AI ML Lorentzian
- Indicadores
- OMG FZE LLC
- Versão: 1.3
- Ativações: 5
Visão Geral
O Classificador de Distância Lorentziana (Lorentzian Distance Classifier) é um indicador de negociação baseado em aprendizado de máquina que usa a distância de Lorentz como sua métrica central dentro de uma estrutura de **Vizinhos Mais Próximos Aproximados (ANN)**. Em vez de depender da distância euclidiana tradicional, ele trata a ação do preço financeiro como ocorrendo em um espaço preço-tempo "distorcido" (semelhante a como objetos massivos curvam o espaço-tempo na relatividade). Essa abordagem torna o classificador muito mais resiliente ao ruído do mercado, outliers e distorções impulsionadas por eventos (FOMC, choques geopolíticos, etc.), permitindo-lhe encontrar analogias históricas verdadeiramente significativas que os métodos baseados em euclidiana geralmente perdem.
O indicador fornece sinais claros e **não repintáveis** em barras fechadas e oferece buffers prontos para uso, tornando-o extremamente conveniente para a construção de Expert Advisors (EAs) no MetaTrader 4/5.
Por que a Distância Lorentziana deve ser usada no Trading
Pesquisas demonstraram repetidamente que a distância Lorentziana supera a Euclidiana, Manhattan, Cosseno e muitas outras métricas populares quando aplicadas à classificação de séries temporais, especialmente em ambientes ruidosos. No trading, eventos noticiosos repentinos distorcem drasticamente as relações usuais de preço — a métrica de Lorentz naturalmente explica essa distorção e aproxima padrões pós-evento historicamente semelhantes, mesmo que tenham ocorrido com semanas ou meses de diferença e sob diferentes níveis de preços absolutos.
Como Usar - Guia Rápido
O indicador é altamente personalizável, mas funciona muito bem com as configurações padrão em gráficos de 4H a 12H (também tem um desempenho decente em períodos de tempo mais curtos).
Configurações Principais:
- Source (Fonte) → padrão hlc3 (você pode mudar para close, hl2, etc.)
- Neighbors Count (Contagem de Vizinhos) → 1–100 (padrão 8) → quantas situações históricas semelhantes analisar
- Max Bars Back (Máximo de Barras Anteriores) → padrão 2000 → profundidade do histórico para a busca ANN
- Feature Count (Contagem de Recursos) → 2–5 (padrão 5) → número de recursos técnicos usados para classificação
- Color Compression (Compressão de Cores) → 1–10 → ajusta a intensidade da coloração da barra
Filtros (altamente recomendado manter ativado):
- Volatility Filter (Filtro de Volatilidade) → ativado por padrão
- Regime Filter (Filtro de Regime) → ativado por padrão (ajuda a evitar mercados laterais agitados)
- ADX Filter (Filtro ADX) → opcional
- Regime Threshold (Limite de Regime) → padrão –0.1 (negativo = favorece ligeiramente evitar a consolidação)
- Trade with Kernel (Negociar com Kernel) → ativado por padrão
- Lookback Window (Janela de Lookback) → 3–50 (padrão 8)
- Relative Weighting (Ponderação Relativa) → maior = mais adaptável, menor = mais suave
- Start Regression at Bar (Iniciar Regressão na Barra) → padrão 25 (evita efeitos de borda no início do gráfico)
- Cores das barras, rótulos de previsão, deslocamento ATR, etc. — totalmente personalizáveis
- **NÃO REPINTA** após o fechamento da barra (tanto os sinais quanto a linha kernel)
- Funciona melhor em períodos de tempo ≤ 4H porque períodos de tempo mais longos geralmente não têm barras históricas suficientes (limitação do MT4 ~1000–1500 barras em diário/semanal)
- Todos os cálculos são realizados apenas em **barras fechadas** → perfeito para negociação ao vivo e backtesting
ÍNDICES DE BUFFER PARA iCustom (DESENVOLVIMENTO DE EA MT4/MT5)
Ao criar um Expert Advisor, use iCustom() com os seguintes índices de buffer (lembre-se de deslocar em 1 porque o cálculo é feito apenas em barras fechadas):
Buffer 0 → Valor da linha de regressão Kernel
Buffer 2 → Direção da tendência: +1 = subida, -1 = descida
Buffer 4 → Sinal:
+1 → Buy (entrada longa)
+2 → Close Buy (Fechar Compra)
-1 → Sell (entrada curta)
-2 → Close Sell (Fechar Venda) Buffer 5 → Valor de previsão ML bruto (inteiro)
Exemplo (MT5):
double kernel = iCustom(NULL, 0, "Lorentzian Distance Classifier", ..., 0, 1);
double direction = iCustom(..., 2, 1);
double signal = iCustom(..., 4, 1);
double prediction= iCustom(..., 5, 1);
O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação