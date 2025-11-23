AI ML Lorentzian

概要

ローレンツ距離分類器 (Lorentzian Distance Classifier) は、近似最近傍探索 (ANN) フレームワーク内で**ローレンツ距離**をコアメトリックとして使用する、機械学習に基づくトレーディングインジケーターです。従来のユークリッド距離に依存する代わりに、この分類器は金融価格の動きを「歪んだ」価格-時間空間で発生しているものとして扱います（大質量物体が相対論で時空間を曲げるのと似ています）。このアプローチにより、分類器は市場のノイズ、外れ値、イベント主導の歪み（FOMC、地政学的ショックなど）に対してはるかに耐性を持つようになり、ユークリッドベースの方法では通常見逃される真に意味のある歴史的類似性を見つけることができます。
このインジケーターは、確定したバーで明確な**再描画しない**シグナルを提供し、すぐに使用できるバッファを提供するため、MetaTrader 4/5でのエキスパートアドバイザー（EA）構築に非常に便利です。

なぜトレーディングにローレンツ距離を使用すべきか

研究により、ローレンツ距離は、特にノイズの多い環境での時系列分類に適用した場合、ユークリッド、マンハッタン、コサイン、その他多くの一般的なメトリックを上回ることが繰り返し示されています。トレーディングでは、突然のニュースイベントが通常の価格関係を劇的に歪めます。ローレンツメトリックは、この歪みを自然に考慮に入れ、数週間または数ヶ月離れて発生し、絶対的な価格水準が異なっていても、歴史的に類似したイベント後のパターンを近傍に引き寄せます。

使用方法 - クイックガイド

このインジケーターは高度にカスタマイズ可能ですが、4時間足〜12時間足チャートではデフォルト設定で非常にうまく機能します（より低い時間枠でもそこそこのパフォーマンスを発揮します）。
主な設定:

       
  • Source (ソース) → デフォルト hlc3 (close、hl2などに変更可能)
    •    
  • Neighbors Count (近傍の数) → 1–100 (デフォルト 8) → 分析する歴史的に類似した状況の数
    •    
  • Max Bars Back (最大遡りバー数) → デフォルト 2000 → ANN検索の履歴の深さ
    •    
  • Feature Count (特徴量の数) → 2–5 (デフォルト 5) → 分類に使用されるテクニカル特徴量の数
    •    
  • Color Compression (色圧縮) → 1–10 → バーの色の強度を調整
特徴量 (RSI、WaveTrend、CCI20、ADXを組み合わせることができます): 5つのスロットが利用可能 — デフォルトの組み合わせ (RSI + WT + CCI + ADX + RSI) は、ほとんどの市場向けに既に最適化されています。
フィルター (有効にしておくことを強く推奨します): 
       
  • Volatility Filter (ボラティリティフィルター) → デフォルトでオン
    •    
  • Regime Filter (レジームフィルター) → デフォルトでオン (荒れたレンジ相場を避けるのに役立ちます)
    •    
  • ADX Filter (ADXフィルター) → オプション
    •    
  • Regime Threshold (レジーム閾値) → デフォルト –0.1 (マイナス = レンジ回避をわずかに優先)
カーネル回帰 (スムーズなトレンド推定): 
       
  • Trade with Kernel (カーネルで取引) → デフォルトでオン
    •    
  • Lookback Window (ルックバックウィンドウ) → 3–50 (デフォルト 8)
    •    
  • Relative Weighting (相対的な重み付け) → 高い = より適応的、低い = よりスムーズ
    •    
  • Start Regression at Bar (回帰開始バー) → デフォルト 25 (初期チャートのエッジ効果を回避)
表示オプション: 
       
  • バーの色、予測ラベル、ATRオフセットなど — 完全にカスタマイズ可能
重要な注意点: 
       
  • バー確定後、**再描画しません**（シグナルとカーネルラインの両方）
    •    
  • より高い時間枠では十分な履歴バーがないことが多いため (MT4の制限、日足/週足で約1000〜1500バー)、4H以下の時間枠で最適に機能します。
    •    
  • すべての計算は**確定したバー**でのみ実行されます → ライブトレーディングとバックテストに最適

iCustom用のバッファインデックス (MT4/MT5 EA開発)

エキスパートアドバイザーを作成する際は、次のバッファインデックスで iCustom() を使用してください（計算は確定したバーでのみ行われるため、1シフトする必要があることに注意してください）：

Buffer 0  → カーネル回帰線の値 (Kernel regression line value)
Buffer 2  → トレンドの方向:  +1 = 上昇,  -1 = 下降
Buffer 4  → シグナル:      
+1 → Buy (ロングエントリー)      
+2 → Close Buy (買いを決済)      
-1 → Sell (ショートエントリー)      
-2 → Close Sell (売りを決済) Buffer 5  → 生のML予測値 (整数)

例 (MT5):
double kernel    = iCustom(NULL, 0, "Lorentzian Distance Classifier", ..., 0, 1);
double direction = iCustom(..., 2, 1);
double signal    = iCustom(..., 4, 1);
double prediction= iCustom(..., 5, 1);

このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
作者のその他のプロダクト
フィルタ:
