TR Liquidity Map Pro
- Indicadores
- Meshari F M Alkhawaled
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
TR-LMP Pro - Zonas inteligentes de liquidez mapeadas automáticamente
TR-LMP Pro es un indicador de mapeo de liquidez de grado institucional que detecta automáticamente los niveles de liquidez de alto valor por encima y por debajo del precio, destaca las zonas de liquidez del lado comprador y vendedor, y visualiza la intensidad de la liquidez utilizando una pantalla limpia, profesional y no minorista.
En lugar de adivinar manualmente los niveles clave, TR-LMP Pro revela dónde es más probable que el precio se dirija, barra, invierta o continúe, ofreciendo a los operadores una forma más inteligente y objetiva de comprender la intención del mercado.
Esta herramienta está diseñada para operadores que utilizan conceptos TIC, modelos Smart Money, lógica de precios algorítmica, estructura Wyckoff o toma de decisiones basada en la liquidez.
Características principales
- Detección totalmente automática de fondos de liquidez inteligentes
- Niveles de liquidez del lado comprador y vendedor con fuerza clasificada
- Mapeo visual profesional y limpio - sin desorden en los gráficos
- Dibujo dinámico de zonas de liquidez con coloración institucional
- Histograma de intensidad de liquidez basado en volumen × rango de precios
- Actualizaciones en tiempo real a medida que se forma nueva liquidez o se consume la antigua
- Sin repintado de la estructura confirmada
- Funciona con todos los símbolos: Divisas, Oro, Índices, Cripto, Metales, Petróleo
- Optimizado para gráficos profesionales en modo oscuro
Cómo utilizarlo
-
Conecte TR-LMP Pro a cualquier gráfico y marco temporal.
-
Identifique la liquidez externa por encima y por debajo de la estructura de precios reciente.
-
Observe cómo se comporta el precio en las zonas de liquidez: aproximación → barrido → reacción.
-
Utilice su modelo de entrada preferido (OB, FVG, BOS, CHoCH, Volumen).
-
Utilice las zonas mapeadas como zonas de reacción inteligente o niveles de toma de beneficios de precisión.
Plazos sugeridos
Macro y Swing: H4 - H1
Intradía: M30 - M15 - M5
Scalping: M1 (sólo uso opcional)
Compatibilidad
- MT4 o MT5 (dependiendo de la versión adquirida)
- Funciona con todos los instrumentos y brokers
- No requiere herramientas adicionales
- VPS opcional para uso profesional
¿Para quién es?
- Operadores basados en TIC / SMC
- Operadores algorítmicos y con lógica de liquidez
- Operadores de Orderflow y Wyckoff
- Operadores de oferta y demanda
- Analistas profesionales de precio-acción
Notas importantes
- TR-LMP Pro no es un generador de señales
- TR-LMP Pro no abre operaciones automáticamente
- Los resultados dependen de la ejecución, psicología y gestión del riesgo del operador
- No se puede garantizar el comportamiento del mercado
Soporte y actualizaciones
Los compradores reciben actualizaciones gratuitas para la versión 1.x, soporte técnico cuando sea necesario y visibilidad prioritaria para futuras actualizaciones de funciones.