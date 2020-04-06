(Precio normal: $299 → Ahora 70%OFF)

GOLD APEX AI es un asesor experto de ganancias optimizadas

diseñado exclusivamente para el oro (XAUUSD).

Para celebrar el lanzamiento, está disponible ahora por sólo $89.

Una vez alcanzado el cupo limitado,

el precio volverá a los 299 $ habituales.





GOLD APEX AI - Algoritmo de beneficios optimizados diseñado para XAUUSD

========================================

GOLD APEX AI es un Asesor Experto centrado en los beneficios diseñado para dirigirse a

sólo en los momentos más favorables del mercado de oro de alta velocidad y alta volatilidad.

De abril a noviembre de 2025, ofreció una curva de renta variable al alza notablemente suave,

con octubre mostrando un rendimiento excepcional en PF 2,39.

Su verdadero poder proviene de la combinación de:

Control adaptativo del riesgo

Compounding

Reconocimiento de tendencias

Comportamiento sensible a la volatilidad

Todo completamente automatizado dentro de un motor de trading construido con precisión.

✅ 1. 1. SL/TP adaptable (control de riesgo sensible al mercado)

El EA ajusta automáticamente el SL/TP en función de las condiciones del mercado en tiempo real.

Mercados de fuerte tendencia o rápido movimiento → captura mayores distancias de beneficios.

Mercados oscilantes → minimiza las pérdidas innecesarias

Esta adaptabilidad impulsa una curva de renta variable estable y consistente a largo plazo.

✅ 2. Modo de capitalización para un crecimiento acelerado

El tamaño del lote se optimiza automáticamente en función del saldo de la cuenta,

produciendo una potente velocidad de crecimiento que el trading con lote fijo no puede alcanzar.

🛡 3. Bloqueo de arrastre opcional (protección de beneficios asistida por IA)

Los usuarios pueden cambiar libremente trailing ON / OFF:

ON:

Prioriza la protección del capital → ideal durante condiciones volátiles.

OFF:

Maximiza la FP → ideal para recorridos de tendencia largos y limpios.

✔ Los mercados tendenciales tienden a ofrecer un mayor FP con trailing OFF

✔ Los mercados volátiles se benefician del trailing ON para mayor seguridad.

Elija el estilo de beneficio óptimo en función del entorno del mercado.

✅ 4. Control de una posición y supervisión del diferencial

Elimina el over-trading restringiendo la ejecución sólo a las condiciones más favorables.

(Captura de pantalla ①)

Beneficio neto total: 310.701 USD

Factor de ganancia: 1.58

Factor de recuperación : 6.79

Reducción máxima: Aprox. 21

Operaciones: 236

Una curva ascendente suave y consistente que acumula beneficios incluso con fases perdedoras ocasionales.

(Captura de pantalla ②)

Durante las fases activas del mercado, GOLD APEX AI despliega todo su potencial de captación de beneficios.

PF 2.39 demuestra la capacidad del EA para capitalizar el fuerte impulso de la tendencia.

🎯 A

Sólo se muestran los parámetros esenciales.

Toda la toma de decisiones interna está totalmente automatizada por el motor de IA.

Un EA especializado en Oro diseñado para obtener ganancias consistentes

Fuerte rendimiento durante los mercados de tendencia

Crecimiento eficiente de la cuenta a medio y largo plazo

Mínimas operaciones desperdiciadas y ejecución precisa

Par: XAUUSD

Marco temporal: M5

Tipo de cuenta: Low-spread ECN / Cuenta cero

Ajustes recomendados (XAUUSD M5)

RiskStopFactor: 1.8~3 .1

RiskTargetFactor: 2.0~6 .0

Trailing Lock: 1.8 / 1.0

Spread Limit: 200~500 puntos

Lotes 0.1〜3

Compounding: true

Enabledynamiclocking:false

Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros

El oro es muy volátil: una gestión adecuada del riesgo es esencial

Con los modos de arrastre seleccionables,

puede cambiar entre el modo Profit-Max y el modo Safety en función de las condiciones del mercado.

La fuerza combinada de

Compounding × Adaptive Risk × Selectable Trailing

impulsa un crecimiento excepcional en diversos entornos de mercado.