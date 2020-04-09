Seconds Chart Generator FullVer

FullVerの設定は英語です。

MT5標準では分足以上のタイムフレームしか利用できず、1秒足や5秒足などの超短期チャートは提供されていません。

本ツール「Seconds Chart Generator」はティックデータをもとにリアルタイムで秒足チャートを生成し、トレーダーが超短期の値動きを精密に観察できるように設計されたユーティリティEAです。

通常のチャートにアタッチするだけで簡単に利用でき、生成された秒足チャートはカスタムシンボルとして自動的に作成されるため、独立したチャートとして開いて分析することが可能です。

さらに、通常のインジケータも併用できるため、既存の分析手法と組み合わせて活用できます。

まずはSimple版で動作を確認頂いてから、フル版を購入頂ければ幸いです。

 Seconds Chart Generatorの機能:

  • 1秒足・5秒足・15秒足チャートをリアルタイム生成
  • 実際のチャート上で動作し、通常のインジケータも併用可能
  • 任意のシンボルにアタッチするだけで即利用可能
  • カスタムシンボルを自動生成し、秒足チャートを独立したチャートとして利用可能
  • ログのリフレッシュ機能
  • 適用したメインのチャートのリセットボタンで即時、自動設定では決まった時間でログを削除してくれます。
作者のその他のプロダクト
TrendCompass ALMA
Kazutaka Okuno
インディケータ
TrendCompass ALMA は、ALMA の滑らかでノイズを抑えたトレンドライン、BB のボラティリティ分析、ATR のダイナミックレンジを統合した、高精度のトレンド可視化インジケータです。価格の流れを直感的に理解できるよう設計されており、トレンド方向・強弱・勢いの変化を一目で判断できます。 ALMA の角度をもとにした 5 色のスロープ判定 により、強い上昇・弱い上昇・横ばい・弱い下降・強い下降を視覚的に把握できます。さらに、BB による圧縮や拡張、ATR バンドによる価格レンジの把握により、ブレイクアウトや反転の兆候を捉えやすくなります。 また、スキャルピング、デイトレード、スイングトレード向けに調整されたプリセットを用意しており、用途に合わせてすぐに使い始めることができます。細かな設定を行わなくても、相場分析の手間を減らし、チャートの読み取りに集中できます。 名前の通り、TrendCompass ALMA は相場の“コンパス”として機能し、方向性を見失いやすい場面でもトレード判断をサポートします。 トレンド強度を 5 色で可視化 ノイズを排除した ALMA コア BB
FREE
Seconds Chart Generator SimpleVer
Kazutaka Okuno
ユーティリティ
MT5標準では分足以上のタイムフレームしか利用できず、1秒足や5秒足などの超短期チャートは提供されていません。 本ツール「 Seconds Chart Generator SimpleVer 」はティックデータをもとにリアルタイムで秒足チャートを生成し、トレーダーが超短期の値動きを精密に観察できるように設計されたユーティリティEAです。 通常のチャートにアタッチするだけで簡単に利用でき、生成された秒足チャートはカスタムシンボルとして自動的に作成されるため、独立したチャートとして開いて分析することが可能です。 さらに、通常のインジケータも併用できるため、既存の分析手法と組み合わせて活用できます。 このユーティリティでは1秒足・5秒足・15秒足のチャートをリアルタイムに生成できます。 現在は期間限定で機能制限を撤廃しており、 2026年1月31日までフル機能をご利用いただけます 。 実際のチャート上で秒足を十分に体験できるため、導入前の確認にも最適です。 使ってみて気に入られましたら、製品版を購入、又は  FutureSight CCI  を導入して頂ければ幸いです。 SimpleVe
FREE
TrendScanner ALMA
Kazutaka Okuno
インディケータ
TrendScanner ALMA — トレンド変化を静かに見張る、軽量スキャナー TrendScanner ALMA は、指定した通貨ペアと時間足のトレンド状態を定期的にスキャンし、 変化の兆しを静かに検知・通知する軽量スキャナー です。 特徴 ALMA（Arnaud Legoux Moving Average）ベースのトレンド検出 なめらかで反応の良い ALMA を用いて、ノイズを抑えたトレンド判定を実現。 トレンド変化を静かに監視 上昇・下降・レンジに加え、 反転直後や変化中の状態も検出 。 通知モードを切り替えることで、 確定足ベース or リアルタイム検出 を選択可能。 複数通貨・複数時間足を一括スキャン 任意の通貨ペア・時間足を自由に組み合わせて監視対象に設定可能。 例：EURUSD H1, USDJPY M15, GBPUSD H4 など、 戦略に応じた柔軟な構成が可能 。 アラート通知に特化 トレンドの変化を検出した際に、 アラート・通知・ログ出力 を実行。 無駄な描画は一切なく、チャートを汚さずに情報だけを届けます。 軽量＆静音設計 描画ゼロ、アラートも必
FREE
Multi Trendline Channel With Regression Bands
Kazutaka Okuno
5 (1)
インディケータ
「Multi Trendline Channel With Regression Bands」 – 線形回帰チャネル＋標準偏差バンド描画インジケータ (MT5版) このインジケータは、複数期間の線形回帰チャンネルと標準偏差バンドを自動描画し、 トレンド方向・価格のばらつき・サポート／レジスタンスを直感的に示します。 複雑な分析をシンプルに視覚化することで、裁量トレーダーに明確な市場コンテキストを提供します。 主な特徴 - マルチ期間対応：20、50、200バーなど任意の期間で回帰チャンネルを表示 - 完全カスタマイズ：色・表示・延長方向を自由に設定 - 標準偏差バンド：市場ボラティリティに合わせて倍率を調整可能 - ワンクリック切替：チャートボタンで即座にラインの表示／非表示を操作 - 軽量設計：必要なラインだけを描画し、チャートを常に見やすく保つ 活用シナリオ - 長期トレンドを200バーの回帰チャンネルで確認 - 短期反転やブレイクアウトを20・50バーで察知 - バンドをサポート／レジスタンスの目安として利用
FREE
TrendBoard ALMA
Kazutaka Okuno
インディケータ
TrendBoard ALMA — マルチタイム・トレンドを一目で、直感で。 TrendBoard ALMA は、複数通貨・複数時間足のトレンド状態を一覧表示し、 視覚・操作・判断のすべてを最適化 したトレンド可視化パネルです。 特徴 ALMA（Arnaud Legoux Moving Average）ベースのトレンド検出 なめらかで反応の良い ALMA を用いて、ノイズを抑えたトレンド判定を実現。 5段階のトレンド状態を視覚化 上昇・下降・レンジに加え、 反転直後や変化中の状態も明示 。 アイコンと点滅で、 「今、変わった」瞬間を即座に把握 できます。 マルチタイムフレーム × マルチシンボル対応 任意の通貨ペア・時間足を自由に組み合わせて表示可能。 例：EURUSD, USDJPY, GBPUSD × M5, M15, H1, H4, D1 クリックでチャートを即生成＋インジ自動適用 パネル上のセルをクリックすると、 該当通貨・時間足のチャートを自動生成 。 さらに、 あらかじめ設定した最大3つまでのインジケータを自動で適用 できるため、 分析の立ち上がりが圧倒的にス
FREE
FutureSight CCI Simple ver
Kazutaka Okuno
インディケータ
## FutureSight CCI — トレンドを超えて未来を読む ### インジケータ概要 **FutureSight CCI** は、従来のCCIをさらに進化させた次世代オシレーターです。   トレンド判定・クロスシグナル・ボリンジャーバンド・アラート・ログ出力まで、トレーダーが欲しい機能を一つに凝縮しました。   さらに、**秒足チャート生成インジケータとセットで使うことで、超短期の世界を完全に掌握できます。**   スキャルピングやバイナリーオプションにおいて、**「未来を読む」精度とスピードが圧倒的に向上**します。 --- ### 主な特徴 - **CCI拡張版**：標準CCIから独自に計算された３本の線を同時描画   - **トレンドラベル表示**：右下に傾きをリアルタイム表示（ON/OFF切替可能）  ※1 - **クロス矢印描画**：MA2とMA3/MA5のクロスをチャートに矢印で可視化   ※矢印は「エントリーポイント」ではなく、クロス後にその方向へ動きやすいことを示す目安です   - **ボリンジャーバンド搭載**：センター・上限・下限を同時に
FREE
MultiTF Candle Delta Monitor
Kazutaka Okuno
インディケータ
MultiTF Candle Delta Monitor — マルチタイムフレーム差分パネル（ローソク足の変化を数値で可視化） 概要: 複数の時間足におけるローソク足の差分を、コンパクトな数値パネルで監視できます。各行が時間足を表し、各セルには直近の終値差分（pips/ticks）が表示されます。青＝上昇、赤＝下落、灰＝変化なし。ラベル描画のみなので軽量でチャートを邪魔しません。 主な特徴: - マルチタイムフレーム対応（M1, M5, M15, M30, H1, H4, D1／各時間足ごとにON/OFF切替可能） - 色分けされた数値表示で直感的に方向と勢いを把握 - 通貨ペアごとの倍率設定（FX, 金属, 仮想通貨, 特殊シンボル対応） - コンパクトなオーバーレイパネル（メイン／サブウィンドウ選択可） - 自動／手動の倍率切替で柔軟にスケーリング 入力パラメータ: - XOffset, YOffset: パネルの表示位置（コーナーからのオフセット） - RowGap, Spacing: 行間隔と履歴の横間隔 - FontSize: フォントサイズ - subwindow:
FREE
SecModeRSI
Kazutaka Okuno
インディケータ
【秒足シリーズ】SecModeRSI 概要 本インジケーターは、通常の1分足では絶対に見えない 「秒足レベルの内部構造」   をリアルタイムで可視化する 【秒足シリーズ】の一部です。 一般的なインジは 1分に1回しか情報が更新されません。 しかし本ツールは独自の秒足エンジンにより、 1分間に60回（または指定秒数ごと）更新 内部の勢い・圧力・転換点をリアルタイム描画 TF（通常足）と Sec（秒足）のズレを視覚化 カスタムシンボル不要で秒足を扱える という、従来のインジでは不可能な“高解像度の相場認識”を実現します。 特徴 ①   カスタムシンボル不要の秒足エンジン 一般的な秒足インジは、 カスタムシンボル作成 秒足データの保存 データ破損時の再生成 MT5が重くなる といった手間が必要です。 本ツールは   カスタムシンボルを一切使いません。 ティックデータから内部的に秒足を生成するため、 設定が簡単 チャートが汚れない MT5が軽い VPSでも安定動作 という大きなメリットがあります。 ②   TF × Sec の2ライン構成（先行性が見える） 通常足（TF）と秒足
FREE
SecModeCCI
Kazutaka Okuno
インディケータ
【秒足シリーズ】SecModeCCI 概要 本インジケーターは、通常の1分足では絶対に見えない 「秒足レベルの内部構造」 をリアルタイムで可視化する 【秒足シリーズ】の一部です。 一般的なインジは 1分に1回しか情報が更新されません。 しかし本ツールは独自の秒足エンジンにより、 1分間に60回（または指定秒数ごと）更新 内部の勢い・圧力・転換点をリアルタイム描画 TF（通常足）と Sec（秒足）のズレを視覚化 カスタムシンボル不要で秒足を扱える という、従来のインジでは不可能な“高解像度の相場認識”を実現します。 特徴 ① カスタムシンボル不要の秒足エンジン 一般的な秒足インジは、 カスタムシンボル作成 秒足データの保存 データ破損時の再生成 MT5が重くなる といった手間が必要です。 本ツールは カスタムシンボルを一切使いません。 ティックデータから内部的に秒足を生成するため、 設定が簡単 チャートが汚れない MT5が軽い VPSでも安定動作 という大きなメリットがあります。 ② TF × Sec の2ライン構成（先行性が見える） 通常足（TF）と秒足（Sec）を同時
FREE
SecModeStoch
Kazutaka Okuno
インディケータ
【秒足シリーズ】SecMode Stoch 概要 本インジケーターは、通常の1分足では絶対に見えない 「秒足レベルの内部構造」   をリアルタイムで可視化する 【秒足シリーズ】の一部です。 一般的なインジは 1分に1回しか情報が更新されません。 しかし本ツールは独自の秒足エンジンにより、 1分間に60回（または指定秒数ごと）更新 内部の勢い・圧力・転換点をリアルタイム描画 TF（通常足）と Sec（秒足）のズレを視覚化 カスタムシンボル不要で秒足を扱える という、従来のインジでは不可能な“高解像度の相場認識”を実現します。 特徴 ①   カスタムシンボル不要の秒足エンジン 一般的な秒足インジは、 カスタムシンボル作成 秒足データの保存 データ破損時の再生成 MT5が重くなる といった手間が必要です。 本ツールは   カスタムシンボルを一切使いません。 ティックデータから内部的に秒足を生成するため、 設定が簡単 チャートが汚れない MT5が軽い VPSでも安定動作 という大きなメリットがあります。 ②   TF × Sec の2ライン構成（先行性が見える） 通常足（TF）
FREE
SecModeADX
Kazutaka Okuno
インディケータ
【秒足シリーズ】SecModeADX 概要 本インジケーターは、通常の1分足では絶対に見えない 「秒足レベルの内部構造」   をリアルタイムで可視化する 【秒足シリーズ】の一部です。 一般的なインジは 1分に1回しか情報が更新されません。 しかし本ツールは独自の秒足エンジンにより、 1分間に60回（または指定秒数ごと）更新 内部の勢い・圧力・転換点をリアルタイム描画 TF（通常足）と Sec（秒足）のズレを視覚化 カスタムシンボル不要で秒足を扱える という、従来のインジでは不可能な“高解像度の相場認識”を実現します。 特徴 ①   カスタムシンボル不要の秒足エンジン 一般的な秒足インジは、 カスタムシンボル作成 秒足データの保存 データ破損時の再生成 MT5が重くなる といった手間が必要です。 本ツールは   カスタムシンボルを一切使いません。 ティックデータから内部的に秒足を生成するため、 設定が簡単 チャートが汚れない MT5が軽い VPSでも安定動作 という大きなメリットがあります。 ②   TF × Sec の2ライン構成（先行性が見える） 通常足（TF）と秒足
FREE
SecModeCMO
Kazutaka Okuno
インディケータ
【秒足シリーズ】SecModeCMO 概要 本インジケーターは、通常の1分足では絶対に見えない 「秒足レベルの内部構造」   をリアルタイムで可視化する 【秒足シリーズ】の一部です。 一般的なインジは 1分に1回しか情報が更新されません。 しかし本ツールは独自の秒足エンジンにより、 1分間に60回（または指定秒数ごと）更新 内部の勢い・圧力・転換点をリアルタイム描画 TF（通常足）と Sec（秒足）のズレを視覚化 カスタムシンボル不要で秒足を扱える という、従来のインジでは不可能な“高解像度の相場認識”を実現します。 特徴 ①   カスタムシンボル不要の秒足エンジン 一般的な秒足インジは、 カスタムシンボル作成 秒足データの保存 データ破損時の再生成 MT5が重くなる といった手間が必要です。 本ツールは   カスタムシンボルを一切使いません。 ティックデータから内部的に秒足を生成するため、 設定が簡単 チャートが汚れない MT5が軽い VPSでも安定動作 という大きなメリットがあります。 ②   TF × Sec の2ライン構成（先行性が見える） 通常足（TF）と秒足
FREE
FutureSight CCI
Kazutaka Okuno
インディケータ
## FutureSight CCI — トレンドを超えて未来を読む ### インジケータ概要 **FutureSight CCI** は、従来のCCIをさらに進化させた次世代オシレーターです。   トレンド判定・クロスシグナル・ボリンジャーバンド・アラート・ログ出力まで、トレーダーが欲しい機能を一つに凝縮しました。   さらに、**秒足チャート生成インジケータとセットで使うことで、超短期の世界を完全に掌握できます。**   スキャルピングやバイナリーオプションにおいて、**「未来を読む」精度とスピードが圧倒的に向上**します。 --- ### 主な特徴 - **CCI拡張版**：標準CCIから独自に計算された３本の線を同時描画   - **トレンドラベル表示**：右下に傾きをリアルタイム表示（ON/OFF切替可能）   - **クロス矢印描画**：MA2とMA3/MA5のクロスをチャートに矢印で可視化   - **ボリンジャーバンド搭載**：センター・上限・下限を同時に表示   - **アラート機能**：上下限突破時にサウンド通知   - **ログ出力機能**：バー
FREE
SecScaleMultiSymbol Viewer
Kazutaka Okuno
インディケータ
SecScale Multi‑Symbol Viewer 秒足 × マルチアセット × 独自UI 相場の“今”を、どの市場でも一目で掴む。 SecScale Multi‑Symbol Viewer とは？ FX・仮想通貨・株価指数など、 異なる市場の動きを “同じスケール” で比較できる唯一のインジケーター。 秒足エンジンでリアルタイムの微細な動きを捉え（M1時） 過去データから 0〜100 に正規化して比較し 最大22シンボルを同時描画 UI はチャートに依存しない “独立ビュー” 方式 背景色・ローソク足・グリッドの影響を完全に排除した、 “アプリのように動くインジケーター” です。 主な特徴 1️⃣ 秒足エンジン（CSecondsEngine）搭載 通貨ごとに独立した秒足ヒストリ M1 のときだけ秒足モードを選択可能 ALMA / TMA / EMA / SMA のスムージング対応 リアルタイムの微細な変化を正確に反映 2️⃣ 0〜100 のローリングスケール（生価格の癖を100%維持） 一般的な強弱計（CSI）のように “計算で加工された値” ではなく、
FREE
