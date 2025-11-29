Scalping Panel Station

RITZ SCALPING TRADING STATION

adalah sistem panel eksekusi trading ultra-cepat yang dirancang untuk trader scalping, intraday, dan day-trading profesional.

Das System ermöglicht es Ihnen, das Level von Instituten, das Risiko und die Arbeitsabläufe so zu steuern, dass Sie die Kontrolle über Ihre Handelsaktivitäten behalten können.


Visi Utama Produk

Membawa kecepatan eksekusi kelas institusi & manajemen risko otomatis ke level retail dalam sebuah panel yang ringkas, intuitif, dan siap tempur.

Konsep Desain

Eksekusi Cepat Kontrolle Risiko Cerdas Professioneller Arbeitsablauf
Mikro-Latenz Adaptive Nachlaufzeit Ein-Klick-Ausführung
Bulk Order Handler Margin Guard Live Warnungen + Feedback

KEUNGGULAN UTAMA

Lightning Execution Engine

Fitur
 Kecepatan
 Keunggulan
Pemrosesan Bestellung Paralel
 20-50ms
 Tidak menunggu proses serial
Bulk Close System
 Seketika
 Tutup banyak posisi dalam hitungan momen
FOK-Ausführung (Fill or Kill)
 Maksimal
 Menghindari eksekusi parsial
Intelligentes Routing
 Anpassungsfähig
 Menyesuaikan slippage otomatis

Manajemen Risiko Cerdas

• Adaptive Trailing – aktif hanya saat profit valid

- Real-Time Margin-Guard - Erinnern Sie sich an Ekuitas und Risiken während der Laufzeit

- Partial Position Scaler - automatischer 50%-Schluss in der Zone, in der Sie sich befinden

- Break-Even Agent - Auto SL dipindahkan ke profit saat momentum tercapai

Arbeitsablauf Trading Profesional

1. ANALISA > Panel metrik akun Echtzeit

2. EXECUTE > BUY/SELL sekali klik + sound feedback

3. MANAGE > Trailing adaptif + Teilgewinn otomatis

4. CLOSE > Tutup massal posisi dengan 1 klik

ARSITEKTUR TEKNIS

Struktur Sistem

Lapisan 1: UI/Visuell

- Moderne Steuerungsschnittstelle

- Daten in Echtzeit

- Warna profesional & Feedback visuell/suara

Lapisan 2: Ausführungskern

- CTrade Wrapper

- Asynchroner Auftragsprozessor

- Bulk-Close-Algorithmus

- Ausfallsicherer Fehler-Handler

Lapisan 3: Risiko-Intelligenz

- Adaptive Trail-Engine

- Margin-Schutz

- Positionsmanagement AI

- Leistungsüberwachung

Leistungsvergleiche

Aspek
 Nilai
 Standar
Eksekusi Bestellung
 < 50ms
 Grad institusi
Bulk Closing 100 Auftrag
 < 100ms
 Abgeschlossen in Kelasnya
UI-Rendering
 60 FPS
 Reibungslos & reaktionsschnell
RAM-Konsum
 < 50MB
 Sangat ringan


HABEN SIE SCHON ETWAS GEFUNDEN?

Scalper Pro

  • Eksekusi cepat jadi prioritas

  • Manajemen multi-posisi intens

  • Profit kecil cepat dieksekusi

Swing / Intraday Trader

  • Ausstiegszertifikate + Trailing adaptif

  • Optimaler Gewinn im Tagesverlauf

  • Risiko konsisten terkendali

Day Trader Serius

  • Operasi cepat minimal beban mata

  • Aggressive Ausführung mit einem Mausklick

  • Überwachung des Risikos in Echtzeit

Rencana Pengembangan (Fahrplan)

Version x.x - Nächste Evolution

  • Integrasi AI Signal Generator

  • Multi-Asset Portfolio Handler

  • Chart-Aktionsmodus (Ziehen der Ausführung)

  • Analyse auf Basis der Cloud

  • Mobile Pendelanwendung


Visi 2025

Trading-Panel, das sich an die aktuelle Marktlage anpassen kann, ohne dass es zu Problemen kommt.


Wie kann ich mein Panel anpassen?

  1. Kecepatan Eksekusi Utama - tanpa delay kritis

  2. Sistem adaptif - mengikuti pola trading pengguna

  3. Institutionelle Arbeitsabläufe - die sich nicht ändern lassen

  4. Risiko terkontrollieren - Perlindungan ada di setiap langkah


Indikator Keberhasilan

LEISTUNGSERGEBNIS

Eksekusi <100ms = 99,9%

Erfolgsquote der Bestellung = 99,5%

Kerja-Effizienz = +300% lebih cepat

Menschliche Fehlerquote 65%


RITZ SCALPING TRADING STATION bukan sekadar panel.
Es handelt sich um einen professionellen Trading-Piloten, der es Anda ermöglicht, einen hohen Gewinn zu erzielen, der nicht zu hoch ist, und den Gewinn zu steigern.

Können Sie den Level-Handel für sich nutzen?

Erleben Sie die Zukunft des Scalping - hari ini.
"Kecepatan mesin, kecerdasan manusia."

Empfohlene Produkte
Trade Panel R3
Eduardo Terra
5 (1)
Utilitys
Einfaches und leicht zu bedienendes Handels-Panel. Ersetzt das Standard-Panel von Meta Trader 5. Dieses neue Panel ermöglicht es Ihnen, Stop Loss und Take Profit (in Punkten) hinzuzufügen. Außerdem können Sie es durch Klicken und Ziehen an eine beliebige Stelle auf dem Bildschirm verschieben, was die Ansicht und Bedienung erleichtert. Neu gestaltet, um den Schwerpunkt auf die Risikokontrolle zu legen, mit einer Begrenzung der Marge, die verwendet werden kann, und einer Begrenzung des möglichen V
FREE
Trade assistant pro v8
Ahmed Mohammed Bakr Bakr
Utilitys
FREE FREE FREE Trade Assistant MT5 - Professionelles Handels- und Risikomanagement-Panel Trade Assistant MT5 ist ein fortschrittliches Handelspanel, das Händlern hilft, Aufträge schneller, sicherer und professioneller auszuführen. Es vereinfacht den manuellen Handel durch die Kombination von intelligentem Ordermanagement , präziser Risikokontrolle und Ein-Klick-Ausführung und ist damit sowohl für Anfänger als auch für fortgeschrittene Trader ideal. Dieses Tool handelt nicht automatisch . Stattde
FREE
NAS100 Auto Sl And TP MT5
Moustapha Boulouz
5 (1)
Utilitys
Wir stellen den NAS100 Auto SL und TP Maker für MT5 vor: Verpassen Sie nie wieder die Einstellung von StopLoss und TakeProfit mit unserem NAS100 Auto SL und TP Maker, einem unverzichtbaren Assistenten für Händler, die den Nasdaq 100 Markt auf MetaTrader 5 navigieren. Dieses Tool wurde für diejenigen entwickelt, die eine nahtlose Lösung zur Automatisierung der Verwaltung von StopLoss- und TakeProfit-Levels suchen. Hauptmerkmale: Mühelose Automatisierung: Automatische Überwachung von Nasdaq 100
FREE
Manual Assistant MT5
Igor Kotlyarov
4.67 (3)
Utilitys
Bonus beim Kauf eines Indikators oder eines Beraters aus meiner Liste. Schreiben Sie mir in privaten Nachrichten, um einen Bonus zu erhalten. Manual Assistant MT5 ist ein professionelles Tool für den manuellen Handel, das Ihren Handel schnell und bequem machen wird. Es ist mit allen notwendigen Funktionen ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, Aufträge und Positionen mit einem Klick zu eröffnen, zu verwalten und zu schließen. Es hat eine einfache und intuitive Schnittstelle und ist sowohl für
FREE
LT Trade Panel Lite
Thiago Duarte
4.65 (49)
Utilitys
Haben Sie in Meta Trader irgendwelche Tools oder Abkürzungen vermisst? Einfache Dinge, die Ihren Handelsalltag wesentlich erleichtern würden? Wir haben die Lösung für Sie: unser Trade Panel! Dabei handelt es sich um ein EA-Tool (Expert Advisor), das, wenn es für die Kontrolle aller Symbole konfiguriert ist, nur einmal geladen werden muss. Dies ist die Lite-Version (kostenlos) unseres Tools. Professionelle Version: https: //www.mql5.com/en/market/product/42658 Wenn Sie Probleme mit den Shortc
FREE
Panel Orders Easy MT5
Maksim Novikov
Utilitys
Mit diesem Dienstprogramm (als Berater) können Sie Positionen mit ein paar Klicks öffnen und schließen . Panel Orders Easy ist eine Lite-Version des Programms Panel Orders. Das Öffnen und Schließen von Positionen ist darin nicht möglich. Sie können die Vollversion unter meinen anderen Produkten sehen. Das Kontrollpanel in Form von grafischen Objekten ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Aufträgen ohne die Hilfe von Drittprogrammen. Merkmale des Programms : 1. Es gibt eine Losauswahlmöglich
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Click Trading
Jawad Tauheed
5 (1)
Experten
Ein-Klick-Handel - Auto TP SL Entwickler TraderLinkz Version 1.00 Kategorie Dienstprogramm Was es macht Fügt fehlende TP und SL zu Ihren manuellen Geschäften und schwebenden Aufträgen hinzu Setzt sie einmal pro Ticket Lässt Sie TP und SL nachträglich verschieben Funktioniert auf Hedging- und Netting-Konten Scannt bei jedem Tick und reagiert auf Handelsereignisse Warum Sie das wollen Sie platzieren schnellere Eingaben Sie erhalten konsistente Risiko- und Ausstiegsziele Sie reduzieren Fettfingerfe
FREE
NS Financas Automatic Clear All Chart Indicators
Luiz Guilherme Neves Da Silva
Utilitys
NS Financas Automatisches Löschen aller Chart-Indikatoren Script Entfernen Sie automatisch alle Indikatoren aus Ihrem Chart, kostenlos angeboten von NS Financas! Verschwenden Sie keine Zeit mehr mit dem Löschen der Indikatoren, einen nach dem anderen. Mit diesem Skript ist es möglich, mit einem Klick alle Indikatoren aus dem Bildschirm zu entfernen, um Ihre neue Strategie anzupassen und dabei die Einstellungen Ihres Diagramms beizubehalten. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, Tastenkombinati
FREE
News Expert MT5
Maksim Neimerik
Utilitys
Einführung Willkommen in der Welt des Devisenhandels, in der jeder Tick des Marktes durch Nachrichten beeinflusst werden kann. Wir stellen Ihnen unseren Expert Advisor für MetaTrader vor, Ihr ultimatives Werkzeug, um sich in der Komplexität des Nachrichtenhandels zurechtzufinden. Dieser innovative Berater wurde speziell entwickelt, um Ihre Handelsstrategie während wichtiger makroökonomischer Veröffentlichungen zu automatisieren und sicherzustellen, dass Sie keine Gelegenheit verpassen. Wenn wic
FREE
Accounts Protector MT5
Vladimir Mametov
5 (5)
Utilitys
Der Expert Advisor dient dazu, das Konto zu schützen, den Gewinn (Verlust) festzulegen und aktuelle Informationen über das Konto anzuzeigen. Der Schutz des Handelskontos erfolgt durch das Schließen aller offenen Aufträge im Terminal und/oder das Schließen aller Charts. Wenn Sie den Expert Advisor mit den Standardparametern ausführen, zeigt er nur Ihre Kontoinformationen an und wird verkleinert. Als Nächstes können Sie die Bedingungen festlegen, unter denen Ihr Handelskonto geschützt werden soll.
FREE
Auto Smart Trade Manager EA
Aiman Saeed Salem Dahbag
Utilitys
Anmerkung: Alle Eingaben dieses EAs sind zur einfacheren Konfiguration und Verwaltung in Arabisch gehalten Auto Smart Trade Manager EA Ar verwaltet automatisch Trades auf MetaTrader 5. Setzt Stop Loss (SL) und Take Profit (TP) , unterstützt Trailing Stop , um Gewinne zu sichern, und beinhaltet Equity Protection . Intelligentes Management für alle Trades oder nach Magic Number und Symbol, mit voller Kontrolle über Slippage und Risiko. Der Handel ist mit einem hohen Risiko verbunden und Sie könne
FREE
Bundle Risk Manager Pro
Kai Lim
Utilitys
Bundle Risk Manager Pro EA "Risk Manager Pro EA ist ein All-in-One-Handelswerkzeug, das fortschrittliche Risikomanagement-Tools kombiniert, um die volle Kontrolle über Ihr Handelskonto zu gewährleisten und gleichzeitig Ihr Kapital zu schützen und die Handelsvorschriften einzuhalten. Durch die Bündelung von Limit Positionen , Concurrent Risk Capital und dem neu hinzugefügten Limit Profit ist dieser EA die ultimative Lösung für diszipliniertes Handeln und das Erreichen von Bewertungszielen. Haup
FREE
Lot Size Line
Stefan Warratz
Utilitys
Dieses kleine Tool zeigt die Lot Größe basierend auf den vorherigen festgelegten Risk Management entweder % Anteil der Account Balance oder einem fixen Geldbetrag an. Dafür einfach die Lot Line mit dem Drücken der "t" Taste aktivieren und zum Stop Loss Punkt bewegen. Die aktuale Lot Größe wird in Echtzeit über der Linie angezeigt. In den Einstellungen können Sie die Farbe und stärke der Linie, die Schriftgröße vom Text und den Abstand zwischen Linie und Text, sowie das Risiko in % vom Account od
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
Equity monitor
Vasiliy Pritchin
Utilitys
Equity Monitor Dies ist ein einfacher Mittelwechsel-Informer. Ich habe ihn für mich selbst geschrieben, vielleicht braucht ihn jemand... 1. Zeigt die Veränderung der Mittel für den Tag an. Jeden Tag, wenn das Terminal zum ersten Mal gestartet wird, merkt es sich die aktuellen Mittel und überwacht die Änderungen während des Tages. 2. Am ersten Tag des Monats merkt es sich das Geld und überwacht die Veränderungen im Laufe des Monats. 3. Nun, es zeigt den Gewinn der offenen Position. Um zu
FREE
Second Level Candles And Alligator Indicators
Chun Cai Lu
5 (1)
Utilitys
Second Level Candles And Alligator Indicators generiert alle 12 Sekunden eine K-Linie und verfügt über einen Alligator-Indikator, der für ultrakurzfristige Trader sehr hilfreich ist. Der Grund, warum das Programm beim Start möglicherweise nicht erfolgreich ist, liegt darin, dass die MT5 MqlTick-Daten in einer kleinen Menge geladen werden. Dies kann vermieden werden, indem man den Parameter display data ändert, z.B. display=100, und dann den Parameter display=300 erhöht, nachdem das Programm ord
FREE
Crystal Dashboard
Muhammad Jawad Shabir
Utilitys
Crystal Profit Dashboard - Echtzeit MT5 Konto Performance Utility Übersicht Crystal Profit Dashboard ist ein leichtgewichtiges MetaTrader 5-Dienstprogramm, das die Überwachung von Gewinnen und Verlusten in Echtzeit direkt auf dem Chart ermöglicht. Es bietet eine übersichtliche, moderne Dashboard-Oberfläche, die die Kontoperformance ohne Unübersichtlichkeit aktualisiert, so dass sich Händler auf die Ausführung konzentrieren können, während die wichtigsten Kennzahlen sichtbar bleiben. Dieses Too
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Breakeven Manager
Ibrahim Olalekan Ganiu
Utilitys
Hallo Trading-Experten! Ich hoffe, ihr seid erfolgreich. Kennt ihr das schon, wenn der Markt sich zunächst zu euren Gunsten entwickelt oder eurem Take-Profit entgegenkommt und sich dann plötzlich eurer Position entgegenstellt? Mir ist das schon oft passiert, und heute habe ich beschlossen, dagegen anzukämpfen. Ich präsentiere euch einen Trade-Manager, der euch hilft, eure Position(en) zu schützen. Mit diesem Projekt könnt ihr eure Position(en) entweder auf Break-Even setzen, wenn eine bestimmt
FREE
DynamicTrader 1
Markus Christer Ekengren
Utilitys
Smart Trade Manager EA - Einfacher, visueller und risikobasierter Handel Übernehmen Sie mühelos die Kontrolle über Ihre Trades! Dieser kostenlose Expert Advisor wurde für Händler entwickelt, die einen schnellen, intuitiven und risikobasierten Weg suchen, um Einträge direkt vom Chart aus zu verwalten. Risikobasierte Positionsgröße - Legen Sie einfach Ihr bevorzugtes %-Risiko in den EA-Einstellungen fest, und die Losgröße wird automatisch berechnet. Ein-Klick-Handel - Platzieren Sie Trades sofo
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitys
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indikator Beschreibung: MultiTimeframe Info Feed (MIF) ist ein intelligenter MQL5-Indikator, der ein dynamisches Echtzeit-Infopanel direkt auf Ihrem Chart anzeigt und so einen guten Einblick in die aktuellen Marktbedingungen bietet. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Echtzeit-Anzeige von Open, High, Low, Close und Live-Tick-Preis Tick-Rate (Ticks pro Sekunde) zur Bewertung der Marktaktivität Automatisch berechneter Einstiegskurs bei neuer Kerzenbildung Erkennung
FREE
Boleta Easy Trade
Silvio Garcia Wohl
Utilitys
Bei der Ausführung eines Auftrags, sei es über das Metatrader-Ticket auf einem Computer oder die Metatrader-App auf einem Mobilgerät, ob manuell oder schwebend, setzt Easy Trade automatisch die Take-Profit- und Stop-Loss-Levels sowie eine Limit-Order mit den entsprechenden Take-Profit- und Stop-Loss-Levels. Sie folgt der Handelsstrategie für den offenen Markt (US30, US100, US500), kann aber auf jeden Marktwert angewendet werden.
FREE
Close ALL In This Current Chart MT5
Nino Guevara Ruwano
5 (3)
Utilitys
Eine einfache Schaltfläche zum vollständigen Schließen aller bestehenden offenen Geschäfte (sowohl Kauf als auch Verkauf) auf dem aktuellen Chart . Achtung ! Sobald die Schaltfläche gedrückt wird, werden alle offenen Geschäfte auf dem aktuellen Chart sofort und ohne weitere Fragen oder Dialoge gelöscht. Gehen Sie mit diesem Tool sehr vorsichtig um. Wir empfehlen Ihnen, das Löschen offener Geschäfte zunächst auf einem Demokonto zu testen, bevor Sie versuchen, dieses Tool auf einem echten Konto
FREE
Elsna Horizontal Lines
Raymond Edusei
Utilitys
Dieser MQL5-Indikator erstellt ein anpassbares Gitter aus horizontalen Linien auf Ihrem Trading-Chart. Hier ist, was es tut: **Hauptfunktionen:** - Zeichnet gleichmäßig verteilte horizontale Linien über den sichtbaren Preisbereich - Unterstützt zwei Linientypen: horizontale Linien oder Trendlinien mit Vorwärtsprojektion - Passt sich automatisch an Änderungen der Preisskala an **Schlüsselmerkmale:** 1. **Anpassbare Abstände**: Legen Sie den Rasterabstand in Pips fest (20 Pips als Standard) 2.
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indikatoren
Daily Support and Resistance Levels ist ein professioneller Indikator, der automatisch wichtige Preisniveaus für den Intraday-Handel basierend auf klassischen Pivot-Punkten berechnet und anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Berechnung des Pivot-Punkts (PP) 3 Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) 3 Unterstützungsniveaus (S1, S2, S3) Hoch/Tief des Vortags Echtzeit-Informationspanel Marktrichtung (Bullisch/Bärisch) Abstand zu den nächsten Levels Anpassbare Farben und Anzeige Automatische tägliche Aktua
FREE
Smart Risk Management and Trade Execution
Phan The Nhan
Utilitys
Position Size Tool - Intelligentes Risikomanagement & Handelsausführungspanel Das Position Size Tool ist ein leistungsstarkes und intuitives MT5-Panel, das Ihren Handel vereinfacht, indem es Positionsgröße , Risikoberechnung , Risiko/Ertrags-Visualisierung und Orderplatzierung an einem Ort vereint. ️ Saubere und funktionale Schnittstelle Das Tool bietet ein kompaktes Echtzeit-Panel mit den folgenden Funktionen: Anzeige von Saldo und Eigenkapital Live-Kursverfolgung Anpassbare Risiko-%-Eingabe
FREE
Coral Indi
Dinh Duong Luong
Indikatoren
Der Coral Trend ist ein Trendfolge-Indikator, der bei Forex-Händlern sehr beliebt ist . Er wird normalerweise in Verbindung mit anderen Indikatoren verwendet. Er verwendet Kombinationen von gleitenden Durchschnitten mit komplexen Glättungsformeln! Er hat zwei konfigurierbare Parameter: Koeffizient - Glättungsverhältnis (*) Angewandter Preis Berechnung: Coral = (-0.064) * B6 + 0.672 * B5 - 2.352 * B4 + 2.744 * B3
FREE
FX Market Snapshot
Pedro Roberto Diez San Jose
Utilitys
Für eine begrenzte Zeit kostenlos: Meistern Sie den Markt mit FX Market Snapshot Verwandeln Sie Devisenmarktaktivitäten in quantifizierbare, automatisierte Entscheidungen mit FX Market Snapshot - dem Tool für ernsthafte Händler, die einen Vorteil durch objektive Daten und schnelle, zuverlässige Aktionen suchen. Hauptmerkmale ️ Exportierbare Daten für KI : Erstellen Sie benutzerdefinierte CSV-Berichte, die Sie mit Ihrer bevorzugten KI-Engine analysieren können, und erhalten Sie Han
FREE
OpenAllSymbols
Roman Lomaev
Utilitys
Zweck: Öffnet automatisch Charts aller Symbole aus dem Market Watch mit der default.tpl -Vorlage im aktuellen Zeitrahmen (TF) und schließt alle anderen Charts (außer dem aktiven). Ideal zur schnellen Analyse mehrerer Instrumente ohne manuellen Aufwand! Merkmale: Automatisierung: Dutzende Charts mit einem Klick öffnen. Sicherheit: Schließt unnötige Charts, behält den aktuellen aktiv. Flexibilität: Nutzt Ihre default.tpl -Vorlage (vorab konfigurieren!). Aktueller Zeitrahmen: Charts
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Utilitys
Sie hilft bei der Berechnung des Risikos pro Handel, der einfachen Einrichtung einer neuen Order, der Orderverwaltung mit Teilschließungsfunktionen, Trailing-Stop von 7 Typen und anderen nützlichen Funktionen. Zusätzliche Materialien und Anleitungen Installationsanleitung   -   Anleitung zur Anwendung   -   Testversion der Anwendung für ein Demokonto Linienfunktion Zeigt auf dem Chart die Eröffnungslinie, Stop Loss, Take Profit. Mit dieser Funktion ist es einfach, eine neue Order einzurichten
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (579)
Utilitys
Willkommen beim Trade Manager EA – dem ultimativen Risikomanagement-Tool , das den Handel einfacher, präziser und effizienter gestaltet. Dies ist mehr als nur ein Werkzeug zur Orderausführung; es ist eine umfassende Lösung zur Handelsplanung, Positionsverwaltung und Risikokontrolle. Ob Anfänger, erfahrener Trader oder Scalper, der schnelle Ausführungen benötigt – Trade Manager EA passt sich Ihren Anforderungen an und bietet Flexibilität in allen Märkten, von Forex und Indizes bis hin zu Rohstoff
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Utilitys
Erleben Sie außergewöhnlich schnelles Trade Copying mit dem   Local Trade Copier EA MT5 . Mit seiner einfachen 1-Minuten-Setup können Sie Trades zwischen mehreren MetaTrader-Terminals auf demselben Windows-Computer oder Windows VPS mit blitzschnellen Kopiergeschwindigkeiten von unter 0.5 Sekunden kopieren. Ob Anfänger oder professioneller Trader - der   Local Trade Copier EA MT5   bietet eine Vielzahl von Optionen, um ihn an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Es ist die ultimative Lösung
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (146)
Utilitys
Trade Panel ist ein multifunktionaler Handelsassistent. Die Anwendung enthält mehr als 50 Handelsfunktionen für den manuellen Handel und ermöglicht Ihnen die Automatisierung der meisten Handelsvorgänge. Achtung, die Anwendung funktioniert im Strategietester nicht. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anleitung hier . Handel. Ermöglicht Ihnen die Durchführung von Handelsvorgängen mit einem Klick: Eröffnen Sie ausstehende Aufträge und
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Utilitys
Ultimate Extractor - Professionelle Handelsanalyse für MT5 Ultimate Extractor verwandelt Ihren MetaTrader 5 Handelsverlauf in verwertbare Erkenntnisse mit umfassenden Analysen, interaktiven Charts und Echtzeit-Performance-Tracking. Was es tut Phase 1: Analysiert automatisch Ihren MT5-Handelsverlauf für alle Expert Advisors und erstellt detaillierte HTML-Berichte mit interaktiven Visualisierungen. Verfolgt Live-Performance-Metriken einschließlich offener Positionen, gleitender P/L und Drawdown in
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Utilitys
Beta-Version Der Telegram to MT5 Signal Trader steht kurz vor der offiziellen Alpha-Veröffentlichung. Einige Funktionen befinden sich noch in der Entwicklung, und es können kleinere Fehler auftreten. Wenn Sie Probleme feststellen, melden Sie diese bitte, Ihr Feedback hilft, die Software für alle zu verbessern. Der Preis steigt nach 20 Verkäufen. Verbleibende Kopien für $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader ist ein leistungsstarkes Tool, das Handelssignale aus Telegram -Kanälen oder -Grup
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (103)
Utilitys
Haben Sie genug von komplexen Auftragserteilungen und manuellen Berechnungen? Trade Dashboard ist Ihre Lösung. Mit seiner benutzerfreundlichen Oberfläche wird das Platzieren von Orders zum Kinderspiel. Mit einem einzigen Klick können Sie Trades eröffnen, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels festlegen, die Trade-Lot-Größe verwalten und das Risiko-Ertrags-Verhältnis berechnen, so dass Sie sich ganz auf Ihre Strategie konzentrieren können. Verabschieden Sie sich von manuellen Berechnungen und rational
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Utilitys
Smart Stop Scanner – Multi-Asset Stop-Loss Analyse basierend auf echter Marktstruktur Überblick Der Smart Stop Scanner bietet eine professionelle, marktstruktur-basierte Überwachung von Stop-Loss-Leveln über mehrere Märkte hinweg. Das System erkennt automatisch die relevantesten Stop-Bereiche anhand echter Strukturpunkte, Breakouts und Price-Action-Logik und präsentiert alle Informationen in einem klaren, DPI-optimierten Panel. Unterstützt Forex, Gold, Indizes, Metalle, Kryptowährungen und meh
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Utilitys
Smart Stop Manager – Automatisierte Stop-Loss-Ausführung mit professioneller Präzision Überblick Der Smart Stop Manager ist die Ausführungsebene der Smart-Stop-Produktlinie und wurde für Trader entwickelt, die eine strukturierte, verlässliche und vollständig automatisierte Stop-Loss-Verwaltung über mehrere offene Positionen hinweg benötigen. Er überwacht kontinuierlich alle aktiven Trades, berechnet das optimale Stop-Level mithilfe der Smart-Stop-Marktstruktur-Logik und aktualisiert Stops voll
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Utilitys
EASY Insight AIO – Die All-in-One-Lösung für smartes und müheloses Trading Überblick Stellen Sie sich vor, Sie könnten den gesamten Markt – Forex, Gold, Krypto, Indizes und sogar Aktien – in wenigen Sekunden scannen, ganz ohne manuelles Chart-Screening, Installationsaufwand oder Indikator-Einrichtung. EASY Insight AIO ist Ihr ultimatives Plug-&-Play-Exporttool für KI-gestütztes Trading. Sie erhalten eine umfassende Marktübersicht in einer einzigen, übersichtlichen CSV-Datei – bereit für die so
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Utilitys
Dieses Produkt filtert alle Expert Advisors und manuelle Charts während der Nachrichtenzeit, sodass Sie sich keine Sorgen um plötzliche Preisschwankungen machen müssen, die Ihre manuellen Handels-Setups oder Trades, die von anderen Expert Advisors eingegeben wurden, zerstören könnten. Dieses Produkt wird auch mit einem vollständigen Order-Management-System geliefert, das Ihre offenen Positionen und ausstehenden Aufträge vor der Veröffentlichung von Nachrichten bearbeiten kann. Sobald Sie   The N
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Utilitys
Handelskopierer für MT5 ist ein  Handel   Kopierer für die Plattform МetaТrader 5  . Es kopiert Devisengeschäfte  zwischen   alle Konten   MT5  - MT5, MT4  - MT5 für die COPYLOT MT5 Version (oder MT4  - MT4 MT5  - MT4 für die COPYLOT MT4 - Version) Zuverlässiger Kopierer! MT4-Version Gesamte Beschreibung   +DEMO +PDF Wie kauft man Wie installiert man     So erhalten Sie Protokolldateien     So testen und optimieren Sie     Alle Produkte von Expforex Sie können kopieren Trades auch im МТ4 Term
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Utilitys
MT5 to Telegram Signal Provider ist ein einfach zu bedienendes, vollständig anpassbares Dienstprogramm, das den Versand von spezifizierten Signalen an Telegram-Chats, -Kanäle oder -Gruppen ermöglicht und Ihr Konto so zu einem Signalanbieter macht. Im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzprodukten werden keine DLL-Importe verwendet. [ Demo ] [ Handbuch ] [ MT4-Version ] [ Discord-Version ] [ Telegram-Kanal ]  New: [ Telegram To MT5 ] Einrichtung Ein schrittweises Benutzerhandbuch ist verfügbar. Ke
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Utilitys
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Kopier-Katze MT5) ist ein lokaler Trade-Kopierer und ein vollständiges Risikomanagement- und Ausführungsframework, das für die heutigen Handelsherausforderungen entwickelt wurde. Von Prop-Firm-Herausforderungen bis hin zu persönlichem Portfoliomanagement passt es sich an jede Situation an mit einer Kombination aus robuster Ausführung, Kapitalschutz, flexibler Konfiguration und fortschrittlicher Trade-Behandlung. Der Kopierer funktioniert sowohl im Master- (Sender)
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Utilitys
Trading Panel für den Handel mit 1 Klick. Arbeiten mit Positionen und Aufträgen! Handeln vom Chart oder von der Tastatur. Mit unserem Trading-Panel können Sie Trades mit einem einzigen Klick direkt aus dem Chart ausführen und Handelsoperationen 30-mal schneller durchführen als mit der Standard-MetaTrader-Steuerung. Automatische Berechnungen von Parametern und Funktionen machen den Handel für Händler schneller und komfortabler. Grafische Tipps, Infoetiketten und vollständige Informationen zu Hand
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Utilitys
Seconds Chart – Ein einzigartiges Tool zur Erstellung von Sekundendiagrammen in MetaTrader 5 . Mit Seconds Chart können Sie Diagramme mit einem in Sekunden definierten Zeitrahmen erstellen, wodurch Sie eine ideale Flexibilität und Analysepräzision erhalten, die mit den standardmäßigen Minuten- oder Stundendiagrammen nicht möglich ist. Zum Beispiel steht der Zeitrahmen S15 für Kerzen mit einer Dauer von 15 Sekunden. Sie können beliebige Indikatoren und Expert Advisors verwenden, die benutzerdefin
Trade copier MT5
Alfiya Fazylova
4.58 (33)
Utilitys
Trade Copier ist ein professionelles Dienstprogramm zum Kopieren und Synchronisieren von Trades zwischen Handelskonten. Das Kopieren erfolgt vom Konto / Terminal des Lieferanten auf das Konto / Terminal des Empfängers, das auf demselben Computer oder vps installiert ist. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demoversion hier . Vollständige Anweisungen hier . Hauptfunktionalität und Vorteile: Unterstützt das Kopieren von MT5> MT5, MT4> MT5, MT5> MT4, einschließlich M
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Utilitys
Grid Manual ist ein Trading-Panel zum Arbeiten mit einem Raster von Orders. Das Dienstprogramm ist universell, verfügt über flexible Einstellungen und eine intuitive Benutzeroberfläche. Es arbeitet mit einem Raster von Orders nicht nur in Richtung Verlust, sondern auch in Richtung steigender Gewinne. Der Händler muss kein Orderraster erstellen und pflegen, all dies wird von "Grid Manual" erledigt. Es genügt, eine Order zu eröffnen und das "Grid Manual" erstellt automatisch ein Orderraster dafür
ChartSync MT5
Alfiya Fazylova
5 (2)
Utilitys
Chart Sync – wurde für die Synchronisierung von Grafikobjekten in Terminalfenstern entwickelt. Kann als Ergänzung zu TradePanel verwendet werden. Vor dem Kauf können Sie die Demoversion auf einem Demokonto testen. Demo hier . Um zu funktionieren, installieren Sie den Indikator auf dem Diagramm, aus dem Sie Objekte kopieren möchten. Auf diesem Diagramm erstellte Grafikobjekte werden vom Indikator automatisch in alle Diagramme mit demselben Symbol kopiert. Der Indikator kopiert auch alle Änderunge
OrderManager MT5
Lukas Roth
4.83 (24)
Utilitys
Der   OrderManager , eine revolutionäre Hilfssoftware für den MT5 Verwalten Sie Ihre Trades wie ein Profi mit der brandneuen Order Manager-Hilfssoftware für MetaTrader 5. Entwickelt mit einem Fokus auf Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit, ermöglicht Ihnen der Order Manager, das mit jedem Trade verbundene Risiko mühelos zu definieren und zu visualisieren. So können Sie fundierte Entscheidungen treffen und Ihre Handelsstrategie optimieren. Für weitere Informationen zum OrderManager, konsultiere
HYT utility
Sergey Batudayev
Utilitys
HYT (Help Your Trading)   ist ein Tool, das Ihnen dabei helfen soll, Ihre Verlustpositionen mithilfe von zwei Haupttechniken   zu reduzieren   : Standardmäßige Mittelwertbildung. Hedging mit anschließender Eröffnung von Positionen in Trendrichtung. Mit diesem Tool können Sie mehrere in unterschiedliche Richtungen geöffnete Positionen verwalten, sowohl für den Kauf als auch für den Verkauf. HYT berechnet automatisch die Größe der nächsten Position, den Auftragspreis, die Richtung für die Mittelw
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Utilitys
HINN MAGIC ENTRY ist das beste Tool für Einstieg und Positionsmanagement! Platziert Orders per Levelauswahl im Chart! Hauptfunktionen: - Market-, Limit- und Pending-Orders - Automatische Lot-Berechnung - Automatische Verrechnung von Spread und Kommissionen - Unbegrenzte Anzahl von Zwischen-Take-Outs Unbegrenzte Anzahl von Zwischenstopps für Positionen - Breakeven- und Stop-Loss-Trailing - Intuitive, adaptive, anpassbare Schnittstelle - Visualisierung von Sessions und starken algorithmischen
KT Equity Protector MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.25 (4)
Utilitys
Schützen Sie Ihr Handelskonto mühelos Den Handelskapital zu schützen ist genauso wichtig wie es zu vermehren. Der KT Equity Protector ist Ihr persönlicher Risikomanager, der kontinuierlich Ihre Kontoeigenkapital überwacht und automatisch eingreift, um Verluste zu vermeiden oder Gewinne zu sichern, indem er alle offenen und ausstehenden Orders schließt, sobald vordefinierte Gewinn- oder Verlustgrenzen erreicht werden. Keine emotionalen Entscheidungen, kein Rätselraten – nur zuverlässiger Kapitals
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Utilitys
Trade Manager, der Ihnen hilft, Geschäfte schnell ein- und auszusteigen und gleichzeitig Ihr Risiko automatisch zu berechnen. Einschließlich Funktionen, die Ihnen helfen, Over Trading, Revenge Trading und Emotional Trading zu verhindern. Trades können automatisch verwaltet werden und die Kontoleistungskennzahlen können in einem Diagramm visualisiert werden. Diese Funktionen machen dieses Panel ideal für alle manuellen Händler und tragen zur Verbesserung der MetaTrader 5-Plattform bei. Unterstütz
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Utilitys
Das Produkt wird alle Telegramm-Signal zu MT5 (die Sie Mitglied sind) zu kopieren, auch kann es als Remote-Kopierer arbeiten. Einfach einzurichten, Kopierauftrag sofort, kann mit fast Signalformaten arbeiten, Bildsignal, Unterstützung, um andere Sprache in Englisch zu übersetzen Arbeitet mit allen Arten von Kanälen oder Gruppen, auch mit Kanälen, die "Restrict Saving Content" haben, arbeitet mit mehreren Kanälen, mehreren MT5 Arbeitet als Remote-Kopierer: mit Signal haben Ticket-Nummer, wird es
Zentral Trading Manager
Ray Zeanrik Parreno Fredeluces
5 (4)
Utilitys
Zentraler Handelsmanager Ihre Kommandozentrale für präzises Trading - jetzt noch stärker als je zuvor Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Trades wie nie zuvor. Der Zentral Trading Manager ist Ihr allumfassendes manuelles Trading-Panel für MetaTrader 5 - entwickelt für Scalper, Daytrader und ernsthafte Strategieausführung. Vollständig kompatibel mit Mac- und Windows-Laptops . Hoch-DPI-sicher. Keine Layout-Probleme mehr. Hauptmerkmale (letztes Update 2025): - Ein-Klick-Schluss - Schließen Sie
Telegram to MT5 Coppy
Sergey Batudayev
5 (7)
Utilitys
Telegram zu MT5:   Die ultimative Lösung zum Kopieren von Signalen Vereinfachen Sie Ihren Handel mit Telegram to MT5, dem modernen Tool, das Handelssignale direkt aus Telegram-Kanälen und Chats auf Ihre MetaTrader 5-Plattform kopiert, ohne dass DLLs erforderlich sind. Diese leistungsstarke Lösung gewährleistet eine präzise Signalausführung, umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten, spart Zeit und steigert Ihre Effizienz. [ Instructions and DEMO ] Hauptmerkmale Direkte Telegram-API-Integration Authen
Patrex pro
Chioma Obunadike
5 (1)
Utilitys
Patrex Pro: Maximieren Sie Ihr Handelspotenzial Patrex Pro ist ein fortschrittlicher Trading-Bot, der Händlern hilft, ihre Handelsstrategien zu optimieren und ihre potenziellen Erträge zu maximieren. Mit seiner hochmodernen Technologie und seiner benutzerfreundlichen Oberfläche ist Patrex Pro das ultimative Tool für Händler, die ihr Handelsspiel verbessern möchten. MT4-Version erhalten Hauptmerkmale: 1. Positionsabsicherung: Mit Patrex Pro können Sie Ihre Positionen auf der Grundlage Ihrer indi
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Utilitys
Lazy Trader ist Ihr persönlicher Risikomanagement-Assistent, der selbstständig die besten Markteinstiege findet, Positionen verwaltet und Ihnen hilft, den maximalen Gewinn aus jeder Handelsidee zu ziehen! Er überwacht Charts von M1 bis W1 , findet optimale Einstiegspunkte basierend auf Ihren Parametern und verwaltet Trades ohne Ihr Zutun: - Sie haben eine Idee im Tageschart? Lazy Trader prüft alles und eröffnet alle notwendigen Positionen, während Sie Ihr Leben leben. - Teilweise Take-Profits,
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Utilitys
Ultimate Trade Assistant MT5 — Multifunktionaler Trading-Assistent Über 66 integrierte Tools für Analyse, Risiko-Management und automatische Handelssteuerung. Dieser Assistent kombiniert Risikomanagement, Ordersteuerung, Marktanalyse und Trade-Statistik in einem leistungsstarken Dashboard. Geeignet für Forex, Aktien, Indizes, Kryptowährungen und mehr. Warum Trader dieses Tool nutzen Schnelle Orderausführung und Verwaltung mit einem Klick Automatische Lot- und Risiko-Berechnung Intelligente Order
Weitere Produkte dieses Autors
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz Smart Detection BUY & SELL Der Ritz Smart Detection BUY & SELL ist ein Handelsindikator der nächsten Generation, der durch die Kombination von ATR-basierter Volatilitätsmessung , Trendumkehr-Erkennung und intelligenter Alarmierungstechnologie hochwahrscheinliche Einstiegssignale erkennt. Er liefert Kauf- und Verkaufschancen in Echtzeit mit anpassungsfähigen Zielen und Risikoniveaus, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für Scalper und Swing Trader macht. Zentrale Marktlogik ATR-gesteuert
FREE
Order Block Spectra
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz-Bestellblock SPECTRA Smart Predictive Engine für Kerzen-Trend- & Range-Analyse Entschlüsseln Sie das Marktspektrum - Handeln Sie die Zukunft. Kernkonzept Ritz SPECTRA ist eine Prognose-Engine der nächsten Generation zur Analyse von Orderblöcken, Kerzenstrukturen und ATR-basierten adaptiven Ranges und bietet eine umfassende visuelle und analytische Erfahrung. SPECTRA ist mit allen Symbolen und Zeitrahmen kompatibel und bietet kontextübergreifende Markteinblicke, die für Scalper, Intraday- un
FREE
Order Block Smart Finder
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Smart Finder Auftragsblock Der Ritz Smart Finder Order Block ist ein Instrument der nächsten Generation zur Erkennung von Marktstrukturen, das auf intelligente Weise institutionelle Fußabdrücke im Preisgeschehen erkennt und hervorhebt. Es basiert auf einer dynamischen Mischung aus Orderblock-Theorie, Konsolidierungsverfolgung und adaptiver Volatilitätsmodellierung und bietet Händlern eine ausgefeilte Linse, mit der sie hochwahrscheinliche Marktreaktionen vorhersehen können. Kern-Fähigkeiten Inte
FREE
Equilibrium Matrix
Syamsurizal Dimjati
5 (3)
Indikatoren
Ritz EQUILIBRIUM MATRIX Smart Premium-Discount Equilibrium Zone MTF Visual System Die Ritz EQUILIBRIUM MATRIX basiert auf der Premium-Discount-Equilibrium (PDE)-Theorie - dem Konzept, dass sich der Preis ständig zwischen Premium- (teuer) und Discount-Zonen (billig) bewegt, während die Equilibrium-Zone den fairen Wert darstellt, in dem sich Käufer und Verkäufer die Waage halten. Dieser Indikator hebt diese Zonen über mehrere Zeitrahmen hinweg visuell hervor und ermöglicht es Händlern, sofort z
FREE
QQE Ritz
Syamsurizal Dimjati
5 (3)
Indikatoren
RITZ QQE - Qualitative Quantitative Schätzung (mit RSI Momentum Anomaly Detector PRO) Fortgeschrittener RSI-ATR Hybrid Momentum Analyzer Kombiniert mit der ZigZag Fractal Candle: siehe mein Produkt RITZ QQE ist eine verbesserte Version des klassischen Qualitative Quantitative Estimation-Indikators, der für moderne Trader entwickelt wurde, die Präzision und Anpassungsfähigkeit verlangen. Er verbindet RSI-Momentum mit ATR-basierter Volatilitätsfilterung und schafft so eine reaktionsschnelle und d
FREE
RitzEAnehaGoodWill
Syamsurizal Dimjati
Experten
LESEN SIE DIESES !! bis zum Ende Expert Advisor Beschreibung: XAUUSD Reversal Pattern EA (EAneha GoodWill) Wichtiger Hinweis : Keine Martingale, Mittelwertbildung oder Raster Stark abhängig von der Ausführungsqualität und niedrigen Spreads XAUUSD Reversal Pattern EA ist ein fortschrittlicher automatischer Handelsroboter, der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold vs. USD) auf dem M30-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er verwendet eine robuste Kombination von Candlestick-Mustern , Volatilitäts-/Volu
Smart Fibonacci Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Fibo-Trend-Smart MAXIMUS Ritz Fibo Trend Smart MAXIMUS 1 ist ein fortschrittlicher Handelsindikator, der verschiedene technische Analysewerkzeuge in einer umfassenden Anzeige integriert. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Händlern zu helfen, Handelsgelegenheiten mit hoher Genauigkeit zu identifizieren, indem er eine Kombination aus Fibonacci-, ZigZag- und Preisaktionsbestätigung verwendet. Hauptmerkmale Intelligente Fibonacci-Retracement 11 anpassbare Fibonacci-Levels (0%, 23,6%, 38,2%, 50%,
FREE
Consolidation Detection
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz Area Konsolidasi - Smart Market Compression & Breakout Visualizer Der Ritz Area Konsolidasi-Indikator erkennt und visualisiert auf intelligente Weise Marktkonsolidierungszonen - Bereiche, in denen die Kursbewegung innerhalb einer definierten Spanne vor einem potenziellen Ausbruch komprimiert wird. Durch die Kombination von adaptiver ATR-basierter Volatilitätsanalyse mit präziser Bereichslogik hilft er Händlern, wichtige Akkumulations-, Distributions- oder Unentschlossenheitszonen in Echtz
FREE
ScalpReactor X
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
ScalpReactor X Ein taktischer Indikator für präzise Trader Der Ritz Scalping Habbit ist ein leistungsfähiger MT5-Indikator, der Händlern hilft, disziplinierte, hochwahrscheinliche Trades mit klaren visuellen Hinweisen und Multi-Strategie-Bestätigungen auszuführen. Egal, ob Sie Intraday-Scalper oder Swing-Trader sind, dieses Tool integriert fortschrittliche Marktanalysen in einer einzigen, einfach zu bedienenden Oberfläche. Hauptstärken: Intelligente Kauf- und Verkaufspfeile - Basierend auf mehr
Fibo Pivot Optimus
Syamsurizal Dimjati
5 (1)
Indikatoren
Ritz Smart FIBOPIVOT Optimus Pro Fortgeschrittenes Multi-Timeframe Fibonacci-Handelssystem INTELLIGENTE VORHERSAGE & GENAUE PROGNOSE Die revolutionäre Fibonacci-Pivot-Technologie kombiniert traditionelle Pivot-Punkte mit fortschrittlichen Fibonacci-Erweiterungen und schafft so ein leistungsstarkes Prognosewerkzeug für professionelle Trader. Unser Algorithmus erkennt auf intelligente Weise signifikante Kursniveaus über mehrere Zeitrahmen und liefert lasergenaue Unterstützungs- und Widerstandszon
FREE
ZigZag and Fractal Candle
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
ZIGZAG und FRACTAL CANDLE PRO ( nur Kerzen, keine RSI-Stärkeplatte) " Geeignet für QQE RITZ " > Check My Product ist ein fortschrittliches System zur Visualisierung von Marktstrukturen, das für eine präzise Trenderkennung entwickelt wurde und auf einer dynamischen fraktalen Logik und einer adaptiven Swing-Validierung basiert. Es identifiziert nahtlos höhere Hochs (HH), niedrigere Tiefs (LL) und strukturelle Schlüsselverschiebungen, so dass Händler den wahren Rhythmus von Marktübergängen mit ins
FREE
Quantum Pulse News OnChart
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
RITZ QUANTENPULS Wirtschaftsintelligenzsystem der nächsten Generation Ritz Quantum Pulse - das Wirtschaftsintelligenzsystem der nächsten Generation. Erleben Sie Präzision auf Quantenebene im Nachrichtenhandel: Echtzeit-Ereigniserkennung, KI-gestützte Filterung und zeitliche Synchronisation. Antizipieren Sie Volatilität, bevor sie eintritt - nicht danach. Wo Marktintelligenz auf zeitliche Physik trifft. Ritz Quantum Pulse repräsentiert die Konvergenz von Quantenlogik , KI-gesteuerter Analyse und
FREE
Smart Trend Adaptif Finder
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
RITZ SMART TREND ADAPTIVE FINDER Präzise Trend-Intelligenz. Anpassungsfähig. Aufschlussreich. In Echtzeit. Der Ritz Smart Trend Adaptive Finder ist ein fortschrittlicher Marktintelligenz-Indikator, der entwickelt wurde, um sich entwickelnde Marktstrukturen mit dynamischer Präzision zu erkennen und sich ihnen anzupassen. Er kalibriert seinen Analysezeitraum automatisch auf der Grundlage von Echtzeit-Volatilität, Kursmomentum und Korrelationsstärke - und liefert so eine echte adaptive Trenderkennu
FREE
Moving Average sentiment
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Gleitender Durchschnitt Sentiment "Verwandeln Sie rohe Marktdaten in eine klare Sentiment-Vision". Moving Average Sentiment ist ein adaptiver Trend-Sentiment-Indikator der nächsten Generation, der die wahre Tendenz des Marktes - bullish, bearish oder neutral - in Echtzeit visualisiert . Er kombiniert die Dynamik des gleitenden Durchschnitts mit ATR-basierten Volatilitätszonen und schafft so eine fließende, sich selbst anpassende Stimmungskurve, die sofort auf Preisstrukturen und Volatilitätsver
FREE
PIVOT eXtreme
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Pivot eXtreme Der Pivot ist ein Referenzpunkt, der dem Trader zur Verfügung steht, um die Möglichkeiten der Unterstützung und des Widerstands im Tagesverlauf zu berücksichtigen, auch wenn dieser noch so klein ist. In diesem System wird die Pivot-Ebene mit P (Pivot Point utama) , R1-R13 (Widerstand) und S1-S13 (Unterstützung) angegeben. Pivot-Punkt (P) Titik pusat utama, dihitung dari rata-rata harga (High + Low + Close) / 3 . Berfungsi sebagai acuan keseimbangan harga : Jika harga di atas P → tr
FREE
Trend Adaptif Finder Smart
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz Smart Trend Adaptive Finder - Automatische Erkennung von dynamischen Trendkanälen Ein leistungsstarker Trenderkennungsindikator, der die Preisstruktur mit Hilfe von dynamischer ATR und statistischen Filtern adaptiv analysiert, um die wichtigsten Trendkanäle auf jedem Zeitrahmen und Symbol zu entdecken. Dieses Tool findet automatisch die relevanteste Periode und Steigung für die Preisbewegung und zeichnet obere/untere Kanalzonen, die Mittellinie (Mittelwert) und Trendunterstützung/-widerstan
FREE
Ritz Candle Maximus
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Kerze MAXIMUS RITZ Candle MAXIMUS ist ein visueller Kerzenindikator, der auf der Basis von Kaufman Adaptive Moving Average (KAMA) , Informationen über den Tagesverlauf, die OHLC im Tagesverlauf und das Panel für die Multi-Hari-Bar-Analyse abbildet. Der Indikator ist für ein bestimmtes Paar und einen bestimmten Zeitrahmen geeignet und bietet moderne, aussagekräftige und informative Informationen im Rahmen eines umfangreichen Chart-Panels. Fitur Utama Trendkerze Warna Adaptif (Farbkerzen) Warna K
FREE
Detect Trend and Consolidation Push Notification
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Trend und Konsolidierung erkennen: Push Notif für den mobilen Handel Übersicht Push Notif für den mobilen Handel: Detect Trend and Consolidation ist ein von Ritz_EANEHA entwickelter MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der auf intelligente Weise erkennt, ob sich der Markt in einem Trend (bullish/bearish) oder in einer Konsolidierung (seitwärts) befindet. Er nutzt einen proprietären Vergleich von Standardabweichung (StdDev) und Average True Range (ATR) , um Volatilität und Marktstruktur zu bewerten, un
FREE
Manual Trading Helper
Syamsurizal Dimjati
Utilitys
Handwerkliche Helfer ist ein MT5 Expert Advisor, der als automatischer Assistent für die Verwaltung manuell eröffneter Trades entwickelt wurde. Dieser EA eröffnet nicht selbständig Trades, sondern unterstützt den manuellen Handel durch die automatische Verwaltung von Risiko- und Positionseinstellungen. Fernverwaltung über VPS + mobile Geräte Wenn der RitzEAneha Manual Trade Helper auf einem Virtual Private Server (VPS) eingesetzt wird, können Händler ihre Trades nahtlos von überall aus verwalten
FREE
Info Feed Multitimeframe
Syamsurizal Dimjati
Utilitys
MultiTimeframe Info Feed (MIF) Indikator Beschreibung: MultiTimeframe Info Feed (MIF) ist ein intelligenter MQL5-Indikator, der ein dynamisches Echtzeit-Infopanel direkt auf Ihrem Chart anzeigt und so einen guten Einblick in die aktuellen Marktbedingungen bietet. Die wichtigsten Funktionen umfassen: Echtzeit-Anzeige von Open, High, Low, Close und Live-Tick-Preis Tick-Rate (Ticks pro Sekunde) zur Bewertung der Marktaktivität Automatisch berechneter Einstiegskurs bei neuer Kerzenbildung Erkennung
FREE
BUY and SELL Mobile Notification V2
Syamsurizal Dimjati
Utilitys
Ritz_BUYnSELL_Detection Der Ritz_BUYnSELL_Detection ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der BUY- und SELL-Handelssignale auf der Grundlage von Trenderkennung und ATR-basierter Volatilitätsfilterung erkennt. Er bietet visuelle Pfeile , Einstiegswarnungen und mobile Push-Benachrichtigungen , wodurch er sich für Händler eignet, die ein VPS-Setup für eine 24/7-Signalüberwachung verwenden. So verwenden Sie den Indikator Auf MT5 installieren : Legen Sie die .mq5-Datei in den Or
FREE
Push Notif BUY and SELL for Mobile Trading
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Push Notif für den mobilen Handel (Jetzt können Sie perfekt durch Benachrichtigungen an Ihr mobiles Gadget handeln, mit Signalen, die Sie an Ihren Handelsstil anpassen können, verwenden Sie VPS, um den Echtzeithandel zu aktivieren) Beschreibung Push Notif for Mobile Trading ist ein benutzerdefinierter MetaTrader 5 (MT5) Indikator, der entwickelt wurde, um mobile Push-Benachrichtigungen an Händler zu senden, wenn bestimmte Preis- oder Indikatorbedingungen erfüllt sind. Dadurch können Händler die
FREE
Visual Panel Strengt MultiTimeframe
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
indikator Sichttafel Strengt MultiTimeframe : German Beschreibung Visual Panel Strength MultiTimeframe ist ein Echtzeit-Trendstärkeindikator, der den Kauf-/Verkaufsdruck über mehrere ausgewählte Zeitrahmen hinweg anzeigt, z. B. M1, M3 und M5. Der Indikator nutzt die ATR-basierte Volatilitätsanalyse und einen geglätteten Trendalgorithmus zur Berechnung von Trendsignalen. Dieses Tool wird als horizontales Balkendiagramm in der Ecke Ihres Hauptdiagramms angezeigt und hilft Händlern, die vorher
Support Resistance Sensitifity
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Indikator für Unterstützungs- und Widerstandszonen Dieser Indikator identifiziert und zeichnet dynamisch Unterstützungs- und Widerstandszonen auf der Grundlage der jüngsten Kursbewegungen und fraktalen Muster. Durch die Analyse von ZigZag-Pivot-Punkten und die Verfolgung von Preisreaktionen (Berührungen, Abpraller und Durchbrüche) bestimmt der Indikator die Stärke und Gültigkeit jeder Zone. Hauptmerkmale: Multi-Timeframe-Unterstützung: Kann über verschiedene Zeitrahmen hinweg arbeiten. Fraktal-
Scalping Flash X
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
SCALPFLASH-X Wo Fibonacci-Präzision auf RSI-Intelligenz trifft. Ein Handelssystem der nächsten Generation, das Adaptive Fibonacci Pivots, RSI Heat Mapping und Smart Candle Analytics kombiniert. Erkennen Sie Marktdominanz, Momentumverschiebungen und Umkehrzonen in Echtzeit über mehrere Zeitrahmen hinweg. Institutionelle Genauigkeit, Einfachheit für den Einzelhandel - entwickelt für Geschwindigkeit, Klarheit und Präzision. Hochentwickeltes Multi-Timeframe Fibonacci- & RSI-gesteuertes Market Inte
RUHM Reborn
Syamsurizal Dimjati
Experten
RUHM REBORN für Micro Account / Cent Account XAUUSD - GOLD (Hinweis: Das gitterbasierte System birgt ein hohes Risiko bei langen Trends ohne Retrace. Setzen Sie ein angemessenes Kapital ein und verstehen Sie die damit verbundenen Risiken). RUHM REBORN ist ein Grid-basierter Expert Advisor (EA) mit ATR-Eingabe, der entwickelt wurde, um konsistente, stabile und anpassungsfähige Handelsergebnisse auf dem XAUUSD (Gold) Paar zu liefern. Dieser EA wurde speziell für USD Cent-Konten entwickelt, so dass
Smart Swing HL Fast Detection
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Intelligenter Schwung HH - LL Dieser Indikator dient dazu, das Swing High (HH) und Swing Low (LL) im grafischen Handel zu erkennen. Deteksi dilakukan berdasarkan analisa range ATR adaptif, konfirmasi pola candlestick (seperti pin bar dan engulfing), serta opsi tambahan menggunakan Fractal untuk validasi. Fitur utama: Deteksi otomatis titik Swing High dan Swing Low menggunakan ATR dan price action. Penyesuaian sensitivitas deteksi berdasarkan ATR Multiplier dan range bar . Echtzeit-Benachrichtigu
Support and Resistance Price Structure
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Ritz Smart Support & Resistance Zones Marktstrukturbasierte S/RT Dieser fortschrittliche Indikator erkennt und zeigt hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandszonen an, die auf der tatsächlichen Marktstruktur (Swing-Hochs und -Tiefs) basieren. Durch die Verwendung von intelligenter Zonenverschmelzung und ATR-basierten Fuzzy-Puffern wird sichergestellt, dass die Zonenblöcke ohne Lücken an realen Preisextremen ausgerichtet sind. Die Zonen werden nach ihrer Stärke klassifiziert (Bewährt,
Quantum RefleX
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
Quantenreflex Kuantum Reflex ist ein Momentum-basierter Oszillator-Indikator, der schnelle, präzise und anpassungsfähige Markteinblicke liefert. Er wurde für Echtzeit-Handelsumgebungen entwickelt und ermöglicht es Händlern, schnelle Trendumkehrungen zu erkennen, überkaufte/überverkaufte Niveaus zu identifizieren und kurzfristige Cross-Signale mit Trendbestätigungen auf höheren Zeitebenen zu kombinieren. Hauptmerkmale Visuelle Cross-Erkennung → Erkennt BUY/SELL-Signale aus %K/%D-Crossover mit sof
BUYER or SELLER
Syamsurizal Dimjati
Indikatoren
KAUFEN oder VERKAUFEN FlashScalp Multi-System-Indikator Der FlashScalp Multi-System-Indikator ist ein Trading-Tool der nächsten Generation, das für Präzisions-Scalper, Intraday-Strategen und professionelle Analysten entwickelt wurde, die sowohl Geschwindigkeit als auch Klarheit bei der Marktvisualisierung verlangen. Er integriert nahtlos intelligente kerzenbasierte Analysen, adaptive ATR-Logik und Echtzeit-Wirtschaftsereigniswahrnehmung - so erhalten Sie eine vollständig synchronisierte Ansicht
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension