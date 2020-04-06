MT5 Scalping Machine V1

Ich würde es gerne mit Ihnen teilen und ausprobieren.





Die Benutzer sollten das Risikomanagement von balance kennen.





Sie können die Eingabewerte anpassen.





LOTrS= Das Risiko liegt bei Ihnen.





TP_PIPS = Pofit nehmen





GRID_DISTANCE = Abstand vom Eintrittspunkt der ersten Ordnung





CLOSE_PROFIT (Profit Unrealized) = Angenommen, der Gesamtumsatz aller Kaufaufträge ist besser als der eingestellte Wert. Alle werden geschlossen.



Ein Beispiel: Sie setzen CLOSE_PROFIT = 8

Sie haben 5 Kaufaufträge. Wenn das Geld (Gesamtsumme) größer als 8 USD ist. Das System wird jeden Auftrag auf dieser Seite kombinieren und Ihnen den von Ihnen eingestellten Gewinn bringen.

(Je näher, desto schneller kann der Auftrag geschlossen werden.)





Count_UNDER = Das System wird zusätzliche Aufträge basierend auf dem von Ihnen eingestellten Rasterabstand erteilen, wobei die Losgröße gleich bleibt.





Count_OVER = Das System gibt zusätzliche Aufträge entsprechend dem von Ihnen eingestellten Rasterabstand aus, wobei sich die Losgröße um 1 erhöht, z. B. 0,01 zu 0,02 zu 0,03 zu 0,04, bis der Auftrag wie eingestellt geschlossen wird.





Die verbleibende Eingabe sind Basisindikatoren, die wir zum Filtern jeder Ordereingabe verwenden.





Jede Paarlaufdistanzkurve wird anders aussehen.





Jeder sollte einen Backtest durchführen, um den besten Wert für den Handel mit jedem Paar zu erhalten.





Ich verwende es auch auf meinem realen Konto.





Ich wünsche allen viel Glück bei der Durchführung profitabler Trades.





danke :)







































