Seconds Chart Generator SimpleVer

MT5標準では分足以上のタイムフレームしか利用できず、1秒足や5秒足などの超短期チャートは提供されていません。

本ツール「Seconds Chart Generator SimpleVer」はティックデータをもとにリアルタイムで秒足チャートを生成し、トレーダーが超短期の値動きを精密に観察できるように設計されたユーティリティEAです。

通常のチャートにアタッチするだけで簡単に利用でき、生成された秒足チャートはカスタムシンボルとして自動的に作成されるため、独立したチャートとして開いて分析することが可能です。

さらに、通常のインジケータも併用できるため、既存の分析手法と組み合わせて活用できます。

このユーティリティでは1秒足・5秒足・15秒足のチャートをリアルタイムに生成できます。

現在は期間限定で機能制限を撤廃しており、2026年1月31日までフル機能をご利用いただけます

実際のチャート上で秒足を十分に体験できるため、導入前の確認にも最適です。

使ってみて気に入られましたら、製品版を購入、又は FutureSight CCI を導入して頂ければ幸いです。

SimpleVerの機能:

  • 1秒足・5秒足・15秒足チャートをリアルタイム生成（設定でそれぞれ変更可能）
  • 実際のチャート上で動作し、通常のインジケータも併用可能
  • 任意のシンボルにアタッチするだけで即利用可能
  • カスタムシンボルを自動生成し、秒足チャートを独立したチャートとして利用可能
  • 起動から10分間動作し、その後自動停止 （解除キーを入力する事で10分の制限を解除）


制限解除のキーは FutureSight CCI の設定欄に記載しています。

