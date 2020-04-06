Smart Signal Generator EA

🚀 ¡Desbloquee el comercio de oro más inteligente con el EA generador de señales inteligente!

Cansado del análisis manual y de perderse movimientos rentables en el volátil mercado del Oro? El EA Generador de Señales Inteligentes es su solución automatizada, que combina estrategias probadas como Ichimoku y la gestión dinámica del dinero basada en ATR para identificar señales de trading de alta probabilidad.

No se trata de un arriesgado sistema Martingale o Grid. Este EA se centra en señales de calidad, riesgo controlado y gestión inteligente de las operaciones para ayudarle a conseguir un crecimiento constante. Viene pre-optimizado y listo para adjuntar a su gráfico XAUUSD (Oro) M5 en el broker Exness. Si no tiene una cuenta Exness, puede registrarse a través del enlace: https://one.exnessonelink.com/a/5g580k1fko.

Para otros brokers que no sean Exness, puede que necesite optimizar ligeramente el parámetro de Porcentaje de Riesgo para ajustarse a las condiciones únicas de spread y ejecución de ese broker. Realice siempre primero pruebas retrospectivas y operaciones de demostración.



Principales ventajas y características

Sistema de Entrada Inteligente: Utiliza un sofisticado sistema Ichimoku Kinko Hyo para la identificación de tendencias, centrándose en fuertes señales de cruce Tenkan/Kijun confirmadas por la acción del precio.

Gestión dinámica del dinero: Cuenta con un mecanismo único de tamaño de lote que escala el tamaño de su operación en función de la probabilidad calculada de la señal y su porcentaje de riesgo definido. Cuanto más fuerte sea la señal, mayor será el tamaño del lote calculado (hasta su límite).

Control superior del riesgo: Incluye un porcentaje de pérdida diario obligatorio para proteger su capital. Una vez que se alcanza el límite de pérdida diario, el EA cierra todas las operaciones y deja de operar durante el día, asegurando que nunca sobre-riesgue.

Protección avanzada de operaciones: Implementa un ATR Trailing Stop que sólo se activa una vez que su operación ha alcanzado un nivel de beneficios predefinido (un múltiplo de ATR), bloqueando eficazmente los beneficios a medida que el mercado se mueve a su favor.

Filtro de volatilidad: Evita operar durante periodos de volatilidad excesivamente baja, ayudándole a centrarse en los momentos en los que es más probable que el oro se mueva.

Confirmación de Tendencia: Utiliza un filtro EMA de largo plazo en el marco de tiempo Diario (D1) para asegurar que las entradas sólo se tomen en la dirección de la tendencia dominante de alto nivel.

Tanto si estás probando la demo como si ya has comprado el EA, estoy aquí para ayudarte con la configuración. Si tienes preguntas sobre la configuración no dudes en contactarme directamente. 📥 E nvíame un mensaje aquí: https://www.mql5.com/en/users/andrimaul



¡Deja de mirar los gráficos y empieza a automatizar tu éxito! ¡Descargue el EA Generador de Señales Inteligentes hoy mismo y tome el control de su futuro en el trading de Oro!

⚙️ Parámetros listos para usar

El EA está diseñado para una fácil personalización, pero viene listo para su uso en el gráfico M5 Gold. Aquí están los parámetros clave ajustables: