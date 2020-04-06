GOLD Apex AI

GOLD APEX AI は
ゴールド（XAUUSD）専用に設計された
“収益最適化アルゴリズムEA”。

リリース記念につき、今だけ “89ドル” にて提供。

規定数に達し次第 → 通常価格 299ドル に戻ります。


GOLD APEX AI – ゴールド専用の収益最適化アルゴリズム

========================================

GOLD APEX AI は、
ゴールド（XAUUSD）の高速・高ボラティリティ相場において、
“最も勝ちやすい瞬間のみを狙う” よう設計された収益特化型EAです。

2025年4月〜11月の検証では非常に滑らかな右肩上がりを記録し、
特に10月は PF 2.39 という強烈な爆発力を発揮しました。

本EAの真の強みは、

  • 可変リスク制御

  • 複利ロット

  • トレンド認識

  • ボラティリティ適応

これらを完全自動で統合した、精密な自律型トレードエンジンにあります。

🚀 主要機能 – 高度な利確・資金管理システム

✅ 1. SL/TPを相場に合わせて自動調整（可変リスク制御）

リアルタイムの相場状況に応じてSL/TPを自動で最適化。

  • 強いトレンド相場 → 利幅を最大化

  • レンジ相場 → 不要な損失を回避

相場順応性が高く、長期的な安定成長に繋がります。

✅ 2. 複利モードで資金増加を加速

口座残高に合わせてロットを自動調整。
固定ロットでは得られない、力強い成長速度を実現します。

🛡 3. 選択式トレーリングロック（利益保護をAI補助）

ユーザーが トレーリング ON / OFF を自由に選択できます。

ON：

利益保護を優先し、荒れた相場での安全性が強化

OFF：

PF（プロフィットファクター）が最大化し、
トレンド相場では“伸ばすべき利益を最大化”

✔ トレンド相場 → トレーリングOFFの方がPFが高い傾向
✔ 荒い相場 → トレーリングONで安全性UP

相場に合わせて“攻め・守り”を選べるEAです。

✅ 4. 1シンボル1ポジション & スプレッド監視

過剰エントリーや不利な約定を徹底排除し、
精度の高いトレードに集中します。

📈 バックテスト結果（2025/4〜2025/11）

（スクショ①）

  • 総利益：310,701 USD

  • PF：1.58

  • リカバリーファクター：6.79

  • 最大DD：約21%

  • 取引数：236

負け月があっても、全体の収益がしっかり積み上がるタイプのEAです。

🔥 10月単月 – PF 2.39


相場のボラティリティが高まる“動く月”では、
利益を最大化するロジックが強烈に機能します。

🎯 シンプルで初心者にも使いやすい入力画面

必要最低限の項目のみを表示し、
内部の判断はすべてAIが自動で処理します。

🧩 おすすめのユーザー

  • ゴールド専用で利益を伸ばしたい

  • トレンド相場で大きく伸ばしたい

  • 複利で効率良く資金を増やしたい

  • 無駄打ちを減らして精度の高いEAを求めている

推奨環境

  • 通貨ペア：XAUUSD

  • 時間足：M5

  • 低スプレッドのECN / Zero口座

📝 注意事項

  • 過去の成績は未来を保証するものではありません

  • ゴールドはボラティリティが非常に高いため、適切な資金管理が必要です

🚀 GOLD APEX AI – “伸ばすか、守るか”を選択できる最強クラスのゴールドEA

トレーリングON / OFFを切り替えるだけで、
“爆益モード” と “安全モード” を自在に使い分け可能。

複利 × 可変リスク × トレーリング選択
この三位一体構造が、短期から中長期まで資産成長を強力に支援します。


📌 推奨設定（XAUUSD・M5）

  • RiskStopFactor：1.8〜3.1

  • RiskTargetFactor：2.0〜6.0

  • Trailing Lock：1.8 / 1.0

  • スプレッド上限：200〜500ポイント

  • ロット：0.1〜3

  • 複利（Compounding）：true（推奨）

  • Dynamic Lock（トレーリング）：true（安定寄り）false（利大寄り）


