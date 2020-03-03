Ein disziplinierter und zuverlässiger Handelsmotor, der darauf ausgelegt ist, mit Präzision stetig zu wachsen.

Der SDR26 Gold Scalper Master Mind EA basiert auf den Prinzipien des intelligenten Handels, der emotionalen Kontrolle und der konsistenten Ausführung - und verwandelt Marktchancen in strukturierten, vorhersehbaren Fortschritt.

Jede Position wird zielgerichtet eröffnet, jede Entscheidung wird von Regeln geleitet, und jedes Ergebnis trägt zur langfristigen Stabilität bei.

Mit Geduld, kontrolliertem Risiko und einem laserscharfen Fokus auf tägliche Verbesserungen verwandelt das System kleine, beständige Schritte in bedeutenden finanziellen Fortschritt.

Ob die Märkte schnell oder langsam sind, SDR26 Gold Scalper Master Mind EA bleibt ruhig, positiv und strategisch und stellt sicher, dass Ihre Handelsreise stabil und geschützt bleibt.

Er ist mehr als nur ein Werkzeug, er wird zu Ihrem vertrauenswürdigen Partner - er ergreift Chancen mit Zuversicht, bewahrt Ihre Ziele und wandelt Disziplin in stetiges Wachstum um, jeden einzelnen Tag.



*Vorgegebener Zeitrahmen M5 oder M15*



Dieser EA wurde speziell für das Gold (XAU/USD)-Paar entwickelt.