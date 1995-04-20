TR CPR Pivots - Professionelle tägliche Levels





TR CPR Pivots ist ein professioneller technischer Indikator, der automatisch die Central Pivot Range (CPR) und die täglichen Pivot Levels auf der Grundlage des Hochs, des Tiefs und des Schlusskurses des Vortags berechnet .





Dieser Indikator wurde für saubere Charts, präzisen Handel und EA-Kompatibilität entwickelt und liefert genaue institutionelle Levels, die von professionellen Händlern in den Bereichen Forex, Indizes, Metalle und Kryptowährungen verwendet werden.

🔹

Hauptmerkmale

✅ Automatischer zentraler Pivot-Bereich (PV / TC / BC)

✅ Tägliche Pivot-Unterstützungs- und -Widerstandsniveaus R1 / R2 / R3 / R4 S1 / S2 / S3 / S4

✅ Höchst- und Tiefststände von gestern

✅ Klare Chartbeschriftungen , zentriert und nicht aufdringlich

✅ Optionaler Candle Time-Left Timer (pro Zeitrahmen)

✅ Vollständig EA-kompatibel (saubere Liniennamen und Struktur)

✅ Leicht, schnell und für alle Symbole optimiert

✅ Funktioniert auf jedem Zeitrahmen (Levels werden ab D1 berechnet)

📌

Für wen ist dieser Indikator geeignet?

Daytrader & Scalper, die Pivot-basierte Strategien verwenden

Swing Trader, die nach präzisen täglichen Reaktionszonen suchen

Algo-Händler, die zuverlässige Pivot-Levels für die Automatisierung benötigen

Trader, die saubere, professionelle Charts ohne Unordnung bevorzugen

⚙️

Anpassungsoptionen

Aktivieren / Deaktivieren von R4 & S4 Levels

Chart-Beschriftungen ein- und ausschalten

Farben, Linienbreite und Stile anpassen

Aktivieren oder Deaktivieren des Kerzen-Countdown-Timers

📊

Wie Trader es verwenden

Identifizieren Sie hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandszonen

Handeln Sie Umkehrungen und Ausbrüche um CPR herum

Kombinieren Sie mit Preisaktionen, Volumen oder Trendfiltern

Pivot-Levels als Ziele, Einstiegspunkte oder Stopp-Referenzenverwenden

🏆

Warum TR CPR Pivots?





Dieser Indikator konzentriert sich auf Klarheit, Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit.

Kein Neulackieren. Keine Verzögerung. Keine überkomplizierte Logik.

Nur reine, professionelle Pivot-Levels - so wie sie von institutionellen Händlern verwendet werden.

🔒

Anmerkungen