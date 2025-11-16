Gold Sniper RSI Pro ist ein automatisierter Expert Advisor für den Handel mit dem Symbol XAUUSD (Gold) im MetaTrader. Das System ist so aufgebaut, dass es automatisch Trades auf der Grundlage vordefinierter Marktbedingungen und benutzerkonfigurierter Parameter ausführt.

Der EA folgt einem disziplinierten, regelbasierten Ausführungsmodell und ist für Händler gedacht, die eine strukturierte Automatisierung der manuellen Entscheidungsfindung vorziehen.

Handelsstil

Der Expert Advisor arbeitet jeweils mit einer einzigen aktiven Position und konzentriert sich auf eine kontrollierte Handelsausführung und nicht auf eine aggressive Handelsfrequenz. Die Handelsaktivität variiert in Abhängigkeit von den Marktbedingungen und dem gewählten Chart-Zeitrahmen.

Der EA verwendet keine risikoreichen Techniken wie Grid, Martingale oder Positionsmultiplikation.

Risikomanagement

Gold Sniper RSI Pro enthält mehrere integrierte Optionen zur Risikokontrolle, die es dem Benutzer ermöglichen, sein bevorzugtes Risiko zu definieren:

Konfigurierbare Stop-Loss- und Take-Profit-Levels

Optionale Trailing-Stop-Funktionalität

Spread-Filter zur Vermeidung ungünstiger Handelsbedingungen

Eigenkapital- und Sicherheitsprüfungen zum Schutz des Kontos

Unterstützung der magischen Zahl für die Ausführung mehrerer EAs

Diese Funktionen ermöglichen eine flexible Anpassung an die individuelle Risikotoleranz.

Symbol und Zeitrahmen

Speziell für XAUUSD (Gold) entwickelt

Kompatibel mit mehreren Timeframes

Niedrigere Zeitrahmen können mehr Aktivität erzeugen, erfordern aber stabile Handelsbedingungen

Einrichtung und Verwendung

Vor dem Live-Handel wird den Benutzern empfohlen, Folgendes zu tun

den EA mit einem XAUUSD-Chart in MetaTrader zu verbinden

die Eingabeeinstellungen entsprechend den Spezifikationen des Brokers anzupassen

Bestätigen Sie das Format der Symbolpreise und das Verhalten des Spreads

Testen Sie den EA im Strategy Tester oder auf einem Demokonto

Der EA kann über die Positionsgrößeneinstellungen für verschiedene Kontogrößen konfiguriert werden.

Technische Merkmale

Vollständig automatisierte Ausführung

Interne Sicherheits- und Validierungsprüfungen

Keine externe DLL-Verwendung

Funktioniert vollständig innerhalb der MetaTrader-Plattform

Prüfung und Verantwortung

Benutzern wird dringend empfohlen, den Expert Advisor in einer Demo-Umgebung zu testen, bevor sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen. Marktbedingungen, Broker-Ausführung und Volatilität können die Leistung beeinflussen.

Der automatisierte Handel ist mit Risiken verbunden, und die Benutzer sollten sicherstellen, dass der EA mit ihren Handelszielen und ihrer Risikotoleranz übereinstimmt.

Unterstützung und Updates

Support ist über das MQL5-Nachrichtensystem verfügbar.

Zukünftige Updates können Leistungsverbesserungen und zusätzliche Konfigurationsoptionen beinhalten.