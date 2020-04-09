Risk Manager Best
- Utilitys
- Pavel Malyshko
- Version: 2.70
- Aktivierungen: 20
Risk Manager Best: Der Maßstab für professionelles Geldmanagement
Warum halte ich dieses Programm für die beste Lösung auf dem Markt? Die Antwort ist einfach: Es wurde von einem Trader für Trader entwickelt, denen ihre Zeit und ihr Geld wichtig sind. Im Gegensatz zu überladenen Alternativen verfügt es über keine einzige unnötige Funktion, die Sie von der Chartanalyse ablenken könnte. Es handelt sich um ein Tool, das routinemäßige Risikoberechnungen in sofortiges Handeln umwandelt.
Hier sind die wichtigsten Vorteile, unterteilt in verschiedene Abschnitte:
1. Intuitive Schnittstelle
Das Hauptproblem der meisten Trading-Panels ist ihre Komplexität. Unzählige Registerkarten, winzige Schaltflächen und verwirrende Einstellungen. Risk Manager Best bietet ein klares, minimalistisches Design. Alle Steuerelemente sind in einem kompakten Panel konzentriert. Sie sehen nur das, was wirklich wichtig ist, um jetzt Entscheidungen zu treffen.
2. Automatische Losberechnung auf Basis des Risikos
Vergessen Sie Taschenrechner und manuelle Berechnungen. Sie legen einfach das Risiko als Prozentsatz Ihrer Einlage fest oder wählen ein festes Lot. Das Dienstprogramm berechnet automatisch die ideale Positionsgröße auf der Grundlage der von Ihnen gesetzten Stop-Loss-Linie. Dadurch werden menschliche Fehler und Fehlkalkulationen vermieden.
3. Vollständige Handelsvisualisierung
Sie handeln nicht blindlings. Wenn Sie die Linien aktivieren, erscheinen klare farbige Zonen auf dem Chart. Sie sehen sofort den Stop-Loss-Abstand, den potenziellen Gewinn und die genauen Beträge in Ihrer Einzahlungswährung. So können Sie die Situation in Sekundenbruchteilen einschätzen, bevor Sie die Taste drücken.
4. Kontrolle des Risiko-/Gewinnverhältnisses
Professioneller Handel ist ohne die Einhaltung mathematischer Erwartungen unmöglich. Das Dienstprogramm zeigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis in Echtzeit an. Sie können sofort erkennen, ob der Handel die Kerze wert ist oder ob der potenzielle Gewinn im Vergleich zum Risiko zu gering ist.
Zusammenfassung
Risk Manager Best ist nicht nur eine Kauf- oder Verkaufstaste. Es ist Ihre Handelsdisziplin, automatisiert im Code. Die beste Lösung für alle, die professionell handeln, ihre Risiken verwalten und keine Zeit mit dem Studium komplexer Anweisungen verschwenden wollen.
Die Anweisungen sind sehr einfach; Sie können sich das GIF-Video unten ansehen: Ziehen Sie das Dienstprogramm Risk Manager Best aus dem Navigator-Fenster (Bereich Markt) auf den Chart des gewünschten Instruments.
Gehen Sie im daraufhin angezeigten Einstellungsfenster auf die Registerkarte "Allgemein" und aktivieren Sie unbedingt "Algorithmischen Handel aktivieren". Andernfalls kann das Panel keine Trades öffnen. Klicken Sie auf "OK".
Vergewissern Sie sich, dass die Schaltfläche "Algo Trading" im oberen Bereich des Terminals aktiviert ist (sie ist grün).
Das Kontrollfeld wird dann auf dem Chart angezeigt.
WIE DAS PANEL FUNKTIONIERT:
Das Panel verfügt über zwei Modi, die über die blaue Schaltfläche oben umgeschaltet werden. Im Modus "% DEPOSIT" können Sie das Risiko als Prozentsatz Ihrer Einlage festlegen, während Sie im Modus "FIXED LOT" mit einer festen Losgröße arbeiten können.
Die Zeile "Risiko" (oder "Lot") zeigt das aktuelle Risiko oder die Lotgröße an. Mit den daneben befindlichen Schaltflächen "-" und "+" können Sie diesen Wert ändern.
Die Zeile "TP (RR)" zeigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis an. Ein Wert von "2,0" bedeutet, dass Ihr Gewinnziel doppelt so hoch ist wie der mögliche Verlust. Auch dieser Wert kann mit den Schaltflächen "-" und "+" angepasst werden.
WIE MAN EINEN HANDEL ERÖFFNET:
Konfigurieren Sie zunächst die Parameter auf dem Panel. Wählen Sie den Modus, stellen Sie das gewünschte Risiko (z.B. 1,0%) und das RR-Verhältnis (z.B. 2,0) ein.
Klicken Sie dann auf die orangefarbene Schaltfläche"ACTIVATE SL LINE". Diese Schaltfläche aktiviert die rote Stop-Loss-Linie im Diagramm. Eine grüne Take Profit-Linie wird ebenfalls angezeigt.
Klicken Sie nun mit der linken Maustaste auf die rote Linie und setzen Sie sie auf das Kursniveau, auf dem Sie den Stop Loss setzen möchten.
Sobald Sie beginnen, die Linie zu verschieben, erscheinen farbige Zonen (eine rote Verlustzone und eine grüne Gewinnzone) auf dem Diagramm, und auf der rechten Seite wird ein Informationsetikett angezeigt. Es zeigt in Echtzeit die Losgröße an, die für den Handel verwendet wird, sowie den monetären Verlust, den Sie erleiden werden, wenn der Stopp ausgelöst wird.
Die grüne Take-Profit-Linie bewegt sich automatisch, wobei das von Ihnen festgelegte Risiko-Ertrags-Verhältnis beibehalten wird.
Sobald Sie den Stop-Loss auf das gewünschte Niveau gesetzt haben und mit allen berechneten Parametern (Losgröße, Risiko) zufrieden sind, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "KAUFEN", um zu kaufen, oder "VERKAUFEN", um zu verkaufen.
Der Handel wird mit der idealen Losgröße eröffnet, und die Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus werden automatisch angewendet. Danach verschwinden die Linien und Zonen aus dem Diagramm.