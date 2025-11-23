AI ML Lorentzian

Visão Geral

O Classificador de Distância Lorentziana (Lorentzian Distance Classifier) é um indicador de negociação baseado em aprendizado de máquina que usa a distância de Lorentz como sua métrica central dentro de uma estrutura de **Vizinhos Mais Próximos Aproximados (ANN)**. Em vez de depender da distância euclidiana tradicional, ele trata a ação do preço financeiro como ocorrendo em um espaço preço-tempo "distorcido" (semelhante a como objetos massivos curvam o espaço-tempo na relatividade). Essa abordagem torna o classificador muito mais resiliente ao ruído do mercado, outliers e distorções impulsionadas por eventos (FOMC, choques geopolíticos, etc.), permitindo-lhe encontrar analogias históricas verdadeiramente significativas que os métodos baseados em euclidiana geralmente perdem.
O indicador fornece sinais claros e **não repintáveis** em barras fechadas e oferece buffers prontos para uso, tornando-o extremamente conveniente para a construção de Expert Advisors (EAs) no MetaTrader 4/5.

Por que a Distância Lorentziana deve ser usada no Trading

Pesquisas demonstraram repetidamente que a distância Lorentziana supera a Euclidiana, Manhattan, Cosseno e muitas outras métricas populares quando aplicadas à classificação de séries temporais, especialmente em ambientes ruidosos. No trading, eventos noticiosos repentinos distorcem drasticamente as relações usuais de preço — a métrica de Lorentz naturalmente explica essa distorção e aproxima padrões pós-evento historicamente semelhantes, mesmo que tenham ocorrido com semanas ou meses de diferença e sob diferentes níveis de preços absolutos.

Como Usar - Guia Rápido

O indicador é altamente personalizável, mas funciona muito bem com as configurações padrão em gráficos de 4H a 12H (também tem um desempenho decente em períodos de tempo mais curtos).
Configurações Principais:

       
  • Source (Fonte) → padrão hlc3 (você pode mudar para close, hl2, etc.)
    •    
  • Neighbors Count (Contagem de Vizinhos) → 1–100 (padrão 8) → quantas situações históricas semelhantes analisar
    •    
  • Max Bars Back (Máximo de Barras Anteriores) → padrão 2000 → profundidade do histórico para a busca ANN
    •    
  • Feature Count (Contagem de Recursos) → 2–5 (padrão 5) → número de recursos técnicos usados para classificação
    •    
  • Color Compression (Compressão de Cores) → 1–10 → ajusta a intensidade da coloração da barra
Recursos (você pode misturar RSI, WaveTrend, CCI20, ADX): Cinco slots disponíveis — a combinação padrão (RSI + WT + CCI + ADX + RSI) já está otimizada para a maioria dos mercados.
Filtros (altamente recomendado manter ativado): 
       
  • Volatility Filter (Filtro de Volatilidade) → ativado por padrão
    •    
  • Regime Filter (Filtro de Regime) → ativado por padrão (ajuda a evitar mercados laterais agitados)
    •    
  • ADX Filter (Filtro ADX) → opcional
    •    
  • Regime Threshold (Limite de Regime) → padrão –0.1 (negativo = favorece ligeiramente evitar a consolidação)
Regressão Kernel (estimativa de tendência suave): 
       
  • Trade with Kernel (Negociar com Kernel) → ativado por padrão
    •    
  • Lookback Window (Janela de Lookback) → 3–50 (padrão 8)
    •    
  • Relative Weighting (Ponderação Relativa) → maior = mais adaptável, menor = mais suave
    •    
  • Start Regression at Bar (Iniciar Regressão na Barra) → padrão 25 (evita efeitos de borda no início do gráfico)
Opções de Exibição: 
       
  • Cores das barras, rótulos de previsão, deslocamento ATR, etc. — totalmente personalizáveis
Notas Importantes: 
       
  • **NÃO REPINTA** após o fechamento da barra (tanto os sinais quanto a linha kernel)
    •    
  • Funciona melhor em períodos de tempo ≤ 4H porque períodos de tempo mais longos geralmente não têm barras históricas suficientes (limitação do MT4 ~1000–1500 barras em diário/semanal)
    •    
  • Todos os cálculos são realizados apenas em **barras fechadas** → perfeito para negociação ao vivo e backtesting

ÍNDICES DE BUFFER PARA iCustom (DESENVOLVIMENTO DE EA MT4/MT5)

Ao criar um Expert Advisor, use iCustom() com os seguintes índices de buffer (lembre-se de deslocar em 1 porque o cálculo é feito apenas em barras fechadas):

Buffer 0  → Valor da linha de regressão Kernel
Buffer 2  → Direção da tendência:  +1 = subida,  -1 = descida
Buffer 4  → Sinal:      
+1 → Buy (entrada longa)      
+2 → Close Buy (Fechar Compra)      
-1 → Sell (entrada curta)      
-2 → Close Sell (Fechar Venda) Buffer 5  → Valor de previsão ML bruto (inteiro)

Exemplo (MT5):
double kernel    = iCustom(NULL, 0, "Lorentzian Distance Classifier", ..., 0, 1);
double direction = iCustom(..., 2, 1);
double signal    = iCustom(..., 4, 1);
double prediction= iCustom(..., 5, 1);

Produtos recomendados
Super Trend eu
Emin Ulucanli
4.83 (6)
Indicadores
SUPERTREND; É um indicador de tendência baseado no SuperTrend ATR criado por Olivier Seban. Ele pode ser usado para detectar mudanças na direção da tendência e localizar paradas. Quando o preço cai abaixo da curva do indicador, ele fica vermelho e indica uma tendência de baixa. Por outro lado, quando o preço se move acima da curva, o indicador fica verde, indicando uma tendência de alta. Como outros indicadores, funciona bem em SuperTrend quando usado em conjunto com outros indicadores como MACD
FREE
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.87 (30)
Indicadores
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
ROMAN5 Time Breakout Indicator Free
Anton Nel
4.7 (10)
Indicadores
O indicador ROMAN5 Time Breakout desenha automaticamente caixas de suporte e resistência diárias para rompimentos. Ajuda o usuário a identificar o momento de comprar ou vender. Vem com um alerta sonoro sempre que um novo sinal aparece. Ele também possui a facilidade de enviar e-mail. O seu endereço de e-mail e configurações do servidor SMTP devem ser especificados na janela de configurações do guia "Email" no seu MetaTrader 5. Seta para cima azul = Comprar Seta para baixo vermelha = Vender. Você
FREE
Qunity ADX Multi Timeframe Trend and Fibonacci
Rodion Kachkin
Indicadores
Multi-timeframe trend indicator based on the ADX / ADXWilder indicator with Fibonacci levels The indicator shows trend areas using ADX or ADXWilder indicator data from multiple timeframes. The impulse mode of the indicator allows you to catch the beginning of a trend, and several "Screens" with different timeframes allow you to filter out market noise. Fibonacci levels are added to the price chart, which have flexible settings. How the indicator works: if PDI is greater than NDI, then   it`s
FREE
Best SAR MT5
Ashkan Hazegh Nikrou
4.33 (3)
Indicadores
Descrição :  estamos felizes em apresentar nosso novo indicador gratuito baseado em um dos indicadores profissionais e populares no mercado forex (PSAR) este indicador é uma nova modificação no indicador SAR parabólico original, no indicador pro SAR você pode ver o cruzamento entre os pontos e o gráfico de preços, este crossover não é sinal, mas fala sobre o potencial de fim de movimento, você pode começar a comprar pelo novo ponto azul e colocar o stop loss um atr antes do primeiro ponto azul
FREE
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Indicadores
A nova versão torna este indicador uma ferramenta completa para estudo, análise e operação de padrões probabilísticos. Suas funções incluem: Monitor de porcentagem de múltiplos ativos no gráfico. Martingales configuráveis. Vinte e um padrões pré-configurados, incluindo padrões Mhi e C3. Um editor de padrões avançado para armazenar até 5 padrões personalizados. Modo Backtest para testar resultados com relatório de perdas. Filtro de tendência. Filtro de hits. Opção de Ciclos de Martingale. Vários
Keltner Channels Modern
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
The Keltner Channel Pro is a modern and enhanced version of the classic Keltner Channel , designed for traders who want to identify trends, reversals, and overbought/oversold zones with greater accuracy. Built with EMA (Exponential Moving Average) and ATR (Average True Range) , this indicator automatically adapts to market volatility, providing dynamic channels that help filter noise and improve trade timing. Key Features: Main channel (upper, middle, and lower) based on EMA + ATR. Opt
FREE
Customizable RSI MA
Nathanael Theis
Indicadores
The RSI with Moving Averages indicator combines the classic Relative Strength Index with customizable moving averages, offering deeper insights into market momentum and trend direction. By smoothing the RSI curve with short- and long-term averages, traders can better distinguish true reversals from noise. This tool highlights overbought and oversold levels, reveals divergences between price and momentum, and confirms entry or exit points with enhanced accuracy. Its adjustable parameters allow tr
FREE
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indicadores
1. Overview The Scalping PullBack Signal indicator is a powerful technical analysis tool designed to help traders identify scalping opportunities based on potential pullback and reversal signals. This tool is particularly useful on lower timeframes (below 15 minutes) but can also be applied on higher timeframes for longer-term trades. This indicator integrates several key analytical components, providing a comprehensive view of trends and potential entry/exit points, helping you make quick and e
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indicadores
RSI ABCD Pattern Finder: Estratégia Técnica 1. Como o Indicador Funciona Combina o RSI clássico com detecção automática de padrões harmônicos ABCD . Componentes Principais RSI Padrão (período ajustável) Marcações de Topos e Fundos (setas) Padrões ABCD (linhas verdes/vermelhas) Filtros de Overbought (70) e Oversold (30) 2. Configuração no MT5 period = 14 ; // Período do RSI size = 4 ; // Tamanho máximo do padrão OverBought = 70 ; // Nível de sobrecompra OverSold = 30 ; // Nível de sobrevenda Filt
FREE
VFI Quantum
Nikita Berdnikov
5 (1)
Indicadores
Introducing VFI (Volume Flow Indicator) – a trading indicator that analyzes the relationship between volume and price movement to identify key trading opportunities. The indicator displays the strength and direction of volume flow, providing clear signals about potential entry and exit points. Signals are formed based on zero line crossovers, crossovers between the VFI line and its exponential moving average (EMA), and when the indicator exits overbought and oversold zones. Attention! This stra
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
O indicador SMC Venom Model BPR é uma ferramenta profissional para os traders que trabalham com o conceito Smart Money (SMC). Identifica automaticamente dois padrões principais no gráfico de preços: FVG   (Fair Value Gap) é uma combinação de três velas, em que existe um gap entre a primeira e a terceira velas. Forma uma zona entre níveis onde não há suporte de volume, o que geralmente leva a uma correção de preço. BPR   (Balanced Price Range) é uma combinação de dois padrões FVG que formam uma
Auto Fibonacci
Ali Gokay Duman
5 (3)
Indicadores
This indicator calculates fibonacci levels via moving averages trend and draw these lines. You can change fast and slow Moving Averages settings for customization. Inputs: Fast MA Time Period :  64 Fast MA Shift: 0 Fast MA Method: Smoothed Fast MA Apply To: Median Price Slow MA Time Period: 32 Slow MA Shift: 0 Slow MA Method: Smoothed Slow MA Apply To: Median Price ZigZag: False ZigZag Color: Red ZigZag Type: DashDot ZigZag Width: VeryThin Fibo Settings TrendFibonacci: True FiboTrendColor: Black
FREE
Triangle Pattern Gann For EA
Nguyen Van Kien
Indicadores
Triangle Pattern Gann v3.1 - Complete Feature Documentation Core Functionality OverviewTriangle Pattern Gann v3.1 is a sophisticated MetaTrader 5 indicator that combines W.D. Gann's geometric trading principles with advanced triangle pattern recognition to deliver actionable trading signals. Primary Features1. Triangle Pattern Detection SystemAscending Triangle Recognition Function: Automatically identifies bullish continuation patterns Detection Criteria: Flat horizontal resistance line
FREE
Hull Moving Average or HMA for MT5
Rowan Stephan Buys
Indicadores
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendência rápido, suave e sem atraso O Hull Moving Average (HMA) é um indicador de tendência de alto desempenho para MT5, projetado para fornecer sinais ultra suaves e praticamente sem atraso. Diferente de SMA, EMA ou WMA, o HMA reage imediatamente às mudanças do mercado enquanto filtra o ruído — ideal para scalpers e traders intraday. Construído com um mecanismo eficiente de média móvel ponderada, utiliza a fórmula original de Alan Hull e produ
FREE
LT Force
Thiago Duarte
5 (5)
Indicadores
Para quem gosta de tendencia Force será um indicador muito útil. Isso por que ele é baseado no famoso ADX, que mede a força de uma tendencia, porém sem as 3 linhas confusas dele. Force tem sua interpretação muito simples: se o histograma estiver acima do nível zero a tendência é de alta, do contrário é queda. Você pode utilizá-lo para encontrar divergências também, algo muito lucrativo. Agradeço ao Andre Sens pela ideia da versão 1.1. Se tiver alguma dúvida ou sugestão, por favor, mecontate. Faç
FREE
Pin Bar Detector 382
Renato Lulic
Indicadores
Free for now, price is going to be 30 USD at Jan 1. 2025. Features: Pin Bar Detection : The indicator is designed to identify bullish and bearish pin bars based on specific criteria, including the relative size of the candle’s body and shadow, as well as the position of the candle's body in relation to the 38.2% Fibonacci level. Customizable Labels : Custom text is displayed above each identified bullish or bearish pin bar, such as "[38.2]" for bullish and "[-38.2]" for bearish, helping traders
FREE
OmniSignal Navigator
Fatih Klavun
5 (2)
Indicadores
OmniSignal Navigator – Smart Entries at Key Levels Trade Like a Professional  with this daily/weekly High-Low-Close indicator, designed for   scalping or intraday short term trading   and precision breakout trading. Suggested Timeframes to trade with: M5 |  DONT USE THE INDICATOR ON THE M1 TIMEFRAME!!! Why It Works   Perfect for Scalping/Intraday:   Targets key zones ( PDH/PDL/PDC & PWH/PWL/PWC ) on   M2, M3, M5, M15   timeframes. (Lower Timeframes = More Signals, Higher Timeframes = Le
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indicadores
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Smaart Visual
Kris Van Sebroeck
Indicadores
SMA-ATR-Visual Indicator The SMA-ATR-Visual is a technical analysis indicator designed to assist traders in identifying market trends, measuring volatility, and visualizing potential entry signals on the chart. Main Components Simple Moving Averages (SMAs): The indicator plots two SMAs — a fast SMA (default 9-period) and a slow SMA (default 21-period) — to help detect short and medium term trend direction. ATR-Based Volatility Bands: Upper and lower bands are calculated using the Average True R
FREE
Adaptive Trend Lines
Henri Salvatore Bigatti
4.76 (25)
Indicadores
O indicador foi desenvolvido para mostrar as linhas de tendência de preços, e a linha do canal de alta e o de baixa. Com essas linhas é possível identificar a tendência dos preços mais facilmente.  Ele utiliza as diferentes trendlines e pontos de resistência e suporte para gerar automaticamente as melhores linhas de tendência TLH e TLL, e mostra os ângulos em pips ( percentage in points ) de cada linha. Além disso mostra os pontos identificados como suportes e resistências através do algoritmo
FREE
Ichimoku Aiko MTF
Michael Jonah Randriamampionontsoa
Indicadores
Ichimoku Aiko MTF is a collection of technical indicators that show support and resistance levels, as well as momentum and trend direction. It is a multi-timeframe indicator so you don't need to change the chart timeframe when you want to see the ichimoku clouds on a higher timeframe.  eg. The chart timeframe is M15 and you want to see on the M15 timeframe chart the H1 ichimoku indicators (the ichimoku in Metatrader can't do that) that's why you need to use Ichimoku Aiko MTF.
Forex mastery X marks the spot
Nardus Van Staden
Indicadores
Introducing "X Marks the Spot" – Your Ultimate MetaTrader 5 Indicator for Perfect Trades! Are you tired of the guesswork in trading? Ready to take your MetaTrader 5 experience to a whole new level? Look no further – "X Marks the Spot" is here to revolutionize your trading strategy! What is "X Marks the Spot"? "X Marks the Spot" is not just another indicator – it's your personal trading compass that works seamlessly on all timeframes . Whether you're a beginner or an experienced trader,
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.59 (34)
Indicadores
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Paula Bollinger Bands Strategy
Francisco Gomes Da Silva
4 (2)
Indicadores
Setup da Paula A estrategia da Paula foi criada por Joe Ross e muito difundida aqui no Brasil por Rodrigo Cohen Indicador Para você não precisar ficar procurando onde seriam as entradas dela no grafico eu criei esse indicador que mostra com uma seta onde seriam as entradas da Paula. A entrada da Paula A entrada é configurada quando o preço de um candle fecha fora e no candle seguinte fecha dentro, então deve operar na abertura do proximo candle. Comente Me deixe saber se esse indicador que fiz s
FREE
Trend Catcher EA Pro MT5
Issam Kassas
4.87 (15)
Experts
Trend Catcher EA Pro — Baseado no indicador Trend Catcher, um dos mais queridos pelos traders, e após muitos pedidos, finalmente temos o Trend Catcher EA. Um Expert Advisor de nova geração que combina automação algorítmica com controle manual direto, oferecendo total comando sobre o mercado. Ele é rápido, adaptável e projetado para traders que valorizam clareza, desempenho e liberdade de decisão. Desenvolvido e otimizado especificamente para EURUSD utilizando dados de ticks reais (99,9%), o Tren
FREE
Volume Spread Pattern Detector MT5
Young Ho Seo
4.45 (11)
Indicadores
Introduction This indicator detects volume spread patterns for buy and sell opportunity. The patterns include demand and supply patterns. You might use each pattern for trading. However, these patterns are best used to detect the demand zone (=accumulation area) and supply zone (=distribution area). Demand pattern indicates generally potential buying opportunity. Supply pattern indicates generally potential selling opportunity. These are the underlying patterns rather than direct price action. T
FREE
Donchian Pro
Paulo Henrique Faquineli Garcia
5 (3)
Indicadores
O Canal Donchian Os canais são uma das ferramentas de análise técnica mais populares porque transmitem intuitivamente aos analistas as restrições que tendem a ocorrer na maioria das mudanças de preço. Os usuários do canal sabem que informações valiosas podem ser obtidas a qualquer momento, independentemente de o preço estar no centro de uma faixa ou próximo a uma das fronteiras. Uma das técnicas mais famosas para explorar esses conceitos são as bandas de Bollinger. No entanto, John Bollinger não
FREE
Candle Trend Bars
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
Unlock the power of trend analysis with the Candle Trend Bars Indicator – your go-to tool for identifying and understanding market trends like never before. This innovative indicator transforms traditional candlestick charts into a dynamic and visually intuitive representation of market trends. Key Features: Trend Clarity: Gain a clear and concise view of market trends with color-coded bars that instantly convey the direction of price movements. User-Friendly Design: The indicator is designed wi
FREE
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Vivencie o Verdadeiro Sentimento de Mercado sob a Perspectiva de um Corretor Visão Geral Rápida Quer aprimorar sua abordagem de trading? FX Volume fornece insights em tempo real sobre como traders de varejo e corretores estão posicionados—bem antes de relatórios atrasados como o COT. Seja para buscar ganhos consistentes ou simplesmente ter uma vantagem mais clara no mercado, FX Volume ajuda você a detectar grandes desequilíbrios, confirmar rompimentos e aperfeiçoar sua gestão de ris
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este é um indicador para MT5 que fornece sinais precisos para entrar em uma negociação sem redesenhar. Ele pode ser aplicado a qualquer ativo financeiro: forex, criptomoedas, metais, ações, índices. Ele fornecerá estimativas bastante precisas e informará quando é melhor abrir e fechar um negócio. Assista o vídeo (6:22) com um exemplo de processamento de apenas um sinal que compensou o indicador! A maioria dos traders melhora seus resultados de negociação durante a primeira semana de negociação c
Mais do autor
HedgingMartingale
OMG FZE LLC
4.8 (102)
Experts
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,  [ Blog ] Contas recomendadas: Padrão de alta alavancagem, ECN, Raw; Cent; Propfirm Este EA é um algoritmo de trading que combina hedge e gestão inteligente de risco com a estratégia Martingale. Foi projetado para fornecer desempenho estável em condições de mercado fortes onde você não consegue prever a direção da tendência. Ao usar um arquivo de configuração apropriado, pode funcionar em qualquer instrumento. Os re
FREE
Lydians Indicator
OMG FZE LLC
5 (6)
Indicadores
[ Meu canal ] , [ Meus produtos ] Este indicador mostra os pontos onde a tendência da vela muda devido a uma pressão instantânea, enquanto a tendência geral se move para cima ou para baixo. A seta exibida pelo indicador é desenhada se a vela anterior atender a determinados critérios. Ao criar sua estratégia, você pode interpretar 3-4 setas consecutivas como um sinal potencial de rompimento. Por exemplo, ao ver a quarta seta, você pode considerar abrir uma operação. Isso fornece uma ferramenta
FREE
HedgingMartingale MT4
OMG FZE LLC
4.46 (13)
Experts
HedgingMartingale EA [ Set Files ]   ,   [ My Channel ]  ,   [ My Products ]  ,   [ Blog ] Contas recomendadas: Padrão de alta alavancagem, ECN, Raw; Cent; Propfirm Este EA é um algoritmo de trading que combina hedge e gestão inteligente de risco com a estratégia Martingale. Foi projetado para fornecer desempenho estável em condições de mercado fortes onde você não consegue prever a direção da tendência. Ao usar um arquivo de configuração apropriado, pode funcionar em qualquer instrumento. Os r
FREE
Filtro:
fery379
118
fery379 2025.11.25 22:16 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

hubergut
109
hubergut 2025.11.25 19:54 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Findolin
1900
Findolin 2025.11.25 09:59 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

Cristian Salute
205
Cristian Salute 2025.11.23 20:58 
 

O usuário não deixou nenhum comentário para sua avaliação

OMG FZE LLC
63667
Resposta do desenvolvedor Huseyin Furkan Ozturk 2025.11.23 21:00
xD xD xD
Responder ao comentário