Gold Grid Quantum es un sistema de negociación inteligente y totalmente automatizado construido exclusivamente para XAUUSD. Combina un motor grid estructurado con escalado adaptativo y conocimiento del mercado en tiempo real, lo que permite una ejecución disciplinada y manos libres en todas las condiciones de mercado.

El EA opera sin indicadores tradicionales o entradas sensibles a la optimización, confiando en cambio en una lógica interna dinámica desarrollada para soportar tanto picos de alta volatilidad como tendencias direccionales largas.

El sistema ha sido ampliamente probado utilizando ticks reales, spreads variables y configuraciones de ejecución realistas. Su marco de riesgo interno incluye límites de pérdidas diarias, ejecución con margen, límites de exposición y controles de escalado de posiciones, lo que lo hace adecuado para operadores que buscan un rendimiento algorítmico constante en cuentas personales, así como para aquellos que gestionan requisitos de riesgo de tipo prop-firm.

Gold Grid Quantum está diseñado para operadores que desean un sistema automatizado inteligente, autoajustable y estable, capaz de generar una actividad algorítmica constante con una supervisión mínima.

Sistema de negociación totalmente automatizado optimizado específicamente para XAUUSD

Modelo inteligente de ejecución en cuadrícula con escalado adaptativo

Pruebas retrospectivas con ticks reales y dispersión variable para un rendimiento realista

No requiere indicadores, filtros de noticias ni señales externas

Validación de órdenes basada en márgenes para evitar errores de ejecución

Límites de riesgo diarios y comportamiento de escalado personalizables

Admite tipos de cuentas de cobertura y compensación

Diseñado para la estabilidad a largo plazo en todos los corredores y condiciones de liquidez

Cero dependencia de la optimización; instalación y configuración sencillas

Completamente autónomo una vez desplegado

Configuración general

Número Mágico - ID único para la identificación de operaciones

Habilitar compras / Habilitar ventas - Elija en qué dirección puede operar la red

Tamaño de la posición

Tamaño inicial del lote - Lote inicial para el primer nivel de la parrilla

Multiplicador de lote - Factor de escala para cada nivel de rejilla subsiguiente

Niveles máxim os: número total de niveles de compra/venta permitidos por día.

Límite máximodel lote - Límite máximo del tamaño de la orden para limitar el riesgo

Lógica de la parrilla

PorcentajePrimerNivel - % de movimiento desde la apertura diaria donde comienza la cuadrícula

StepPercent - % de espacio entre cada nivel de la cuadrícula

ClosePercent - % de retroceso donde el EA cierra todas las posiciones y se reinicia

Control de Riesgo

DailyMaxLossPercent - Límite de reducción diario basado en la equidad Cuando se alcanza: EA cierra todas las operaciones y deja de operar hasta el día siguiente

MaxSpreadPoints - Filtro de spread para evitar la ejecución en malas condiciones

Símbolo

Sólo XAUUSD (la lógica del experto se basa específicamente en el perfil de movimiento del oro)

Marco temporal

Cualquier marco temporal (la lógica es independiente del marco temporal del gráfico)

Tipo de cuenta

ECN / Raw Spread recomendado

Soporta modos de cobertura y compensación

Requisitos del broker

Spread bajo

Ejecución rápida

Liquidez estable a un día

Opciones recomendadas

Deje los valores por defecto para mayor estabilidad

Aumentar el Lote Inicial o el Multiplicador de Lote sólo si se es plenamente consciente del riesgo de red

Para uso de empresas de prop: Ajuste DailyMaxLossPercent entre 8-12% . Establecer MaxLotCap entre 0,10-0,25



VPS

Recomendado para ejecución continua

1. ¿El EA repinta, utiliza indicadores o se basa en la optimización?

No. Gold Grid Quantum utiliza una lógica interna basada en el movimiento del precio relativo a la apertura diaria. No se utilizan indicadores.

2. ¿Es el EA adecuado para los desafíos de cuentas financiadas?

Sí, siempre que configure valores conservadores para los límites de pérdidas diarias y los límites máximos de lote. El EA incluye controles de riesgo internos diseñados para un comportamiento disciplinado.

3. ¿Necesita el EA filtros de noticias?

No. El sistema está diseñado para gestionar la volatilidad mediante el escalado y la gestión de la exposición. Sin embargo, se pueden utilizar ajustes más estrictos durante los periodos de noticias de alto impacto.

4. 4. ¿Qué tipo de apalancamiento de cuenta se requiere?

Se recomienda un apalancamiento de 1:100 o superior.

Un apalancamiento inferior puede restringir el número de niveles de la parrilla.

5. ¿Cuántas operaciones realiza el EA al día?

Depende del movimiento del mercado. Por lo general, el oro se mueve entre un 1% y un 2% al día, lo que puede activar varios niveles durante las sesiones activas.

6. 6. ¿Puedo ejecutar el EA en múltiples símbolos?

No se recomienda. Este EA está calibrado específicamente para el comportamiento XAUUSD.

7. 7. ¿Cómo funciona la función DailyMaxLoss?

Si la equidad cae por debajo del umbral permitido:

Se cierran todas las posiciones abiertas

El EA bloquea las operaciones durante el resto del día

De esta forma se evitan los stop-outs de margen y se garantiza un comportamiento seguro.

8. ¿El EA cubre posiciones?

En cuentas de cobertura, sí.

En las cuentas de compensación, gestiona una única posición neta por dirección de acuerdo con las reglas de la plataforma.