TR Basket AI Pro - Adaptives Korbhandelssystem

📌 Überblick





TR Basket AI Pro ist ein fortschrittliches, adaptives basket-basiertes Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Konsistenz, kontrolliertes Risiko und automatisierte Entscheidungsfindung suchen.

Es wurde für Forex, Gold, Kryptowährungen und Indizes entwickelt und verfügt über ein intelligentes Ausführungsmodell, das der Risikostabilität Vorrang vor aggressiver Gewinnjagd gibt.





Bei diesem System handelt es sich nicht um ein typisches Grid oder Martingale.

Stattdessen arbeitet es mit einer intelligenten, mehrschichtigen Skalierung, einem risikogewichteten Engagement und einer KI-gestützten Marktanpassungslogik, was es für reale Konten und langfristiges Wachstum geeignet macht .

🚀 Hauptmerkmale





✔ Adaptives Korb-Positionierungssystem

✔ KI-gestützte Entscheidungsebenen & Anpassung des Marktverhaltens

✔ Multi-Market-Kompatibilität (FX, Gold, Krypto, Indizes)

✔ Risiko-Erst-Ausführung (keine blinden Martingale-Schleifen)

✔ Automatische kapitalgestaffelte Losgrößenbestimmung

✔ Multi-Session-Lernverhalten & Timing-Filter

✔Funktioniert auf dem H1-Zeitrahmen mit Plug & Play SET-Dateien

✔ Unterstützt kleine, mittlere und große Konten

🧠 Entwickelt für

Trader, die Automatisierung dem emotionalen Handel vorziehen

Investoren, die ein kontrolliertes, skalierbares Engagement wünschen

Alle, die der manuellen Chartbeobachtung und des reaktiven Handels überdrüssig sind

Anwender, die eine realistische, wiederholbare langfristige Performancewünschen





Dieses System ist kein "get-rich-quick EA".

Es ist für den professionellen, strukturierten Handel entwickelt worden.

📊 Aufbau & Zeitrahmen

Empfohlener TF: H1

Empfohlene Konten: von $1,500 bis zu $100,000+

Empfohlene Märkte: Major FX + Gold , optional Krypto & Indizes

VPS: Niedrige Latenz empfohlen

🎯 SET-Dateien (Plug & Play)





Mehrere risikobalancierte Voreinstellungen sind verfügbar für:

Kleine Konten

Mittlere Konten

Große Portfolios

Konservativer Modus

Intelligenter adaptiver Modus

Vollständiger Marktmodus





Das offizielle SET Pack ist für alle Käufer enthalten.

Kontaktieren Sie den Support nach der Aktivierung für eine Installationsanleitung.

🛠 Support & Benutzergemeinschaft





Nach dem Kauf erhalten Sie Zugriff auf unseren privaten Support-Kanal, detaillierte Installationsschritte und Hilfe bei der Einrichtung.





Telegram-Support-Kanal:

https://t.me/TR_app_kw

🏁 Schlussbemerkung





Wenn Sie ein professionelles, strukturiertes und anpassungsfähiges automatisiertes Systemsuchen , das sich auf Kapitalsicherheit und kontrollierte Entwicklung konzentriert ,

TR Basket AI Pro ist speziell für Sie entwickelt worden.