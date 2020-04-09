Seconds Chart Generator FullVer
- ユーティリティ
- Kazutaka Okuno
- バージョン: 1.1
- アップデート済み: 18 11月 2025
- アクティベーション: 20
FullVerの設定は英語です。
MT5標準では分足以上のタイムフレームしか利用できず、1秒足や5秒足などの超短期チャートは提供されていません。
本ツール「Seconds Chart Generator」はティックデータをもとにリアルタイムで秒足チャートを生成し、トレーダーが超短期の値動きを精密に観察できるように設計されたユーティリティEAです。
通常のチャートにアタッチするだけで簡単に利用でき、生成された秒足チャートはカスタムシンボルとして自動的に作成されるため、独立したチャートとして開いて分析することが可能です。
さらに、通常のインジケータも併用できるため、既存の分析手法と組み合わせて活用できます。
まずはSimple版で動作を確認頂いてから、フル版を購入頂ければ幸いです。
⚡ Seconds Chart Generatorの機能:
- 1秒足・5秒足・15秒足チャートをリアルタイム生成
- 実際のチャート上で動作し、通常のインジケータも併用可能
- 任意のシンボルにアタッチするだけで即利用可能
- カスタムシンボルを自動生成し、秒足チャートを独立したチャートとして利用可能
- ログのリフレッシュ機能
- 適用したメインのチャートのリセットボタンで即時、自動設定では決まった時間でログを削除してくれます。