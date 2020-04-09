Seconds Chart Generator FullVer

По умолчанию MetaTrader 5 поддерживает только таймфреймы от одной минуты и выше.

Ультра‑краткосрочные графики, такие как 1‑секундные или 5‑секундные, в стандартной платформе недоступны.





**Seconds Chart Generator** — это утилита‑советник, создающая секундные графики в реальном времени на основе тиковых данных, что позволяет трейдерам наблюдать ультра‑краткосрочные ценовые движения с высокой точностью.





Просто прикрепите утилиту к любому стандартному графику — и она автоматически создаст кастомный символ, соответствующий секундному графику.

После этого вы можете открыть и анализировать этот график как независимый инструмент.





К созданным графикам можно применять стандартные индикаторы, что обеспечивает полную совместимость с вашей текущей системой анализа.





Мы рекомендуем начать с бесплатной версии **Simple**, чтобы убедиться в корректной работе.

Если инструмент подходит под ваши задачи, вы можете перейти на полную версию для неограниченного использования.





⚡ **Ключевые особенности Seconds Chart Generator**





- Генерация 1‑секундных, 5‑секундных и 15‑секундных графиков в реальном времени

- Работает напрямую на живых графиках и поддерживает стандартные индикаторы

- Мгновенно готов к использованию — просто прикрепите к любому символу

- Автоматически создаёт кастомные символы для независимого анализа секундных графиков

- Функция обновления логов

- Кнопка сброса на основном графике для мгновенной очистки

- Возможность включить авто‑очистку по расписанию



