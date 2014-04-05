NAS100 Scalper Signal Pro
- Indikatoren
- Yusuke Matsuya
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Zeitlich begrenzter kostenloser Download.
Der 📌NAS100Scalper Signal Pro ist ein professioneller Scalping-Indikator, der speziell für den NASDAQ 100 entwickelt wurde.
Zusätzlich zu einem einfachen Pfeilzeichen reduziert ein eingebauter Hochpräzisionsfilter das Rauschen und macht das Zeichen für den realen Einsatz geeignet.
✨ Hauptmerkmale.
-
Optimiert für M1 und M5 Legs
-
Pfeilzeichen auf der Karte
-
Eingebauter Hochpräzisionsfilter (reduziert Täuschungen und verbessert die Genauigkeit)
-
Unterstützung von Warnmeldungen (Pop-up / Ton / Push / E-Mail)
-
Keine komplizierten Einstellungen erforderlich, kann sofort nach der Installation verwendet werden
-
Geeignet für alles vom Scalping bis zum kurzfristigen Daytrading
⚡ "Einfach und hochgenau" - erleben Sie die Signalgenauigkeit, die durch die Spezialisierung auf NAS100 ermöglicht wird.
Ergänzend: Signale können in einem Range-Markt häufiger auftreten, aber dies soll verhindern, dass Sie die erste Bewegung eines explosiven Trends verpassen.