Trading Room Indicator

TR CPR Full Lines Pivot - Full Pivot Range Indikator





Ein professioneller Indikator, der automatisch CPR-Niveaus (Central Pivot Range) auf dem täglichen (D1) oder H4-Zeitrahmen mit sauberen Linien und strukturierten Zielen(TP1 - TP3) sowohl nach oben als auch nach unten einzeichnet.

Er hilft Ihnen, klare KAUF-/VERKAUFSZONEN zu identifizieren, mit intelligenten Warnungen, wenn der Preis die Schlüsselniveaus berührt oder durchbricht.





Merkmale:

Automatische CPR-Berechnung aus der vorherigen Tages- oder H4-Kerze.

Klare Linien für KAUF / VERKAUF / PP (Pivot) .

TP1 - TP3 Ziele werden sowohl über als auch unter dem Preis angezeigt.

Zentrierte Etiketten für einfache Lesbarkeit.

Integrierte Alarme mit anpassbarem Cooldown.

Vollständig anpassbare Farben und Linienstile.

Leicht und schnell - keine DLLs erforderlich. Möglichkeit, BUY/SELL-Zonen als entgegengesetzte Stop-Loss-Referenzen zu verwenden.





Anmerkungen: