MT4 Arbor Nova

⚠️ WICHTIGER HAFTUNGSAUSSCHLUSS: STRATEGIETESTER EINSCHRÄNKUNGEN

Arbor Nova ist nur für Live- und Demo-Handelskonten konzipiert. Die Umgebung des Strategietesters hat erhebliche Einschränkungen, die nicht den realen Handelsbedingungen entsprechen:

 Scoring & Ranking: Der Tester kann kein auf mehreren Währungen basierendes Scoring- und Ranking-Management simulieren, das Währungspräferenz, Risiko und Positionsgröße berücksichtigt.

 Währungsumrechnung: Das Testgerät kann die Risikoberechnungen für Konten mit mehreren Währungen nicht genau simulieren (z. B. EUR-Konto, das mit USDJPY handelt). Live-Konten handhaben das währungsübergreifende Risikomanagement korrekt.

 Session Timing: Das Zeitmanagement des Testers unterscheidet sich von dem der Live-Server, was sich auf sitzungsbasierte Filter und die Blockierung von Nachrichtenereignissen auswirken kann.

 Markttiefe: Der Tester verwendet vereinfachte Kursdaten, die nicht die tatsächliche Liquidität, Slippage oder Spread-Schwankungen widerspiegeln, die beim Live-Handel auftreten.

Order-Ausführung: Bei der Testausführung wird von einer perfekten Ausführung ohne erneute Notierungen, Slippage oder Teilausführungen ausgegangen, wie sie auf realen Märkten vorkommen.

 Globale Variablen und Zustandsverwaltung: Einige Mechanismen zur Aufrechterhaltung von Zuständen verhalten sich in Test- und Live-Umgebungen unterschiedlich.

Für eine genaue Leistungsbeurteilung testen Sie diesen EA bitte auf einem Demokonto mit der von Ihnen gewünschten Kontowährung, dem Leverage und den Risikoeinstellungen, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Arbor Nova: Wo präzises Timing auf disziplinierte Ausführung trifft

In einem Markt, der gesättigt ist mit "Setzen-und-Vergessen"-Versprechen und überhöhten Gewinnraten, hebt sich Arbor Nova ab. Dies ist kein weiterer Signalgenerator. Dies ist eine intelligente Handelsinfrastruktur - entwickelt für Händler, die verstehen, dass der Zeitpunkt des Handels genauso wichtig ist wie das, was Sie handeln.


🔍 D ie Realität, die die meisten EAs ignorieren Die Märkte sind nicht monolithisch.

 Liquiditätsströme ändern sich stündlich  Volatilitätsregime ändern sich mit den Sitzungen

 Paarspezifisches Verhalten entsteht und verblasst Die meisten Algorithmen behandeln 24 Stunden als eine kontinuierliche Gelegenheit.

Arbor Nova respektiert die natürliche Architektur des Marktes.


🌐 Was macht Arbor Nova anders

1. Sitzungsabhängige Intelligenz

Arbor Nova scannt nicht nur nach Setups - es fragt: "Befindet sich dieses Paar in seinem optimalen Handelsfenster?" "Unterstützt die aktuelle Sitzung diese Richtung?" Nur wenn das Timing mit der Struktur übereinstimmt, kommt ein Handel in Frage.

2. KI-gestützte Veto-Analyse

Jedes überzeugende Signal wird in Echtzeit von unserer proprietären KI-Schicht validiert. Sie sagt nicht voraus - sie fragt ab:

 Wird dieser Ausbruch durch das Volumen unterstützt?

 Stimmt das Momentum über alle Zeitrahmen hinweg überein?

 Nähern wir uns einem strukturellen Widerstand? Das Ergebnis: Weniger Trades. Höhere Überzeugung. Keine emotionale Ausführung.

3. Adaptive Risikoarchitektur

 Dynamische Positionsgrößenbestimmung basierend auf der Stärke des Zusammenflusses

 ATR-adaptive Stops, die Volatilitätsregime respektieren

 Gewinnsichernde Ausstiege, die Gewinne sichern, ohne Läufer zu opfern Das Risiko wird nicht nur verwaltet - es wird intelligent kalibriert.


📈 Was Sie hier nicht finden werden

 ❌ Garantien für eine "100%ige Gewinnrate

 ❌ Martingale oder gitterbasierte Rückgewinnung

 ❌ Überoptimierte Backtest-Kurven

 ❌ Einheits-Parametersätze Arbor Nova wurde für reale Märkte entwickelt - nicht für perfekte Märkte.


🎯 F ür den anspruchsvollen Trader Dies ist für Trader, die:

 Prozesse über Versprechen stellen

 verstehen, dass Konsistenz besser ist als Heldentum

 Transparenz in der Logik verlangen, nicht nur in der Leistung. Arbor Nova wird Sie nicht über Nacht reich machen. Aber es wird sicherstellen, dass jeder Handel, den Sie tätigen, seinen Platz verdient hat.


Die Quintessenz

In einer Welt voller Lärm ist Arbor Nova Ihr Signal. Nicht indem Sie das Unvorhersehbare vorhersagen - sondern indem Sie nur handeln, wenn die Chancen strukturell zu Ihren Gunsten stehen. Arbor Nova: Präzision. Disziplin. Timing.


Merkmale:

- Automatisierter, sitzungsbasierter Multiwährungshandel mit standardmäßig 20 einzigartigen Forex-Paaren oder Ihren eigenen Forex-Paaren. Dieser EA ist nur für Fiat-Währungen gedacht. Das bedeutet, dass er nicht für den Handel mit Gold, Kryptowährungen und Indizes konzipiert ist. Wir werden einen weiteren EA für Nicht-Fiat-Währungen separat entwickeln.

- Einzelner Handel pro Symbol mit dynamischem Stop Loss und Take Profit. Basierend RR ist 2: 1 als Standard eingestellt, aber EA wird dynamisch erhöhen RR basierend auf Qualität Setup mit max 30% Varianz über und unter Ihrem Satz von Risiko.

- Echte AI-Unterstützung (DeepSeek) mit Ihrem eigenen API-Schlüssel verwendet effizient, dass 5 Dollar top-up wäre genug, um Ihren Handel für Monate zu unterstützen.

- Getestet Arbeit auf jeder Basiswährung Konto und Symbole mit oder ohne Suffixe. Arbeiten auf jedem Konto Hebelwirkung, aber ich empfehle mit Hebelwirkung weniger oder gleich 1: 500. Dies ist nicht schnell reich Schema. Selbst bei einem Hebel von 1:30 erhalten Sie ein anständiges Ergebnis, das sicher ist und Ihnen über einen längeren Zeitraum Sicherheit bietet.

- Fortschrittliche mehrschichtige Filterung des Handels, die nur Qualitätsgeschäfte zulässt.

- Fortschrittliches Risikomanagement:

o Dynamisches Risiko und Belohnung auf der Grundlage von Qualitätsgeschäften.

o Eingebaute laufzeitgewichtete Risikoreduzierung für Positionen, die offen bleiben (>= 3 Tage) und während des Tages Gewinne erzielen.

o Eingebautes dynamisches kollektives Gewinnziel basierend auf Session, Volatilität, Marktbedingungen und Handelsverteilung.

o Optionale Einstellungen für Overnight-Handel, Freitagshandel, Tagesgewinn und -verlust sind verfügbar.

o Eingebaute dynamische Gewinnsicherung bei Preisrückgang.

o Eingebaute Risikobegrenzung bei Umkehrsignal.

o Eingebautes adaptives Drawdown-Management.

o eingebaute Risikominderung bei Positionen, die tagelang im Drawdown bleiben

o Eingebauter dynamischer Break Even, Trailing Stop Loss und Partial Close im Spiel für jeden Handel.

- Herausforderung wie bei einer Prop-Firma.

- Orchestrierte Harmonie zwischen Gewinn und Häufigkeit mit Profit and Loss Trade Management:

- FIFO-Einhaltung

- Informatives Dashboard

- Journal am Ende des Tages mit jedem Handelsbildschirm für Ihre Analyse und bereit zum Hochladen in Ihr Notion- oder Obsidian-Thema. Die Notion-Vorlage wird ebenfalls kostenlos zur Verfügung gestellt.

- Bericht über die Handelsbilanz am Ende des Tages.

- Set-Datei und Installationsanleitung wird mitgeliefert. Senden Sie mir eine Nachricht mit Ihrem Kaufbeleg.

