Fortgeschrittenes Multi-Engine Handelssystem für EURUSD (M1)

Version 1.2 aktualisiert - siehe die Registerkarte "Was ist neu" für vollständige Upgrade-Details.

Alle Tests werden durchgeführt am: Jede Zecke basiert auf echten Zecken

Einführung

PythonX Fictional EA basiert auf einer mehrschichtigen Logik-Engine, die für eine hochfrequente, hochstabile algorithmische Ausführung auf EURUSD M1 entwickelt wurde.

Das System beinhaltet volatilitätsbasierte Filter, einen adaptiven Einstiegsbereich-Algorithmus und einen mehrstufigen Schutzrahmen.

Es wurde von Januar 2025 bis heute einem Stresstest unterzogen, bei dem eine echte Tick-Modellierung, ein fester Hebel von 1:1000 und mehrere Startguthaben verwendet wurden, um die Skalierbarkeit und Konsistenz zu bestätigen.

PythonX Fictional EA verwendet keine Martingale, Grid Averaging, Arbitrage, Tick-Manipulation oder Latenzausnutzung.

Alle Ein- und Ausstiege sowie das Schutzverhalten sind regelbasiert und mit dem MT5 Strategy Tester überprüfbar.

PythonX Fictional EA enthält fünf völlig unabhängige Ausführungsprofile:

1. Konservativer Modus

Konzipiert für Händler, die langfristige Beständigkeit und minimalen Drawdown anstreben. Strenge Einstiegsbedingungen und kontrolliertes Engagement.

2. Ausgewogener Modus

Ein hybrider, risikoangepasster Modus, der für die meisten Nutzer geeignet ist. Optimiertes Verhältnis zwischen Frequenz, Stabilität und Gewinnpotenzial.

3. Präzisionsmodus

Konzentriert sich auf genau gefilterte Einträge mit engeren Volatilitätsfenstern. Geringere Handelsfrequenz, aber sehr selektiv.

4. Dynamischer Modus

Erhöht das Engagement in günstigen Volatilitätsphasen durch adaptives Lot-Management (kein Martingal). Entwickelt für beschleunigtes Wachstum.

5. Extrem-Modus

Maximale Handelshäufigkeit und breiteste Einstiegsspanne. Nur für Benutzer geeignet, die die Risikoerweiterung während aggressiver Zyklen verstehen.

Alle Modi arbeiten nach der gleichen Grundlogik, unterscheiden sich jedoch in der Filtertiefe, dem Verhalten des Einstiegsbereichs und der Risikoanwendung.

EURUSD - M1 - Jeder Tick basiert auf echten Ticks

Leverage: 1:1000

Getesteter Zeitrahmen: Januar 2025 bis heute

Der EA wurde mit mehreren Startguthaben und denselben Standardeinstellungen getestet, um die Skalierbarkeit zu überprüfen.

Die Ergebnisse zeigen einen stabilen Drawdown und einen konsistenten Gewinnfaktor über alle Kontogrößen hinweg.

Backtest-Leistungstabelle

Startguthaben Endsaldo Losgröße Max DD % Gewinn-Faktor Hebelwirkung 20 32,538 0.01 10.44 1.93 1:1000 40 63,626 0.02 10.73 1.89 1:1000 60 125,488 0.04 10.92 1.87 1:1000 80 158,082 0.05 10.77 1.88 1:1000 100 190,090 0.06 10.79 1.88 1:1000 200 318,132 0.10 10.73 1.89 1:1000 300 477,736 0.15 10.70 1.89 1:1000 400 636,264 0.20 10.73 1.89 1:1000 500 950,450 0.30 10.79 1.88 1:1000 1,000 1,590,662 0.50 10.73 1.89 1:1000 2,000 3,181,324 1.00 10.73 1.89 1:1000



Optimierungs-Ranking

Vollständige Grafik (Balance/Equity)

Zusammenfassende Metriken

Bericht Seite

Parameter-Sets

Verteilung des Handels

Wachstumskurve

Diese Abschnitte demonstrieren die Stabilität, die Tiefe der Handelsanzahl und die Konsistenz.

Verwendung des fiktiven EA von PythonX

1. Empfohlene Einrichtung

Symbol: EURUSD

Zeitrahmen: M1

Hebelwirkung: 1:1000

Ausführung: Jeder Tick basierend auf echten Ticks

Spread: Verwenden Sie reale variable Spreads zum Testen

Die Standardeinstellungen sind für EURUSD M1 optimiert

2. Installation

Platzieren Sie den EA in:

MQL5 → Experten → PythonX_Fictional_EA.ex5

Anhängen an EURUSD M1

Aktivieren Sie den Algo-Handel

Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus (Konservativ, Ausgewogen, Präzision, Dynamisch oder Extrem)

3. VPS empfohlen

Da der EA schnelle M1-Bewegungen analysiert, wird für den Live-Einsatz ein VPS mit niedriger Latenz empfohlen.

Sie können alle Ergebnisse direkt bestätigen:

Führen Sie heute einen Backtest auf EURUSD M1 durch mit:

Startguthaben zwischen 50 und 100 USD



Standard EA-Einstellungen

Modell: Every tick based on real ticks

Sie werden die gleiche Ausführungskonsistenz, Stabilität und einen kontrollierten Drawdown beobachten.

PythonX Fictional EA wurde für technische Trader, Quant-Entwickler und Institutionen entwickelt, die eher eine regelbasierte Ausführung als einen diskretionären Handel wünschen.

Dank der adaptiven Risiko-Engine und der festen Filterarchitektur wird ein konsistentes Verhalten über verschiedene Kontogrößen hinweg beibehalten.

Dieser EA trägt den Titel "Fictional", um deutlich zu machen, dass es sich um ein kreatives, experimentelles und technisch getriebenes Projekt ohne Versprechen oder Garantien handelt.