Gold Sniper RSI PRO

5

Gold Sniper RSI Pro es un Asesor Experto de trading automatizado diseñado para su uso en el símbolo XAUUSD (Oro) en MetaTrader. El sistema está diseñado para ejecutar operaciones automáticamente basándose en condiciones de mercado predefinidas y parámetros configurados por el usuario.

El EA sigue un modelo de ejecución disciplinado y basado en reglas, y está pensado para operadores que prefieren la automatización estructurada a la toma de decisiones manual.

Estilo de negociación

El Asesor Experto opera con una sola posición activa a la vez, centrándose en la ejecución controlada de operaciones en lugar de una frecuencia agresiva de operaciones. La actividad de negociación varía en función de las condiciones del mercado y del marco temporal del gráfico seleccionado.

El EA no emplea técnicas de alto riesgo como grid, martingala o multiplicación de posiciones.

Gestión del riesgo

Gold Sniper RSI Pro incluye múltiples opciones de control de riesgo incorporadas que permiten a los usuarios definir su exposición preferida:

  • Niveles configurables de stop loss y take profit

  • Funcionalidad opcional de trailing stop

  • Filtro de diferencial para evitar condiciones de negociación desfavorables

  • Comprobaciones de capital y seguridad para proteger la cuenta

  • Compatibilidad con números mágicos para ejecutar varios EA

Estas funciones permiten un ajuste flexible en función de la tolerancia individual al riesgo.

Símbolo y marco temporal

  • Diseñado específicamente para XAUUSD (Oro)

  • Compatible con múltiples marcos temporales

  • Los plazos más bajos pueden producir más actividad, pero requieren condiciones de negociación estables

Configuración y uso

Antes de operar en directo, se recomienda a los usuarios

  • Adjuntar el EA a un gráfico XAUUSD en MetaTrader

  • Ajustar la configuración de entrada de acuerdo con las especificaciones del broker

  • Confirmar el formato del precio del símbolo y el comportamiento del spread

  • Probar el EA en el Probador de Estrategias o en una cuenta demo.

El EA se puede configurar para diferentes tamaños de cuenta a través de los ajustes de tamaño de posición.

Características técnicas

  • Ejecución totalmente automatizada

  • Comprobaciones internas de seguridad y validación

  • Sin uso de DLL externas

  • Funciona totalmente dentro de la plataforma MetaTrader

Pruebas y responsabilidad

Se recomienda encarecidamente a los usuarios probar el Asesor Experto en un entorno de demostración antes de utilizarlo en una cuenta real. Las condiciones del mercado, la ejecución del broker y la volatilidad pueden afectar al rendimiento.

La operativa automatizada implica riesgo, y los usuarios deben asegurarse de que el EA se ajusta a sus objetivos de operativa y tolerancia al riesgo.

Soporte y actualizaciones

El soporte está disponible a través del sistema de mensajería MQL5.
Las actualizaciones futuras pueden incluir mejoras de rendimiento y opciones de configuración adicionales.

Comentarios 3
elrexyeoh
34
elrexyeoh 2025.12.12 14:56 
 

very interesting sniper bot! will be awaiting good results from it hopefully!

Ravi Patel
18
Ravi Patel 2025.12.18 15:51 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Chapla Hardik K
255
Respuesta del desarrollador Chapla Hardik K 2025.12.18 15:52
Thank you for your feedback!
Kishan Umretiya
18
Kishan Umretiya 2025.12.18 14:31 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Chapla Hardik K
255
Respuesta del desarrollador Chapla Hardik K 2025.12.18 14:42
Thank you for your feedback! The Sniper Bot is designed for precision trading with disciplined risk control and ongoing optimization.
elrexyeoh
34
elrexyeoh 2025.12.12 14:56 
 

very interesting sniper bot! will be awaiting good results from it hopefully!

Chapla Hardik K
255
Respuesta del desarrollador Chapla Hardik K 2025.12.13 03:55
Thank you for your feedback! The Sniper Bot is designed for precision trading with disciplined risk control and ongoing optimization.
