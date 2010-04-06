Quantum Field

Handel mit AI Model-2, das probabilistische Quantenfelder der Preisverteilung berechnet.

Währungspaar : AUDCAD M5


Live-Signal: https: //www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Profil+Verkäufer


Panel - Aktivieren oder deaktivieren Sie das Handels-Panel.

Panel AI - Aktivieren oder deaktivieren Sie das Handelspanel.

Hintergrund aktivieren - Aktivieren oder deaktivieren Sie den Hintergrund.

AutoClose - Wenn der Wert größer als 0 ist, schließt der EA den Gesamtgewinn aller offenen Positionen. Der Wert wird in der Einzahlungswährung festgelegt.

Drawdownfilter(%),dontopenonsignal(0-off) -Nicht bei Signalen mit einem Drawdown größer als % öffnen.

Drawdownfilter(%),dontgridcontinu(0-off) -Raster nicht fortsetzen, wenn Drawdown größer als ist.

Minimaler Leverage, bei dem es erlaubt ist, Trades zu eröffnen (falls der Broker diesen ohne Vorwarnung ändert).

Optionenzum Konfigurieren der Handelszeit und der Wochentage.
Option zum Erzwingen des Schließens aller Aufträge zu einer bestimmten Zeit.


Mögliche Risiken:

  • Die tatsächlichen Handelsergebnisse können von einem Broker zum anderen variieren.
  • Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Rentabilität" VergangeneRenditen sind keine Garantie für zukünftige Renditen".
  • Der Handel mit Derivaten birgt ein hohes Risiko für Ihr Kapital und Sie sollten nur mit Geld handeln, das Sie sich leisten können zu verlieren.

