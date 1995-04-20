TR cpr
- Indikatoren
- Meshari F M Alkhawaled
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
TR CPR Pivots - Professionelle tägliche Levels
TR CPR Pivots ist ein professioneller technischer Indikator, der automatisch die Central Pivot Range (CPR) und die täglichen Pivot Levels auf der Grundlage des Hochs, des Tiefs und des Schlusskurses des Vortags berechnet .
Dieser Indikator wurde für saubere Charts, präzisen Handel und EA-Kompatibilität entwickelt und liefert genaue institutionelle Levels, die von professionellen Händlern in den Bereichen Forex, Indizes, Metalle und Kryptowährungen verwendet werden.
🔹
Hauptmerkmale
-
✅ Automatischer zentraler Pivot-Bereich (PV / TC / BC)
-
✅ Tägliche Pivot-Unterstützungs- und -Widerstandsniveaus
-
R1 / R2 / R3 / R4
-
S1 / S2 / S3 / S4
-
-
✅ Höchst- und Tiefststände von gestern
-
✅ Klare Chartbeschriftungen, zentriert und nicht aufdringlich
-
✅ Optionaler Candle Time-Left Timer (pro Zeitrahmen)
-
✅ Vollständig EA-kompatibel (saubere Liniennamen und Struktur)
-
✅ Leicht, schnell und für alle Symbole optimiert
-
✅ Funktioniert auf jedem Zeitrahmen (Levels werden ab D1 berechnet)
📌
Für wen ist dieser Indikator geeignet?
-
Daytrader & Scalper, die Pivot-basierte Strategien verwenden
-
Swing Trader, die nach präzisen täglichen Reaktionszonen suchen
-
Algo-Händler, die zuverlässige Pivot-Levels für die Automatisierungbenötigen
-
Trader, die saubere, professionelle Charts ohne Unordnung bevorzugen
⚙️
Anpassungsoptionen
-
Aktivieren / Deaktivieren von R4 & S4 Levels
-
Chart-Beschriftungen ein- und ausschalten
-
Farben, Linienbreite und Stile anpassen
-
Aktivieren oder Deaktivieren des Kerzen-Countdown-Timers
📊
Wie Trader es verwenden
-
Identifizieren Sie hochwahrscheinliche Unterstützungs- und Widerstandszonen
-
Handeln Sie Umkehrungen und Ausbrüche um CPR herum
-
Kombinieren Sie mit Preisaktionen, Volumen oder Trendfiltern
-
Pivot-Levels als Ziele, Einstiegspunkte oder Stopp-Referenzenverwenden
🏆
Warum TR CPR Pivots?
Dieser Indikator konzentriert sich auf Klarheit, Genauigkeit und Benutzerfreundlichkeit.
Kein Neulackieren. Keine Verzögerung. Keine überkomplizierte Logik.
Nur reine, professionelle Pivot-Levels - so wie sie von institutionellen Händlern verwendet werden.
🔒
Anmerkungen
-
Nicht-nachbildender Indikator
-
Keine DLLs erforderlich
-
Funktioniert mit allen Brokern
-
Geeignet für manuellen und automatisierten Handel