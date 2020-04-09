Seconds Chart Generator FullVer

По умолчанию MetaTrader 5 поддерживает только таймфреймы от одной минуты и выше.  
Ультра‑краткосрочные графики, такие как 1‑секундные или 5‑секундные, в стандартной платформе недоступны.

**Seconds Chart Generator** — это утилита‑советник, создающая секундные графики в реальном времени на основе тиковых данных, что позволяет трейдерам наблюдать ультра‑краткосрочные ценовые движения с высокой точностью.

Просто прикрепите утилиту к любому стандартному графику — и она автоматически создаст кастомный символ, соответствующий секундному графику.  
После этого вы можете открыть и анализировать этот график как независимый инструмент.

К созданным графикам можно применять стандартные индикаторы, что обеспечивает полную совместимость с вашей текущей системой анализа.

Мы рекомендуем начать с бесплатной версии **Simple**, чтобы убедиться в корректной работе.  
Если инструмент подходит под ваши задачи, вы можете перейти на полную версию для неограниченного использования.

⚡ **Ключевые особенности Seconds Chart Generator**

- Генерация 1‑секундных, 5‑секундных и 15‑секундных графиков в реальном времени  
- Работает напрямую на живых графиках и поддерживает стандартные индикаторы  
- Мгновенно готов к использованию — просто прикрепите к любому символу  
- Автоматически создаёт кастомные символы для независимого анализа секундных графиков  
- Функция обновления логов  
- Кнопка сброса на основном графике для мгновенной очистки  
- Возможность включить авто‑очистку по расписанию  

Рекомендуем также
Boleta RTrader
Rubens Pergentino Da Silva
Утилиты
Boleta RTrader - A Boleta Mais Completa para MetaTrader 5 A ferramenta definitiva para traders que buscam precisão, agilidade e controle total sobre suas operações no MetaTrader 5. **IMPORTANTE**: É aconselhável desabilitar no gráfico do MT5 o histórico de negociações somente quando for usar saídas parcias e precisar movimentar a ordem parcial para evitar delay. --- PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES: EXECUÇÃO DE ORDENS **Compra e Venda Instantâneas**: Execute ordens a mercado com um único clique **
FiboPlusChart MT5
Sergey Malysh
Утилиты
Готовая торговая система на основе автоматического построения и сопровождения уровней Фибоначчи на продажу и покупку по любому инструменту (символу) и на любом периоде графика. Преимущества Определение направления тренда (14 индикаторов) Отображение силы тренда и значений индикаторов составляющих направление тренда Построение горизонтальных уровней, линий поддержки и сопротивления, каналов Выбор варианта расчета уровней Фибоначчи (6 различных методов) Система алертов на экран E-Mail Push уведом
Weekly Levels Pro
N'da Lemissa Kouame
Индикаторы
Русский (Russe) – Weekly Levels Pro Weekly Levels Pro – Ключевые недельные уровни – это простой и эффективный индикатор для MetaTrader 5, который автоматически отображает четыре наиболее важных уровня каждой торговой недели: Максимум недели (Weekly High) → естественный уровень сопротивления Минимум недели (Weekly Low) → естественный уровень поддержки Цена открытия недели (Weekly Open) → ориентир для тенденции Цена закрытия недели (Weekly Close) → индикатор силы быков или медведей Преимущес
NTL Pivot Lines
Northen Trading Labs
Индикаторы
Pivot Lines (PL) User Guide Overview and Features The Pivot Lines Indicator (PL) provides traders with a powerful tool for identifying potential support and resistance levels based on well-established pivot point calculation methods. By offering insights into possible price turning points, this indicator helps traders make more informed trading decisions and refine their entry and exit strategies. With customizable settings for different timeframes and calculation methods, PL is versatile and a
Fibonacci auto resistance levels
Ayman Ramadan Serour
Индикаторы
Fibonacci Auto Levels — Smart, Automatic Fibonacci Mapping Tired of manually drawing Fibonacci levels every time the market shifts? Fibonacci Auto Levels is your intelligent chart companion that automatically detects key price zones and draws precise Fibonacci levels — so you can focus on strategy, not setup. Key Features: Automatic peak and trough detection based on customizable candle lookback Classic and extended Fibonacci levels from 0.0% to 161.8%, drawn with geometric precision
Fibonacci Auto
Makarii Gubaydullin
Индикаторы
Автоматически строит уровни Фибоначчи на основе максимальных и минимальных цен за указанный временной период Несколько баров   могут быть объединены: например, можно получить уровни Фибоначчи на основе максимумов и минимумов за 10 дней Моя утилита 1 : 66+ функций, включая этот индикатор  |   Свяжитесь со мной  по любым вопросам  |    Версия для MT4 Помогает увидеть потенциальные уровни разворота; Паттерны, сформированные на уровнях Фибоначчи, обычно сильнее; Значительно   сокращает   время,  
Auto Fib Retracements
Ross Adam Langlands Nelson
4.2 (5)
Индикаторы
Automatic Fibonacci Retracement Line Indicator. This indicator takes the current trend and if possible draws Fibonacci retracement lines from the swing until the current price. The Fibonacci levels used are: 0%, 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4%, 100%. This indicator works for all charts over all timeframes. The Fibonacci levels are also recorded in buffers for use by other trading bots. Any comments, concerns or additional feature requirements are welcome and will be addressed promptly. 
FREE
Fibonacci Waves MT5
Leonid Basis
Индикаторы
Ряд Фибоначчи. Эта числовая последовательность формируется, поскольку каждое последующее число является суммой двух предыдущих. оказывается, что он относится к своим соседям в соотношении 0,618 и 1,618 Наиболее часто используемый метод измерения и прогнозирования продолжительности движения цены - по последней волне, которая закончилась в противоположном направлении. Трейдеры могут использовать индикатор Fibonacci Waves для определения потенциальных зон фиксации прибыли на следующем участке восхо
Monthly Levels et Pin Bar Pro
N'da Lemissa Kouame
Индикаторы
Indicator Monthly Levels + Pin Bar Pro Description The Monthly Levels + Pin Bar Pro indicator combines the power of monthly key levels (High, Low, Open, Close) with automatic detection of Price Action reversal patterns (Pin Bars) . Designed for technical and institutional traders, it helps anticipate market reaction zones and generates clear visual signals directly on the chart. Main Features Automatic monthly levels : High, Low, Open, Close. Pin Bar detection (bullish & bearish) in r
WH Ultimate Harmonic Patterns MT5
Wissam Hussein
Индикаторы
Добро пожаловать в индикатор распознавания Ultimate Harmonic Patterns Этот индикатор обнаруживает паттерн Гартли, паттерн Летучая мышь и паттерн Сайфер на основе HH и LL ценовой структуры и уровней Фибоначчи, и когда определенные уровни Фибоначчи встречаются, индикатор показывает паттерн на графике, Этот индикатор представляет собой комбинацию трех других моих индикаторов, которые обнаруживают сложные паттерны. Функции : Усовершенствованный алгоритм обнаружения паттерна с высокой точностью. Обна
Win43 Scalper
Eadvisors Software Inc.
Эксперты
O novo s43 Scalper para Mini-Índice (WIN-IND) faz operações de curto prazo no timeframe 1min buscando pequenas variações do mercado, utiliza nova tecnologia de trade, os resultados no intraday são íncríveis, confira:      Após a instalação adicione no gráfico dos instrumentos win para visualizar os resultados no backteste. Recomendamos o timeframe de 1min.
Fibonacci Font Label
Rajesh Kumar Nait
Индикаторы
Этот индикатор позволяет отображать метки уровней Фибоначчи большим размером шрифта. . Он поддерживает до 25 уровней Фибоначчи. - Как только вы рисуете Фибоначчи, он показывает уровни, которые вы добавили в качестве входного параметра, с большим размером шрифта и выбранным вами цветом и шрифтом. Настраиваемые параметры: 1. Текстовый шрифт Фибо 2. Размер текста Фибо 3. Цвет текста Фибо 3. Добавьте описание к каждому уровню 4. Другие варианты, такие как якоря и степени.
Market book saver
Aliaksandr Hryshyn
Утилиты
Сохранение данных с биржевого стакана. Утилита для воспроизведения данных: https://www.mql5.com/ru/market/product/71640 Библиотека для использования в тестере стратегий: https://www.mql5.com/ru/market/product/81409 Возможно, потом появится библиотека для использования сохранённых данных в тестере стратегий, зависит от интереса к этой разработке. Сейчас есть наработки такого рода с использованием разделяемой памяти, когда только одна копия данных находится в оперативной памяти. Это позволяет не
FiboPlusElliottPlusCME MT5
Sergey Malysh
5 (1)
Утилиты
Fibo + Elliott + CME Советник  предназначен как помощник для ручной торговли. Готовая торговая система на основе  волн Эллиотта и уровней Фибоначчи . Просто и доступно. Отображение разметки волн Эллиотта (основной или альтернативный вариант) на графике. Построение горизонтальных уровней, линий поддержек и сопротивления, канала. Наложение уровней Фибоначчи на волны 1, 3, 5, A Отображение данных с СМЕ   ( СМЕ  - Chicago Mercantile Exchange Чикагская товарная биржа) Система алертов (на экран, E-Mai
PZ Head and Shoulders MT5
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Паттерн «голова и плечи» - это форма диаграммы, которая напоминает базовую линию с тремя вершинами, две внешние - близки по высоте, а средняя - самая высокая. Он предсказывает разворот тренда от бычьего к медвежьему и считается одним из самых надежных паттернов разворота тренда. Это один из нескольких верхних паттернов, которые с различной степенью точности сигнализируют о том, что тренд близится к концу. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все
Camarilla Pivot
Philip Thakadiyil George
Эксперты
Camarilla Pivot Pro EA is a fully automated trading robot built around the powerful Camarilla Pivot Point formula. The EA calculates intraday pivot levels (H1–H6 & L1–L6) and trades based on price reactions at major Camarilla reversal and breakout zones. It is designed for traders who want a clean, mechanical, and proven pivot-based strategy without repainting signals or complicated indicators.
Fibonacci Theft Mt5
Marta Gonzalez
Эксперты
Fibonacci theft is an ultrascalping system that uses Fibonacci levels to launch a scalping system that allows theft   a few pips from the market. This system allows the use of fibonacci levels, predetermined levels or a level chosen by the user. It also presents the option of using or not volume and impulse filters. Being a very aggressive scalping system, it should only be used in pairs with a low spread and low commissions. This system is suitable for small accounts and can be used with only
Pattern Head and Shoulders
Suleiman Alhawamdah
Индикаторы
Welcome price: 35 $ Паттерн "Голова и Плечи"   идеально подходит для трейдеров, ищущих надежное распознавание паттернов, включая как бычьи, так и медвежьи формации "Голова и Плечи", со встроенными уровнями Фибоначчи, детекцией пробоя линии шеи и техниками раннего прогнозирования. Это мощный инструмент для MT5, созданный для тех, кто ценит технический анализ и точность в определении структур графика и разворотов тренда. Двойной метод детекции Метод 1 – Классическое распознавание паттерна Обнару
Pro Anchor auto TP and SL Trade Manager MT5
Mohammed Rafi Abdul Lathif
Эксперты
Product Name: Anchor auto TP and SL Trade Manager Pro MT5 The ultimate manual assistant. Turns trades into auto-grids with Hedging, Zero-Loss Breakeven & Spread Detection. Your manual trade will be managed automatically. Anchor Auto TP and SL Trade Manager MT5 Pro is the advanced edition of our popular trade assistant. It transforms simple manual trades into sophisticated, professional-grade recovery grids. Unlike the free version, this PRO edition fully supports Hedging (simultaneous Buy & Sell
Fibo Retracao Maxima e Minima Full
Robson Ferreira
Индикаторы
Откройте для себя зоны ОТСКОКА и ЗАЩИТЫ, автоматически построенные на основе максимума и минимума дня с индикатором Maximum and Minimum Fibonacci Retracement Full В этом индикаторе уровни отскока будут автоматически настраиваться в соответствии с максимумом и минимумом дня , что позволяет трейдеру анализировать важные точки отскока, такие как Золотые зоны (61,8%) . Технический индикатор Фибоначчи для многих является незаменимым и служит основой прогнозирования движения рынка. Название инструм
Prop Firm Lot Size Calculator
Christian Paul Anasco
5 (1)
Утилиты
Now, you have your very own  PROP FIRM LOT SIZE CALCULATOR ! It now has BREAKEVEN and PARTIAL CLOSURE features! There's no need to go to other websites just to compute for the exact lot size. It also opens the trade with a click of a button. All inputs on the calculator can be edited. So if you want to change the SL or TP or the lot size, you can do so before placing an order. ========================================== INPUTS (Please see screenshot for reference): 1. SL PRICE TEXT . This is clic
Trade Command Pro
Taranjeet Singh
Утилиты
Enhanced Trader Manager Panel v2.0 The Enhanced Trader Manager Panel v2.0 is a powerful, all-in-one trading assistant for MT5 that combines advanced risk management, quick execution, and smart trade handling into a clean and user-friendly interface. Designed for both beginners and professional traders, this tool saves time, reduces errors, and gives you full control over your trades directly from the chart . Key Features One-Click Trading – Instantly Buy or Sell with automatic SL & TP pl
ZigZag WaveSize
Ivan Butko
Индикаторы
Развитие предыдущей версии индикатора  ZigZag WaveSize MT4 ZigZag WaveSize -  модифицированный стандартный индикатор ZigZag с добавлением информации о длине волны в пунктах, уровней и разной логики алертов Общие улучшения: Адаптация кода под MetaTrader 5 Оптимизирована работа с графическими объектами Новое: Горизонтальные уровни на экстремумах Выбор типа уровней: горизонт/лучи/отрезки Фильтр ликвидных уровней (не пробитых ценой) Буфер для пробоев: настройка чувствительности к ложным пробоям На
FREE
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG   (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR   (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробо
Mine Farm
Maryna Kauzova
Эксперты
Mine Farm is one of the most classic and time-tested scalping strategies based on the breakdown of strong price levels. Mine Farm is the author's modification of the system for determining entry and exit points into the market... Mine Farm - is the combination of great potential with reliability and safety. Why Mine Farm?! - each order has a short dynamic Stop Loss - the advisor does not use any risky methods (averaging, martingale, grid, locking, etc.) - the advisor tries to get the most
TSO Bollinger Bandit Strategy MT5
Dionisis Nikolopoulos
5 (1)
Индикаторы
Индикатор TSO Bollinger Bandit Strategy основан на торговой стратегии Bollinger Bandit, описанной в книге Дж. Прюитта и Дж. Р. Хилла Построение выигрышных торговых систем с TradeStation . Особенности Полноценная стратегия с входами и выходами для трендового рынка. При появлении сигнала на вход отправляет уведомления по email/push-уведомления. Индикатор не перерисовывается. Можно использовать в составе советника (смотрите раздел Для разработчиков ) Условия входа Стратегия использует полосы Болл
Fibonacci Manager by Investio
Investio sp. z o.o.
4 (1)
Индикаторы
Назначение IFM IFM упрощает работу с линиями и другими инструментами Фибоначчи в MetaTrader 5. Индикатор позволяет редактировать все настройки без необходимости заходить в настройки правым кликом мыши, предоставляя быстрый и простой способ управления объектами на вашем графике. Входные параметры Font size - размер шрифта панели IFM. Параметр необходим при смене размера шрифта в настройках Windows Description of the Fibo levels - описание уровней Фибоначчи (переменные: F - уровень, %$ - цена) по
Auto Fibonacci Multi Timeframe Toolkit
Pablo Daniel Palomino
Индикаторы
AUTO FIBONACCI MULTI-TIMEFRAME TOOLKIT Technical analysis tool that automatically draws Fibonacci levels for 4H, Daily, Weekly, and Monthly sessions. AUTOMATIC FIBONACCI RETRACEMENTS (7 CLASSIC LEVELS): - 0.0% (Previous session Low - support level) - 23.6% (Fibonacci Golden Ratio - early entry level) - 38.2% (Strong retracement level) - 50.0% (Key pivot level highlighted in YELLOW - market equilibrium) - 61.8% (Main Golden Ratio - critical decision level) - 78.6% (Deep retracement level) - 100.0
FibExtender
Syed Oarasul Islam
Индикаторы
This Indicator draws Fibonacci Extension levels in two different ways. You can select whether to draw Fibonacci Extension levels based on your favourite ZigZag settings or you can let the indicator to draw Fibonacci Extension  level based on given number of Bars or Candles.  You can also set Mobile and Email notification for your favourite Extension  levels individually. With this indicator you will not have to feel lonely as the it can generate Voice alerts, which will keep you focused on your
Murray Math Levels several oktavs for MT5
Vladyslav Goshkov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор, рассчитывающий и выводящий на график уровни Мюррея. Эта версия для MT5 аналогична версии МТ4: Позволяет строить на одном чарте до 4-х октав включительно, используя данные с разных таймфреймов, что позволяет оценить соотношение трендов и инвестиционных горизонтов разных порядков. Отличие от версии МТ4 — автоматически выбирает алгоритм поиска основы для расчета диапазона. Значение уровней можно получить обращением через вызов пользовательской функции iCustom(); В каждой октаве 13 уровне
С этим продуктом покупают
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.41 (205)
Утилиты
Помогает рассчитать риск на сделку, простая установка нового ордера с помощью линий, управление ордерами с функциями частичного закрытия, 7 типов трейлинг-стопа и другие полезные функции. Дополнительные материалы и инструкции Инструкция по установке - Инструкция к приложению - Пробная версия приложения для демо счета Функция Линии   - отображает на графике линию открытия, стоп-лосс, тейк-профит. С помощью этой функции легко установить новый ордер и увидеть его дополнительные характеристики пе
Forex Trade Manager MT5
InvestSoft
4.97 (581)
Утилиты
Добро пожаловать в Trade Manager EA — лучший инструмент для управления рисками, предназначенный для упрощения, точности и эффективности торговли. Это не просто инструмент для размещения ордеров; это комплексное решение для удобного планирования торгов, управления позициями и усиленного контроля над рисками. Независимо от того, начинающий вы трейдер, опытный специалист или скальпер, нуждающийся в быстром исполнении, Trade Manager EA адаптируется к вашим потребностям и работает с любыми активами:
TradePanel MT5
Alfiya Fazylova
4.86 (147)
Утилиты
Trade Panel — это многофункциональный торговый помощник. Приложение содержит более 50 торговых функций для ручной торговли и позволяет автоматизировать большинство торговых операций. Внимание приложение не работает в тестере стратегий. Перед покупкой вы можете протестировать демоверсию на демо-счете. Демоверсия здесь . Полная инструкция здесь . Торговля. Позволяет совершать торговые операции в один клик: Открыть отложенные ордера и позиции с автоматическим расчетом риска. Открыть несколько ордер
Local Trade Copier EA MT5
Juvenille Emperor Limited
4.96 (116)
Утилиты
Опыт экстремально быстрого копирования сделок с помощью Local Trade Copier EA MT5 . Благодаря простой установке в течение 1 минуты этот копировщик сделок позволяет вам копировать сделки между несколькими терминалами MetaTrader на одном компьютере с Windows или на Windows VPS с крайне быстрыми скоростями копирования менее 0.5 секунды. Независимо от того, новичок вы или профессиональный трейдер, Local Trade Copier EA MT5 предлагает широкий спектр опций, чтобы настроить его под ваши конкретные по
Telegram To MT5 Signal Trader
Lukas Roth
5 (13)
Утилиты
Бета-версия Telegram to MT5 Signal Trader почти готов к официальному альфа-релизу. Некоторые функции все еще находятся в разработке, и вы можете столкнуться с небольшими ошибками. Если вы заметите проблемы, пожалуйста, сообщите о них, ваша обратная связь помогает улучшать программное обеспечение для всех. Цена увеличится после 20 продаж. Оставшиеся копии по $90:   2/20 . Telegram to MT5 Signal Trader — мощный инструмент, который автоматически копирует торговые сигналы из каналов и групп Telegr
Ultimate Extractor
Clifton Creath
5 (7)
Утилиты
Ultimate Extractor - Professional Trading Analytics for MT5 Ultimate Extractor transforms your MetaTrader 5 trading history into actionable insights with comprehensive analytics, interactive charts, and real-time performance tracking. What It Does  Phase 1: Automatically analyzes your MT5 trading history across all Expert Advisors and generates detailed HTML reports with interactive visualizations. Tracks live performance metrics including open positions, floating P/L, and drawdown in real-time.
Trade Dashboard MT5
Fatemeh Ameri
4.96 (105)
Утилиты
Tired of complex order placement and manual calculations? Trade Dashboard is your solution. With its user-friendly interface, placing orders becomes effortless, by a single click, you can open trades, set stop loss and take profit levels, manage trade lot size, and calculate risk to reward ratios, allowing you to only focus on your strategy. Say goodbye to manual calculations and streamline your trading experience with Trade Dashboard. Download  Demo Version  right now. You can find  Details of
Smart Stop Scanner MT5
Daniel Stein
5 (2)
Утилиты
Smart Stop Scanner – многоактивный интеллектуальный сканер стоп-лоссов Общее описание Smart Stop Scanner предоставляет профессиональный контроль стоп-лоссов на любом рынке. Он анализирует рыночную структуру, определяет значимые пробои и формирует ключевые защитные уровни по Forex, Золоту, Индексам, Металлам, Криптовалютам и другим инструментам. Все данные отображаются в одном чистом, информативном и DPI-адаптивном панели для максимальной ясности и скорости принятия решений. Как определяется с
Copy Cat More Trade Copier MT5
Dilwyn Tng
5 (6)
Утилиты
Copy Cat More Trade Copier MT5 (Копи-Кот MT5) — это локальный торговый копировщик и полная система управления рисками и исполнения, разработанная для современных торговых задач. От испытаний проп-фирм до управления личным портфелем, он адаптируется к любой ситуации с сочетанием надежного исполнения, защиты капитала, гибкой настройки и продвинутой обработки сделок. Копировщик работает как в режиме Мастер (отправитель), так и в режиме Слейв (получатель), с синхронизацией в реальном времени рыночны
Exp COPYLOT CLIENT for MT5
Vladislav Andruschenko
3.82 (34)
Утилиты
Trade copier for MT5 - копировщик позиций/СДЕЛОК/ордеров для МetaТrader 5  из МТ4/МТ5) Для копирования на терминал MetaTrader 5 между терминалами МТ5 - МТ5, МТ4 - МТ5  для версии COPYLOT MT5 ( или МТ4 - МТ4 МТ5 - МТ4 для версии COPYLOT MT4). Версия МT4 Полное описание +DEMO +PDF Как купить Как установить    Как получить файлы журналов   Как тестировать и оптимизировать    Все продукты от Expforex Вы также можете копировать сделки в терминал МТ4 (МТ4 - МТ4, МТ5 - МТ4):    COPYLOT CLIENT for M
Smart Stop Manager MT5
Daniel Stein
5 (1)
Утилиты
Smart Stop Manager – автоматизированное управление стоп-лоссами с профессиональной точностью Обзор Smart Stop Manager — это исполнительный модуль линейки Smart Stop, созданный для трейдеров, которым требуется структурированное, надежное и полностью автоматизированное управление стоп-лоссами по нескольким открытым позициям одновременно. Панель непрерывно отслеживает активные сделки, рассчитывает оптимальный уровень стоп-лосса на основе рыночной структуры Smart Stop и автоматически обновляет сто
YuClusters
Yury Kulikov
4.93 (42)
Утилиты
Внимание: Ознакомиться с работой программы можно с помощью бесплатной версии  YuClusters DEMO . YuClusters это профессиональная система анализа рынка. Для трейдера открываются уникальные возможности анализа потока ордеров, объемов торговли, движения цены используя различные графики, профили, индикаторы, графические объекты. YuClusters оперирует данными на основе ленты сделок или тиковой информации, в зависимости от того, что доступно в котировках финансового инструмента.  YuClusters позволяет с
MT5 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.86 (28)
Утилиты
MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
VirtualTradePad One Click Trading Panel
Vladislav Andruschenko
4.58 (72)
Утилиты
Торговая панель для торговли в один клик.  Работа с позициями и ордерами!  Торговля с  графика  или  клавиатуры  . Используя нашу торговую панель, вы можете торговать в один клик с графика и совершать торговые операции в 30 раз быстрее, чем стандартное управление MetaTrader. Автоматические расчеты параметров и функций, которые облегчают жизнь трейдеру и помогают трейдеру вести торговую деятельность намного быстрее и удобнее. Графические подсказки и полная информация о торговых сделках на графике
The News Filter MT5
Leolouiski Gan
4.74 (19)
Утилиты
Этот продукт фильтрует всех экспертных советников и ручные графики во время новостей, так что вам не нужно беспокоиться о внезапных скачках цены, которые могут разрушить ваши ручные торговые настройки или сделки, введенные другими экспертными советниками. Этот продукт также поставляется с полной системой управления ордерами, которая может обрабатывать ваши открытые позиции и ордера на ожидание перед выпуском новостей. После покупки   The News Filter   вам больше не придется полагаться на встроен
Seconds Chart MT5
Boris Sedov
4.59 (17)
Утилиты
Seconds Chart — уникальный инструмент для создания секундных графиков в MetaTrader 5 . С помощью Seconds Chart вы можете построить график с таймфреймом, заданным в секундах, получая идеальную гибкость и точность анализа, недоступную на стандартных минутных или часовых графиках. Например, таймфрейм S15 обозначает график со свечами продолжительностью 15 секунд. Вы можете использовать любые индикаторы и советники с поддержкой пользовательских символов. Работать с ними так же удобно, как и на станда
HINN MagicEntry Extra
ALGOFLOW OÜ
4.64 (11)
Утилиты
HINN MAGIC ENTRY - лучший инструмент для входа и менеджмента позиций! Выставляет ордера через выбор уровня на графике! Основные функции: - Рыночные, лимитные и отложенные ордера -  Автоматический подсчет лоттажа  -  Автоматический учет спреда и комиссий -  Неограниченное количество промежуточных тейков для позиций - Перевод в безубыток и трейлинг стоп-лосса - Интуитивно понятный,  адаптивный, настраиваемый интерфейс - Визуализация сессий и сильных алгоритмических уровней - Любые активы и тип
Custom Alerts MT5
Daniel Stein
5 (8)
Утилиты
Custom Alerts: Контролируйте все рынки и не упустите ни одного сигнала Обзор Custom Alerts — это динамический инструмент для трейдеров, которые хотят отслеживать потенциальные торговые сигналы по множеству инструментов в одном месте. Он объединяет данные от наших флагманских индикаторов — FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels и IX Power — и автоматически уведомляет вас о важных изменениях на рынке. Теперь инструмент поддерживает все классы активов, предлагаемые вашим брокером. Вы можете н
Trade Manager DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.33 (27)
Утилиты
Trade Manager, который поможет вам быстро входить и выходить из сделок, автоматически рассчитывая риск. Включает функции, которые помогут предотвратить чрезмерную торговлю, торговлю из мести и эмоциональную торговлю. Сделками можно управлять автоматически, а показатели эффективности счета можно визуализировать в виде графика. Эти функции делают эту панель идеальной для всех трейдеров, занимающихся ручной торговлей, и помогают улучшить платформу MetaTrader 5. Многоязычная поддержка. Версия для МТ
Grid Manual MT5
Alfiya Fazylova
4.9 (20)
Утилиты
Grid Manual — это торговая панель для работы с сеточными стратегиями. Утилита универсальная, имеет гибкие настройки и понятный интерфейс. Работает с сеткой ордеров не только в сторону усреднения убытков, но и в сторону наращивания прибыли. Трейдеру не нужно создавать и сопровождать сетку ордеров, это сделает утилита. Достаточно открыть ордер и Grid manual автоматически создаст ему сетку ордеров и будет сопровождать его до самого закрытия. Полная инструкция и демо-версия здесь . Основные особенно
Crypto Charting
Rajesh Kumar Nait
5 (5)
Утилиты
Crypto Charting for MT5 – Интеграция криптовалютных графиков в MetaTrader 5 Обзор Crypto Charting for MT5 предоставляет графики OHLC в реальном времени для криптовалют через WebSocket. Поддерживается автоматическое обновление истории с различных бирж прямо в MetaTrader 5. Функции Графики в реальном времени через WebSocket Автоматическое обновление исторических данных Запланированные обновления при перебоях с интернетом Поддержка всех таймфреймов MT5 OHLCV данные (Открытие, Максимум, Минимум, За
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.91 (11)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Telegram To MT5 Copier
Trinh Dat
5 (49)
Утилиты
The product will copy all telegram signal to MT5 ( which you are member) , also it can work as remote copier.  Easy to set up, copy order instant, can work with almost signal formats, image signal,  s upport to translate other language to English Work with all type of channel or group, even channel have "Restrict Saving Content", work with  multi channel, multi MT5 Work as remote copier: with signal have ticket number, it will copy exactly via ticket number. Support to backtest signal. How to s
Crypto Ticks and Depth
Rajesh Kumar Nait
5 (1)
Утилиты
Crypto Ticks для MetaTrader 5 – Потоковые данные тиков и стакана ордеров в реальном времени Обзор Crypto Ticks передаёт тиковые данные и глубину рынка от ведущих криптобирж прямо в MetaTrader 5. Подходит для трейдеров, которым нужны точные данные для скальпинга, алгоритмических стратегий и тестирования. Поддерживаемые биржи Binance: Spot (глубина стакана в активном окне графика) и Futures (много символов с глубиной стакана) KuCoin: Spot и Futures (поддержка стакана) Bybit: Futures и Inverse Fut
Auto Trade Copier for MT5
Vu Trung Kien
4.38 (26)
Утилиты
Советник Auto Trade Copier предназначен для копирования сделок на нескольких счетах/терминалах MetaTrader 4/MetaTrader 5 со 100% точностью. С помощью этого инструмента вы можете выступать как в роли поставщика (источник), так и получателя (назначение). Все торговые действия будут скопированы от поставщика к получателю без задержки. Ссылки: Если копирование производится через Интернет, посмотрите продукт Trade Copier Pro MT5 по ссылке: https://www.mql5.com/ru/market/product/5531 Если копирование
Strategy Builder plus Optimizer by RunwiseFX MT5
Runwise Limited
5 (1)
Утилиты
Strategy Builder offers an incredible amount of functionality. It combines a trade panel with configurable automation (covert indicators into an EA), real-time statistics (profit & draw down) plus automatic optimization of SL, TP/exit, trading hours, indicator inputs. Multiple indicators can be combined into an single alert/trade signal and can include custom indicators, even if just have ex4 file or purchased from Market. The system is easily configured via a CONFIG button and associated pop-u
HINN Lazy Trader
ALGOFLOW OÜ
5 (2)
Утилиты
Lazy Trader — это ваш личный помощник по управлению рисками, который самостоятельно находит лучшие точки входа в рынок, управляет позициями и помогает извлечь максимальную прибыль из каждой торговой идеи! Он контролирует графики от   M1 до W1 , ищет оптимальные точки входа по заданным условиям, управляет позициями без вашего участия: -  Есть идея на дневке?   Не нужно ждать, когда младшие таймфреймы нарисует вход — Lazy Trader сам все проверит и откроет все нужные позиции пока вы занимаетесь жи
Trade Assistant 38 in 1
Makarii Gubaydullin
4.91 (22)
Утилиты
Многофункциональный торговый помощник для MT5 Более 66 профессиональных функций для умной, быстрой и точной торговли — всё в одном инструменте. Этот продвинутый торговый ассистент объединяет управление рисками, автоматизацию ордеров, технический анализ и контроль портфеля в одном мощном и интуитивно понятном интерфейсе. Он помогает трейдерам сократить рутину, минимизировать ошибки и принимать более уверенные решения. Почему трейдеры выбирают этот инструмент Открывайте, управляйте и закрывайте сд
X2 Copy MT5
Liubov' Shkandrii
Утилиты
Откройте для себя мгновенное копирование сделок с революционным X2 Copy MT5. Всего за 10 секунд простой установки вы получите мощный инструмент для синхронизации сделок между терминалами MetaTrader на одном компьютере Windows или VPS с беспрецедентной скоростью — менее 0.1 секунды. Управляете несколькими счетами, следуете сигналам или масштабируете свою стратегию — X2 Copy MT5 адаптируется к вашему рабочему процессу с непревзойдённой точностью и контролем. Хватит ждать — начните копировать с лид
Trade Manager DashPlus
Henry Lyubomir Wallace
5 (12)
Утилиты
DashPlus – это продвинутое средство для управления торговлей, разработанное для повышения эффективности и результативности торговли на платформе MetaTrader 5. Оно предлагает широкий набор функций, включая расчет рисков, управление ордерами, продвинутые системы сеток, инструменты на основе графиков и аналитику производительности. Основные функции Восстановительная Сетка Внедряет систему усреднения и гибкую сетку для управления сделками в неблагоприятных рыночных условиях. Позволяет стратегически
Другие продукты этого автора
TrendCompass ALMA
Kazutaka Okuno
Индикаторы
TrendCompass ALMA — Описание для MT5 Market (на русском) TrendCompass ALMA — это высокоточный трендовый индикатор, который сочетает плавность ALMA, волатильностные сигналы полос Боллинджера и динамический диапазон ATR‑каналов.   Он мгновенно показывает направление и силу тренда с помощью чистой 5‑уровневой цветовой системы. Основные особенности: • 5‑цветная визуализация наклона тренда   • Ультра‑плавное ядро ALMA с пониженным шумом   • Обнаружение сжатия/расширения Bollinger Bands   • Дина
FREE
Seconds Chart Generator SimpleVer
Kazutaka Okuno
Утилиты
MT5 изначально поддерживает только минутные и более высокие таймфреймы и не предоставляет ультра‑краткосрочные графики, такие как 1‑секундные или 5‑секундные интервалы. Инструмент **Seconds Chart Generator SimpleVer** создаёт секундные графики в реальном времени на основе тиковых данных, позволяя трейдерам наблюдать ультра‑краткосрочные ценовые движения с высокой точностью. Просто прикрепите его к любому стандартному графику — и работа начнётся сразу. Созданные секундные графики автоматически
FREE
TrendScanner ALMA
Kazutaka Okuno
Индикаторы
TrendScanner ALMA — Лёгкий и тихий сканер тренда TrendScanner ALMA незаметно отслеживает состояние тренда по выбранным символам и таймфреймам, сканируя рынок через регулярные интервалы, чтобы обнаруживать тонкие изменения и уведомлять вас — без засорения графика. Особенности Определение тренда на основе ALMA   Построенный на скользящей средней Arnaud Legoux Moving Average (ALMA), сканер обеспечивает плавные и отзывчивые сигналы тренда, эффективно фильтруя рыночный шум. Тихий мониторинг
FREE
Multi Trendline Channel With Regression Bands
Kazutaka Okuno
5 (1)
Индикаторы
**“Multi Trendline Channel With Regression Bands” – Каналы линейной регрессии + полосы стандартного отклонения (MT5)** Этот индикатор автоматически строит многопериодные каналы линейной регрессии вместе с полосами стандартного отклонения, обеспечивая трейдерам мгновенную ясность относительно направления тренда, ценового разброса и ключевых зон поддержки/сопротивления.   Преобразуя сложный анализ в простую и интуитивную визуализацию, он даёт дискреционным трейдерам чёткое понимание рыночного ко
FREE
TrendBoard ALMA
Kazutaka Okuno
Индикаторы
TrendBoard ALMA — Мгновенный обзор трендов на нескольких таймфреймах TrendBoard ALMA — это мощная, но лёгкая панель визуализации трендов, которая отображает состояние тренда по нескольким валютным парам на разных таймфреймах — создана для максимальной ясности, контроля и эффективности принятия решений. Особенности Определение тренда на основе ALMA Построенный на основе скользящей средней Arnaud Legoux Moving Average (ALMA), инструмент обеспечивает плавные и отзывчивые сигналы тренда, мин
FREE
FutureSight CCI Simple ver
Kazutaka Okuno
Индикаторы
## FutureSight CCI — See Beyond, Trade Ahead ### What It Is FutureSight CCI is a next‑gen oscillator that upgrades the classic CCI.   It combines trend detection, cross signals, Bollinger Bands, alerts, and logs into one powerful tool.   Paired with the **second‑chart generator**, it gives you total control of the ultra‑short‑term market.   Perfect for scalping and binary options where speed and precision matter most.   --- ### Highlights - **Extended CCI**: Three custom lines for deep
FREE
MultiTF Candle Delta Monitor
Kazutaka Okuno
Индикаторы
MultiTF Candle Delta Monitor — Multi-Timeframe Difference Panel (Visualizing candle changes as numeric values) Overview: Monitor candle differences across multiple timeframes in a compact numeric panel. Each row represents a timeframe, and each cell shows the recent close-to-close difference (pips/ticks). Blue = upward, Red = downward, Gray = no change. Since it uses label rendering only, it is lightweight and does not interfere with the chart. Key Features: - Multi-timeframe support (M1, M5,
FREE
SecModeRSI
Kazutaka Okuno
Индикаторы
【SecMode Series】SecModeRSI – Оптимизирован для глобальных рынков Обзор SecModeRSI — часть серии SecMode, набора индикаторов нового поколения, созданных для раскрытия микро‑структуры ценового движения на тиковом/секундном уровне — уровне детализации, недоступном традиционным индикаторам с обновлением раз в минуту. В то время как стандартные индикаторы обновляются только раз в минуту, SecModeRSI использует собственный секундный движок, который позволяет: Обновлять данные до 60 раз в мин
FREE
SecModeCCI
Kazutaka Okuno
Индикаторы
【SecMode Series】SecModeCCI – Высокоточный тиковый индикатор CCI Обзор SecModeCCI — часть серии SecMode, набора индикаторов нового поколения, созданных для раскрытия микро‑структуры ценового движения на тиковом/секундном уровне — уровне детализации, недоступном традиционным индикаторам с обновлением раз в минуту. В то время как стандартные индикаторы обновляются только раз в минуту, SecModeCCI использует собственный секундный движок, который позволяет: Обновлять данные до 60 раз в мину
FREE
SecModeStoch
Kazutaka Okuno
Индикаторы
【SecMode Series】SecModeStoch – Высокоточный стохастик на тиковом уровне Обзор SecModeStoch — часть серии SecMode, набора индикаторов нового поколения, созданных для раскрытия микро‑структуры ценового движения на тиковом/секундном уровне — уровне детализации, недоступном традиционным индикаторам с обновлением раз в минуту. В то время как стандартный стохастик обновляется только раз в минуту, SecModeStoch использует собственный секундный движок, который позволяет: Обновлять данные до 60
FREE
SecModeADX
Kazutaka Okuno
Индикаторы
【SecMode Series】SecModeADX – Высокоточный тиковый индикатор ADX Обзор SecModeADX — часть серии SecMode, набора индикаторов нового поколения, созданных для раскрытия микро‑структуры ценового движения на тиковом/секундном уровне — уровне детализации, недоступном традиционным индикаторам с обновлением раз в минуту. В то время как стандартные индикаторы обновляются только раз в минуту, SecModeADX использует собственный секундный движок, который позволяет: Обновлять данные до 60 раз в мину
FREE
SecModeCMO
Kazutaka Okuno
Индикаторы
【SecMode Series】SecModeCMO – Высокоточный тиковый индикатор CMO Обзор SecModeCMO — часть серии SecMode, набора индикаторов нового поколения, созданных для раскрытия микро‑структуры ценового движения на тиковом/секундном уровне — уровне детализации, недоступном традиционным индикаторам с обновлением раз в минуту. В то время как стандартные индикаторы обновляются только раз в минуту, SecModeCMO использует собственный секундный движок, который позволяет: Обновлять данные до 60 раз в мину
FREE
FutureSight CCI
Kazutaka Okuno
Индикаторы
## FutureSight CCI — Видеть дальше тренда ### Обзор индикатора **FutureSight CCI** — это осциллятор нового поколения, который выводит классический CCI на совершенно новый уровень.   Он объединяет всё, что нужно трейдеру, в одном мощном инструменте: определение тренда, сигнальные пересечения, полосы Боллинджера, алерты и вывод данных в CSV. В сочетании с **Seconds‑Bar Chart Generator** вы получаете полный контроль над ультра‑краткосрочным ценовым движением.   Для скальпинга и бинарных опци
FREE
SecScaleMultiSymbol Viewer
Kazutaka Okuno
Индикаторы
SecScale Multi‑Symbol Viewer Точность на секундах × Мульти‑активный анализ × Автономный торговый интерфейс Увидьте истинный рыночный импульс по любому активу — мгновенно. Что такое SecScale Multi‑Symbol Viewer? SecScale — это индикатор нового поколения, созданный для сравнения форекса, криптовалют, индексов и CFD на единой нормализованной шкале — то, чего обычные индикаторы сделать не могут. Секундный движок фиксирует микро‑движения в реальном времени (на M1) Ценовое движение нормали
FREE
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв