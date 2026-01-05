



Institutioneller Wall & Heatmap-Bestätigungsindikator (MT4)

🧠 Was ist TR WALLMAP?





TR WALLMAP ist ein professioneller Marktreaktions- und Bestätigungsindikator, mit dem versteckte Liquiditätsmauern, Preisabsorption und hochwirksame Reaktionszonen visuell aufgedeckt werden können.





Dieses Tool ist kein Signalgenerator und kein Auto-Trader.

Es arbeitet als Bestätigungsmaschine, die Händlern hilft, Eingaben mit Hilfe der Logik des institutionellen Verhaltens zu validieren.





Wenn Sie um Niveaus, Pivots, Liquidität oder Umkehrungen herum handeln - TR WALLMAP zeigt Ihnen, wo der Preis am wahrscheinlichsten reagieren wird und warum .

🎯 Kernkonzept (wichtig)





MetaTrader 4 bietet keinen echten Exchange DOM.

TR WALLMAP verwendet ein fortschrittliches Tick-basiertes Wärme- und Reaktionsmodell, um das Verhalten der Orderkonzentration zu simulieren und in Echtzeit zu visualisieren.





Das Ergebnis ist:

Kein Neuanstrich

Keine Vorhersage

Rein reaktionsbasierte Bestätigung

🔥 Hauptmerkmale





✅ Visuelle Heatmap (Proxy für die Auftragskonzentration)

Dynamische Leiter-Heatmap um den aktuellen Kurs

Dunklere/stärkere Zellen = höhere Aktivitätskonzentration

Sauberes, flaches Design - kein Durcheinander





✅ Logik der Wanderkennung





TR WALLMAP erkennt automatisch Preiswände, wenn:

Die Aktivität staut sich

der Kurs stockt oder absorbiert

die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung steigt





Mauern werden visuell markiert und verfolgt.

✅ Storno-Bestätigungsmodul





Eine Bestätigung erscheint nur, wenn alle Bedingungen übereinstimmen:





✔ Der Preis berührt eine erkannte Mauer

✔ Eine starke Reaktion / Ablehnung erfolgt

✔ Reversal Distanz & Zeitbedingungen erfüllt

✔ Wahlweise Nähe zu:

Hoch/Tief

Pivot / CPR-Zone





Nach der Bestätigung erscheint die Anzeige:





DOM CONFIRM BUY

DOM CONFIRM SELL





📌 Es wird kein Handel automatisch ausgeführt.

✅ CPR & Struktur Filter

Optionale CPR-Berechnung (Vortag)

Bestätigung nur erlaubt, wenn Preiskontext sinnvoll ist

Verhindert zufällige oder schwache Bestätigungen

✅ Anfänger-/Profi-Modi

Anfänger-Modus : Saubere Grafik, minimales Rauschen, nur Bestätigungen

Profi-Modus: Vollständige Heatmap, Wände, Zonen und Diagnose





Umschaltbar direkt auf der Karte.

✅ Leistungsprofile

ECO → Leichtgewichtig / VPS-freundlich

NORMAL → Ausgewogen (empfohlen)

ULTRA → Maximale Detailtreue und Reaktionsfähigkeit

✅ Leicht und nicht aufdringlich

Keine schweren Berechnungen

Keine Neuberechnung der Vergangenheit

Läuft reibungslos auf: Gold (XAUUSD) Forex-Paare Indizes Krypto-CFDs



🧩 Wie Trader TR WALLMAP nutzen





TR WALLMAP wird üblicherweise verwendet als:

Einstiegsbestätigung nach: Pivot Ablehnung Unterstützung/Widerstand Liquidität Sweep

Zusätzliche Validierung für: Skalpieren Intraday-Geschäfte Reversal-Setups







Wenn der Kurs Ihr Niveau erreicht und das TR WALLMAP bestätigt , steigt das Vertrauen.

❌ Was TR WALLMAP NICHT ist

❌ Kein Signaldienst

❌ Kein Prognosetool

❌ Kein Auto-Trading EA

❌ Kein magischer Indikator





Dieses Tool ist für Händlerkonzipiert , die das Preisverhalten bereits verstehen.

⚙️ Anpassbare Eingaben

Automatische/manuelle Empfindlichkeit

Wärmestärke & Abklingen

Wand-Schwellenwerte

Umkehrdistanz und -zeit

CPR-Filter ein/aus

Kontrolle der visuellen Elemente

🖥 Plattform-Kompatibilität

✔ MetaTrader 4

✔ Funktioniert mit allen Symbolen

✔ Jeder Zeitrahmen

✔ Kein Repaint

📌 Empfohlene Verwendung





Beste Ergebnisse in Kombination mit:

Pivot-Ebenen

Unterstützung & Widerstand

Marktstruktur

Session-basierter Handel

🏁 Schlussbemerkung





TR WALLMAP sagt Ihnen nicht, wo Sie handeln sollen.

Er sagt Ihnen, wann eine Preisreaktion real ist.





Das ist der Unterschied zwischen Raten

und dem Handel mit Bestätigung.