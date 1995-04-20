TR Liquidity Map Pro

TR-LMP Pro - Intelligente Auto-Mapping-Liquiditätszonen


TR-LMP Pro ist ein Liquiditäts-Mapping-Indikator von institutioneller Qualität, der automatisch hochwertige Liquiditätsniveaus oberhalb und unterhalb des Preises erkennt, Liquiditätszonen auf der Kauf- und Verkaufsseite hervorhebt und die Liquiditätsintensität in einer übersichtlichen, professionellen, nicht für den Einzelhandel bestimmten Anzeige visualisiert.

Anstatt die wichtigsten Niveaus manuell zu erraten, zeigt TR-LMP Pro auf, wo der Preis am wahrscheinlichsten ein Ziel anvisieren, sweepen, umkehren oder sich fortsetzen wird - was Händlern eine intelligentere und objektivere Möglichkeit gibt, die Marktabsichten zu verstehen.


Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die ICT-Konzepte, Smart Money-Modelle, algorithmische Preislogik, Wyckoff-Strukturen oder liquiditätsgesteuerte Entscheidungsfindung verwenden.

Wesentliche Merkmale


- Vollautomatische intelligente Liquiditätspool-Erkennung

- Liquiditätsniveaus auf der Kauf- und Verkaufsseite mit geordneter Stärke

- Professionelles und sauberes visuelles Mapping - keine Unordnung im Chart

- Dynamische Liquiditätszonendarstellung mit institutioneller Einfärbung

- Liquiditätsintensitätshistogramm basierend auf Volumen und Preisbereich

- Aktualisierungen in Echtzeit, wenn neue Liquidität entsteht oder alte Liquidität verbraucht wird

- Keine Neufärbung der bestätigten Struktur

- Funktioniert bei allen Symbolen: Forex, Gold, Indizes, Krypto, Metalle, Öl

- Optimiert für professionelles Charting im Dark-Mode

Wie verwenden

  1. Verbinden Sie TR-LMP Pro mit einem beliebigen Chart und Zeitrahmen.

  2. Identifizieren Sie externe Liquidität über und unter der aktuellen Preisstruktur.

  3. Beobachten Sie, wie sich der Preis in den Liquiditätszonen verhält: Annäherung → Sweep → Reaktion.

  4. Verwenden Sie Ihr bevorzugtes Einstiegsmodell (OB, FVG, BOS, CHoCH, Volumen).

  5. Verwenden Sie die kartierten Zonen als intelligente Reaktionsbereiche oder präzise Take-Profit-Levels.

Vorgeschlagene Timeframes


Makro & Swing: H4 - H1

Intraday: M30 - M15 - M5

Skalpieren: M1 (nur optionale Verwendung)

Kompatibilität


- MT4 oder MT5 (abhängig von der erworbenen Version)

- Funktioniert mit allen Instrumenten und Brokern

- Keine zusätzlichen Tools erforderlich

- VPS optional für den professionellen Einsatz

Für wen ist es geeignet?


- ICT / SMC-basierte Trader

- Algorithmische und liquiditätslogische Händler

- Orderflow- und Wyckoff-Händler

- Anbieter und Nachfrager

- Professionelle Preisaktionsanalysten

Wichtige Hinweise


- TR-LMP Pro ist kein Signalgenerator

- TR-LMP Pro eröffnet Trades nicht automatisch

- Die Ergebnisse hängen von der Ausführung, der Psychologie und dem Risikomanagement des Händlers ab

- Das Marktverhalten kann nicht garantiert werden.

Unterstützung & Updates


Käufer erhalten kostenlose Updates für die Version 1.x, technischen Support bei Bedarf und vorrangige Sichtbarkeit für zukünftige Funktions-Upgrades.


