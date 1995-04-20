TR Liquidity Map Pro

TR-LMP Pro - Zonas inteligentes de liquidez mapeadas automáticamente


TR-LMP Pro es un indicador de mapeo de liquidez de grado institucional que detecta automáticamente los niveles de liquidez de alto valor por encima y por debajo del precio, destaca las zonas de liquidez del lado comprador y vendedor, y visualiza la intensidad de la liquidez utilizando una pantalla limpia, profesional y no minorista.

En lugar de adivinar manualmente los niveles clave, TR-LMP Pro revela dónde es más probable que el precio se dirija, barra, invierta o continúe, ofreciendo a los operadores una forma más inteligente y objetiva de comprender la intención del mercado.


Esta herramienta está diseñada para operadores que utilizan conceptos TIC, modelos Smart Money, lógica de precios algorítmica, estructura Wyckoff o toma de decisiones basada en la liquidez.

Características principales


- Detección totalmente automática de fondos de liquidez inteligentes

- Niveles de liquidez del lado comprador y vendedor con fuerza clasificada

- Mapeo visual profesional y limpio - sin desorden en los gráficos

- Dibujo dinámico de zonas de liquidez con coloración institucional

- Histograma de intensidad de liquidez basado en volumen × rango de precios

- Actualizaciones en tiempo real a medida que se forma nueva liquidez o se consume la antigua

- Sin repintado de la estructura confirmada

- Funciona con todos los símbolos: Divisas, Oro, Índices, Cripto, Metales, Petróleo

- Optimizado para gráficos profesionales en modo oscuro

Cómo utilizarlo

  1. Conecte TR-LMP Pro a cualquier gráfico y marco temporal.

  2. Identifique la liquidez externa por encima y por debajo de la estructura de precios reciente.

  3. Observe cómo se comporta el precio en las zonas de liquidez: aproximación → barrido → reacción.

  4. Utilice su modelo de entrada preferido (OB, FVG, BOS, CHoCH, Volumen).

  5. Utilice las zonas mapeadas como zonas de reacción inteligente o niveles de toma de beneficios de precisión.

Plazos sugeridos


Macro y Swing: H4 - H1

Intradía: M30 - M15 - M5

Scalping: M1 (sólo uso opcional)

Compatibilidad


- MT4 o MT5 (dependiendo de la versión adquirida)

- Funciona con todos los instrumentos y brokers

- No requiere herramientas adicionales

- VPS opcional para uso profesional

¿Para quién es?


- Operadores basados en TIC / SMC

- Operadores algorítmicos y con lógica de liquidez

- Operadores de Orderflow y Wyckoff

- Operadores de oferta y demanda

- Analistas profesionales de precio-acción

Notas importantes


- TR-LMP Pro no es un generador de señales

- TR-LMP Pro no abre operaciones automáticamente

- Los resultados dependen de la ejecución, psicología y gestión del riesgo del operador

- No se puede garantizar el comportamiento del mercado

Soporte y actualizaciones


Los compradores reciben actualizaciones gratuitas para la versión 1.x, soporte técnico cuando sea necesario y visibilidad prioritaria para futuras actualizaciones de funciones.


