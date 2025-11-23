AI ML Lorentzian

Visão Geral



O Classificador de Distância Lorentziana (Lorentzian Distance Classifier) é um indicador de negociação baseado em aprendizado de máquina que usa a distância de Lorentz como sua métrica central dentro de uma estrutura de **Vizinhos Mais Próximos Aproximados (ANN)**. Em vez de depender da distância euclidiana tradicional, ele trata a ação do preço financeiro como ocorrendo em um espaço preço-tempo "distorcido" (semelhante a como objetos massivos curvam o espaço-tempo na relatividade). Essa abordagem torna o classificador muito mais resiliente ao ruído do mercado, outliers e distorções impulsionadas por eventos (FOMC, choques geopolíticos, etc.), permitindo-lhe encontrar analogias históricas verdadeiramente significativas que os métodos baseados em euclidiana geralmente perdem.

O indicador fornece sinais claros e **não repintáveis** em barras fechadas e oferece buffers prontos para uso, tornando-o extremamente conveniente para a construção de Expert Advisors (EAs) no MetaTrader 4/5.



Por que a Distância Lorentziana deve ser usada no Trading



Pesquisas demonstraram repetidamente que a distância Lorentziana supera a Euclidiana, Manhattan, Cosseno e muitas outras métricas populares quando aplicadas à classificação de séries temporais, especialmente em ambientes ruidosos. No trading, eventos noticiosos repentinos distorcem drasticamente as relações usuais de preço — a métrica de Lorentz naturalmente explica essa distorção e aproxima padrões pós-evento historicamente semelhantes, mesmo que tenham ocorrido com semanas ou meses de diferença e sob diferentes níveis de preços absolutos.



Como Usar - Guia Rápido



O indicador é altamente personalizável, mas funciona muito bem com as configurações padrão em gráficos de 4H a 12H (também tem um desempenho decente em períodos de tempo mais curtos).

Configurações Principais:

Source (Fonte) → padrão hlc3 (você pode mudar para close, hl2, etc.)

Neighbors Count (Contagem de Vizinhos) → 1–100 (padrão 8) → quantas situações históricas semelhantes analisar

Max Bars Back (Máximo de Barras Anteriores) → padrão 2000 → profundidade do histórico para a busca ANN

Feature Count (Contagem de Recursos) → 2–5 (padrão 5) → número de recursos técnicos usados para classificação

Color Compression (Compressão de Cores) → 1–10 → ajusta a intensidade da coloração da barra

Volatility Filter (Filtro de Volatilidade) → ativado por padrão

Regime Filter (Filtro de Regime) → ativado por padrão (ajuda a evitar mercados laterais agitados)

ADX Filter (Filtro ADX) → opcional

Regime Threshold (Limite de Regime) → padrão –0.1 (negativo = favorece ligeiramente evitar a consolidação)

Trade with Kernel (Negociar com Kernel) → ativado por padrão

Lookback Window (Janela de Lookback) → 3–50 (padrão 8)

Relative Weighting (Ponderação Relativa) → maior = mais adaptável, menor = mais suave

Start Regression at Bar (Iniciar Regressão na Barra) → padrão 25 (evita efeitos de borda no início do gráfico)

Cores das barras, rótulos de previsão, deslocamento ATR, etc. — totalmente personalizáveis

**NÃO REPINTA** após o fechamento da barra (tanto os sinais quanto a linha kernel)

Funciona melhor em períodos de tempo ≤ 4H porque períodos de tempo mais longos geralmente não têm barras históricas suficientes (limitação do MT4 ~1000–1500 barras em diário/semanal)

Todos os cálculos são realizados apenas em **barras fechadas** → perfeito para negociação ao vivo e backtesting

Recursos (você pode misturar RSI, WaveTrend, CCI20, ADX): Cinco slots disponíveis — a combinação padrão (RSI + WT + CCI + ADX + RSI) já está otimizada para a maioria dos mercados.Filtros (altamente recomendado manter ativado):Regressão Kernel (estimativa de tendência suave):Opções de Exibição:Notas Importantes:

ÍNDICES DE BUFFER PARA iCustom (DESENVOLVIMENTO DE EA MT4/MT5)

Ao criar um Expert Advisor, use iCustom() com os seguintes índices de buffer (lembre-se de deslocar em 1 porque o cálculo é feito apenas em barras fechadas):

Buffer 0 → Valor da linha de regressão Kernel

Buffer 2 → Direção da tendência: +1 = subida, -1 = descida

Buffer 4 → Sinal:

+1 → Buy (entrada longa)

+2 → Close Buy (Fechar Compra)

-1 → Sell (entrada curta)

-2 → Close Sell (Fechar Venda) Buffer 5 → Valor de previsão ML bruto (inteiro)

Exemplo (MT5):

double kernel = iCustom(NULL, 0, "Lorentzian Distance Classifier", ..., 0, 1);

double direction = iCustom(..., 2, 1);

double signal = iCustom(..., 4, 1);

double prediction= iCustom(..., 5, 1);