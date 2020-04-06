GOLD Apex AI

GOLD APEX AI es un asesor experto de ganancias optimizadas
diseñado exclusivamente para el oro (XAUUSD).

GOLD APEX AI - Algoritmo de beneficios optimizados diseñado para XAUUSD

========================================

GOLD APEX AI es un Asesor Experto centrado en los beneficios diseñado para dirigirse a
sólo en los momentos más favorables del mercado de oro de alta velocidad y alta volatilidad.

De abril a noviembre de 2025, ofreció una curva de renta variable al alza notablemente suave,
con octubre mostrando un rendimiento excepcional en PF 2,39.

Su verdadero poder proviene de la combinación de:

  • Control adaptativo del riesgo

  • Compounding

  • Reconocimiento de tendencias

  • Comportamiento sensible a la volatilidad

Todo completamente automatizado dentro de un motor de trading construido con precisión.

🚀 Características principales - Gestión avanzada de beneficios y capital

✅ 1. 1. SL/TP adaptable (control de riesgo sensible al mercado)

El EA ajusta automáticamente el SL/TP en función de las condiciones del mercado en tiempo real.

  • Mercados de fuerte tendencia o rápido movimiento → captura mayores distancias de beneficios.

  • Mercados oscilantes → minimiza las pérdidas innecesarias

Esta adaptabilidad impulsa una curva de renta variable estable y consistente a largo plazo.

✅ 2. Modo de capitalización para un crecimiento acelerado

El tamaño del lote se optimiza automáticamente en función del saldo de la cuenta,
produciendo una potente velocidad de crecimiento que el trading con lote fijo no puede alcanzar.

🛡 3. Bloqueo de arrastre opcional (protección de beneficios asistida por IA)

Los usuarios pueden cambiar libremente trailing ON / OFF:

ON:

Prioriza la protección del capital → ideal durante condiciones volátiles.

OFF:

Maximiza la FP → ideal para recorridos de tendencia largos y limpios.

✔ Los mercados tendenciales tienden a ofrecer un mayor FP con trailing OFF
✔ Los mercados volátiles se benefician del trailing ON para mayor seguridad.

Elija el estilo de beneficio óptimo en función del entorno del mercado.

✅ 4. Control de una posición y supervisión del diferencial

Elimina el over-trading restringiendo la ejecución sólo a las condiciones más favorables.

📈 Resultados de backtest (abril-noviembre de 2025)

(Captura de pantalla ①)

  • Beneficio neto total: 310.701 USD

  • Factor de ganancia: 1.58

  • Factor de recuperación: 6.79

  • Reducción máxima: Aprox. 21

  • Operaciones: 236

Una curva ascendente suave y consistente que acumula beneficios incluso con fases perdedoras ocasionales.

🔥 Rendimiento en octubre - PF 2.39

(Captura de pantalla ②)

Durante las fases activas del mercado, GOLD APEX AI despliega todo su potencial de captación de beneficios.
PF 2.39 demuestra la capacidad del EA para capitalizar el fuerte impulso de la tendencia.

🎯 A justes de entrada limpios y fáciles para principiantes

Sólo se muestran los parámetros esenciales.
Toda la toma de decisiones interna está totalmente automatizada por el motor de IA.

🧩 Ideal para los comerciantes que quieren:

  • Un EA especializado en Oro diseñado para obtener ganancias consistentes

  • Fuerte rendimiento durante los mercados de tendencia

  • Crecimiento eficiente de la cuenta a medio y largo plazo

  • Mínimas operaciones desperdiciadas y ejecución precisa

Entorno recomendado

  • Par: XAUUSD

  • Marco temporal: M5

  • Tipo de cuenta: Low-spread ECN / Cuenta cero

Ajustes recomendados (XAUUSD M5)

  • RiskStopFactor: 1.8~3.1

  • RiskTargetFactor: 2.0~6.0

  • Trailing Lock: 1.8 / 1.0

  • Spread Limit: 200~500 puntos

  • Lotes 0.1〜3

  • Compounding: true

  • Enabledynamiclocking:false

📝 Notas importantes

  • Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

  • El oro es muy volátil: una gestión adecuada del riesgo es esencial

🚀 GOLD APEX AI - Elija cuándo atacar, elija cuándo proteger

Con los modos de arrastre seleccionables,
puede cambiar entre el modo Profit-Max y el modo Safety en función de las condiciones del mercado.

La fuerza combinada de
Compounding × Adaptive Risk × Selectable Trailing
impulsa un crecimiento excepcional en diversos entornos de mercado.


