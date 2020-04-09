Risk Manager Best: Der Maßstab für professionelles Geldmanagement





Warum halte ich dieses Programm für die beste Lösung auf dem Markt? Die Antwort ist einfach: Es wurde von einem Trader für Trader entwickelt, denen ihre Zeit und ihr Geld wichtig sind. Im Gegensatz zu überladenen Alternativen verfügt es über keine einzige unnötige Funktion, die Sie von der Chartanalyse ablenken könnte. Es handelt sich um ein Tool, das routinemäßige Risikoberechnungen in sofortiges Handeln umwandelt.





Hier sind die wichtigsten Vorteile, unterteilt in verschiedene Abschnitte:





1. Intuitive Schnittstelle

Das Hauptproblem der meisten Trading-Panels ist ihre Komplexität. Unzählige Registerkarten, winzige Schaltflächen und verwirrende Einstellungen. Risk Manager Best bietet ein klares, minimalistisches Design. Alle Steuerelemente sind in einem kompakten Panel konzentriert. Sie sehen nur das, was wirklich wichtig ist, um jetzt Entscheidungen zu treffen.





2. Automatische Losberechnung auf Basis des Risikos

Vergessen Sie Taschenrechner und manuelle Berechnungen. Sie legen einfach das Risiko als Prozentsatz Ihrer Einlage fest oder wählen ein festes Lot. Das Dienstprogramm berechnet automatisch die ideale Positionsgröße auf der Grundlage der von Ihnen gesetzten Stop-Loss-Linie. Dadurch werden menschliche Fehler und Fehlkalkulationen vermieden.





3. Vollständige Handelsvisualisierung

Sie handeln nicht blindlings. Wenn Sie die Linien aktivieren, erscheinen klare farbige Zonen auf dem Chart. Sie sehen sofort den Stop-Loss-Abstand, den potenziellen Gewinn und die genauen Beträge in Ihrer Einzahlungswährung. So können Sie die Situation in Sekundenbruchteilen einschätzen, bevor Sie die Taste drücken.





4. Kontrolle des Risiko-/Gewinnverhältnisses

Professioneller Handel ist ohne die Einhaltung mathematischer Erwartungen unmöglich. Das Dienstprogramm zeigt das Risiko-Ertrags-Verhältnis in Echtzeit an. Sie können sofort erkennen, ob der Handel die Kerze wert ist oder ob der potenzielle Gewinn im Vergleich zum Risiko zu gering ist.









Zusammenfassung