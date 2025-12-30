TrendScanner ALMA
- インディケータ
- Kazutaka Okuno
- バージョン: 1.0
🧾 TrendScanner ALMA — トレンド変化を静かに見張る、軽量スキャナー
TrendScanner ALMA は、指定した通貨ペアと時間足のトレンド状態を定期的にスキャンし、 変化の兆しを静かに検知・通知する軽量スキャナーです。
🌟 特徴
-
ALMA（Arnaud Legoux Moving Average）ベースのトレンド検出 なめらかで反応の良い ALMA を用いて、ノイズを抑えたトレンド判定を実現。
-
トレンド変化を静かに監視 上昇・下降・レンジに加え、反転直後や変化中の状態も検出。 通知モードを切り替えることで、確定足ベース or リアルタイム検出を選択可能。
-
複数通貨・複数時間足を一括スキャン 任意の通貨ペア・時間足を自由に組み合わせて監視対象に設定可能。 例：EURUSD H1, USDJPY M15, GBPUSD H4 など、戦略に応じた柔軟な構成が可能。
-
アラート通知に特化 トレンドの変化を検出した際に、アラート・通知・ログ出力を実行。 無駄な描画は一切なく、チャートを汚さずに情報だけを届けます。
-
軽量＆静音設計 描画ゼロ、アラートも必要なときだけ。 「見えないけど、ちゃんと見てる」を実現する、裏方に徹した設計です。
🎯 こんな方におすすめ
-
トレンドの変化を静かに・確実に検知したい方
-
複数の通貨・時間足を一括で監視したい方
-
チャートを汚さずに通知だけ受け取りたい方
-
ALMA を使ったなめらかなトレンド検出を活用したい方
-
TrendBoard ALMA TrendCompass ALMA と組み合わせて、視覚＋通知の両面からトレンドを捉えたい方
🆓 2026年1月31日まで無料でご利用いただけます！
期間限定でこちらも無料放出中