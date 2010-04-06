Quantum Field

Handel mit AI Model-2, das probabilistische Quantenfelder der Preisverteilung berechnet.

Währungspaar : AUDCAD M5





Live-Signal: https: //www.mql5.com/ru/signals/2348992?source=Site+Profil+Verkäufer





Panel - Aktivieren oder deaktivieren Sie das Handels-Panel.

Panel AI - Aktivieren oder deaktivieren Sie das Handelspanel.



Hintergrund aktivieren - Aktivieren oder deaktivieren Sie den Hintergrund.

AutoClose - Wenn der Wert größer als 0 ist, schließt der EA den Gesamtgewinn aller offenen Positionen. Der Wert wird in der Einzahlungswährung festgelegt.

Drawdownfilter(%),dontopenonsignal(0-off) -Nicht bei Signalen mit einem Drawdown größer als % öffnen.

Drawdownfilter(%),dontgridcontinu(0-off) -Raster nicht fortsetzen, wenn Drawdown größer als ist.

Minimaler Leverage, bei dem es erlaubt ist, Trades zu eröffnen (falls der Broker diesen ohne Vorwarnung ändert).

Optionenzum Konfigurieren der Handelszeit und der Wochentage.

Option zum Erzwingen des Schließens aller Aufträge zu einer bestimmten Zeit.



Mögliche Risiken: