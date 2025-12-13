Gold AI Machine

3.67
Gold AI Machine - Fortgeschrittenes automatisiertes Handelssystem

Gold AI Machine ist ein professioneller, vollautomatischer Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Das System ist für den M5-Zeitrahmen optimiert und wurde entwickelt, um hochwertige kurzfristige Marktchancen mit fortschrittlicher, auf künstlicher Intelligenz basierender Logik und diszipliniertem Handelsmanagement zu nutzen.

🔹 Hauptmerkmale

  • Optimiert ausschließlich für XAUUSD (Gold)

  • Empfohlener Zeitrahmen: M5

  • Empfohlenes Mindestkapital: 200 Einheiten

    • Für 3-stellige Gold-Broker:

      • Stop Loss (SL): 10.000 Punkte

      • Gewinnmitnahme (TP): 50.000 Punkte

      • Für 2-stellige Gold-Broker:

        • Stop Loss (SL): 1000 Punkte

        • Gewinnmitnahme (TP): 5000 Punkte

  • Vollständig automatisiertes Handelssystem

  • Intelligente, stabile und präzise Handelsausführung

  • Nicht wiederholende Logik

  • VPS-freundlich (Ausführung mit niedriger Latenz)

  • Geeignet sowohl für Privat- als auch für Firmenkonten

  • Kein Grid-Handel

  • Keine Martingale-Strategie

  • Alle Trades werden mit vordefiniertem Stop Loss und Take Profit für einen sicheren Handel ausgeführt

🔹 Handelsstrategien

Gold AI Machine bietet zwei flexible Handelsmodi, die es Händlern ermöglichen, den EA an verschiedene Handelsstile und Marktbedingungen anzupassen:

1️⃣ Einzelhandelsmodus

  • Nur ein Handel ist zu jeder Zeit aktiv

  • Entwickelt für konservativen und kontrollierten Handel

  • Sorgt für eine bessere Stabilität des Drawdowns

2️⃣ Multi-Trade-Modus

  • Ermöglicht mehrere Trades, wenn die Strategiebedingungen erfüllt sind

  • Entwickelt, um starke und ausgedehnte Marktbewegungen zu erfassen

  • Geeignet für Händler, die ein höheres Engagement unter kontrollierter Logik anstreben

🔹 Erweiterte Handelsintelligenz

Fortgeschrittener Signalqualitätsfilter

Der EA wertet jedes Handelssignal in Echtzeit aus und führt Trades nur bei optimalen Marktbedingungen aus, wodurch die Genauigkeit verbessert und minderwertige Einträge herausgefiltert werden.

Intelligentes Trade Reasoning

Jeder Handel wird durch eine interne Entscheidungslogik unterstützt. Das System liefert klare Begründungen für jeden Einstieg und sorgt so für Transparenz und Vertrauen in den Handelsprozess.

Automatische TP / SL / Trailing Stop-Anpassung

Take Profit-, Stop Loss- und Trailing Stop-Niveaus werden dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität angepasst. Das gesamte Positionsmanagement wird automatisch mithilfe einer KI-basierten Logik durchgeführt.

Dynamisches Risikomanagement

Basierend auf den aktuellen Marktbedingungen schaltet der EA automatisch zwischen den Risikomodi "Konservativ", "Normal" und "Aggressiv" um, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.

Wächter-Kapitalschutz

In Verlustphasen oder instabilen Marktumgebungen reduziert der EA auf intelligente Weise das Handelsrisiko oder pausiert den Handel vorübergehend, um das Kontokapital zu schützen.

Marktregime-Erkennung

Die KI analysiert kontinuierlich das Marktverhalten und erkennt Bedingungen wie Trending, Ranging, hohe Volatilität und Ereignisrisiko und vermeidet ungünstige Handelsumgebungen.

🔹 Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD

  • Zeitrahmen: M5

  • Empfohlenes Kapital: 200 Einheiten oder mehr

  • Makler: Low-Spread-Broker für den Goldhandel empfohlen

📩 Kontakt & Unterstützung

Für Support, Einrichtungshilfe oder Anfragen:


Bewertungen 6
Mpholebitsja07
29
Mpholebitsja07 2025.12.26 11:00 
 

what a beautifull EA! Developer is always gentle and fermine when it comes to help, ooh may Lord Gord bless him.

Igor Tonov
320
Igor Tonov 2025.12.23 18:58 
 

thank you very much

Empfohlene Produkte
EV Divergence Sniper
Enrique Valeros Muriana
Experten
EV Divergence Sniper ist ein präzisionsorientierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um hochwahrscheinliche Marktumkehrungen durch echte Preisdivergenzen zu identifizieren, die durch RSI und Stochastic bestätigt werden. Das System konzentriert sich auf strukturelle Marktbedingungen und steigt nur dann ein, wenn Preis und Momentum ein klares Ungleichgewicht aufweisen, was die Zahl der Fehleinstiege deutlich reduziert und die Signalqualität verbessert. Der EA verwendet einen strukturellen Sto
FREE
Bitbot V6 Ultimate Grid
Roelof Roy Methorst
Experten
30 TAGE VOLL FUNKTIONSFÄHIGE TESTVERSION - ERLEBEN SIE DIE KRAFT VON BITBOT V6 ULTIMATE GRID & NEURAL MODEL BRAIN! Bitbot V6 Ultimate Grid ist das fortschrittlichste und flexibelste Grid-Trading-System für MetaTrader 5, jetzt erweitert um unser KI-gesteuertes Neural Model Brain für wirklich adaptive und intelligente Handelsentscheidungen. Ob Sie ein professioneller algorithmischer Trader oder ein ambitionierter Neuling sind, Bitbot V6 gibt Ihnen die Leistung, Sicherheit und Transparenz, die Sie
FREE
Eurusd Bollinger Bands Breaker
Tomas Vanek
2.5 (2)
Experten
Die EU_15_111517128_S_Op_CF_SQ3 ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf EURUSD mit dem M15-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/eurusd-bollinger-bands-breaker/ Die wichtigsten Detail
FREE
LVL RSI mt5
LVL Invest
Experten
Verwenden Sie diesen Expertenberater, dessen Strategie im Wesentlichen auf dem Relative Strength Index (RSI) Indikator sowie eine persönliche Note basiert. Andere kostenlose Expertenberater sind in meinem persönlichen Bereich sowie Signale zur Verfügung, zögern Sie nicht zu besuchen und einen Kommentar hinterlassen, wird es mich glücklich machen und wird mich wollen, um Inhalte anzubieten. Derzeit verfügbare Expert Advisors: LVL Schöpfer LVL Schöpfer Pro LVL Bollinger-Bänder Trading ist keine
FREE
SimpleTrade by Gioeste
Giovanni Scelzi
4 (2)
Experten
Entdecken Sie die Macht des automatisierten Handels mit **SimpleTradeGioeste**, einem Expert Advisor (EA), der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen auf dem Forex-Markt zu optimieren. Dieser innovative EA kombiniert fortschrittliche Handelsstrategien mit bewährten technischen Indikatoren und bietet Ihnen ein unvergleichliches Handelserlebnis. Video-Backtest: https: //youtu.be/OPqqIbu8d3k?si=xkMX6vwOdfmfsE-A ****Stärken**** - **Multi-Indikator-Strategie**: SimpleTradeGioeste verwendet e
FREE
Gold Bulls Power Trader
Tomas Vanek
Experten
XU_H4_910440109_S_PS_CF_SQX ist eine algorithmische Handelsstrategie für MetaTrader, die auf XAUUSD (Gold) mit dem H4-Zeitrahmen vom 1. April 2004 bis zum 24. April 2024 getestet wurde. Es ist nicht notwendig, Parameter einzustellen, alle Einstellungen sind bereits optimiert und fein abgestimmt. Empfohlener Broker RoboForex wegen der EET-Zeitzone. Den Strategie-Quellcode für StrategyQuant finden Sie unter dem Link: https: //quantmonitor.net/gold-bulls-power-trader/ Die wichtigsten Details sin
FREE
NasCore Scalper
Mbuso Nkosi
Experten
Willkommen in der Zukunft des algorithmischen Handels. Der Nascore Scalper EA ist ein präzisionsgefertigter, KI-inspirierter Scalping-Roboter, der ausschließlich für den Handel mit dem NAS100 (US Tech 100 Index) entwickelt wurde. Er analysiert Smart Money Footprints, Breakout-Zonen und High-Timeframe-Bias, um hochwahrscheinliche Scalping-Einstiege zu erfassen. Hauptmerkmale: Optimiert für NAS100 (US100) - Schnelllebiger Nasdaq-basierter Indexhandel Smart Money-Konzepte - Integriert Struktur, Br
FREE
Range Auto TP SL
Dilwyn Tng
4.47 (38)
Experten
Range Auto TP SL ist für Sie, 100% kostenlos für jetzt, laden Sie es und geben Sie mir eine gute Bewertung und Sie sind frei, es für die Lebensdauer !!!! verwenden. Range Auto TP SL ist ein EA, der Stop Loss und Take Profit Level auf Basis der Range mit Average True Range (ATR) setzt. Es funktioniert sowohl bei manuell eröffneten Positionen über PC MT5 Teriminals oder MT5 Mobiles als auch bei EA/Robotern eröffneten Positionen. Sie können eine magische Zahl angeben, mit der es arbeiten soll, od
FREE
Gap Catcher
Mikita Kurnevich
5 (4)
Experten
Lesen Sie mehr über meine Produkte Gap Cather- ist ein vollautomatischer Handelsalgorithmus, der auf der GAP (Preislücke) Handelsstrategie basiert. Dieses Phänomen tritt nicht oft auf, aber bei einigen Währungspaaren, wie z.B. AUDNZD, kommt es häufiger vor als bei anderen. Die Strategie basiert auf dem GAP-Pullback-Muster. Empfehlungen: AUDNZD TF M1 Hebelwirkung 1:100 oder höher Mindesteinlage 10 USD Parameter: MinDistancePoints - Mindesthöhe des GAPs PercentProfit - Prozentsatz des Gewinns
FREE
Peri Peri Gold MT5
Roberto Mubonane Muiambo
Experten
Empfehlungen Zeitrahmen: 1H Mindesteinlage:$400 USD Währungspaar Gold / XAUUSD Einstellung: Standard Völlig automatischer Berater Peri Peri Gold verwendet keine gefährlichen Handelsmethoden: No Grid , No martingale. Die Strategie wurde Backtested Stabil von 2018 bis 2023 mit jedem Tick basierend auf realen Ticks in MT4 mit Exness Real Ticks 100% Tick Qualität. Der Live-Handel läuft gut auf meinem Exness und ic markets broker.
FREE
MiniMaulXpert
AbelPM Enterprises Pty Ltd
Experten
Willkommen beim MiniMaulXpert, einem fortschrittlichen Trading-Tool, das sich die Erkenntnisse des speziell entwickelten Hammer-Indikators zunutze macht. Dieser Expert Advisor nutzt strategisch das bekannte Hammer-Kerzenmuster. Hauptmerkmale: Flexible Handelsoptionen: Legen Sie die maximale Anzahl von Trades für einzelne oder mehrere Einträge fest . Optionales ATR-angepasstes System: Verwalten Sie mehrere Trades und nehmen Sie dabei dynamische Anpassungen an die Volatilität vor. Vielseitige Grid
FREE
Manual Trade Strategy Tester
Sanele Celumusa Ngidi
Experten
Bietet Ihnen eine Handelsumgebung, in der Sie vorwärtsgerichtete Tests durchführen können, ohne dass Sie ein Live-Handelskonto verwenden müssen. Sie können denselben Markt handeln, ohne auf den nächsten Tag warten zu müssen, sondern indem Sie einfach eine schnelle Weiterleitung auf dem Strategietester und gehen direkt zu dieser Sitzung. Sie können diesen Markt immer wieder handeln, ohne ohne sich die Charts anzuschauen und eine voreingenommene Analyse vorzunehmen, wenn Sie einen Backtest auf ein
FREE
Neural network 2 Moving Averages
Vladimir Mikhailov
5 (6)
Experten
Ein Expert Advisor mit neuronalem Netzwerk, der auf zwei gleitenden Durchschnitten mit Trainingsmodus basiert. Trainieren Sie den Expert Advisor an ausgewählten Beispielen und erzielen Sie einen Gewinn im echten Leben. Der EA kann auf jedem Instrument und in jedem Zeitrahmen arbeiten. Handelsalgorithmus des EA Zwei gleitende Durchschnitte werden vom Kern des neuronalen Netzwerks analysiert, das Befehle zum Kauf oder Verkauf erzeugt. Die Werte von zwei gleitenden Durchschnitten, dem schnellen (F
FREE
SmartGridCloserEA
Leszek Aleksander Mroczek
4.33 (3)
Experten
SmartGridCloserEA v.2 - Adaptiver Netzhandel mit paarweisen Gewinnabschlüssen Beschreibung: SmartGridCloserEA v.2 ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 5, der eine dynamische BUY-only Grid-Strategie über mehrere Anlageklassen wie Forex, Gold und Indizes anwendet. Im Gegensatz zu traditionellen Grid-EAs, die sich auf feste Take-Profit-Levels verlassen, führt dieser Roboter ein intelligentes System für paarweise Positionsschließungen ein, das auf Gewinndifferenzen basiert und da
FREE
Terraforming 1
Lerato Silokwane
Experten
Meine erste Version des Terraforming EA. Der EA nutzt statistische Arbitrage, um von den Währungspaaren USD, EUR und GBP zu profitieren. Positionen werden eröffnet, wenn eine Arbitrage-Gelegenheit erkannt wird. Die Positionen werden nach 3 Stunden geschlossen oder wenn sich der Markt korrigiert hat und der Gewinn vor der 3-Stunden-Grenze erzielt wurde. Eine profitablere Version dieses EAs wird verfügbar sein, sobald eine anständige Erfolgsbilanz für diesen EA erzielt wurde. Probieren Sie es aus
FREE
MACD Trader FREE MT5
Konstantin Nikitin
4 (1)
Experten
Dies ist ein automatisierter Expert Advisor, der mit den Indikatoren MACD und Envelopes handelt. Die kostenpflichtige Version ist hier erhältlich . Die kostenlose Version hat die folgenden Einschränkungen. Kein Panel zum Eröffnen von Aufträgen. Der Handel ist auf das Währungspaar EURUSD und ähnliche beschränkt. Orders können nur mit dem Mindestlot eröffnet werden, es können nicht mehr als 5 Orders in dieselbe Richtung eröffnet werden, insgesamt also 10 Orders. Die Pause nach Schließung aller Ord
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
Triangle Hunter Pro
Mansoor Ali P Cheriaottayil
Experten
Triangle Hunter Pro ist ein hochmodernes algorithmisches Handelssystem, das entwickelt wurde, um aus einem der zuverlässigsten Chartmuster der technischen Analyse Kapital zu schlagen: Dreieckskonsolidierungen . Durch die Kombination von Dreiecksmuster-Erkennung, Candlestick-Bestätigung und einem optionalen adaptiven Gittersystem identifiziert dieser EA hochwahrscheinliche Ausbruchsgeschäfte, während er dem Risikomanagement Priorität einräumt. Er eignet sich perfekt für das volatile Devisenpaar E
FREE
NODE Neural EA for MT5
Enrique Enguix
4.17 (117)
Experten
NODE Neural EA ist ein KOSTENLOSER Expert Advisor für EURUSD , der eine neuronale Netzwerktechnologie nutzt, um die besten Marktchancen zu filtern und den automatisierten Handel so weit wie möglich zu vereinfachen. Er wurde entwickelt, um von Anfang an leicht bedienbar zu sein: Sie installieren ihn, stellen das Risiko ein und lassen die interne Logik Ein- und Ausstiege konsequent verwalten. Bevor Sie starten, empfehlen wir, das vollständige Benutzerhandbuch zu lesen, um alle Einstellungen und di
FREE
Quantum Dow Jones
Marco Brugali
3 (2)
Experten
Quantum Dow Jones Quantum Dow Jones Einstellungen Symbol: US30 Zeitrahmen: 5M Lots: Lots Durchschnittlicher Gewinn pro Handel Maximaler Drawdown (MAX DD) Nettogewinn in 2 Jahren 0.01 $0.20 $2.76 $240 0.10 $2.00 $27.6 $2,400 1.00 $20.0 $276 $24,000 10.0 $200 $2,760 $240,000 Übersicht Der Quantum Dow Jones ist ein ausgefeiltes automatisiertes Handelswerkzeug, das speziell für den Handel am Dow Jones entwickelt wurde. Mit einer durchschnittlichen Frequenz von 45-50 Trades pro Woche kombiniert diese
FREE
Unbeatable hunter for gold
Fahd Hammoune
Experten
Entdecken Sie „UNBEATABLE HUNTER FOR GOLD“ – den Roboter, der die Schwankungen des Goldes beherrscht! Bitte beachten Sie: Der Startpreis gilt im Sonderangebot  Haben Sie genug von den Schwierigkeiten und unvorhergesehenen Ereignissen auf dem Goldmarkt?  Machen Sie sich keine Sorgen mehr!  Mit unserem Roboter können Sie diesen Problemen ein für alle Mal ein Ende setzen.  Dank einer sorgfältigen Untersuchung der Goldgeschichte ist unser Roboter in der Lage, alle Schwankungen zu meistern und die M
SDZ Trend Pro
Van Toan Nguyen
Experten
Überblick SDZ Trend Pro ist ein professioneller Expert Advisor, der für alle Symbole arbeitet und den Handel mit XAUUSD (Gold) auf dem H1-Zeitrahmen empfiehlt . Er kombiniert dynamische Preisaktionsmuster, EMA-Filter und eine streng sitzungsbasierte Handelslogik, um präzise Markteinstiege mit optimaler Risikokontrolle zu identifizieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die einen strukturierten, zeitlich gefilterten Handel während der aktiven Marktstunden bevorzugen. ️ Hauptmerkmale Dynamis
FREE
Golden Square X
Huynh Tan Linh N
4 (9)
Experten
Dies ist meine neueste kostenlose Version für Gold. Mit optimierten Parametern und benutzerfreundlichen Funktionen ist diese Version wahrscheinlich sehr einfach zu bedienen und sehr effektiv. Sie können die TP- und SL-Parameter nach Belieben anpassen, aber die Standardeinstellungen sollten für Sie gut funktionieren, ohne dass Sie weitere Anpassungen vornehmen müssen. Diese Version ist für den M5 konzipiert. Diese Version erfordert keine große Kapitalinvestition; nur $100-$200 reichen aus, damit
FREE
EXPERTteam
Netanel Kahan Abuluf
Experten
Expert XAU ist ein fortschrittlicher, präzisionsorientierter Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD auf dem 1-Stunden-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA verwendet eine proprietäre Logik, um hochwertige Kaufgelegenheiten zu identifizieren, Trades mit kalkulierter Präzision auszuführen und das Risiko dynamisch zu verwalten - und das alles, während er die Details seiner Strategie geheim hält, um seinen Wettbewerbsvorteil zu schützen. Hauptmerkmale: - 100% automatisiert - Hochwahrsch
Brent Trend Bot
Maksim Kononenko
4.46 (13)
Experten
Die Besonderheit des Brent Trend Bot sind die einfachen Grundwerkzeuge und die Logik der Funktionsweise. Es gibt nicht viele Strategien und Dutzende von Einstellungen, wie bei anderen EAs, sondern er arbeitet nach einem einzigen Algorithmus. Das Funktionsprinzip ist eine Trendfolgestrategie mit dem Versuch, die maximale Profitabilität unter Berücksichtigung des Risikos zu erreichen. Daher kann er für Anfänger empfohlen werden. Seine Stärke ist das Prinzip des Abschlusses von Transaktionen. Sein
FREE
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Experten
SolarTrade Suite Financial Robot: LaunchPad Market Expert – entwickelt, um Trades zu eröffnen! Dies ist ein Handelsroboter, der spezielle innovative und fortschrittliche Algorithmen zur Berechnung seiner Werte verwendet, Ihr Assistent in der Welt der Finanzmärkte. Verwenden Sie unseren Satz von Indikatoren aus der SolarTrade Suite-Reihe, um den Zeitpunkt für den Start dieses Roboters besser zu wählen. Schauen Sie sich unsere anderen Produkte aus der SolarTrade Suite-Reihe am Ende der Beschrei
Range Breakout EA PRO
Kabelo Frans Mampa
Experten
Vor Gebrauch testen... Auf dem Devisenmarkt bezieht sich eine Spanne auf einen Zeitraum, in dem der Kurs eines Währungspaares relativ stabil bleibt und innerhalb einer engen Bandbreite schwankt. Dies steht im Gegensatz zu einem Trend, der sich auf eine anhaltende Bewegung des Kurses eines Währungspaares in eine bestimmte Richtung bezieht. Während einer Handelsspanne kann sich der Kurs des Währungspaares innerhalb einer bestimmten Spanne auf und ab bewegen, aber er tendiert nicht stark in eine be
FREE
MA Crossover ADX
MetaQuotes Ltd.
4 (13)
Experten
Die Strategie basiert auf dem Crossover des Preises mit dem Indikator des gleitenden Durchschnitts, bestätigt durch den Indikator ADX. Die Handelssignale: Kauf: Der Schlusskurs des letzten abgeschlossenen Balkens ist höher als der gleitende Durchschnitt, der gleitende Durchschnitt steigt im aktuellen und im letzten abgeschlossenen Balken. Verkaufen: Der Schlusskurs des letzten abgeschlossenen Balkens ist niedriger als der gleitende Durchschnitt, der gleitende Durchschnitt sinkt im aktuellen und
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Lite Hamster scalping MT5
Himma Youssef
Experten
Lite Hamster Scalping (Sehr schneller EA ohne Grafik) Der Lite Hamster Scalper ist ein Handelsroboter, der keine klassischen Martingale verwendet. Er verwendet einige Indikatoren als Filter, um korrekte Einträge zu maximieren. Bitte prüfen Sie die Version 1.4 von Hamster Pro : Hamster_PRO_MT4 && Hamster_PRO_MT5 Empfehlungen: Lot : 0.01. Saldo : 100 USD. Paar : EURUSD. Zeitrahmen : 5Min. Spread : 30. Makler : Trusted Brokers Eingaben Beschreibungen : Periode Indikator1 - Periode des ersten Indi
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Weitere Produkte dieses Autors
Gold AI Master
Karan Vaghela
Experten
hallo Trading MAster, Gold AI Master- Advanced Automated Trading System Gold AI Master ist ein professioneller, vollautomatischer Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde . ️ Wichtige Hinweise zur Einrichtung und zum Testen Bevor Sie einen Backtest durchführen oder mit dem Live-Handel beginnen, überprüfen Sie bitte sorgfältig die Eingabeeinstellungen , wie im Referenzbild gezeigt, und passen diese an . Obligatorische Eingabeeinstellungen (vor dem Testen) ️ Einga
Karan Gold
Karan Vaghela
Experten
MT4 EA Beschreibung (Englisch - Professional & Marketplace Ready) Karan Gold Scalper EA - MT4 Version Karan Gold Scalper EA ist ein vollautomatisches Handelssystem, das speziell für GOLD (XAUUSD) entwickelt wurde. Der EA nutzt eine intelligente Trenderkennung, Volatilitätsanalyse und eine präzise Einstiegslogik, um stabile, konsistente Ergebnisse mit kontrolliertem Drawdown zu liefern. Er wurde für Händler entwickelt, die ein zuverlässiges, sicheres und effizientes automatisiertes Scalping-Syste
Auswahl:
Mpholebitsja07
29
Mpholebitsja07 2025.12.26 11:00 
 

what a beautifull EA! Developer is always gentle and fermine when it comes to help, ooh may Lord Gord bless him.

Karan Vaghela
526
Antwort vom Entwickler Karan Vaghela 2025.12.27 05:39
thank you so much dear
Igor Tonov
320
Igor Tonov 2025.12.23 18:58 
 

thank you very much

Karan Vaghela
526
Antwort vom Entwickler Karan Vaghela 2025.12.24 05:37
You are welcome Dear
PURVI12345
24
PURVI12345 2025.12.17 11:14 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Karan Vaghela
526
Antwort vom Entwickler Karan Vaghela 2025.12.17 11:17
THANKS DEAR
[Gelöscht] 2025.12.15 05:47 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

[Gelöscht] 2025.12.15 05:03 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Angel Larroca
874
Angel Larroca 2025.12.13 14:58 
 

Gracias por proporcionar este EA de manera gratuita aunque no es adecuado para operar con él de forma confiable: A pesar de que dispone del parámetro de venta en la configuración este robot sólamente compra y en el modo de múltiples operaciones se queda con muchas operaciones de compra que acaban en stop loss porque no hay ni venta,ni trailing stop como se indica.En M5 es absolutamente nefasto,en M15 se defiende un poco pero abre muchísimas operaciones en una sóla dirección,compra,y cada vez a un precio superior.En definitiva tal y como está construido ahora mismo este EA es un verdadero peligro para cualquier cuenta.Confío en que el desarrollador mejore el rendimiento del robot si en un futuro desea ponerlo a la venta.

Karan Vaghela
526
Antwort vom Entwickler Karan Vaghela 2025.12.15 04:54
which broker you use? its Price 3 Digit Or 2? Please Contact Support Team We Love to Guide you how to Do Setup ,We Promise after contact our team,You Will give the Positive Review
Antwort auf eine Rezension