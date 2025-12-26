🚀 Erschließen Sie sich einen intelligenteren Goldhandel mit dem Smart Signal Generator EA!

Sind Sie es leid, manuell zu analysieren und profitable Bewegungen auf dem volatilen Goldmarkt zu verpassen? Der Smart Signal Generator EA ist Ihre automatisierte Lösung, die bewährte Strategien wie Ichimoku und dynamisches ATR-basiertes Money Management kombiniert, um hochwahrscheinliche Handelssignale zu erkennen.

Es handelt sich nicht um ein riskantes Martingale- oder Grid-System. Dieser EA konzentriert sich auf Qualitätssignale, kontrolliertes Risiko und intelligentes Handelsmanagement, um Ihnen zu helfen, beständiges Wachstum zu erzielen. Der EA ist voroptimiert und kann sofort an Ihren XAUUSD (Gold) M5-Chart beim Exness-Broker angehängt werden. Wenn Sie noch kein Exness-Konto haben, können Sie sich über diesen Link registrieren: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko

Bei anderen Brokern als Exness müssen Sie möglicherweise den Parameter Risikoprozentsatz leicht optimieren, um die einzigartigen Spread- und Ausführungsbedingungen des jeweiligen Brokers zu berücksichtigen. Führen Sie immer zuerst Backtesting und Demohandel durch.



✨ Wichtigste Vorteile & Funktionen

Intelligentes Einstiegssystem: Verwendet ein ausgeklügeltes Ichimoku-Kinko-Hyo-System zur Trenderkennung und konzentriert sich dabei auf starke Tenkan/Kijun-Crossover-Signale, die durch die Kursentwicklung bestätigt werden.

Dynamisches Geld-Management: Verfügt über einen einzigartigen Mechanismus zur Losgrößenbestimmung, der Ihre Handelsgröße auf der Grundlage der berechneten Wahrscheinlichkeit des Signals und des von Ihnen festgelegten Risikoprozentsatzes skaliert . Je stärker das Signal ist, desto größer ist die berechnete Losgröße (bis zu Ihrem Limit).

Überlegene Risikokontrolle: Enthält eine obligatorische tägliche Verlustgrenze zum Schutz Ihres Kapitals. Sobald das tägliche Verlustlimit erreicht ist, schließt der EA alle Trades und stoppt den Handel für den Tag, um sicherzustellen, dass Sie niemals ein zu hohes Risiko eingehen.

Erweiterter Handelsschutz: Implementiert einen ATR-Trailing-Stop , der erst dann aktiviert wird, wenn Ihr Handel ein vordefiniertes Gewinnniveau erreicht hat (ein Vielfaches des ATR), wodurch Gewinne effektiv gesichert werden, wenn sich der Markt zu Ihren Gunsten entwickelt.

Volatilitäts-Filter: Verhindert den Handel in Zeiten übermäßig niedriger Volatilität und hilft Ihnen, sich auf die Momente zu konzentrieren, in denen sich Gold mit größerer Wahrscheinlichkeit bewegen wird.

Trend-Bestätigung: Verwendet einen langfristigen EMA-Filter auf dem täglichen (D1) Zeitrahmen, um sicherzustellen, dass Einstiege nur in die Richtung des dominanten, übergeordneten Trends erfolgen.

Ob Sie die Demo testen oder den EA bereits gekauft haben, ich bin hier, um Ihnen bei der Einrichtung zu helfen. Wenn Sie Fragen zu den Einstellungen haben, können Sie mich gerne direkt kontaktieren. 📥 Se nden Sie mir hier eine Nachricht: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



Hören Sie auf, die Charts zu beobachten und beginnen Sie, Ihren Erfolg zu automatisieren! Laden Sie den Smart Signal Generator EA noch heute herunter und übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre Zukunft im Goldhandel!

⚙️ Gebrauchsfertige Parameter

Der EA ist so konzipiert, dass er leicht angepasst werden kann, aber er ist sofort einsatzbereit für den M5 Gold Chart. Hier sind die wichtigsten einstellbaren Parameter: