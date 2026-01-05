TR Wallmap

🔷 TR WALLMAP


Institutioneller Wall & Heatmap-Bestätigungsindikator (MT4)

🧠 Was ist TR WALLMAP?


TR WALLMAP ist ein professioneller Marktreaktions- und Bestätigungsindikator, mit dem versteckte Liquiditätsmauern, Preisabsorption und hochwirksame Reaktionszonen visuell aufgedeckt werden können.


Dieses Tool ist kein Signalgenerator und kein Auto-Trader.

Es arbeitet als Bestätigungsmaschine, die Händlern hilft, Eingaben mit Hilfe der Logik des institutionellen Verhaltens zu validieren.


Wenn Sie um Niveaus, Pivots, Liquidität oder Umkehrungen herum handeln - TR WALLMAP zeigt Ihnen, wo der Preis am wahrscheinlichsten reagieren wird und warum.

🎯 Kernkonzept (wichtig)


MetaTrader 4 bietet keinen echten Exchange DOM.

TR WALLMAP verwendet ein fortschrittliches Tick-basiertes Wärme- und Reaktionsmodell, um das Verhalten der Orderkonzentration zu simulieren und in Echtzeit zu visualisieren.


Das Ergebnis ist:

  • Kein Neuanstrich

  • Keine Vorhersage

  • Rein reaktionsbasierte Bestätigung

🔥 Hauptmerkmale


✅ Visuelle Heatmap (Proxy für die Auftragskonzentration)

  • Dynamische Leiter-Heatmap um den aktuellen Kurs

  • Dunklere/stärkere Zellen = höhere Aktivitätskonzentration

  • Sauberes, flaches Design - kein Durcheinander


✅ Logik der Wanderkennung


TR WALLMAP erkennt automatisch Preiswände, wenn:

  • Die Aktivität staut sich

  • der Kurs stockt oder absorbiert

  • die Wahrscheinlichkeit einer Umkehrung steigt


Mauern werden visuell markiert und verfolgt.

✅ Storno-Bestätigungsmodul


Eine Bestätigung erscheint nur, wenn alle Bedingungen übereinstimmen:


✔ Der Preis berührt eine erkannte Mauer

✔ Eine starke Reaktion / Ablehnung erfolgt

✔ Reversal Distanz & Zeitbedingungen erfüllt

✔ Wahlweise Nähe zu:

  • Hoch/Tief

  • Pivot / CPR-Zone


Nach der Bestätigung erscheint die Anzeige:


DOM CONFIRM BUY
DOM CONFIRM SELL


📌 Es wird kein Handel automatisch ausgeführt.

✅ CPR & Struktur Filter

  • Optionale CPR-Berechnung (Vortag)

  • Bestätigung nur erlaubt, wenn Preiskontext sinnvoll ist

  • Verhindert zufällige oder schwache Bestätigungen

✅ Anfänger-/Profi-Modi

  • Anfänger-Modus:

    Saubere Grafik, minimales Rauschen, nur Bestätigungen

  • Profi-Modus:

    Vollständige Heatmap, Wände, Zonen und Diagnose


Umschaltbar direkt auf der Karte.

✅ Leistungsprofile

  • ECO → Leichtgewichtig / VPS-freundlich

  • NORMAL → Ausgewogen (empfohlen)

  • ULTRA → Maximale Detailtreue und Reaktionsfähigkeit

✅ Leicht und nicht aufdringlich

  • Keine schweren Berechnungen

  • Keine Neuberechnung der Vergangenheit

  • Läuft reibungslos auf:

    • Gold (XAUUSD)

    • Forex-Paare

    • Indizes

    • Krypto-CFDs

🧩 Wie Trader TR WALLMAP nutzen


TR WALLMAP wird üblicherweise verwendet als:

  • Einstiegsbestätigung nach:

    • Pivot Ablehnung

    • Unterstützung/Widerstand

    • Liquidität Sweep

  • Zusätzliche Validierung für:

    • Skalpieren

    • Intraday-Geschäfte

    • Reversal-Setups


Wenn der Kurs Ihr Niveau erreicht und das TR WALLMAP bestätigt, steigt das Vertrauen.

❌ Was TR WALLMAP NICHT ist

  • ❌ Kein Signaldienst

  • ❌ Kein Prognosetool

  • ❌ Kein Auto-Trading EA

  • ❌ Kein magischer Indikator


Dieses Tool ist für Händlerkonzipiert , die das Preisverhalten bereits verstehen.

⚙️ Anpassbare Eingaben

  • Automatische/manuelle Empfindlichkeit

  • Wärmestärke & Abklingen

  • Wand-Schwellenwerte

  • Umkehrdistanz und -zeit

  • CPR-Filter ein/aus

  • Kontrolle der visuellen Elemente

🖥 Plattform-Kompatibilität

  • ✔ MetaTrader 4

  • ✔ Funktioniert mit allen Symbolen

  • ✔ Jeder Zeitrahmen

  • ✔ Kein Repaint

📌 Empfohlene Verwendung


Beste Ergebnisse in Kombination mit:

  • Pivot-Ebenen

  • Unterstützung & Widerstand

  • Marktstruktur

  • Session-basierter Handel

🏁 Schlussbemerkung


TR WALLMAP sagt Ihnen nicht, wo Sie handeln sollen.

Er sagt Ihnen, wann eine Preisreaktion real ist.


Das ist der Unterschied zwischen Raten

und dem Handel mit Bestätigung.


Weitere Produkte dieses Autors
Trading Room Indicator
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
TR CPR Full Lines Pivot - Full Pivot Range Indikator Ein professioneller Indikator, der automatisch CPR-Niveaus (Central Pivot Range) auf dem täglichen (D1) oder H4-Zeitrahmen mit sauberen Linien und strukturierten Zielen (TP1 - TP3 ) sowohl nach oben als auch nach unten einzeichnet. Er hilft Ihnen, klare KAUF-/VERKAUFSZONEN zu identifizieren, mit intelligenten Warnungen, wenn der Preis die Schlüsselniveaus berührt oder durchbricht. Merkmale: Automatische CPR-Berechnung aus der vorherigen Tage
TR Liquidity Map Pro
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
TR-LMP Pro - Intelligente Auto-Mapping-Liquiditätszonen TR-LMP Pro ist ein Liquiditäts-Mapping-Indikator von institutioneller Qualität, der automatisch hochwertige Liquiditätsniveaus oberhalb und unterhalb des Preises erkennt, Liquiditätszonen auf der Kauf- und Verkaufsseite hervorhebt und die Liquiditätsintensität in einer übersichtlichen, professionellen, nicht für den Einzelhandel bestimmten Anzeige visualisiert. Anstatt die wichtigsten Niveaus manuell zu erraten, zeigt TR-LMP Pro auf, wo d
TR Basket AI Pro
Meshari F M Alkhawaled
Experten
TR Basket AI Pro - Adaptives Korbhandelssystem Überblick TR Basket AI Pro ist ein fortschrittliches, adaptives basket-basiertes Handelssystem , das für Händler entwickelt wurde, die Konsistenz, kontrolliertes Risiko und automatisierte Entscheidungsfindung suchen. Es wurde für Forex, Gold, Kryptowährungen und Indizes entwickelt und verfügt über ein intelligentes Ausführungsmodell, das der Risikostabilität Vorrang vor aggressiver Gewinnjagd gibt. Bei diesem System handelt es sich nicht um ein
TR cpr
Meshari F M Alkhawaled
Indikatoren
TR CPR Pivots - Professionelle tägliche Levels TR CPR Pivots ist ein professioneller technischer Indikator, der automatisch die Central Pivot Range (CPR) und die täglichen Pivot Levels auf der Grundlage des Hochs, des Tiefs und des Schlusskurses des Vortags berechnet . Dieser Indikator wurde für saubere Charts, präzisen Handel und EA-Kompatibilität entwickelt und liefert genaue institutionelle Levels, die von professionellen Händlern in den Bereichen Forex, Indizes, Metalle und Kryptowährunge
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension