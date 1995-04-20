TR Liquidity Map Pro
- Indikatoren
- Meshari F M Alkhawaled
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
TR-LMP Pro - Intelligente Auto-Mapping-Liquiditätszonen
TR-LMP Pro ist ein Liquiditäts-Mapping-Indikator von institutioneller Qualität, der automatisch hochwertige Liquiditätsniveaus oberhalb und unterhalb des Preises erkennt, Liquiditätszonen auf der Kauf- und Verkaufsseite hervorhebt und die Liquiditätsintensität in einer übersichtlichen, professionellen, nicht für den Einzelhandel bestimmten Anzeige visualisiert.
Anstatt die wichtigsten Niveaus manuell zu erraten, zeigt TR-LMP Pro auf, wo der Preis am wahrscheinlichsten ein Ziel anvisieren, sweepen, umkehren oder sich fortsetzen wird - was Händlern eine intelligentere und objektivere Möglichkeit gibt, die Marktabsichten zu verstehen.
Dieses Tool wurde für Händler entwickelt, die ICT-Konzepte, Smart Money-Modelle, algorithmische Preislogik, Wyckoff-Strukturen oder liquiditätsgesteuerte Entscheidungsfindung verwenden.
Wesentliche Merkmale
- Vollautomatische intelligente Liquiditätspool-Erkennung
- Liquiditätsniveaus auf der Kauf- und Verkaufsseite mit geordneter Stärke
- Professionelles und sauberes visuelles Mapping - keine Unordnung im Chart
- Dynamische Liquiditätszonendarstellung mit institutioneller Einfärbung
- Liquiditätsintensitätshistogramm basierend auf Volumen und Preisbereich
- Aktualisierungen in Echtzeit, wenn neue Liquidität entsteht oder alte Liquidität verbraucht wird
- Keine Neufärbung der bestätigten Struktur
- Funktioniert bei allen Symbolen: Forex, Gold, Indizes, Krypto, Metalle, Öl
- Optimiert für professionelles Charting im Dark-Mode
Wie verwenden
-
Verbinden Sie TR-LMP Pro mit einem beliebigen Chart und Zeitrahmen.
-
Identifizieren Sie externe Liquidität über und unter der aktuellen Preisstruktur.
-
Beobachten Sie, wie sich der Preis in den Liquiditätszonen verhält: Annäherung → Sweep → Reaktion.
-
Verwenden Sie Ihr bevorzugtes Einstiegsmodell (OB, FVG, BOS, CHoCH, Volumen).
-
Verwenden Sie die kartierten Zonen als intelligente Reaktionsbereiche oder präzise Take-Profit-Levels.
Vorgeschlagene Timeframes
Makro & Swing: H4 - H1
Intraday: M30 - M15 - M5
Skalpieren: M1 (nur optionale Verwendung)
Kompatibilität
- MT4 oder MT5 (abhängig von der erworbenen Version)
- Funktioniert mit allen Instrumenten und Brokern
- Keine zusätzlichen Tools erforderlich
- VPS optional für den professionellen Einsatz
Für wen ist es geeignet?
- ICT / SMC-basierte Trader
- Algorithmische und liquiditätslogische Händler
- Orderflow- und Wyckoff-Händler
- Anbieter und Nachfrager
- Professionelle Preisaktionsanalysten
Wichtige Hinweise
- TR-LMP Pro ist kein Signalgenerator
- TR-LMP Pro eröffnet Trades nicht automatisch
- Die Ergebnisse hängen von der Ausführung, der Psychologie und dem Risikomanagement des Händlers ab
- Das Marktverhalten kann nicht garantiert werden.
Unterstützung & Updates
Käufer erhalten kostenlose Updates für die Version 1.x, technischen Support bei Bedarf und vorrangige Sichtbarkeit für zukünftige Funktions-Upgrades.