NAS100 Scalper Signal Pro

Zeitlich begrenzter kostenloser Download.

Der 📌NAS100Scalper Signal Pro ist ein professioneller Scalping-Indikator, der speziell für den NASDAQ 100 entwickelt wurde.

Zusätzlich zu einem einfachen Pfeilzeichen reduziert ein eingebauter Hochpräzisionsfilter das Rauschen und macht das Zeichen für den realen Einsatz geeignet.

✨ Hauptmerkmale.

Optimiert für M1 und M5 Legs

Pfeilzeichen auf der Karte

Eingebauter Hochpräzisionsfilter (reduziert Täuschungen und verbessert die Genauigkeit)

Unterstützung von Warnmeldungen (Pop-up / Ton / Push / E-Mail)

Keine komplizierten Einstellungen erforderlich, kann sofort nach der Installation verwendet werden

Geeignet für alles vom Scalping bis zum kurzfristigen Daytrading

⚡ "Einfach und hochgenau" - erleben Sie die Signalgenauigkeit, die durch die Spezialisierung auf NAS100 ermöglicht wird.

Ergänzend: Signale können in einem Range-Markt häufiger auftreten, aber dies soll verhindern, dass Sie die erste Bewegung eines explosiven Trends verpassen.