GOLD APEX AI は
ゴールド（XAUUSD）専用に設計された
“収益最適化アルゴリズムEA”。
リリース記念につき、今だけ “89ドル” にて提供。
規定数に達し次第 → 通常価格 299ドル に戻ります。
GOLD APEX AI – ゴールド専用の収益最適化アルゴリズム
GOLD APEX AI は、
ゴールド（XAUUSD）の高速・高ボラティリティ相場において、
“最も勝ちやすい瞬間のみを狙う” よう設計された収益特化型EAです。
2025年4月〜11月の検証では非常に滑らかな右肩上がりを記録し、
特に10月は PF 2.39 という強烈な爆発力を発揮しました。
本EAの真の強みは、
-
可変リスク制御
-
複利ロット
-
トレンド認識
-
ボラティリティ適応
これらを完全自動で統合した、精密な自律型トレードエンジンにあります。🚀 主要機能 – 高度な利確・資金管理システム
✅ 1. SL/TPを相場に合わせて自動調整（可変リスク制御）
リアルタイムの相場状況に応じてSL/TPを自動で最適化。
-
強いトレンド相場 → 利幅を最大化
-
レンジ相場 → 不要な損失を回避
相場順応性が高く、長期的な安定成長に繋がります。
✅ 2. 複利モードで資金増加を加速
口座残高に合わせてロットを自動調整。
固定ロットでは得られない、力強い成長速度を実現します。
🛡 3. 選択式トレーリングロック（利益保護をAI補助）
ユーザーが トレーリング ON / OFF を自由に選択できます。
ON：
利益保護を優先し、荒れた相場での安全性が強化
OFF：
PF（プロフィットファクター）が最大化し、
トレンド相場では“伸ばすべき利益を最大化”
✔ トレンド相場 → トレーリングOFFの方がPFが高い傾向
✔ 荒い相場 → トレーリングONで安全性UP
相場に合わせて“攻め・守り”を選べるEAです。
✅ 4. 1シンボル1ポジション & スプレッド監視
過剰エントリーや不利な約定を徹底排除し、
精度の高いトレードに集中します。
（スクショ①）
-
総利益：310,701 USD
-
PF：1.58
-
リカバリーファクター：6.79
-
最大DD：約21%
-
取引数：236
負け月があっても、全体の収益がしっかり積み上がるタイプのEAです。🔥 10月単月 – PF 2.39
相場のボラティリティが高まる“動く月”では、
利益を最大化するロジックが強烈に機能します。
必要最低限の項目のみを表示し、
内部の判断はすべてAIが自動で処理します。
-
ゴールド専用で利益を伸ばしたい
-
トレンド相場で大きく伸ばしたい
-
複利で効率良く資金を増やしたい
-
無駄打ちを減らして精度の高いEAを求めている
-
通貨ペア：XAUUSD
-
時間足：M5
-
低スプレッドのECN / Zero口座
📝 注意事項
-
過去の成績は未来を保証するものではありません
-
ゴールドはボラティリティが非常に高いため、適切な資金管理が必要です
トレーリングON / OFFを切り替えるだけで、
“爆益モード” と “安全モード” を自在に使い分け可能。
複利 × 可変リスク × トレーリング選択
この三位一体構造が、短期から中長期まで資産成長を強力に支援します。
📌 推奨設定（XAUUSD・M5）
-
RiskStopFactor：1.8〜3.1
-
RiskTargetFactor：2.0〜6.0
-
Trailing Lock：1.8 / 1.0
-
スプレッド上限：200〜500ポイント
-
ロット：0.1〜3
-
複利（Compounding）：true（推奨）
-
Dynamic Lock（トレーリング）：true（安定寄り）false（利大寄り）