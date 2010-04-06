Trading Room Indicator
TR CPR Full Lines Pivot - Full Pivot Range Indikator
Ein professioneller Indikator, der automatisch CPR-Niveaus (Central Pivot Range) auf dem täglichen (D1) oder H4-Zeitrahmen mit sauberen Linien und strukturierten Zielen(TP1 - TP3) sowohl nach oben als auch nach unten einzeichnet.
Er hilft Ihnen, klare KAUF-/VERKAUFSZONEN zu identifizieren, mit intelligenten Warnungen, wenn der Preis die Schlüsselniveaus berührt oder durchbricht.
Merkmale:
Automatische CPR-Berechnung aus der vorherigen Tages- oder H4-Kerze.
Klare Linien für KAUF / VERKAUF / PP (Pivot).
TP1 - TP3 Ziele werden sowohl über als auch unter dem Preis angezeigt.
Zentrierte Etiketten für einfache Lesbarkeit.
Integrierte Alarme mit anpassbarem Cooldown.
Vollständig anpassbare Farben und Linienstile.
Leicht und schnell - keine DLLs erforderlich.
Möglichkeit, BUY/SELL-Zonen als entgegengesetzte Stop-Loss-Referenzen zu verwenden.
Anmerkungen:
Funktioniert bei allen Instrumenten (Gold, Forex-Paare, Indizes).