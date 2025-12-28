PythonX Fictional EA
- Experten
- Abhinav Puri
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 28 Dezember 2025
- Aktivierungen: 5
Fortgeschrittenes Multi-Engine Handelssystem für EURUSD (M1)
Version 1.2 aktualisiert - siehe die Registerkarte "Was ist neu" für vollständige Upgrade-Details.
Alle Tests werden durchgeführt am: Jede Zecke basiert auf echten Zecken
Einführung
PythonX Fictional EA basiert auf einer mehrschichtigen Logik-Engine, die für eine hochfrequente, hochstabile algorithmische Ausführung auf EURUSD M1 entwickelt wurde.
Das System beinhaltet volatilitätsbasierte Filter, einen adaptiven Einstiegsbereich-Algorithmus und einen mehrstufigen Schutzrahmen.
Es wurde von Januar 2025 bis heute einem Stresstest unterzogen, bei dem eine echte Tick-Modellierung, ein fester Hebel von 1:1000 und mehrere Startguthaben verwendet wurden, um die Skalierbarkeit und Konsistenz zu bestätigen.
PythonX Fictional EA verwendet keine Martingale, Grid Averaging, Arbitrage, Tick-Manipulation oder Latenzausnutzung.
Alle Ein- und Ausstiege sowie das Schutzverhalten sind regelbasiert und mit dem MT5 Strategy Tester überprüfbar.
PythonX Fictional EA enthält fünf völlig unabhängige Ausführungsprofile:
1. Konservativer Modus
Konzipiert für Händler, die langfristige Beständigkeit und minimalen Drawdown anstreben. Strenge Einstiegsbedingungen und kontrolliertes Engagement.
2. Ausgewogener Modus
Ein hybrider, risikoangepasster Modus, der für die meisten Nutzer geeignet ist. Optimiertes Verhältnis zwischen Frequenz, Stabilität und Gewinnpotenzial.
3. Präzisionsmodus
Konzentriert sich auf genau gefilterte Einträge mit engeren Volatilitätsfenstern. Geringere Handelsfrequenz, aber sehr selektiv.
4. Dynamischer Modus
Erhöht das Engagement in günstigen Volatilitätsphasen durch adaptives Lot-Management (kein Martingal). Entwickelt für beschleunigtes Wachstum.
5. Extrem-Modus
Maximale Handelshäufigkeit und breiteste Einstiegsspanne. Nur für Benutzer geeignet, die die Risikoerweiterung während aggressiver Zyklen verstehen.
Alle Modi arbeiten nach der gleichen Grundlogik, unterscheiden sich jedoch in der Filtertiefe, dem Verhalten des Einstiegsbereichs und der Risikoanwendung.Zusammenfassung des Unified Backtest
EURUSD - M1 - Jeder Tick basiert auf echten Ticks
Leverage: 1:1000
Getesteter Zeitrahmen: Januar 2025 bis heute
Der EA wurde mit mehreren Startguthaben und denselben Standardeinstellungen getestet, um die Skalierbarkeit zu überprüfen.
Die Ergebnisse zeigen einen stabilen Drawdown und einen konsistenten Gewinnfaktor über alle Kontogrößen hinweg.
Backtest-Leistungstabelle
|Startguthaben
|Endsaldo
|Losgröße
|Max DD %
|Gewinn-Faktor
|Hebelwirkung
|20
|32,538
|0.01
|10.44
|1.93
|1:1000
|40
|63,626
|0.02
|10.73
|1.89
|1:1000
|60
|125,488
|0.04
|10.92
|1.87
|1:1000
|80
|158,082
|0.05
|10.77
|1.88
|1:1000
|100
|190,090
|0.06
|10.79
|1.88
|1:1000
|200
|318,132
|0.10
|10.73
|1.89
|1:1000
|300
|477,736
|0.15
|10.70
|1.89
|1:1000
|400
|636,264
|0.20
|10.73
|1.89
|1:1000
|500
|950,450
|0.30
|10.79
|1.88
|1:1000
|1,000
|1,590,662
|0.50
|10.73
|1.89
|1:1000
|2,000
|3,181,324
|1.00
|10.73
|1.89
|1:1000
Screenshots aus dem Strategy Tester werden hinzugefügt.
Optimierungs-Ranking
Vollständige Grafik (Balance/Equity)
Zusammenfassende Metriken
Bericht Seite
Parameter-Sets
Verteilung des Handels
Wachstumskurve
Diese Abschnitte demonstrieren die Stabilität, die Tiefe der Handelsanzahl und die Konsistenz.
Verwendung des fiktiven EA von PythonX
1. Empfohlene Einrichtung
-
Symbol: EURUSD
-
Zeitrahmen: M1
-
Hebelwirkung: 1:1000
-
Ausführung: Jeder Tick basierend auf echten Ticks
-
Spread: Verwenden Sie reale variable Spreads zum Testen
-
Die Standardeinstellungen sind für EURUSD M1 optimiert
2. Installation
-
Platzieren Sie den EA in:
MQL5 → Experten → PythonX_Fictional_EA.ex5
-
Anhängen an EURUSD M1
-
Aktivieren Sie den Algo-Handel
-
Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus (Konservativ, Ausgewogen, Präzision, Dynamisch oder Extrem)
3. VPS empfohlen
Da der EA schnelle M1-Bewegungen analysiert, wird für den Live-Einsatz ein VPS mit niedriger Latenz empfohlen.Selber ausprobieren
Sie können alle Ergebnisse direkt bestätigen:
Führen Sie heute einen Backtest auf EURUSD M1 durch mit:
Startguthaben zwischen 50 und 100 USD
Abschließende Anmerkungen
Standard EA-Einstellungen
Modell: Every tick based on real ticks
Sie werden die gleiche Ausführungskonsistenz, Stabilität und einen kontrollierten Drawdown beobachten.
PythonX Fictional EA wurde für technische Trader, Quant-Entwickler und Institutionen entwickelt, die eher eine regelbasierte Ausführung als einen diskretionären Handel wünschen.
Dank der adaptiven Risiko-Engine und der festen Filterarchitektur wird ein konsistentes Verhalten über verschiedene Kontogrößen hinweg beibehalten.
Dieser EA trägt den Titel "Fictional", um deutlich zu machen, dass es sich um ein kreatives, experimentelles und technisch getriebenes Projekt ohne Versprechen oder Garantien handelt.