Gold AI Machine ist ein professioneller, vollautomatischer Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde.

Das System ist für den M5-Zeitrahmen optimiert und wurde entwickelt, um hochwertige kurzfristige Marktchancen mit fortschrittlicher, auf künstlicher Intelligenz basierender Logik und diszipliniertem Handelsmanagement zu nutzen.

🔹 Hauptmerkmale

Optimiert ausschließlich für XAUUSD (Gold)

Empfohlener Zeitrahmen: M5

Empfohlenes Mindestkapital: 200 Einheiten Für 3-stellige Gold-Broker: Stop Loss (SL): 10.000 Punkte Gewinnmitnahme (TP): 50.000 Punkte

Für 2-stellige Gold-Broker: Stop Loss (SL): 1000 Punkte Gewinnmitnahme (TP): 5000 Punkte

Vollständig automatisiertes Handelssystem

Intelligente, stabile und präzise Handelsausführung

Nicht wiederholende Logik

VPS-freundlich (Ausführung mit niedriger Latenz)

Geeignet sowohl für Privat- als auch für Firmenkonten

Kein Grid-Handel

Keine Martingale-Strategie

Alle Trades werden mit vordefiniertem Stop Loss und Take Profit für einen sicheren Handel ausgeführt

🔹 Handelsstrategien

Gold AI Machine bietet zwei flexible Handelsmodi, die es Händlern ermöglichen, den EA an verschiedene Handelsstile und Marktbedingungen anzupassen:

1️⃣ Einzelhandelsmodus

Nur ein Handel ist zu jeder Zeit aktiv

Entwickelt für konservativen und kontrollierten Handel

Sorgt für eine bessere Stabilität des Drawdowns

2️⃣ Multi-Trade-Modus

Ermöglicht mehrere Trades, wenn die Strategiebedingungen erfüllt sind

Entwickelt, um starke und ausgedehnte Marktbewegungen zu erfassen

Geeignet für Händler, die ein höheres Engagement unter kontrollierter Logik anstreben

🔹 Erweiterte Handelsintelligenz

Fortgeschrittener Signalqualitätsfilter

Der EA wertet jedes Handelssignal in Echtzeit aus und führt Trades nur bei optimalen Marktbedingungen aus, wodurch die Genauigkeit verbessert und minderwertige Einträge herausgefiltert werden.

Intelligentes Trade Reasoning

Jeder Handel wird durch eine interne Entscheidungslogik unterstützt. Das System liefert klare Begründungen für jeden Einstieg und sorgt so für Transparenz und Vertrauen in den Handelsprozess.

Automatische TP / SL / Trailing Stop-Anpassung

Take Profit-, Stop Loss- und Trailing Stop-Niveaus werden dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität angepasst. Das gesamte Positionsmanagement wird automatisch mithilfe einer KI-basierten Logik durchgeführt.

Dynamisches Risikomanagement

Basierend auf den aktuellen Marktbedingungen schaltet der EA automatisch zwischen den Risikomodi "Konservativ", "Normal" und "Aggressiv" um, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.

Wächter-Kapitalschutz

In Verlustphasen oder instabilen Marktumgebungen reduziert der EA auf intelligente Weise das Handelsrisiko oder pausiert den Handel vorübergehend, um das Kontokapital zu schützen.

Marktregime-Erkennung

Die KI analysiert kontinuierlich das Marktverhalten und erkennt Bedingungen wie Trending, Ranging, hohe Volatilität und Ereignisrisiko und vermeidet ungünstige Handelsumgebungen.

🔹 Empfohlene Einstellungen

Symbol: XAUUSD

Zeitrahmen: M5

Empfohlenes Kapital: 200 Einheiten oder mehr

Makler: Low-Spread-Broker für den Goldhandel empfohlen

📩 Kontakt & Unterstützung

Für Support, Einrichtungshilfe oder Anfragen: