RenaissancEA Infinity

Unbegrenzte Einzahlung und Gewinn

(Test first with Strategy Tester)

Empfohlenes Paar (TF) :EURUSD (H4)

Empfohlener Broker:

https://bit.ly/Octafx_EA


Sie können diesen EA direkt nach der Installation auf Ihrem MT4-Währungspaar verwenden, ohne die Parameter erneut einstellen zu müssen,oder Sie können dies selbst tun.

Warnung...!!!:Der Devisenhandel mit oder ohne EA ist sehr gefährlich für Ihr Geld. Dies kann zu großen Verlusten führen und sogar Ihr Geld verlieren. Obwohl es auch eine Menge Gewinn bringen kann. Denken Sie zuerst nach, bevor Sie diesen EA mit dem Strategie-Tester auf Ihrer MT4-Plattform verwenden.

Also... Es ist Ihr eigenes Risiko.

Viel Glück und Gott segne Sie.









