на сервере любого брокера. Simo использует собственный алгоритм для принятия торговых решений. Разнообразные подходы к а
Trade bot Smartic
Dmytro Merenko
Эксперты
ID Trade_Bot BS - an effective tool for automated trading using RSI Trade_Bot BS is an efficient solution for automated trading based on RSI, allowing flexible parameter customization and risk management. Thanks to the ability to choose a trading mode, dynamic Stop-Loss and Take-Profit levels, and trading mode adjustment (buying, selling, or both), it is suitable for various trading strategies. Key Features: Uses the RSI indicator to determine market conditions. Automatically opens an
Exp TickSniper PRO FULL
Vladislav Andruschenko
3.97 (58)
Эксперты
Exp-TickSniper -  высокоскоростной тиковый скальпер (scalper) с автоподбором параметров для каждой валютной пары автоматически. Вы мечтаете о советнике, который будет автоматически рассчитывать параметры торговли? Автоматически оптимизироваться и настраиваться? Мы представляем нашу новую разработку в мире форекс. Тиковый скальпер для терминалов  МТ5 TickSniper . Версия TickSniper  Скальпер  для терминала MetaTrader 4 TickSniper - Полная инструкция   + DEMO + PDF Советник разработан на основе о
DS Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (32)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Hamster Scalping mt5
Ramil Minniakhmetov
4.71 (234)
Эксперты
Hamster Scalping - полностью автоматический торговый советник. Стратегия ночной скальпинг. В качестве входов используется индикатор RSI и фильтр по ATR. Для работы советника требуется хеджинговый тип счета. ВАЖНО! Свяжитесь со мной сразу после покупки, чтобы получить инструкции и бонус! Мониторинг реальной работы, а также другие мои разработки можно посмотреть тут: https://www.mql5.com/ru/users/mechanic/seller Общие рекомендации Минимальный депозит 100 долларов, используйте ECN счета с минимальн
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven
Fabio Rodrigues
Эксперты
CrossRoad Scalping Pro Infinite Breakeven будет работать по специальной цене до 8 декабря 2025 года. Этот советник адаптируется к любому активу. Он универсален. Multi-Asset Scalper EA — профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для платформы MetaTrader 5 и предназначенная для скальпинга нескольких активов одновременно. Версия 8.2 включает в себя технологию многотаймфреймовых сигналов с тройным подтверждением и интегрированным управлением рисками. Техническая архитектура
Neon Trade EA MT5
Evgeniy Ilin
Эксперты
Neon Trade — суперсовременное торговое решение, которое открывает вам путь к финансовой свободе и наивысшему уровню трейдинга Я стремился создать уникальное торговое решение, способное удовлетворить потребности любого трейдера независимо от его целей и задач. Основной идеей стало объединение машинного обучения с продвинутыми торговыми приёмами таким образом, чтобы извлечь максимум из их совместного использования. Система применима как для разгона небольших депозитов за 1–2 месяца, так и для мак
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Эксперты
PROMO: SPEND MORE TIME WITH YOUR FAMILY. ENJOY LIFE… DO NOTHING. We would like to share our coding skills to fellow traders and most especially to people from all walks of life to have the opportunity to trade or invest using auto-trading way to provide other source of income while letting the robot and your money works for you.  Recommendations: Timeframe:   H1   (Any Timeframe) Supported currency pairs:   EURUSD , EURCHF,   USDCAD, AUDCAD, EURAUD and many more... MT4 Version :   Here! Live
Nova WDX Trader
Anita Monus
Эксперты
Nova WDX Trader is a refined implementation of the classic ADX Wilder trend strength algorithm — engineered into a disciplined, automated trading strategy that respects momentum, structure, and timing. It builds on the original logic introduced by Welles Wilder, enhancing it with modern execution and risk control. Rather than reacting to short-term volatility, Nova WDX Trader waits for confirmed directional strength based on Wilder’s ADX formula, ensuring every trade has context and conviction.
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Эксперты
Скальпинг бот для пары золото/доллар (XAU/USD) — это мощное и универсальное решение для трейдеров, которое обеспечивает максимальную эффективность в условиях динамичного рынка. Бот специально разработан для скальпинга: он анализирует изменения цены и делает ставки ещё до начала значительного движения. Это позволяет заранее занимать выгодные позиции и извлекать прибыль из самых малейших рыночных колебаний. Основные преимущества: Гибкость: Подходит для любых рыночных условий и адаптируется под ваш
Majd Qatuni exp
Majd Ahmad Mahmoud Qatuni
Эксперты
MAJD QATUNI Trend Reversal EA v1.27 A fully automated Expert Advisor tested specifically on Gold (XAUUSD) , designed to capture potential market reversals after strong momentum periods. It uses a consecutive candlestick pattern , enhanced by multi-indicator filters and advanced risk management for precise entries and profit protection. Current price is for demo use only. Key Features: Momentum-Based Reversal Strategy: Detects N consecutive bullish/bearish candles, then waits for a correction
Universal MT5 MACD
Volodymyr Hrybachov
Эксперты
Торговый робот на индикаторе MACD Это упрощенная версия   торгового робота , использует только одну стратегию для входа (расширенная версия имеет более 10 стратегий) Преимущества эксперта: Скальпинг, Мартингейл, сеточная торговля. Вы можете настроить торговлю только одним ордером или сеткой ордеров. Гибко настраиваемая сетка ордеров с   динамическим,  фиксированным или мультипликатором шага и торгового лота позволит адаптировать эксперт практически под любой торговый инструмент. Система восст
PSAR Expert Extended MT5
Alexander Fedosov
Эксперты
Работа данного советника основана на работе индикатора Parabolic SAR . В расширенную версию советника вошли следующие изменения и улучшения: Произведен мониторинг поведения советника на различных типах торговых счетов и различных условиях(фиксированный/плавающий спред, ECN/центовые счета и т.д.) Расширен функционал советника. Стал более гибким и улучшил эффективность, в частности наблюдение за открытыми позициями. Работает как на 5-значных, так и на 4-значных котировках. Советник не использует м
Super Rebate Mix System
Mr Punnatorn Tunbee
Эксперты
Basic working principles of EA will have 2 main systems. 1. Timed order opening means that at the specified time the EA will open 1 Buy order and 1 Sell order. 2. When the graph is strong, the EA will remember the speed of the graph. is the number of points per second which can be determined You can set the number of orders in the function ( Loop Order ). The order closing system uses the trailling moneym Loss system, but I set it as a percentage to make it easier to calculate when the capital
Fundamental Robot MT5
Kyra Nickaline Watson-gordon
Эксперты
Fundamental Robot is an Expert Advisor based on Fundamental Signals Indicator. The Fundamental Signals Indicator has a powerful calculation engine that can predict market movement over 30000 points. The indicator is named fundamental because it can predict trends with large movements, no complicated inputs and low risk.  The EA works with low margin levels and thus has low risk. Using EA : The EA is very simple and without complicated input parameters. These are main parameters must be set
VR Black Box MT5
Vladimir Pastushak
1 (1)
Эксперты
Торговый робот VR Black Box основан на популярной и проверенной временем стратегии следования за трендом. В течение нескольких лет он совершенствовался на реальных торговых счетах через регулярные обновления и внедрение новых идей. Благодаря этому, VR Black Box стал мощным и уникальным торговым роботом, который способен впечатлить как новичков, так и опытных трейдеров. Для того чтобы ознакомиться с роботом и оценить его эффективность, достаточно установить его на демо-счет и наблюдать за результ
SmartRisk MA Pro
Oleg Polyanchuk
Эксперты
SmartRisk MA Pro Обзор стратегии: SmartRisk MA Pro — это оптимизированная, риск-ориентированная автоматическая торговая стратегия (советник), разработанная для платформы MetaTrader 5. Она предназначена для идентификации торговых возможностей на основе динамики ценовых отклонений от скользящих средних и обладает комплексной системой управления капиталом. Советник работает по логике "нового бара", что обеспечивает стабильность и предсказуемость исполнения торговых сигналов. Принципы работы и торг
ThanosAlgotrade
Irina Manikeeva
1 (1)
Эксперты
ThanosAlgotrade автоматический торговый советник для получения стабильной прибыли на длительном временном промежутке. Не требует ручного вмешательства. Предназначен для работы в терминале МТ5 на счетах типа "хедж" Советник нужно установить на график валютной пары EURUSD на тайм фрейм М1 и включить автоторговлю. Мониторинг работы советника  можно посмотреть здесь - ( ссылка на сигнал)
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Эксперты
Советник S&P 500 Scalper — это инновационный инструмент, разработанный для трейдеров, желающих успешно торговать индексом S&P 500. Этот индекс является одним из наиболее широко используемых и престижных индикаторов американского фондового рынка, включающий 500 крупнейших компаний США. Особенности: Автоматизированные торговые решения: Советник основан на передовых алгоритмах и техническом анализе, позволяющих автоматически адаптировать стратегию к изменяющимся рыночным условиям. Разносторонний п
Impuls Pro
Sergey Batudayev
Эксперты
Стратегия советника строиться на  Swing трейдинге , со входами после резких импульсов,    вычисляемых индикатором iPump. Как ранее упоминалось, в советнике есть возможность открытие ручных сделок с автоматическим сопровождением – для нисходящего тренда  ↓ мы входим в сделку   после коррекционного роста цены, актив попадет в зону перекупленности, мы продаем по тренду. – для восходящего тренда ↑мы входим в сделку после коррекционного падения цены, актив попадет в зону перепроданности, мы покупаем
LT Gap EA
Sie Samuel Roland Youl
Эксперты
Discover the ultimate solution for trading market gaps with the LT Gap EA, now available on MQL5. With three powerful strategies at your disposal, you can maximize your gap trading potential like never before. Key Features: Versatile Strategies: Choose from three distinct gap trading strategies. Trade all gaps, focus on gaps meeting predefined minimum criteria, or execute trades exclusively when gap distances match predefined values. Customization Galore: Tailor your trading experience with a w
Expert Smart Trend
Ruslan Pishun
3 (6)
Эксперты
Советник использует торговые систему по тренду с помощью индикаторов Envelopes и CCI, и каждый индикатор использует до пяти разных периодов для вычисления трендов. Советник использует экономические новости для вычисления продолжительного движения цен. Встроен умный адаптируемый фильтр фиксации прибыли. Советник оптимизирован отдельно на каждую валюту и таймфрейм. Внимание! Советник только для счетов типа "hedging" (хеджинг). Real monitoring:  https://www.mql5.com/en/signals/1777767 Monitoring
Bear vs Bull EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Bear vs Bull EA Is a automated adviser for daily operation of the FOREX currency market in a volatile and calm market. Suitable for both experienced traders and beginners. It works with any brokers, including American brokers, requiring FIFO to close primarily previously opened transactions. *In order to enable the panel, it is necessary to set the parameter DRAW_INFORMATION = true in the settings; - Recommendations Before using on real money, test the adviser with minimal risk on a cent tradi
С этим продуктом покупают
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (377)
Эксперты
Привет, трейдеры! Я —   Королева Quantum   , жемчужина всей экосистемы Quantum и самый высокорейтинговый и продаваемый советник в истории MQL5. Более 20 месяцев торговли на реальных счетах позволили мне заслужить звание бесспорной королевы XAUUSD. Моя специальность? ЗОЛОТО. Моя миссия? Обеспечивать стабильные, точные и разумные результаты торговли — снова и снова. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Цена
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (20)
Эксперты
РЕАЛЬНЫЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНЫМ ТОРГОВЫМ СЧЕТОМ: MT4 по умолчанию (более 7 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2329380 IC Markets MT5 (более 5 месяцев реальной торговли): https://www.mql5.com/ru/signals/2340132 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Мое сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 КОПИЕЙ ИЗ 10 ПО 399 ДОЛЛАРОВ! После этого цена будет повышена до 499 долларов. Советн
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.65 (20)
Эксперты
Каждый раз, когда цена сигнала в реальном времени увеличивается на 10%, цена будет повышаться для сохранения эксклюзивности Zenox и защиты стратегии. Итоговая цена составит 2999 долларов. Живой сигнал Счёт IC Markets — посмотрите реальную производительность в качестве доказательства! Загрузить руководство пользователя (на английском языке) Zenox — это современный робот для свинг-трейдинга на основе искусственного интеллекта, который отслеживает тренды и диверсифицирует риски по шестнадцати валю
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (16)
Эксперты
Гибридная торговая стратегия для XAUUSD – комбинация новостного сентимента и дисбаланса стакана ордеров Представленная стратегия сочетает в себе два редко используемых, но высокоэффективных торговых подхода в единую гибридную систему, разработанную исключительно для торговли XAUUSD (золото) на 30-минутном графике . В то время как традиционные Expert Advisors, как правило, полагаются на заранее заданные индикаторы или простые графические структуры, эта система основывается на интеллектуальной мод
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (87)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (9)
Эксперты
ЖИВОЙ СИГНАЛ С РЕАЛЬНОГО ТОРГОВОГО СЧЕТА: Настройки по умолчанию: https://www.mql5.com/ru/signals/2344271 Торговый канал Forex EA на MQL5: Подпишитесь на мой канал MQL5, чтобы быть в курсе последних новостей. Моё сообщество на MQL5 насчитывает более 14 000 участников . ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 3 ЭКЗЕМПЛЯРА ИЗ 10 НА $399! После этого цена будет повышена до $499. EA будет продаваться ограниченными партиями, чтобы гарантировать права всех клиентов, совершивших покупку. AI Gold Trading использует передовую
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Эксперты
Символ XAUUSD Timeframe (период) H1-M15 (любой) Поддержка торговли 1 позицией ДА Минимальный депозит 500 USD  (or the equivalent of another currency) Совместимость с любым брокером  ДА (поддержка брокера с 2 или 3 знака. Любая валюта депозита. Любое название символа. Любое время GMT) Запуск без предварительных настроек  ДА Если вам интересна тема машинного обучения подписывайтесь на канал:  Subscribe! Ключевые факты проекта Mad Turtle: Настоящее машинное обучение Данный эксперт не подклю
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.84 (83)
Эксперты
Aura Ultimate — вершина нейронной сетевой торговли и путь к финансовой свободе. Aura Ultimate — это следующий эволюционный шаг в семействе Aura, синтез передовой архитектуры искусственного интеллекта, адаптивного к рынку интеллекта и точности с контролем рисков. Созданная на основе проверенной ДНК Aura Black Edition и Aura Neuron, она идёт дальше, объединяя их сильные стороны в единую много стратегическую экосистему, а также внедряя совершенно новый уровень предиктивной логики. Очень важно, по
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Эксперты
AI Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation Artificial Intelligence system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in real time and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by artificial intelligence , de
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Эксперты
Долгосрочный рост. Последовательность. Устойчивость. Pivot Killer EA — это не система для быстрого заработка, а профессиональный торговый алгоритм, созданный для устойчивого роста вашего счёта в долгосрочной перспективе . Разработанный исключительно для XAUUSD (GOLD) , Pivot Killer — результат многолетних исследований, тестирования и дисциплинированной разработки. Его философия проста: последовательность побеждает удачу . Система прошла стресс-тесты на различных рыночных циклах, изменениях волат
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Эксперты
Новый шаг вперёд | Точность ИИ встречается с рыночной логикой С Argos Rage представлен новый уровень торговой автоматизации – на базе встроенной системы DeepSeek AI , анализирующей поведение рынка в реальном времени. Используя сильные стороны Argos Fury, этот советник следует иному стратегическому пути: больше гибкости, шире интерпретация и более активное взаимодействие с рынком. Live Signal Таймфрейм: M30 Кредитное плечо:  min 1:20 Депозит:  min $100 Символы:  XAUUSD, EURUSD Брокер:  любой
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) WARNING : Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность устанавливать частоту торговли от очень
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Эксперты
BLACK FRIDAY - скидка 20% Только 24 часа. Распродажа заканчивается 29 ноября. Это единственная распродажа для этого продукта. Представляем Syna Версия 4 - Первая в мире агентная экосистема торговли с ИИ Я рад представить Syna Версия 4, первую настоящую систему координации нескольких EA с агентной архитектурой в индустрии торговли на форекс . Эта революционная инновация позволяет нескольким экспертным советникам работать как единая интеллектуальная сеть в разных терминалах MT5 и брокерских сче
Remstone
Remstone
5 (7)
Эксперты
Remstone — это не просто обычный экспертный советник.   Он сочетает в себе многолетний опыт исследований и управления активами. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwinex 24H Christmas discount : $1,350 instead of $2,000 ! The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 С 2018 года   моя последняя компания Armonia Capital предоставляла сигнал ARF компании Darwinex, управляющей активами, регулируемой FCA, что позволило привлечь 750 тыс. долларов. Освойте 4 классов активо
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Эксперты
PROP FIRM READY!  ЗАПУСК ПРОМО: ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ, ДОСТУПНЫХ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Окончательная цена: 990$ От 349$: выберите 1 советник бесплатно! (максимум для 2 торговых счетов) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   LIVE RESULTS НЕЗАВИСИМЫЙ ОБЗОР Добро пожаловать в «Мастер ORB»   :   ваше преимущество в прорывах диапазона открытия Откройте для себя мощь стратегии прорыва диапазона открытия (ORB) с помощь
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
EA Pips Hunter
Ihor Otkydach
4.25 (4)
Эксперты
Реальный мониторинг. Честные тесты. Ноль хайпа. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Прежде чем перейти к техническим деталям, есть две вещи, которые ты должен знать: PipsHunter подтвержден реальным мониторингом на реальном счёте. Экспертный советник работает в живой торговле уже несколько месяцев на реальном счёте (Pepperstone), и мониторинг полностью открыт. Никаких симуляций, никаких скрытых аккаунтов, никаких “идеальных бэктестов” — реальные торговые результаты подтверждают фактическую эффективн
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (28)
Эксперты
ВАЖНЫЙ   : Этот пакет будет продаваться по текущей цене только в очень ограниченном количестве экземпляров.    Цена очень быстро вырастет до 1499$    Включено более 100 стратегий   , и их будет еще больше! БОНУС   : При цене 999$ или выше — выберите  5     моих других советника бесплатно!  ВСЕ ФАЙЛЫ НАБОРА ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО НАСТРОЙКЕ И ОПТИМИЗАЦИИ ВИДЕО РУКОВОДСТВО ЖИВЫЕ СИГНАЛЫ ОБЗОР (третья сторона) Добро пожаловать в ИДЕАЛЬНУЮ СИСТЕМУ ПРОРЫВА! Я рад представить Ultimate Breakout System
Nano Machine
William Brandon Autry
5 (4)
Эксперты
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА СКИДКА 50% - NANO MACHINE GPT Обычная цена: $997 до Черной пятницы: $498.50 (Скидка будет отражена во время промо-акции.) Начало распродажи: 27 ноября 2025 года - ограниченная акция в честь Черной пятницы. Розыгрыш в Черную пятницу: Все покупатели Nano Machine GPT во время акции Черной пятницы могут принять участие в случайном розыгрыше призов: 1 x активация Syna 1 x активация AiQ 1 x активация Mean Machine GPT Как принять участие: 1) После покупки отправьте мне личное сообщени
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (7)
Эксперты
Обзор Golden Hen EA — это советник, разработанный специально для XAUUSD . Он работает, комбинируя восемь независимых торговых стратегий, каждая из которых запускается при различных рыночных условиях и таймфреймах (M5, M30, H2, H4, H6, H12). Советник разработан для автоматического управления входами и фильтрами. Основная логика советника сосредоточена на выявлении конкретных сигналов. Golden Hen EA не использует сетку (grid), мартингейл или техники усреднения . Все сделки, открываемые советником
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.6 (10)
Эксперты
Autorithm A I Техническое описание AUTORITHM — это передовая торговая система с искусственным интеллектом, разработанная для MetaTrader 5, которая реализует 10 специализированных слоев ИИ для комплексного анализа рынка. Экспертный советник использует сложные алгоритмы ИИ, которые работают синхронно для обработки рыночных данных, выявления торговых возможностей и выполнения сделок с применением интеллектуальных протоколов управления рисками. Основные функции Система использует 10 различных слоев
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Эксперты
AxonShift — алгоритмическая система с адаптивной логикой исполнения AxonShift — это автономный торговый алгоритм, специально разработанный и оптимизированный для работы с XAUUSD на таймфрейме H1. Его архитектура основана на модульной логике, которая анализирует поведение рынка через сочетание краткосрочной динамики и импульсов среднесрочного направления. Система избегает чрезмерного реагирования на шум и не использует высокочастотные подходы, сосредотачиваясь на контролируемых торговых циклах, з
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (103)
Эксперты
Всем привет, позвольте представиться: Я —   Quantum StarMan,   потрясающий и самый новый член семьи   Quantum EAs   . Я — полностью автоматизированный мультивалютный советник, способный работать с пятью динамическими парами:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD и USDCAD   . С предельной точностью и непоколебимой ответственностью я выведу вашу торговлю на новый уровень. Вот в чём фишка: я не полагаюсь на стратегии Мартингейла. Вместо этого я использую сложную сеточную систему, разработанную для дос
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.93 (41)
Эксперты
Впервые на этой платформе | Советник, который понимает рынок Впервые на этой платформе экспертный советник использует всю мощь Deep Seek. В сочетании с стратегией Dynamic Reversal Zoning создается система, которая не просто распознает рыночные движения — она их понимает. Live Signal __________ Настройки Таймфрейм: H1 Кредитное плечо: мин. 1:30 Депозит: от $200 Символ: XAUUSD Брокер: любой Это сочетание Deep Seek и стратегии разворота является новым — и именно это делает его особенно интересн
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (26)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Weltrix
Guilherme Jose Mattes
4.67 (9)
Эксперты
Представляем Weltrix – Ультимативное решение для торговли золотом (XAUUSD) $499 – ПОЗЖЕ -> $1999 USD ВАЖНО: ИСПОЛЬЗУЙТЕ EA ТОЛЬКО С ЭТИМ SET-ФАЙЛОМ:  DOWNLOAD  (UPDATE V1.4 - 23.11.2025)  LIVE USER GUIDE Шесть проверенных стратегий. Один мощный советник. Стабильная эффективность. Высокая торговая активность. Чего НЕТ в этом советнике ВАЖНО: Чтобы AUTO_GMT работал → добавьте URL "http : // worldtimeapi . org" (уберите пробелы!!) в список разрешённых URL в вашем терминале MT5 (Сервис -> Настройк
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Эксперты
Квантовый барон EA Недаром нефть называют черным золотом, и теперь с помощью советника Quantum Baron вы можете получить к ней доступ с непревзойденной точностью и уверенностью. Quantum Baron, созданный для доминирования в динамичном мире XTIUSD (сырая нефть) на графике M30, является вашим лучшим оружием для повышения уровня и торговли с элитной точностью. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Со скидкой
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Эксперты
AIQ Версия 5.0 - Автономный Интеллект Через Институциональную Архитектуру Эволюция от автоматизации на основе правил к подлинному автономному интеллекту представляет собой естественное развитие алгоритмической торговли. То, что институциональные количественные отделы начали исследовать более десяти лет назад, созрело до практической реализации. AIQ Версия 5.0 воплощает это созревание: сложный многомодельный AI-анализ, независимая архитектура валидации и системы непрерывного обучения, усовершенс
Другие продукты этого автора
Divergence for Many Indicators MT5
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Индикаторы
Индикатор дивергенции 10 разных индикаторов. Поиск и отображение классических и скрытых дивергенций. Индикаторы, в которых производится поиск дивергенций: MACD; MACD Histogram; RSI; Stochastic; CCI; Momentum; OBV; VWmacd; Chaikin Money Flow; Money Flow Index. Это реплика индикатора с ресурса   tradingview , адаптированная под терминал MT5. MT4-версия доступна здесь:  https://www.mql5.com/en/market/product/87846 Настройки: Bars in history for analysis - количество баров для анализа; Divergence Ty
TickCounter MT5
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор TickCounter осуществляет подсчет тиков   вверх   и   вниз   на каждом новом баре. Подсчет начинается с момента установки индикатора на график. Столбики гистограммы отображают: Желтые столбики - общее количество тиков; Синие столбики - тики ВВЕРХ; Красные столбики - тики ВНИЗ. Если синий столбик не виден, значит тиков вниз больше и красный столбик отображается поверх синего (красный слой выше синего). MT4 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/82548 Каждая переинициализация ин
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ5  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT5 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/70409 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, знач
SuperTrend
Evgeniy Zhdan
2.5 (2)
Эксперты
Советник Supertrend Торговый эксперт Supertrend с элементами усреднения. Разрабатывался в течение 3 месяцев до получения хороших результатов. Не скальпер. Минимальный баланс для начала торговли — 100 $. Автоматически подстраивается под 4 и 5-значный поток котировок. Эффективная система управления рисками. Рабочий лот и ограничение максимального лота рассчитывается автоматически исходя из заданных настроек в советнике. В итоге получаем полную автономную автоматическую торговую систему. В общем —
Stardust
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Основа стратегии советника StarDust – выявление диссонанса в показаниях нескольких индикаторов как признака флета и вход в рынок при выявлении относительно уверенного движения. Советник работает на "основных" валютных парах с низким спредом. Наилучшие результаты стратегии достигаются на таймфрейме М15. Автоматически подстраивается под 4 и 5-значные потоки котировок. Настройки Comment_to_orders – комментарий к выставленным ордерам. Можно оставить поле пустым, тогда комментария не будет. MM – зад
Top Floor
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник, ловящий цену при ее движении против тренда с целью открытия ордера в обратную сторону (в сторону основного тренда). Примеры входов и суть стратегии приведены на скринах. Используются стоп-лоссы в зависимости от значений индикатора ATR. Настройки: Lot_ - если Risk_ = 0, то советник будет торговать этим лотом; Risk_ - риск на одну сделку. Учитывается размер стоп-лосса; koeff_ATR - коэфециент, умножаемый на значение индикатора ATR для расчета стоп-лосса (чем больше, тем больше стоп-лосс)
FastBoom
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник "Быстрая Стрела" ("FastBoom") находит наиболее вероятные с точки отката/разворота цены и выставляет ордер. В случае дальнейшего движения цены "против" тейк-профита, выставляются усредняющие ордера. Настройки советника: Lots - начальный лот; LotExponent - множитель для последующих ордеров (Мартингейл). 1 - без множителя. TakeProfit - размер тейк-профита в пунктах; Настройки Стохастика InpKPeriod - K Period индикатора Stochastic InpDPeriod - D Period индикатора Stochastic InpSlowing - S
DivergenceTrade
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник вычисляет двойную/тройную дивергенцию объемов и начинает работу. Используется уникальная формула расчета лотов, что многократно повышает устойчивость торговли. Рекомендуемый ТФ - 1h. Валютная пара - EURUSD , однако советник может работать на любых торговых инструментах, не склонных к высокой волатильности. Настройки mode - можно вручную задавать направление торговли; close - уровень закрытия ордеров (подробнее на скриншоте); Step between orders - шаг в пунктах между ордерами; Maximum o
OrderOnLine
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник открывает ордера от горизонтальной линии, которую трейдер самостоятельно может устанавливать на любой уровень - путем перетаскивания мышкой или изменением свойств самой линии. Например, при нахождении горизонтальной линии выше текущей цены, при достижении горизонтальной линии советник откроет бай-ордер. И наоборот: Если линия ниже текущей цены, при пересечении ее ценой будет открыт селл-ордер. Бай-пересечением линии считается: открытие текущей свечи ниже горизонтальной линии; текущая BI
SellerATR
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
Советник только продает. Рекомендуемые валютные пары для работы : EURUSD; GBPUSD; USDCHF; USDJPY; USDCAD; AUDUSD; EURGBP; EURAUD; EURCHF; EURJPY; GBPCHF; CADJPY; GBPJPY; AUDNZD; AUDCAD; AUDCHF; AUDJPY; CHFJPY; EURNZD; EURCAD; CADCHF; NZDJPY; NZDUSD. Рабочий таймфрейм: H1. Percent% - регулирует закрытие как убыточных, так и прибыльных сделок исходя из общего состояния счета. Использование советника одновременно на 23 указанных торговых инструментах позволяет в случае затяжного тренда компенсирова
Illusion
Evgeniy Zhdan
3 (2)
Эксперты
Illusion - советник использует теорию вероятности - после череды непрерывных виртуальных проигрышей - т.е. как раз во время флета, советник начинает торговать уже в тренде. Кроме того, советник учитывает соотношение бычьих/медвежьих свечей на старших таймфреймах для определения наибольшей вероятности направления движения цены. Одновременно может быть открыт только 1 ордер. В случае убытка, следующий ордер выставляется увеличенным лотом (коэффициент умножения выставляется в настройках). Допускает
ChangingTrends
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор рассчитывает наиболее вероятные зоны остановки/разворота тренда , зоны уверенных трендовых движений . В расчет принимаются: скорость изменения цены; относительный угол отклонения графика; средняя амплитуда движения цены; выходы цены из своего "зоны комфорта"; значения индикатора ATR. Индикатор может сигнализировать Alert-том при входе цены в зоны остановки/разворота. Настройки Draw the entire length? - рисовать зоны до конца графика или нет; Show Stop UP-trend - показывать зону остано
GoldenCoast
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор строит линию тренда и определяет уровни для совершения сделок, если цена ушла от уровня тренда "слишком далеко". Более подробно и более понятно смотрите на скриншотах. Настройки Away from the trend line - Расстояние от линии тренда до уровня сделок; Arrow Signal for deals - Включение отображения стрелки при достижении ценой уровня сделок; Size of Arrow - Размер стрелки; Alert Signal for deals - Включение Алерта при достижении ценой уровня сделок; TrendLine color - Цвет линии тренда; B
Turbina
Evgeniy Zhdan
5 (4)
Эксперты
Аксиома валютного рынка - любой тренд будет сломлен! Данный советник определяет направление тренда (розовая линия), рассчитывает уровни для открытия встречных ордеров в зависимости от настроек. Для каждый валютной пары и таймфрейма, в зависимости от волатильности торгового инструмента, значения Away from the trend line for Deal - расстояние от линии тренда до линии открытия ордера будет разным. Последующие ордера могут быть открыты с увеличенным лотом (по умолчанию лот статичный). Посмотрите на
Odysseus
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник определяет моменты сильных движений и открывает позицию в сторону наиболее вероятного направления движения цены. Стратегия включает в себя обязательную установку стоп-лосса и тейк-профита. Возможно нахождение в рынке нескольких самостоятельных ордеров (их максимальное количество определяется в настройках). Цель заложенной в советник торговой системы заключается в количественном превышении числа профитных сделок над числом убыточных. Рекомендуется: EURUSD 5m; GBPUSD 5m; USDJPY 5m. Советн
Vise
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Vise - индикатор тренда. Верхняя и нижняя линии подтягиваются за ценой, показывая трейдеру превалирующее направление цены. Частый пробой верхней линии говорит о бычьем тренде, нижней - о медвежьем. Настройки Points for UpLine - стартовое число пунктов для верхней линии; Points for DownLine - стартовое число пунктов для нижней линии. При пробое верхнего уровня (линии) этот уровень смещается вверх на Points for UpLine. Если тренд продолжает идти вверх, верхний уровень является уровнем сопротивлен
Twinkle
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Twinkle - трендовый скальпер с невидимыми брокеру стоп-лоссом и тейк-профитом. Советник не ищет развороты тенденции. Советник ловит сильные движения рынка и открывает ордера в направлении тренда. Ваш брокер не видит уровни закрытия ордеров. Советник закрывает ордера самостоятельно при достижении указанных в настройках уровней взятия прибыли и/или фиксации убытка. Рекомендуемые торговые инструменты: EURUSD M5, GBPUSD M5. Рекомендуются ECN-счета, 5-знак. Настройки советника "Lot settings" Risk on
Shine
Evgeniy Zhdan
4.75 (4)
Эксперты
Советник с элементами системы Мартингейла. Ордера открываются на заданном расстоянии от скользящей средней. Для наиболее точного входя используется индикатор Parabolic SAR и некоторые технические детали. Торговый робот имеет гибкие настройки. Рекомендуется использовать одновременно на 4 валютных парах: EURUSD M15; GBPUSD M15; USDJPY M15; USDCAD M15. Несмотря на неплохую устойчивость, желательно в насыщенные новостными событиями дни отключать советник от работы. Настройки Percentage of risk - пр
LuckyCase
Evgeniy Zhdan
Эксперты
LuckyCase - советник с элементами мартингейла. Стратегия советника основана на значительном "уходе" цены от индикатора SAR и пробоя уровней Bands. После открытия сделки вступает в работу уникальная система управления капиталом, которая и является основной частью торговой стратегии. Сделки закрываются при накоплении определенного в настройках уровня пунктов рыночных ордеров, по проценту от депозита или по противоположному пробою канала. Настройки советника по умолчанию для: EURUSD M15; USDJPY M15
Elize
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник Elize разработан для работы с валютной парой EURCHF. Учтены особенности данного торгового инструмента, его поведение и зависимость от поведения других валют. В частности - при однонаправленном движении валют европейских стран (EURUSD, GBPUSD, EURNOK, EURCHF) советник начинает работу и открывает сделку в сторону тренда европейских валют. В случае отката цены советник использует уникальный механизм вывода Средств счета в плюсовое значение без увеличения торгового лота (мартингейла). Однак
AllTrendLines
Evgeniy Zhdan
Индикаторы
Индикатор определяет линии поддержки/сопротивления на трех таймфреймах одновременно: на один ТФ ниже; на текущем ТФ; на один ТФ выше. Кроме линий поддержки/сопротивления, индикатор определяет разворотные точки (пики волн): красные точки - пики на низшем таймфрейме; желтые точки - пики на текущем таймфрейме. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter Параметры Show trend line - Показывать ли основную линию тренда Main Trend Line Color - Цвет трендовой линии; Show trend text - Текст нап
FastTraffic
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник разрабатывался специально для торговли золотом (Spot Gold). Основа стратегии - уровни Фибоначчи, рассчитываемые от максимума/минимума предыдущей (первой) свечи, фибо-уровни от ширины канала текущего и младшего таймфреймов. При расположении значимых фибо-уровней разных порядков в одном ценовом коридоре (в пределах спреда), советник определяет этот коридор как цель для движения цены и начинает работу. Мартингейл и усреднение не используются. Каждый ордер самостоятелен, имеет стоп-лосс и т
Jazz
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет важные ценовые уровни, в районе которых тренд часто переходит в боковое движение или разворачивается. Дополнительным фильтром зон перекупленности/перепроданности выступает индикатор Stochastic Oscillator. После открытия ордера советник устанавливает стоп-лосс и тейк-профит. Торговая стратегия, заложенная в советник, использует трейлинг-стоп. Советник рекомендуется использовать одновременно на трех торговых инструментах: EURUSD M5, GBPUSD M5, EURCHF M5. Настройки: Co
Panther
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник ищет сформировавшиеся фигуры технического анализа на старшем (часовом) таймфрейме для начала работы на 5-минутном графике. Используемые фигуры технического анализа: двойная вершина/двойное дно, голова/плечи, флаг, расширяющийся/сужающийся треугольники. Фильтром для открытия сделок служит технический индикатор Relative Vigor Index - "индикатор относительной бодрости". Базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше, чем цена открытия. И наоборот — на медвежь
Spook
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник вычисляет дивергенцию на текущем и старшем таймфреймах. В случае совпадения дивергенций советник начинает работу. Сделки имеют жесткие тейк-профит и стоп-лосс. Каждая сделка сопровождается трейлинг-стопом. Стратегия предполагает использование близкого стоп-лосса. Поэтому, убыточные сделки и/или серии убыточных сделок бывают не редко. Для тех, кто болезненно переживает каждую убыточную сделку, советник не подходит. Рекомендуется использовать советник одновременно на следующих торговых ин
Grand
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник разрабатывался под особенности торгового инструмента - валютной пары CHFJPY. Алгоритм советника определяет направление текущего тренда и начинает работу. В случае разворота цены в рамках текущего тренда торговый робот добавляет дополнительные ордера. В случае смены тренда советник начинает работу в противоположную сторону от первоначальной сетки ордеров. Если условий для закрытия всех ордеров не было и направление тренда снова изменилось, советник продолжает работу с "первой" сеткой орд
Intensive
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Алгоритм советника определяет свечные фигуры дневных графиков, которые задают направление торговли внутри дня. Торговый эксперт определяет продолжительность нахождение цены в зонах перекупленности/перпроданности и начинает работу в сторону предполагаемого трендового движения. Каждая открываемая позиция имеет жесткие стоп-лосс и тейк-профит. В рынке может находиться только одна активная позиция. Разработка и тестирование советника производились на котировках 99% качества. Советник имеет встроенны
Slender
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Стратегия советника основана на системе хэджирования путем выставления встречных ордеров. Алгоритм советника определяет начало тренда и открывает позицию в его сторону. В случае ошибочного входа советник начинает нивелировать просадку встречными (хэджирующими) ордерами с заданным в настройках интервалом (Coefficient of counter orders). Ордера закрываются при достижении одного из двух значений - достижения профита в процентах или достижения профита в пунктах. Советник не использует увеличение лот
Dreamer
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник работает по принципу хеджирования с периодическими "перекосами" в сторону трендовых направлений. Направления тренда советник определяет на основании стандартного индикатора Parabolic Stop and Reverse system (SAR). Уникальная стратегия установки балансирующих позиций позволяет избегать больших просадок даже при самых не благоприятных рыночных условиях. Параметры по умолчанию рекомендуется использовать на торговом инструменте: GBPJPY 15m. Разработка и оптимизация параметров производились
Snoot
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Эксперты
Советник работает по принципу сетки с сторону трендовых движения с заданным в настройках шагом между открываемыми позициями. Закрытие позиций происходит по общему тейк-профиту. Фильтром для открытия ордеров является стандартный индикатор Parabolic Stop and Reverse system (SAR), идущий в комплекте с торговым терминалом MetaTrader 4. Советник разрабатывался и тестировался с 99,9% качеством котировок. Работу советника в режиме реального времени вы можете посмотреть у меня в сигналах . Наилучшие рез
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв