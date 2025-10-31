Smart Grid Hedging EA MT4 ist ein automatisierter Expert Advisor, der für strukturierte Netz- und Hedging-Strategien entwickelt wurde.

Dies ist meinKundenkonto, das ich persönlich verwalte.

Sie können deutlich dierealen Gewinnesehen, die mit einerkombinierten Strategie von Smart Grid Hedging EA (MT4) und Gold Sniper RSI PRO erzielt wurden .

https://www.mql5.com/en/signals/2350619



Es verwaltet die Handelsaktivitäten gemäß den vordefinierten Benutzerparametern und Marktbedingungen.

Das System führt die Eröffnung, Verwaltung und Schließung des Handels automatisch innerhalb des ausgewählten Handelssymbols durch.

Handelsmanagement-Modi

Der Expert Advisor unterstützt mehrere Modi der Positionssteuerung.

Der Cluster-Modus kann eine kleine Gruppe von Trades schließen, wenn das kombinierte Ergebnis einen bestimmten Wert erreicht.

Der Whole Position Mode verwaltet alle offenen Positionen als eine Gruppe und schließt sie gemeinsam.

Der Einzelmodus steuert jede Position separat.

Der progressive Modus passt die Auftragsverwaltung an sich ändernde Preisbewegungen an.

Diese Modi ermöglichen eine flexible Konfiguration der Art und Weise, wie der EA aktive Positionen verwaltet.

Lot- und Grid-Einstellungen

Der Benutzer kann zwischen einer festen Losgröße oder einer progressiven Losgröße auf der Grundlage der Rasterprogression wählen.

Das Rastersystem unterstützt die adaptive Schrittberechnung, bei der die Rasterabstände nach einer bestimmten Anzahl von Levels vergrößert werden können.

Dies trägt dazu bei, Over-Trading zu reduzieren und das Verhalten bei starken oder ausgedehnten Kursbewegungen zu verbessern.

Das maximale Grid-Level kann begrenzt werden, um das Gesamtengagement zu kontrollieren.

Der EA ist mit verschiedenen Kontotypen kompatibel, einschließlich Mikro- und Standardkonten.

Preisbereich-Filter

Der Expert Advisor enthält einen konfigurierbaren Preisspannenfilter.

Wenn er aktiviert ist, werden neue Trades nur innerhalb einer benutzerdefinierten Preisspanne zugelassen.

Eine optionale Breakout-Einstellung erlaubt oder blockiert den Handel, wenn sich der Preis außerhalb der definierten Spanne bewegt.

Diese Funktion bietet zusätzliche Kontrolle darüber, wo die Rasteraktivität beginnen und fortgesetzt werden darf.

RSI-Filter

Der EA verwendet einen Relative Strength Index-Filter, um neue Handelseinträge zu kontrollieren.

Der RSI-Filter kann die Handelsaktivität bei überkauften oder überverkauften Bedingungen reduzieren.

RSI-Periode, Zeitrahmen und Schwellenwerte sind vom Benutzer vollständig konfigurierbar.

Sicherheit und technische Struktur

Das Programm enthält interne Ablauf- und Validierungsprüfungen.

Es arbeitet vollständig innerhalb von MetaTrader 4 ohne externe Bibliotheken oder DLLs.

Eine eindeutige magische Nummer gewährleistet die Kompatibilität mit mehreren Charts oder Symbolen.

Der EA entspricht den Sicherheits- und Funktionsstandards des MQL5-Marktes.

Unterstützte Instrumente

Das System kann für verschiedene Instrumente verwendet werden, darunter XAUUSD, NAS100, US30, DE30 und BTCUSD.

Losgröße und Rasterabstand sollten je nach Volatilität des Instruments und Kontostand angepasst werden.

Wichtigste Merkmale

Automatisiertes Grid- und Hedging-Framework

Adaptive Grid-Step-Logik

Konfigurierbarer Preisbereichsfilter

RSI-basierte Einstiegsfilterung

Mehrere Positionsmanagement-Modi

Trailing-Funktionen für BUY- und SELL-Orders

Spread- und Margin-Validierung

Kompatibel mit 3-, 4- und 5-stelligen Brokern

Hinweise zur Bedienung

Grid-basierte Strategien können bei längeren Kursbewegungen vorübergehend mehrere offene Positionen halten.

Es wird empfohlen, den EA vor dem Live-Handel im Strategy Tester oder auf einem Demokonto zu testen.

Benutzer sollten angemessene Risiko- und Geldmanagementeinstellungen vornehmen.

Unterstützung und Updates

Der Support wird über das MQL5.com-Nachrichtensystem bereitgestellt.

Updates können neue Konfigurationsoptionen und Verbesserungen der internen Logik beinhalten.

Haftungsausschluss

Dieser Expert Advisor bietet keine Garantie für Handelsergebnisse.

Der Handel birgt ein finanzielles Risiko, und jeder Benutzer ist für seine eigenen Entscheidungen verantwortlich.

Der EA verwendet keine externen Verbindungen und entspricht vollständig den Anforderungen des MQL5-Marktes.

Zusammenfassung

Smart Grid Hedging EA MT4 bietet eine systematische Grid- und Hedging-Struktur mit adaptiver Grid-Logik, Preisbereichskontrolle und RSI-basierter Handelsfilterung.

Er bietet eine klare Kontrolle über das Positionsmanagement und Kompatibilität über mehrere Handelsinstrumente hinweg.