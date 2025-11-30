TR Basket AI Pro

TR Basket AI Pro - Adaptives Korbhandelssystem

📌 Überblick


TR Basket AI Pro ist ein fortschrittliches, adaptives basket-basiertes Handelssystem, das für Händler entwickelt wurde, die Konsistenz, kontrolliertes Risiko und automatisierte Entscheidungsfindung suchen.

Es wurde für Forex, Gold, Kryptowährungen und Indizes entwickelt und verfügt über ein intelligentes Ausführungsmodell, das der Risikostabilität Vorrang vor aggressiver Gewinnjagd gibt.


Bei diesem System handelt es sich nicht um ein typisches Grid oder Martingale.

Stattdessen arbeitet es mit einer intelligenten, mehrschichtigen Skalierung, einem risikogewichteten Engagement und einer KI-gestützten Marktanpassungslogik, was es für reale Konten und langfristiges Wachstum geeignet macht .

🚀 Hauptmerkmale


✔ Adaptives Korb-Positionierungssystem

✔ KI-gestützte Entscheidungsebenen & Anpassung des Marktverhaltens

✔ Multi-Market-Kompatibilität (FX, Gold, Krypto, Indizes)

✔ Risiko-Erst-Ausführung (keine blinden Martingale-Schleifen)

✔ Automatische kapitalgestaffelte Losgrößenbestimmung

✔ Multi-Session-Lernverhalten & Timing-Filter

Funktioniert auf dem H1-Zeitrahmen mit Plug & Play SET-Dateien

✔ Unterstützt kleine, mittlere und große Konten

🧠 Entwickelt für

  • Trader, die Automatisierung dem emotionalen Handelvorziehen

  • Investoren, die ein kontrolliertes, skalierbares Engagementwünschen

  • Alle, die der manuellen Chartbeobachtung und des reaktiven Handelsüberdrüssig sind

  • Anwender, die eine realistische, wiederholbare langfristige Performancewünschen


Dieses System ist kein "get-rich-quick EA".
Es ist für den professionellen, strukturierten Handel entwickelt worden.

📊 Aufbau & Zeitrahmen

  • Empfohlener TF: H1

  • Empfohlene Konten: von $1,500 bis zu $100,000+

  • Empfohlene Märkte: Major FX + Gold, optional Krypto & Indizes

  • VPS: Niedrige Latenz empfohlen

🎯 SET-Dateien (Plug & Play)


Mehrere risikobalancierte Voreinstellungen sind verfügbar für:

  • Kleine Konten

  • Mittlere Konten

  • Große Portfolios

  • Konservativer Modus

  • Intelligenter adaptiver Modus

  • Vollständiger Marktmodus


Das offizielle SET Pack ist für alle Käufer enthalten.
Kontaktieren Sie den Support nach der Aktivierung für eine Installationsanleitung.

🛠 Support & Benutzergemeinschaft


Nach dem Kauf erhalten Sie Zugriff auf unseren privaten Support-Kanal, detaillierte Installationsschritte und Hilfe bei der Einrichtung.


Telegram-Support-Kanal:

https://t.me/TR_app_kw

🏁 Schlussbemerkung


Wenn Sie ein professionelles, strukturiertes und anpassungsfähiges automatisiertes Systemsuchen , das sich auf Kapitalsicherheit und kontrollierte Entwicklung konzentriert ,

TR Basket AI Pro ist speziell für Sie entwickelt worden.


