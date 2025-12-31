Apex Liquidity SMC - Die institutionelle Handelssuite

Hören Sie auf, die Marktrichtung zu erraten. Fangen Sie an, mit institutioneller Logik zu handeln.

Apex Liquidity SMC ist nicht nur ein weiterer Pfeilindikator. Es ist ein komplettes Handelssystem zur Erkennung von Fair Value Gaps (FVG), zur Identifizierung von Smart Money Footprints und zur Filterung von Rauschen durch Multi-Timeframe (MTF) Analyse.

Dieses Tool wurde für XAUUSD (Gold), Indizes und wichtige Devisenpaare entwickelt und hilft Ihnen, Setups mit hoher Wahrscheinlichkeit zu finden, indem es den Einstieg im unteren Zeitrahmen mit dem Trend im oberen Zeitrahmen in Einklang bringt.

💎 Warum ist dies "God Tier"?

Smart Money Logic: Erkennt gültige FVG-Zonen, in denen Institutionen große Aufträge ausführen .

. MTF Trend Filter: Prüft automatisch den Trend des höheren Zeitrahmens (z.B. H4). Wenn der H4-Trend bärisch ist, filtert das System schwache Kaufsignale auf M5 heraus.

Zero Repaint: Die Signale erscheinen bei Kerzenschluss und verschwinden nie .

. Interaktives Dashboard: Ein professionelles Panel, das Trendstatus, Gewinnratenstatistiken und Spreads anzeigt. Kann minimiert werden, um Ihren Chart sauber zu halten.

🚀 Hauptmerkmale

1) Sniper Entries: Klare Kauf-/Verkaufspfeile, die durch Volumen und Momentum verifiziert werden.

2) Dynamische Ziele: Berechnet automatisch Stop-Loss- und Take-Profit-Levels auf der Grundlage von ATR (Volatilität), um sicherzustellen, dass sich Ihre Stops den Marktbedingungen anpassen .

3) Liquidity Rails: Zeigt die letzten Swing Highs und Lows an, damit Sie Liquiditätsschwankungen erkennen können.

4) Vollständiges Alarmsystem: Mobile Push-Benachrichtigungen, Pop-ups und akustische Alarme, damit Sie keinen Handel verpassen .

⚙️ Eingabeparameter

InpHTF_Frame: Wählen Sie den höheren Zeitrahmen für die Trendfilterung (empfohlen: H4 für Gold Scalping).

InpSL_ATR_Mult: Multiplikator für den Stop-Loss-Abstand (empfohlen: 1,5 - 2,0).

InpRR_Ratio: Risk:Reward Ratio für die TP-Berechnung (Standard: 1:2).

📈 Wie man handelt

1 Überprüfen Sie das Dashboard: Stellen Sie sicher, dass "Aktueller Trend" und "HTF-Filter" übereinstimmen (z.B. beide GRÜN) .

2 Warten Sie auf ein Signal: Steigen Sie ein, wenn ein Signalpfeil + FVG-Box erscheint .

3) Ziele setzen: Platzieren Sie Ihren SL und TP an den vorgeschlagenen Linien, die auf dem Chart angezeigt werden .

Ideal für: M5-, M15- und H1-Zeitrahmen.

Vermögenswerte: XAUUSD, US30, EURUSD, BTCUSD.