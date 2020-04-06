Gold Grid Quantum
- Asesores Expertos
- Vishnu Bajpai
- Versión: 1.11
Visión general
Gold Grid Quantum es un sistema de negociación inteligente y totalmente automatizado construido exclusivamente para XAUUSD. Combina un motor grid estructurado con escalado adaptativo y conocimiento del mercado en tiempo real, lo que permite una ejecución disciplinada y manos libres en todas las condiciones de mercado.
El EA opera sin indicadores tradicionales o entradas sensibles a la optimización, confiando en cambio en una lógica interna dinámica desarrollada para soportar tanto picos de alta volatilidad como tendencias direccionales largas.
El sistema ha sido ampliamente probado utilizando ticks reales, spreads variables y configuraciones de ejecución realistas. Su marco de riesgo interno incluye límites de pérdidas diarias, ejecución con margen, límites de exposición y controles de escalado de posiciones, lo que lo hace adecuado para operadores que buscan un rendimiento algorítmico constante en cuentas personales, así como para aquellos que gestionan requisitos de riesgo de tipo prop-firm.
Gold Grid Quantum está diseñado para operadores que desean un sistema automatizado inteligente, autoajustable y estable, capaz de generar una actividad algorítmica constante con una supervisión mínima.Características principales
-
Sistema de negociación totalmente automatizado optimizado específicamente para XAUUSD
-
Modelo inteligente de ejecución en cuadrícula con escalado adaptativo
-
Pruebas retrospectivas con ticks reales y dispersión variable para un rendimiento realista
-
No requiere indicadores, filtros de noticias ni señales externas
-
Validación de órdenes basada en márgenes para evitar errores de ejecución
-
Límites de riesgo diarios y comportamiento de escalado personalizables
-
Admite tipos de cuentas de cobertura y compensación
-
Diseñado para la estabilidad a largo plazo en todos los corredores y condiciones de liquidez
-
Cero dependencia de la optimización; instalación y configuración sencillas
-
Completamente autónomo una vez desplegado
Configuración general
-
Número Mágico - ID único para la identificación de operaciones
-
Habilitar compras / Habilitar ventas - Elija en qué dirección puede operar la red
Tamaño de la posición
-
Tamaño inicial del lote - Lote inicial para el primer nivel de la parrilla
-
Multiplicador de lote - Factor de escala para cada nivel de rejilla subsiguiente
-
Niveles máxim os: número total de niveles de compra/venta permitidos por día.
-
Límite máximodel lote - Límite máximo del tamaño de la orden para limitar el riesgo
Lógica de la parrilla
-
PorcentajePrimerNivel - % de movimiento desde la apertura diaria donde comienza la cuadrícula
-
StepPercent - % de espacio entre cada nivel de la cuadrícula
-
ClosePercent - % de retroceso donde el EA cierra todas las posiciones y se reinicia
Control de Riesgo
-
DailyMaxLossPercent - Límite de reducción diario basado en la equidad
-
Cuando se alcanza: EA cierra todas las operaciones y deja de operar hasta el día siguiente
-
-
MaxSpreadPoints - Filtro de spread para evitar la ejecución en malas condiciones
Símbolo
-
Sólo XAUUSD (la lógica del experto se basa específicamente en el perfil de movimiento del oro)
Marco temporal
-
Cualquier marco temporal (la lógica es independiente del marco temporal del gráfico)
Tipo de cuenta
-
ECN / Raw Spread recomendado
-
Soporta modos de cobertura y compensación
Requisitos del broker
-
Spread bajo
-
Ejecución rápida
-
Liquidez estable a un día
Opciones recomendadas
-
Deje los valores por defecto para mayor estabilidad
-
Aumentar el Lote Inicial o el Multiplicador de Lote sólo si se es plenamente consciente del riesgo de red
-
Para uso de empresas de prop:
-
Ajuste DailyMaxLossPercent entre 8-12%.
-
Establecer MaxLotCap entre 0,10-0,25
-
VPS
-
Recomendado para ejecución continua
1. ¿El EA repinta, utiliza indicadores o se basa en la optimización?
No. Gold Grid Quantum utiliza una lógica interna basada en el movimiento del precio relativo a la apertura diaria. No se utilizan indicadores.
2. ¿Es el EA adecuado para los desafíos de cuentas financiadas?
Sí, siempre que configure valores conservadores para los límites de pérdidas diarias y los límites máximos de lote. El EA incluye controles de riesgo internos diseñados para un comportamiento disciplinado.
3. ¿Necesita el EA filtros de noticias?
No. El sistema está diseñado para gestionar la volatilidad mediante el escalado y la gestión de la exposición. Sin embargo, se pueden utilizar ajustes más estrictos durante los periodos de noticias de alto impacto.
4. 4. ¿Qué tipo de apalancamiento de cuenta se requiere?
Se recomienda un apalancamiento de 1:100 o superior.
Un apalancamiento inferior puede restringir el número de niveles de la parrilla.
5. ¿Cuántas operaciones realiza el EA al día?
Depende del movimiento del mercado. Por lo general, el oro se mueve entre un 1% y un 2% al día, lo que puede activar varios niveles durante las sesiones activas.
6. 6. ¿Puedo ejecutar el EA en múltiples símbolos?
No se recomienda. Este EA está calibrado específicamente para el comportamiento XAUUSD.
7. 7. ¿Cómo funciona la función DailyMaxLoss?
Si la equidad cae por debajo del umbral permitido:
-
Se cierran todas las posiciones abiertas
-
El EA bloquea las operaciones durante el resto del día
De esta forma se evitan los stop-outs de margen y se garantiza un comportamiento seguro.
8. ¿El EA cubre posiciones?
En cuentas de cobertura, sí.
En las cuentas de compensación, gestiona una única posición neta por dirección de acuerdo con las reglas de la plataforma.