Gold AI Master

hallo Trading MAster,

Gold AI Master- Advanced Automated Trading System Gold AI Master ist ein professioneller, vollautomatischer Handelsroboter, der ausschließlich für XAUUSD (Gold)entwickelt wurde .

⚠️ Wichtige Hinweise zur Einrichtung und zum Testen

Bevor Sie einen Backtest durchführen oder mit dem Live-Handel beginnen, überprüfen Sie bitte sorgfältig die Eingabeeinstellungen, wie im Referenzbild gezeigt, und passen diese an.

🔹 Obligatorische Eingabeeinstellungen (vor dem Testen)

⚙️ Eingabe-Einstellung

    • Lots: 0.01 → Empfohlenes Guthaben: $50

    • StopLossPips: 700

    • TakeProfitPips: 900

    • UseBreakOffset: wahr

    • BreakAfterPips: 10

    • EnableValidationHelper: falsch

    • EnableTrailing: wahr

    • TrailStartPips: 200

    • TrailStepPips: 50

    📌 Zeitrahmen: D1

⚠️ Diese Eingaben müssen zuerst geändert werden, bevor Sie den Strategy Tester ausführen oder den EA an einen Live-Chart anhängen.
Bestätigen Sie diese Einstellungen immer vor dem Testen oder Handeln.

🔢 Informationen zur Broker-Stelle und Verwendung

  • Dieser EA ist für 3-stellige Gold-Broker optimiert

  • Referenz-Broker: Exness

❗ Wichtiger Hinweis für 2-stellige Gold-Broker

Dieser EA ist nicht automatisch für 2-stellige Gold-Broker optimiert.

Nutzer, die auf 2-stelligen Goldbrokern handeln, müssen den EA zuerst kaufen und mir dann eine Nachricht schicken.
Ich werde Ihnen persönlich bei der manuellen Einrichtung behilflich sein und die erforderlichen Parameter gemäß den Spezifikationen des Brokers anpassen.


💰 Empfohlenes Kapital & Losgrößenrichtlinien

Um eine stabile Performance und ein angemessenes Risikomanagement zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden empfohlenen Kapitalrichtlinien:

  • Für 0,01 Lotgröße:
    ➤ Empfohlenes Mindestguthaben: $50

  • Für eine Losgröße von 0,10:
    ➤ Empfohlenes Mindestguthaben: $500

Die Verwendung des empfohlenen Guthabens trägt zu einem kontrollierten Drawdown, einer reibungslosen Handelsausführung und einer besseren langfristigen Stabilität bei.


🔹 Erweiterte Handelsintelligenz

Erweiterter Signalqualitätsfilter

Der EA wertet jedes Handelssignal in Echtzeit aus und führt Trades nur bei optimalen Marktbedingungen aus, wodurch die Genauigkeit verbessert und minderwertige Einträge herausgefiltert werden.

Intelligente Handelsbegründung

Jeder Handel wird durch eine strukturierte interne Entscheidungslogik unterstützt. Das System liefert klare Begründungen für jeden Einstieg und sorgt so für Transparenz, Konsistenz und Vertrauen in den Handelsprozess.

Automatische TP / SL / Trailing Stop-Anpassung

Take Profit-, Stop Loss- und Trailing Stop-Niveaus werden automatisch und dynamisch an die aktuelle Marktvolatilität angepasst. Das gesamte Positionsmanagement wird über eine fortschrittliche KI-gesteuerte Logik abgewickelt.

Dynamisches Risikomanagement

Basierend auf den aktuellen Marktbedingungen schaltet der EA automatisch zwischen den Risikomodi "Konservativ", "Normal" und "Aggressiv" um, ohne dass ein manuelles Eingreifen erforderlich ist.

Wachsamer Kapitalschutz

In Verlustphasen oder instabilen Marktumgebungen reduziert der EA auf intelligente Weise das Handelsengagement oder pausiert den Handel vorübergehend, um das Kontokapital zu schützen und den Drawdown zu minimieren.

Erkennung von Marktregimen

Die KI analysiert kontinuierlich das Marktverhalten und identifiziert Bedingungen wie Trending, Ranging, hohe Volatilität und Ereignisrisiko und vermeidet aktiv ungünstige Handelsumgebungen.

📩 Kontakt & Support

Für Support, Einrichtungshilfe oder Anfragen:

