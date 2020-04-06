Live-Signal >>> CLICK hier

WARNUNG! EA ist nicht geeignet für Makler wie Exness mit abnormalen seltsame Broker Zeit, der Handel Startzeit und Zeit näher wird nicht in den gleichen Tag fallen.

GMT2/3-Broker sind kein Problem, auch keine Notwendigkeit, Zeit zwischen Winter und Sommer zu ändern, Backtest beweist die Leistung bleibt stabil.



"POUND BUSTER" handelt GBPUSD auf dem M5 Chart, der Algorithmus sucht nach bestimmten Mustern im Markt für Einstiege, KEINE gefährlichen Strategien, harter SL + TP.

EA handelt nicht viel; es ist für diejenigen, die Qualität über Quantität bevorzugen.

Empfohlen:

GBPUSD, M5, ich teste derzeit Set-Datei 2 in Kommentar #2 auf einem Cent-Konto.

VPS.

Ein ECN-Konto mit niedrigem Spread ist immer eine gute Wahl.

POUND BUSTER" muss auf einem eigenen Konto gehandelt werden ; aus Gründen des Risikomanagements und auch, um jegliche Interferenzen mit oder von anderen EAs zu vermeiden.

Risikomanagement; Empfohlene maximale Risikoeinstellung 2,5 %.

JEDES Produkt auf dem Markt zu kaufen ist riskant, ich kann keine Garantie für zukünftige Gewinne geben.