Seconds Chart Generator FullVer
- Утилиты
- Kazutaka Okuno
- Версия: 1.1
- Обновлено: 18 ноября 2025
- Активации: 20
По умолчанию MetaTrader 5 поддерживает только таймфреймы от одной минуты и выше.
Ультра‑краткосрочные графики, такие как 1‑секундные или 5‑секундные, в стандартной платформе недоступны.
**Seconds Chart Generator** — это утилита‑советник, создающая секундные графики в реальном времени на основе тиковых данных, что позволяет трейдерам наблюдать ультра‑краткосрочные ценовые движения с высокой точностью.
Просто прикрепите утилиту к любому стандартному графику — и она автоматически создаст кастомный символ, соответствующий секундному графику.
После этого вы можете открыть и анализировать этот график как независимый инструмент.
К созданным графикам можно применять стандартные индикаторы, что обеспечивает полную совместимость с вашей текущей системой анализа.
Мы рекомендуем начать с бесплатной версии **Simple**, чтобы убедиться в корректной работе.
Если инструмент подходит под ваши задачи, вы можете перейти на полную версию для неограниченного использования.
⚡ **Ключевые особенности Seconds Chart Generator**
- Генерация 1‑секундных, 5‑секундных и 15‑секундных графиков в реальном времени
- Работает напрямую на живых графиках и поддерживает стандартные индикаторы
- Мгновенно готов к использованию — просто прикрепите к любому символу
- Автоматически создаёт кастомные символы для независимого анализа секундных графиков
- Функция обновления логов
- Кнопка сброса на основном графике для мгновенной очистки
- Возможность включить авто‑очистку по расписанию