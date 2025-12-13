Gold AI Machine
- Experten
- Karan Vaghela
- Version: 1.4
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
Gold AI Machine ist ein professioneller, vollautomatischer Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.
Das System ist für den M5-Zeitrahmen optimiert und wurde entwickelt, um hochwertige kurzfristige Marktchancen mit fortschrittlicher, auf künstlicher Intelligenz basierender Logik und diszipliniertem Handelsmanagement zu nutzen.
🔹 Hauptmerkmale
Optimiert ausschließlich für XAUUSD (Gold)
Empfohlener Zeitrahmen: M5
Empfohlenes Mindestkapital: 200 Einheiten
Für 3-stellige Gold-Broker:
Stop Loss (SL): 10.000 Punkte
Gewinnmitnahme (TP): 50.000 Punkte
Für 2-stellige Gold-Broker:
Stop Loss (SL): 1000 Punkte
Gewinnmitnahme (TP): 5000 Punkte
Vollständig automatisiertes Handelssystem
Intelligente, stabile und präzise Handelsausführung
Nicht wiederholende Logik
VPS-freundlich (Ausführung mit niedriger Latenz)
Geeignet sowohl für Privat- als auch für Firmenkonten
Kein Grid-Handel
Keine Martingale-Strategie
Alle Trades werden mit vordefiniertem Stop Loss und Take Profit für einen sicheren Handel ausgeführt
🔹 Handelsstrategien
Gold AI Machine bietet zwei flexible Handelsmodi, die es Händlern ermöglichen, den EA an verschiedene Handelsstile und Marktbedingungen anzupassen:
1️⃣ Einzelhandelsmodus
Nur ein Handel ist zu jeder Zeit aktiv
Entwickelt für konservativen und kontrollierten Handel
-
Sorgt für eine bessere Stabilität des Drawdowns
2️⃣ Multi-Trade-Modus
Ermöglicht mehrere Trades, wenn die Strategiebedingungen erfüllt sind
Entwickelt, um starke und ausgedehnte Marktbewegungen zu erfassen
Geeignet für Händler, die ein höheres Engagement unter kontrollierter Logik anstreben
🔹 Erweiterte Handelsintelligenz
Fortgeschrittener Signalqualitätsfilter
Der EA wertet jedes Handelssignal in Echtzeit aus und führt Trades nur bei optimalen Marktbedingungen aus, wodurch die Genauigkeit verbessert und minderwertige Einträge herausgefiltert werden.
Intelligentes Trade Reasoning
Jeder Handel wird durch eine interne Entscheidungslogik unterstützt. Das System liefert klare Begründungen für jeden Einstieg und sorgt so für Transparenz und Vertrauen in den Handelsprozess.
Automatische TP / SL / Trailing Stop-Anpassung
Take Profit-, Stop Loss- und Trailing Stop-Niveaus werden dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität angepasst. Das gesamte Positionsmanagement wird automatisch mithilfe einer KI-basierten Logik durchgeführt.
Dynamisches Risikomanagement
Basierend auf den aktuellen Marktbedingungen schaltet der EA automatisch zwischen den Risikomodi "Konservativ", "Normal" und "Aggressiv" um, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.
Wächter-Kapitalschutz
In Verlustphasen oder instabilen Marktumgebungen reduziert der EA auf intelligente Weise das Handelsrisiko oder pausiert den Handel vorübergehend, um das Kontokapital zu schützen.
Marktregime-Erkennung
Die KI analysiert kontinuierlich das Marktverhalten und erkennt Bedingungen wie Trending, Ranging, hohe Volatilität und Ereignisrisiko und vermeidet ungünstige Handelsumgebungen.
🔹 Empfohlene Einstellungen
Symbol: XAUUSD
Zeitrahmen: M5
Empfohlenes Kapital: 200 Einheiten oder mehr
Makler: Low-Spread-Broker für den Goldhandel empfohlen
📩 Kontakt & Unterstützung
Für Support, Einrichtungshilfe oder Anfragen:
E-Mail: karanmql5@gmail.com
WhatsApp: +91 95741 40727
what a beautifull EA! Developer is always gentle and fermine when it comes to help, ooh may Lord Gord bless him.