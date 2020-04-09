FullVerの設定は英語です。

MT5標準では分足以上のタイムフレームしか利用できず、1秒足や5秒足などの超短期チャートは提供されていません。

本ツール「Seconds Chart Generator」はティックデータをもとにリアルタイムで秒足チャートを生成し、トレーダーが超短期の値動きを精密に観察できるように設計されたユーティリティEAです。

通常のチャートにアタッチするだけで簡単に利用でき、生成された秒足チャートはカスタムシンボルとして自動的に作成されるため、独立したチャートとして開いて分析することが可能です。

さらに、通常のインジケータも併用できるため、既存の分析手法と組み合わせて活用できます。

まずはSimple版で動作を確認頂いてから、フル版を購入頂ければ幸いです。

⚡ Seconds Chart Generatorの機能: