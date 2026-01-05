TR Wallmap
- Indikatoren
- Meshari F M Alkhawaled
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
🔷 TR WALLMAP
Institutioneller Wall & Heatmap-Bestätigungsindikator (MT4)
🧠 Was ist TR WALLMAP?
TR WALLMAP ist ein professioneller Marktreaktions- und Bestätigungsindikator, mit dem versteckte Liquiditätsmauern, Preisabsorption und hochwirksame Reaktionszonen visuell aufgedeckt werden können.
Dieses Tool ist kein Signalgenerator und kein Auto-Trader.
Es arbeitet als Bestätigungsmaschine, die Händlern hilft, Eingaben mit Hilfe der Logik des institutionellen Verhaltens zu validieren.
Wenn Sie um Niveaus, Pivots, Liquidität oder Umkehrungen herum handeln - TR WALLMAP zeigt Ihnen, wo der Preis am wahrscheinlichsten reagieren wird und warum.
🎯 Kernkonzept (wichtig)
MetaTrader 4 bietet keinen echten Exchange DOM.
TR WALLMAP verwendet ein fortschrittliches Tick-basiertes Wärme- und Reaktionsmodell, um das Verhalten der Orderkonzentration zu simulieren und in Echtzeit zu visualisieren.
Das Ergebnis ist:
-
Kein Neuanstrich
-
Keine Vorhersage
-
Rein reaktionsbasierte Bestätigung
🔥 Hauptmerkmale
✅ Visuelle Heatmap (Proxy für die Auftragskonzentration)
-
Dynamische Leiter-Heatmap um den aktuellen Kurs
-
Dunklere/stärkere Zellen = höhere Aktivitätskonzentration
-
Sauberes, flaches Design - kein Durcheinander
✅ Logik der Wanderkennung
TR WALLMAP erkennt automatisch Preiswände, wenn:
-
Die Aktivität staut sich
-
der Kurs stockt oder absorbiert
-
die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung steigt
Mauern werden visuell markiert und verfolgt.
✅ Storno-Bestätigungsmodul
Eine Bestätigung erscheint nur, wenn alle Bedingungen übereinstimmen:
✔ Der Preis berührt eine erkannte Mauer
✔ Eine starke Reaktion / Ablehnung erfolgt
✔ Reversal Distanz & Zeitbedingungen erfüllt
✔ Wahlweise Nähe zu:
-
Hoch/Tief
-
Pivot / CPR-Zone
Nach der Bestätigung erscheint die Anzeige:
DOM CONFIRM BUY
DOM CONFIRM SELL
📌 Es wird kein Handel automatisch ausgeführt.
✅ CPR & Struktur Filter
-
Optionale CPR-Berechnung (Vortag)
-
Bestätigung nur erlaubt, wenn Preiskontext sinnvoll ist
-
Verhindert zufällige oder schwache Bestätigungen
✅ Anfänger-/Profi-Modi
-
Anfänger-Modus:
Saubere Grafik, minimales Rauschen, nur Bestätigungen
-
Profi-Modus:
Vollständige Heatmap, Wände, Zonen und Diagnose
Umschaltbar direkt auf der Karte.
✅ Leistungsprofile
-
ECO → Leichtgewichtig / VPS-freundlich
-
NORMAL → Ausgewogen (empfohlen)
-
ULTRA → Maximale Detailtreue und Reaktionsfähigkeit
✅ Leicht und nicht aufdringlich
-
Keine schweren Berechnungen
-
Keine Neuberechnung der Vergangenheit
-
Läuft reibungslos auf:
-
Gold (XAUUSD)
-
Forex-Paare
-
Indizes
-
Krypto-CFDs
-
🧩 Wie Trader TR WALLMAP nutzen
TR WALLMAP wird üblicherweise verwendet als:
-
Einstiegsbestätigung nach:
-
Pivot Ablehnung
-
Unterstützung/Widerstand
-
Liquidität Sweep
-
-
Zusätzliche Validierung für:
-
Skalpieren
-
Intraday-Geschäfte
-
Reversal-Setups
-
Wenn der Kurs Ihr Niveau erreicht und das TR WALLMAP bestätigt, steigt das Vertrauen.
❌ Was TR WALLMAP NICHT ist
-
❌ Kein Signaldienst
-
❌ Kein Prognosetool
-
❌ Kein Auto-Trading EA
-
❌ Kein magischer Indikator
Dieses Tool ist für Händlerkonzipiert , die das Preisverhalten bereits verstehen.
⚙️ Anpassbare Eingaben
-
Automatische/manuelle Empfindlichkeit
-
Wärmestärke & Abklingen
-
Wand-Schwellenwerte
-
Umkehrdistanz und -zeit
-
CPR-Filter ein/aus
-
Kontrolle der visuellen Elemente
🖥 Plattform-Kompatibilität
-
✔ MetaTrader 4
-
✔ Funktioniert mit allen Symbolen
-
✔ Jeder Zeitrahmen
-
✔ Kein Repaint
📌 Empfohlene Verwendung
Beste Ergebnisse in Kombination mit:
-
Pivot-Ebenen
-
Unterstützung & Widerstand
-
Marktstruktur
-
Session-basierter Handel
🏁 Schlussbemerkung
TR WALLMAP sagt Ihnen nicht, wo Sie handeln sollen.
Er sagt Ihnen, wann eine Preisreaktion real ist.
Das ist der Unterschied zwischen Raten
und dem Handel mit Bestätigung.