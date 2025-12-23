KnightWatcher Trade Sync Utility

TradeSync Utility (KnightWatcher Sync Tool) ist ein leichtes und sicheres Daten-Synchronisations-Tool, das entwickelt wurde, um Ihre MT4/MT5-Handelsaktivitäten mit Ihrem KnightWatcher-Handelstagebuch zu verbinden. Es liest automatisch alle offenen Positionen und geschlossenen Handelsverläufe, ohne Trades auf Ihrem Konto auszuführen, zu ändern oder zu verwalten. Das Tool sendet alle 5 Sekunden Updates, damit Ihr Dashboard stets genaue Echtzeitinformationen zu Gewinn, Verlust und Positionen anzeigt. Es verwendet Ihren API Key und Secret zur sicheren Authentifizierung Ihres KnightWatcher-Profils.
TradeSync läuft im Hintergrund und hat keinerlei Einfluss auf Ihre Handelsperformance oder Ausführung. Die Installation ist einfach: Aktivieren Sie WebRequest und fügen Sie die KnightWatcher-API-URL hinzu.
Dieses Tool eignet sich ideal für Trader, die automatisiertes Journaling, Analysen und Tracking ohne manuelle Dateneingabe wünschen.
Sowohl Anfänger als auch erfahrene Trader profitieren von der einfachen Integration und dem sauberen Datenfluss.
Es bietet volle Transparenz mit optionalen Debug-Logs und verfolgt jeden Synchronisationsversuch.
Eine vollständige Einrichtungshilfe finden Sie hier: https://community.knightwatcher.com/blogs/3/How-to-Configure-KnightWatcher-and-Connect-Your-EA-in-MT5
