PythonX Fictional EA

Fortgeschrittenes Multi-Engine Handelssystem für EURUSD (M1)

Version 1.2 aktualisiert - siehe die Registerkarte "Was ist neu" für vollständige Upgrade-Details.

Neujahrssonderangebot - 90% Rabatt gültig bis 01. Januar 2026

Alle Tests werden durchgeführt am: Jede Zecke basiert auf echten Zecken

Einführung

PythonX Fictional EA basiert auf einer mehrschichtigen Logik-Engine, die für eine hochfrequente, hochstabile algorithmische Ausführung auf EURUSD M1 entwickelt wurde.
Das System beinhaltet volatilitätsbasierte Filter, einen adaptiven Einstiegsbereich-Algorithmus und einen mehrstufigen Schutzrahmen.
Es wurde von Januar 2025 bis heute einem Stresstest unterzogen, bei dem eine echte Tick-Modellierung, ein fester Hebel von 1:1000 und mehrere Startguthaben verwendet wurden, um die Skalierbarkeit und Konsistenz zu bestätigen.

PythonX Fictional EA verwendet keine Martingale, Grid Averaging, Arbitrage, Tick-Manipulation oder Latenzausnutzung.
Alle Ein- und Ausstiege sowie das Schutzverhalten sind regelbasiert und mit dem MT5 Strategy Tester überprüfbar.

Enthaltene Betriebsmodi

PythonX Fictional EA enthält fünf völlig unabhängige Ausführungsprofile:

1. Konservativer Modus

Konzipiert für Händler, die langfristige Beständigkeit und minimalen Drawdown anstreben. Strenge Einstiegsbedingungen und kontrolliertes Engagement.

2. Ausgewogener Modus

Ein hybrider, risikoangepasster Modus, der für die meisten Nutzer geeignet ist. Optimiertes Verhältnis zwischen Frequenz, Stabilität und Gewinnpotenzial.

3. Präzisionsmodus

Konzentriert sich auf genau gefilterte Einträge mit engeren Volatilitätsfenstern. Geringere Handelsfrequenz, aber sehr selektiv.

4. Dynamischer Modus

Erhöht das Engagement in günstigen Volatilitätsphasen durch adaptives Lot-Management (kein Martingal). Entwickelt für beschleunigtes Wachstum.

5. Extrem-Modus

Maximale Handelshäufigkeit und breiteste Einstiegsspanne. Nur für Benutzer geeignet, die die Risikoerweiterung während aggressiver Zyklen verstehen.

Alle Modi arbeiten nach der gleichen Grundlogik, unterscheiden sich jedoch in der Filtertiefe, dem Verhalten des Einstiegsbereichs und der Risikoanwendung.

Zusammenfassung des Unified Backtest

EURUSD - M1 - Jeder Tick basiert auf echten Ticks
Leverage: 1:1000
Getesteter Zeitrahmen: Januar 2025 bis heute

Der EA wurde mit mehreren Startguthaben und denselben Standardeinstellungen getestet, um die Skalierbarkeit zu überprüfen.
Die Ergebnisse zeigen einen stabilen Drawdown und einen konsistenten Gewinnfaktor über alle Kontogrößen hinweg.

Backtest-Leistungstabelle

Startguthaben Endsaldo Losgröße Max DD % Gewinn-Faktor Hebelwirkung
20 32,538 0.01 10.44 1.93 1:1000
40 63,626 0.02 10.73 1.89 1:1000
60 125,488 0.04 10.92 1.87 1:1000
80 158,082 0.05 10.77 1.88 1:1000
100 190,090 0.06 10.79 1.88 1:1000
200 318,132 0.10 10.73 1.89 1:1000
300 477,736 0.15 10.70 1.89 1:1000
400 636,264 0.20 10.73 1.89 1:1000
500 950,450 0.30 10.79 1.88 1:1000
1,000 1,590,662 0.50 10.73 1.89 1:1000
2,000 3,181,324 1.00 10.73 1.89 1:1000


Backtest-Transparenz

Screenshots aus dem Strategy Tester werden hinzugefügt.

  • Optimierungs-Ranking

  • Vollständige Grafik (Balance/Equity)

  • Zusammenfassende Metriken

  • Bericht Seite

  • Parameter-Sets

  • Verteilung des Handels

  • Wachstumskurve

Diese Abschnitte demonstrieren die Stabilität, die Tiefe der Handelsanzahl und die Konsistenz.

Verwendung des fiktiven EA von PythonX

1. Empfohlene Einrichtung

  • Symbol: EURUSD

  • Zeitrahmen: M1

  • Hebelwirkung: 1:1000

  • Ausführung: Jeder Tick basierend auf echten Ticks

  • Spread: Verwenden Sie reale variable Spreads zum Testen

  • Die Standardeinstellungen sind für EURUSD M1 optimiert

2. Installation

  • Platzieren Sie den EA in:
    MQL5 → Experten → PythonX_Fictional_EA.ex5

  • Anhängen an EURUSD M1

  • Aktivieren Sie den Algo-Handel

  • Wählen Sie Ihren bevorzugten Modus (Konservativ, Ausgewogen, Präzision, Dynamisch oder Extrem)

3. VPS empfohlen

Da der EA schnelle M1-Bewegungen analysiert, wird für den Live-Einsatz ein VPS mit niedriger Latenz empfohlen.

Selber ausprobieren

Sie können alle Ergebnisse direkt bestätigen:
Führen Sie heute einen Backtest auf EURUSD M1 durch mit:
Startguthaben zwischen 50 und 100 USD


Standard EA-Einstellungen
Modell: Every tick based on real ticks
Sie werden die gleiche Ausführungskonsistenz, Stabilität und einen kontrollierten Drawdown beobachten.

Abschließende Anmerkungen

PythonX Fictional EA wurde für technische Trader, Quant-Entwickler und Institutionen entwickelt, die eher eine regelbasierte Ausführung als einen diskretionären Handel wünschen.
Dank der adaptiven Risiko-Engine und der festen Filterarchitektur wird ein konsistentes Verhalten über verschiedene Kontogrößen hinweg beibehalten.

Dieser EA trägt den Titel "Fictional", um deutlich zu machen, dass es sich um ein kreatives, experimentelles und technisch getriebenes Projekt ohne Versprechen oder Garantien handelt.

Empfohlene Produkte
Double Line Crossing MT5 EA
Wen Huang
Experten
Dies basiert auf dem doppelten beweglichen mittleren Kreuz- und Pfeilzeichen unter der Erstellung von benutzerdefinierten Indikatoren EA. Wenn der blaue Pfeil erscheint, machen Sie eine lange Reihenfolge. Wenn der rote Pfeil erscheint, kürzen Sie die Reihenfolge. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach oben kreuzt, ist die rosa Linie oben, die grüne Linie ist unten, die goldene Gabel erscheint und der blaue Pfeil erscheint. Wenn die rosa Linie die grüne Linie nach unten kreuzt, ist die ros
Duende MT5
Nestor Alejandro Chiariello
Experten
Hallo Händler! Ich stelle die "Duende"-Strategie vor, Duende ist ein Algorithmus, der Muster unterschiedlicher hoher und niedriger Niveaus erkennt, bei denen sie konstant bleiben, um gute Einträge zu machen, mit einem Wiederherstellungssystem, das verschiedene Dinge wie Breakeven und Kreuzungen zwischen Peers abfragt Es hat sich als problemlos erwiesen, mehrere Währungen zu kontrollieren, mit einer starken Kontrolle der Nachrichten während des Marktes Es ist möglich, es mit allen Symbolen zu v
FDow
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FDow - Algorithmische Einfachheit mit Robustheit auf Profi-Niveau FDow ist ein Expert Advisor (EA) , der speziell für den Handel mit dem Dow Jones (US30) entwickelt wurde und ein minimalistisches, aber höchst effektives Regelwerk verwendet. Dieses System basiert auf nur zwei der zuverlässigsten technischen Indikatoren - dem SMA (Simple Moving Average) und dem ATR (Average True Range) - und generiert saubere, transparente und leicht zu interpretierende Handelssignale. Im Gegensatz zu komplexen un
Gold Crazy EA MT5
Nguyen Nghiem Duy
Experten
Gold Crazy EA ist ein Expert Advisor, der speziell für den Handel mit Gold H1/ EU M15 entwickelt wurde. Er verwendet einige Indikatoren, um einen guten Einstieg zu finden. Und Sie können SL oder DCA einstellen, wenn Sie wollen. Es kann ein Scalping oder ein Grid / Martingale abhängen Ihre Einstellung sein. Diese EA kann Auto-Lot von Balance, setzen Risiko pro Handel. Sie können auch TP / SL für earch Handel oder für Korb von Handel. - RSI_PERIOD - wenn = -1, dann arbeitet die Standardstrategie,
Eyes Storm MT5
Vu Tuan Nguyen
Experten
Bot-Beschreibung Der Trading-Bot wurde entwickelt, um Markttrends zu verfolgen ( Trendfolge ) und Aufträge durch das Setzen von Stop-Loss (SL) und Take-Profit (TP) Punkten zu verwalten. Er verfügt über die folgenden erweiterten Funktionen: Nutzt das Engulfing Candles-Muster : Ein leistungsstarkes technisches Tool zur Bestimmung von Einstiegspunkten auf der Grundlage der Preisentwicklung. Trendbasierte Signalfilterung : Der Bot kann Handelssignale entsprechend dem primären Markttrend identifizier
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Keltner Grid Scalper MT5 EA
Allan Munene Mutiiria
5 (2)
Experten
Der Keltner Grid Scalper MT5 EA ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 5 Plattformen. Er verwendet den Keltner Channel Indikator für Einstiegssignale in einem gitterbasierten Strategie. Dieser EA generiert Trades auf der Basis von Keltner Channel Crossovers und verwaltet sie über Baskets. Wir haben ihn für Forex-Paare auf Zeitrahmen von M5 bis H1 entwickelt, aber Sie können ihn auch auf anderen Zeitrahmen testen und optimieren. Das System organisiert die Trades in Körben mit Optio
FREE
Fibonacci MT5
Konstantin Chechnev
Experten
Fibonacci MT5 ist ein Expert Advisor zur Automatisierung des Handels auf Basis von Fibonacci-Niveaus. Er bestimmt das Minimum und Maximum der Preise über eine bestimmte Anzahl von Balken, zeichnet Fibonacci-Niveaus und eröffnet Trades, wenn der aktuelle Preis die ausgewählten Niveaus erreicht. Der EA kann im Trend oder gegen den Trend handeln, abhängig von den Parametern. Außerdem können Niveaus für die Schließung von Trades, Risikomanagement und Zeitfilter konfiguriert werden. Besonderheiten Au
Fractal Trend Master
Marcus Vinicius
Experten
Der Fractal Trend Master ist einer der leistungsstärksten und ausgefeiltesten Expert Advisors auf dem Markt. Er wurde entwickelt, um das Kapital der Trader zu schützen und gleichzeitig die Gewinnchancen zu maximieren. Basierend auf der renommierten Methodik von Bill Williams verwendet dieser EA drei wesentliche technische Analysewerkzeuge: den Alligator-Indikator , Fraktale und den Gator-Oszillator , wodurch ein robuster und präziser Rahmen für die Identifizierung und Verfolgung von Markttrends
PZ Goldfinch Scalper EA MT5
PZ TRADING SLU
3.33 (49)
Experten
Dies ist die neueste Iteration meines berühmten Scalpers Goldfinch EA, der vor fast einem Jahrzehnt zum ersten Mal veröffentlicht wurde. Sie lenkt den Blick auf plötzliche Volatilitätsausweitungen, die in kurzen Zeiträumen stattfinden: Sie geht davon aus, dass die Trägheit der Preisbewegung nach einer plötzlichen Preisbeschleunigung ausgenutzt wird, und versucht, sie zu nutzen. Diese neue Version wurde vereinfacht, damit der Händler die Optimierungsfunktion des Testers leicht nutzen kann, um die
FREE
SYO strategy EA
Ivan Isern Puyuelo
Experten
Ein leistungsstarker und zuverlässiger Expert Advisor, der auf der Handelslogik einer der leistungsstärksten Strategien von Darwinex basiert: SYO . Mit einem verwalteten Vermögen von über 10 Millionen Dollar und einer öffentlichen Erfolgsbilanz von mehr als 10 Jahren hat sich dieses System bewährt - und jetzt können Sie es auf Ihrem MetaTrader-Terminal automatisieren. Das System wurde auf einer privaten Konferenz vorgestellt, die den Code enthüllte, den der Fonds, der 10 Millionen verwaltet, ver
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Experten
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
WH AutoFib EA MT5
Wissam Hussein
4.5 (4)
Experten
AutoFib EA ist ein hochmoderner Expert Advisor, der die Leistungsfähigkeit der Fibonacci-Retracement- und Extension-Levels für den automatisierten Handel nutzt. Egal, ob Sie ein Anfänger oder ein erfahrener Händler sind, AutoFib EA verleiht Ihrer Handelsstrategie Präzision und Effizienz. Test   The EA Before Risking Real Money.  Passen Sie die Einstellung basierend auf Ihren   Testergebnissen an. Fragen? Bitte   fragen Sie einfach. Hauptmerkmale: Automatisierter Handel:   Öffnen Sie Kauf- und V
FREE
Gold Crowd Density Flip
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experten
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor ist ein leistungsstarkes, marktreifes Handelssystem, das exklusiv für XAUUSD (Gold) auf dem 15-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Dieser EA wurde mit Präzisionslogik und fortschrittlichen Filtern entwickelt, um explosive Ausbruchschancen in Zeiten der Marktkompression zu nutzen und gleichzeitig ein strenges Risikomanagement und eine professionelle Handelsausführung zu gewährleisten. Gold ist eines der volatilsten und liquidesten Instrumente auf den Fina
FREE
Pullback ATR
Sergio Tiscar Ortega
2 (1)
Experten
Wir stellen unseren innovativen Expert Advisor (EA) vor, der mit Unterstützung des Average True Range (ATR)-Indikators entwickelt wurde, um von Pullback-Gelegenheiten auf dem Forex-Markt zu profitieren. Diese Strategie konzentriert sich auf die Identifizierung von Momenten, in denen der Preis vorübergehend innerhalb eines vorherrschenden Trends zurückgeht und bietet potenzielle Einstiegspunkte mit kontrolliertem Risiko. Der ATR-Indikator ist ein Volatilitätsindikator, der die Amplitude der Kursb
FREE
Babel Assistant
Iurii Bazhanov
4.5 (8)
Experten
Babel-Assistent 1 Der MT5-Netting-Roboter "Babel_assistant_1" verwendet den ZigZag-Indikator, um Fibonacci-Levels auf den Perioden M1, M5, M15, H1, H4, D1, W1 der Charts zu generieren, und berechnet die Stärke der Trends für Kauf und Verkauf. Es eröffnet eine Position mit "Lot zum Eröffnen einer Position", wenn das angegebene Trendniveau 4.925 überschritten wird. Dann platziert Babel schwebende Orders auf einigen Fibonacci-Niveaus und setzt den angegebenen Stop Loss und Take Profit. Auf dem Bil
FREE
Pick and Roll
Marta Gonzalez
Experten
Pick and Roll It ist eine sichere automatisierte Software für den Handel mit 28 Paaren gleichzeitig. Pick and Roll It ist für 28 Paare des Forex-Marktes optimiert Die Funktionsweise des Pick and Roll Systems: 1: VORHERIGER TREND 2: KONSOLIDIERUNG 3: UMBRUCH Verwenden Sie diesen Roboter nicht gleichzeitig mit anderen, er ist ein Multi-Value-Roboter und verwaltet daher 28 Paare gleichzeitig. Die Architektur ist ein vollautomatischer, autonomer Roboter-Experte, der in der Lage ist, den Markt un
Stormer RSI 2
Ricardo Rodrigues Lucca
Experten
Diese Strategie wurde von Stormer erlernt und soll auf B3 angewendet werden. Grundsätzlich, 15 Minuten vor der Schließung des Marktes, wird es RSI überprüfen und entscheiden, ob es eine Position öffnen wird. Diese Strategie definiert keinen Stop-Loss. Wenn der Take Profit den Einstiegskurs erreicht, wird die Position am Markt geschlossen. Dasselbe geschieht, wenn die maximale Anzahl von Tagen erreicht ist. Sie wurde für Brasilianer erstellt, daher sind alle Konfigurationen auf Portugiesisch.
YenGuard AI
Ciprian Ghebanoaei
Experten
YenGuard AI ist ein professioneller Handelsroboter, bei dem Sie keine Parameter konfigurieren müssen. Sie müssen lediglich die Größe des Lots festlegen, das Sie verwenden möchten. Der Roboter ist vollautomatisch und erfordert kein menschliches Eingreifen. Er handelt auf der Grundlage von gleitenden Durchschnitten und kann mit den Währungspaaren Forex USDJPY und dem Zeitrahmen M15 handeln. Er verfügt über einen intelligenten Algorithmus, der den Trend erkennt. Der Experte erstellt Aufträge in T
Neuro Start
Dmytryi Voitukhov
4.75 (4)
Experten
UPD:   https://t.me/mql5_neuroExt   актуальная версия и обсуждение. - Für die erfolgreich geschaffenen Trainingsbasen werde ich einen Berater für die vorübergehende Nutzung kostenlos zur Verfügung stellen. - Die Trainingsgrundlagen werden im Verlauf des Trainings festgelegt. - Das Training erfordert ungefähr 20 Epochen. weil Der Expert Advisor ist ressourcenintensiv und der Markt kann ihn nicht verarbeiten. Der Parameter TypeOfWork mit dem Marktwert wurde eingeführt. Es muss auf einen anderen ge
FREE
RSI Auto Trader
Harun Benge
Experten
Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten. Dieser Expert Advisor bie
Pro Trader EA
Igor Widiger
Experten
Als erfahrener Trader ist es entscheidend, die richtigen Tools und Ressourcen zu haben, um erfolgreich am Markt zu agieren. Pro Trader EA bietet eine professionelle und effiziente Handelslösung. Mit unserer innovativen Software können Sie Handelsstrategien automatisieren, präzise Handelssignale erhalten und Emotionen eliminieren. Pro Trader EA ermöglicht das Handeln verschiedener Assetklassen, bietet Echtzeit-Analysen und eine benutzerfreundliche Oberfläche. Unser Support-Team steht zur Verfügun
LL Grid EA MT5
Leopoldo Licari
Experten
********** WEIHNACHTSANGEBOT - BEGRENZTE ZEIT NUR 30$ ********** 6 VON 10 EXEMPLAREN FÜR $35 ÜBRIG ---> NÄCHSTER PREIS $55 UPDATED v1.8 erscheint im März 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " BITTE LESEN SIE DIE GESAMTE BESCHREIBUNG, BEVOR SIE ES VERWEN
TropangFX v1 MT5
Jordanilo Sarili
Experten
PROMO: VERBRINGEN SIE MEHR ZEIT MIT IHRER FAMILIE. GENIESSEN SIE DAS LEBEN ... TUN SIE NICHTS. Wir möchten unsere Programmierkenntnisse mit anderen Händlern und vor allem mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten teilen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, mit Hilfe von Auto-Trading zu handeln oder zu investieren, um eine andere Einkommensquelle zu schaffen, während Sie den Roboter und Ihr Geld für sich arbeiten lassen. Empfehlungen: Zeitrahmen: H1 ( Jeder Zeitrahmen) Unterstützte Währung
MACD Cross EA
Cumhur Yugnuk
Experten
Expert Advisor auf der Grundlage Ihres persönlichen MACD. Was auch immer Ihre Strategie ist, er ist es. Sie können ihn auf alle Paritäten anwenden. Keine Einschränkungen. Einstellungen kaufen : Schnelle EMA-Periode kaufen Langsame EMA-Periode kaufen Kaufsignal-Periode Losgröße kaufen Stop Loss Level kaufen Take Profit Level kaufen Verkaufen Einstellungen : Verkaufen Schnelle EMA-Periode Verkaufen Langsamer EMA-Zeitraum Verkaufssignal-Periode Verkaufen Losgröße Verkaufen Stop Loss Level Verkauf
Scylla AI
Novin Ghasemi Nik
1 (3)
Experten
Beschreibung des Scylla AI Handelssystems Bitte beachten Sie: Traditionelles Backtesting spiegelt möglicherweise nicht vollständig die KI-Leistung wider, da es auf dynamischer Echtzeit-Marktanalyse basiert. Scylla AI ist ein automatisiertes Handelssystem, das für MetaTrader 5 (MT5) entwickelt wurde. Dieser Expert Advisor (EA) nutzt künstliche Intelligenz, um Finanzmärkte zu analysieren und potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Es verwendet einen vielschichtigen Analyseansatz, der F
Srfire Hedge Position
Javier Antonio Gomez Miranda
Experten
SRFire Hedge Position - Automatisierte Handelsstrategie SRFire Hedge Position ist ein Expert Advisor (EA), der mit Hilfe einer Absicherungs- und Skalierungstechnik dafür sorgt, dass Trades immer mit Gewinn abgeschlossen werden. Hier ist, wie es funktioniert: Wie es funktioniert: Handelseröffnung: Der EA eröffnet eine Kaufposition innerhalb eines vordefinierten Kanals. Gleichzeitig platziert er eine Sell Stop-Order unterhalb des Kanals mit der doppelten Lot-Größe der Buy-Position. Wenn die Kaufpo
H4 Tendence
Carlos Alfonso Barboza Espinoza
Experten
Bei diesem Produkt wird eine Handelsstrategie mit einem der marktüblichen Indikatoren verwendet, dies in Verbindung mit einer soliden Markterfahrung, bei der der Trendwechsel mit einem entsprechenden Crossover der Indikatoren beobachtet wird. Der Kurs wiederum muss so auf die Indikatoren abgestimmt werden, dass alles passt. Bei dieser Strategie ist der Trailing-Stop wiederum auf 100 Pips festgelegt. PARAMETER: inp5_VolumeSize: Es wird empfohlen, 0,1 für Konten, die mit vollen Lots arbeiten, und
FSilverTrend
Francisco Jesus Alonso Martin
Experten
FSilverTrend - Expert Advisor für den USDJPY-Handel FSilverTrend ist ein Expert Advisor (EA), der für den Handel mit dem USDJPY entwickelt wurde und die Markttrends mit Präzision und Effizienz ausnutzt. Basierend auf einem fortschrittlichen algorithmischen Ansatz identifiziert dieser EA die vorherrschende Marktrichtung und führt optimierte Trades aus, um nachhaltige Bewegungen zu nutzen. Hauptmerkmale: Trend-basierte Strategie: Nutzt Indikatoren und Preisaktionsmuster, um den vorherrschenden U
Reversal Composite Candles
MetaQuotes Ltd.
3.67 (15)
Experten
Die Idee des Systems ist es, die Umkehrmuster anhand der Berechnung der zusammengesetzten Kerze zu erkennen. Die Umkehrmuster ähneln den "Hammer"- und "Hanging Man"-Mustern der japanischen Candlestick-Analyse. Es verwendet jedoch die zusammengesetzte Kerze anstelle der einzelnen Kerze und benötigt nicht den kleinen Körper der zusammengesetzten Kerze, um die Umkehrung zu bestätigen. Eingabeparameter: Range - maximale Anzahl von Bars, die für die Berechnung der zusammengesetzten Kerze verwendet we
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (380)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (23)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standard MT4 (Mehr als 7 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Mehr als 5 Monate Live-Handel): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Forex EA Trading Channel auf MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5 . NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE ZUM PREIS VON 399 $ VERFÜGBAR! Danach steigt der Preis auf 499 $. Der Expert Advisor
Aot
Thi Ngoc Tram Le
4.68 (40)
Experten
AOT MT5 - KI-Multi-Währungs-System der nächsten Generation Live Signal: [Main Account] | [Minor Account] |  [Satellite Signal]  |  AOT Official Channel   WICHTIG! Senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch und die Einrichtungsanweisungen zu erhalten: Ressource Beschreibung Verständnis der AOT-Handelsfrequenz Warum der Bot nicht jeden Tag handelt So richten Sie den AOT Bot ein Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung Set files AOT MT5 ist ein fortschr
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (17)
Experten
Hybrid-Handelsstrategie für XAUUSD – Kombination aus News-Sentiment & Orderbuch-Imbalance Die vorgestellte Strategie kombiniert zwei selten genutzte, jedoch hochwirksame Handelsansätze zu einem hybriden System, das nur für den Handel mit XAUUSD (Gold) im 30-Minuten-Chart entwickelt wurde. Während herkömmliche Expert Advisors meist auf fest definierte Indikatoren oder einfache charttechnische Strukturen zurückgreifen, basiert dieses System auf einem intelligenten Marktzugangsmodell, das aktuelle
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (88)
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sondereinführungspreis Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT4-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufen Sie Quantum King MT5 und Sie erhalten Quantum StarMan möglicherweise kostenlos!*** Fragen Sie privat nach weiteren Einzelheiten! Beherrschen Sie   Ihren Ha
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (11)
Experten
LIVE-SIGNAL MIT ECHTEM HANDELSKONTO: Standardeinstellungen: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Forex EA Trading Channel on MQL5: Treten Sie meinem MQL5-Kanal bei, um die neuesten Nachrichten von mir zu erhalten. Meine Community mit über 14.000 Mitgliedern auf MQL5. NUR NOCH 3 VON 10 EXEMPLARE FÜR 399 $ VERFÜGBAR! Anschließend wird der Preis auf 499 $ erhöht. Der EA wird in begrenzter Stückzahl verkauft, um die Rechte aller Käufer zu gewährleisten. AI Gold Trading nutzt das fortschrittlic
Nova Gold X
Hicham Chergui
5 (5)
Experten
Wichtiger Hinweis: Um vollständige Transparenz zu gewährleisten, stelle ich Zugang zum echten Investorenkonto bereit, das mit diesem EA verbunden ist, sodass Sie seine Leistung live ohne Manipulation überwachen können. Innerhalb von nur 5 Tagen wurde das gesamte Anfangskapital vollständig abgehoben, und seitdem handelt der EA ausschließlich mit Gewinnmitteln, ohne jegliche Exposition zum ursprünglichen Saldo. Der aktuelle Preis von $199 ist ein limitiertes Einführungsangebot und wird nach dem V
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.85 (84)
Experten
Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
X Fusion AI
Chen Jia Qi
5 (12)
Experten
X Fusion AI — Neural-Adaptives Hybrides Handelssystem Zeitlich begrenzter Rabatt. Nur noch 7 von 20 verfügbar — fast ausverkauft. Der aktuelle Angebotspreis beträgt 149 USD und wird bald wieder auf 999 USD steigen. Démonstration de fonctionnement Echtkonto-Performance Bitte denken Sie nach dem Kauf daran, uns eine private Nachricht zu senden, um die empfohlenen Parameter, Anleitungen, Hinweise, Nutzungstipps und weitere Informationen zu erhalten. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 1. Überblic
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (496)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
ABS GoldGrid
Thi Ngoc Tram Le
5 (14)
Experten
S onderpreis von  $109  (regulärer Preis: $365) . Einrichtungs- und Nutzungsanleitung :  ABS Channel . Echtzeit-Überwachung:   ABS Signal .  Einrichtungsdatei vom Live-Signal Grundlegende Einrichtungsdatei Was ist ABS EA? ABS EA ist ein professioneller Handelsroboter, der speziell für XAUUSD (Gold) im H1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er basiert auf einem Martingale-System mit integrierten Risikokontrollen . Entwickelt für neue und erfahrene Händler, ist ABS EA einfach einzurichten, vollaut
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
Pivot Killer
Pablo Dominguez Sanchez
4.6 (20)
Experten
Langfristiges Wachstum. Beständigkeit. Widerstandsfähigkeit. Pivot Killer EA ist kein System für schnelle Gewinne – es ist ein professioneller Handelsalgorithmus, der darauf ausgelegt ist, Ihr Konto langfristig und nachhaltig zu vergrößern . Speziell für XAUUSD (GOLD) entwickelt, ist Pivot Killer das Ergebnis jahrelanger Forschung, Tests und disziplinierter Entwicklung. Es verkörpert eine einfache Philosophie: Beständigkeit schlägt Glück . Dieses System wurde in verschiedenen Marktzyklen, bei Sc
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
CryonX EA MT5
Solomon Din
5 (4)
Experten
Cryon X-9000 — Autonomes Handelssystem mit Quantengestütztem Analyse-Kern ECHTES SIGNAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Viele Trader manipulieren heutzutage ihre Ergebnisse, indem sie Expert Advisors auf Cent-Konten oder mit sehr kleinen Guthaben laufen lassen – was in Wahrheit zeigt, dass sie ihren eigenen Systemen nicht vertrauen . Dieses Signal hingegen wird auf einem echten Live-Konto mit 20.000 USD betrieben. Es steht für eine tatsächliche Kapitalverpflichtung und bietet eine tra
Gold vs Bitcoin Arbitrage
Anton Zverev
3.25 (4)
Experten
Der weltweit erste öffentliche Arbitrage-Algorithmus zwischen Gold und Bitcoin! Angebote täglich verfügbar! Live-Signal –   https://www.mql5.com/en/signals/2348132 EA: Empfohlene Broker im Laufe der Zeit:   IC Markets Gehandelte Paare:   XAUUSD, BTCUSD Symbol für Anhang:   XAUUSD H1 Vergewissern Sie sich, dass   die gehandelten Währungspaare im Marktübersichtsfenster hinzugefügt wurden   ! Kontotyp: ECN/Rohspread Präfixeinstellungen: Wenn Ihr Broker ein Währungspaar mit einem Symbolpräfix anbi
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.58 (26)
Experten
Ein neuer Schritt nach vorn | KI-gesteuerte Präzision trifft Marktlogik Mit Argos Rage wird ein neues Level der Trading-Automatisierung eingeführt – angetrieben von einem integrierten DeepSeek-KI-System , das Marktverhalten in Echtzeit analysiert. Aufbauend auf den Stärken von Argos Fury verfolgt dieses EA jedoch einen anderen strategischen Ansatz: mehr Flexibilität, breitere Interpretation und stärkere Marktteilnahme. Live Signal Zeitrahmen: M30 Hebel:  min. 1:20 Kapital:  min. $100 Symbole
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (8)
Experten
Übersicht Golden Hen EA ist ein Expert Advisor, der speziell für XAUUSD entwickelt wurde. Er arbeitet durch die Kombination von acht unabhängigen Handelsstrategien, die jeweils durch unterschiedliche Marktbedingungen und Zeitrahmen (M5, M30, H2, H4, H6, H12) ausgelöst werden. Der EA ist so konzipiert, dass er seine Einstiege und Filter automatisch verwaltet. Die Kernlogik des EA konzentriert sich auf die Identifizierung spezifischer Signale. Golden Hen EA verwendet keine Grid-, Martingale- oder
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (88)
Experten
PROP-FIRMA BEREIT!   (   SETFILE herunterladen   ) WARNING : Nur noch wenige Exemplare zum aktuellen Preis verfügbar! Endpreis: 990$ Erhalten Sie 1 EA kostenlos (für 2 Handelskonten) -> kontaktieren Sie mich nach dem Kauf Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Willkommen im Gold Reaper! Aufbauend auf dem sehr erfolgreichen Goldtrade Pro wurde dieser EA für die gleichzeitige Ausführung in mehreren Zeitrahmen konzipiert und bietet die Möglichkeit, die
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Experten
PROP FIRM READY!  STARTAKTION: SEHR BEGRENZTE ANZAHL VON EXEMPLAREN ZUM AKTUELLEN PREIS VERFÜGBAR! Endpreis: 990 $ Ab 349 $: Wählen Sie 1 EA gratis! (für maximal 2 Handelskontonummern) Ultimatives Kombi-Angebot     ->     hier klicken ÖFFENTLICHER GRUPPE BEITRETEN:   Klicken Sie hier   LIVE RESULTS UNABHÄNGIGE ÜBERPRÜFUNG Willkommen bei „The ORB Master“   :   Ihr Vorteil beim Öffnen von Range Breakouts Entfesseln Sie die Leistungsfähigkeit der Opening Range Breakout (ORB)-Strategie mit dem
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.75 (51)
Experten
Golden Synapse EA ist ein präzises Handelssystem, das eine fortschrittliche Strategie mit strenger technischer Analyse kombiniert, um eine konsistente und risikoarme Performance zu erzielen. Es wurde entwickelt, um diszipliniert zu handeln, vermeidet riskante Ansätze und konzentriert sich ganz auf Qualität statt Quantität. Jeder Handel wird sorgfältig ausgewählt und immer durch einen Stop-Loss geschützt. Golden Synapse verwendet niemals Grid- oder Martingale-Systeme. Es wird immer nur eine Posit
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (2)
Experten
Live-Signal https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Signale+Mein Öffentlicher Kanal https://www.mql5.com/en/channels/021454d60f74dc01&nbsp; Ultimativer Puls ***Launch-Preis endet am 6. Januar**** Überblick Ultimate Pulse ist ein Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Gewinne aus natürlichen Marktbewegungen zu ziehen. Er nimmt Gewinne aus jeder Position einzeln oder in Gittern je nach Bedingungen mit. Einfach, methodisch, effektiv. Optimiert für XAUUSD (Gold) auf dem 30-Minuten-Zei
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.71 (28)
Experten
Begrenzter Bestand zum aktuellen Preis! Endpreis: $1999 --> PROMO: Von $299 --> Der Preis wird alle 5 Käufe steigen, nächster Preis : $399 Golden Mirage ist ein robuster Goldhandelsroboter , der für Händler entwickelt wurde, die Zuverlässigkeit, Einfachheit und professionelle Leistung schätzen. Angetrieben von einer bewährten Kombination aus RSI, gleitendem Durchschnitt, ADX und High/Low Level Indikatoren liefert Golden Mirage qualitativ hochwertige Signale und vollautomatischen Handel auf dem
HTTP ea
Yury Orlov
5 (8)
Experten
How To Trade Pro (HTTP) EA — ein professioneller Handelsberater für den Handel mit beliebigen Assets ohne Martingale oder Grids vom Autor mit über 25 Jahren Erfahrung. Die meisten Top-Berater arbeiten mit steigendem Gold. Sie sehen brillant in Tests aus... solange Gold steigt. Aber was passiert, wenn der Trend sich erschöpft? Wer schützt Ihr Depot? HTTP EA glaubt nicht an ewiges Wachstum — es passt sich dem sich ändernden Markt an und ist so konzipiert, dass es Ihr Investment-Portfolio breit div
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.2 (40)
Experten
AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
Weitere Produkte dieses Autors
PythonX M1 Scalper GBPUSD
Abhinav Puri
5 (1)
Experten
PythonX – GBPUSD M1 Scalper  Entwickelt für Präzision. Optimiert für Geschwindigkeit. Perfekt für Privatanleger.  Produktübersicht PythonX ist ein automatisches Handelssystem (Expert Advisor), das speziell für das Scalping auf dem GBPUSD-Währungspaar im 1-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es verwendet keine riskanten Strategien wie Martingale oder Grid und wurde mit Fokus auf langfristige Stabilität und Konsistenz programmiert.  Eigenschaften Sofort einsatzbereit – keine Optimierung erforder
PythonX M1 Scalper XAUUSD
Abhinav Puri
Experten
Schnell. Präzise. Furchtlos. Kein gewöhnlicher EA – sondern ein kompletter M1-Gold-Scalping-Ansatz. PythonX M1 Scalper ist ein spezialisierter Expert Advisor, der ausschließlich für XAUUSD im M1-Zeitrahmen entwickelt wurde. Er vereint preisbasierte Einstiege mit intelligenten Indikatorfiltern , um hochwertige Handelsentscheidungen zu treffen. In umfangreichen Backtests auf 9 weltweit führenden Brokern mit nur 500 $ Startkapital erzielt – in einigen Fällen über 500.000 $ Nettogewinn . Kein Marti
PythonX M1 Hybrid Breakout EURUSD
Abhinav Puri
Experten
PythonX - EURUSD M1 Hybrid Breakout EA Ein Trade zur Zeit. Geringer Drawdown. Entwickelt für Prop-Firmen und Privathändler. Getestet auf EURUSD M1 mit echten Tick-Daten (2015–2025 oder neueste verfügbar) bei über 25 Brokern und Prop-Firmen. Entwickelt für Präzision, Konsistenz und extrem niedrigen Drawdown – selbst auf $100-Konten. Alle Tests wurden mit einem Kontostand von $100, 1:1000 Hebel und festem SL/TP durchgeführt. Screenshots sind für volle Transparenz beigefügt. Unterstützte Broker Oc
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension