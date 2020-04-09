Auto TPSL MT5

Compre 1 y llévese 1 gratis





Beneficios clave del uso de Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss)

"Auto TPSL" es un Asesor Experto (EA) diseñado para gestionar automáticamente Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) para sus órdenes en MetaTrader. Esto ofrece ventajas significativas para los traders:

Ahorra tiempo y reduce la carga de trabajo: Usted no necesita establecer manualmente TP / SL para cada orden. El EA lo gestionará automáticamente en cuanto se abra una orden. Consistencia en la Gestión del Riesgo: Le ayuda a mantener la disciplina en la fijación de objetivos de beneficios y límites de pérdidas de acuerdo con su plan de trading, evitando la toma de decisiones emocionales. Reduce el Riesgo de Caída: El SL ayuda a limitar las pérdidas a un nivel aceptable, previniendo daños significativos a su cartera por movimientos inesperados del precio. Asegura los beneficios: TP le asegura beneficios cuando el precio alcanza su objetivo, sin necesidad de vigilar constantemente la pantalla. Flexibilidad de negociación: Puede elegir entre dos modos de ajuste de TP/SL: Fix Pip (valor fijo) o ATR (basado en la volatilidad del mercado), que se adapta a una gran variedad de estrategias. Soporta Operaciones Manuales: Si MagicNumber se establece en 0 , el EA puede gestionar TP/SL para órdenes que abra manualmente (si no tienen ya SL/TP). Gestión automatizada de órdenes de otros EAs: Si utiliza órdenes abiertas por otros EAs que carecen de funcionalidad TP/SL incorporada, Auto TPSL puede complementarlos estableciendo el MagicNumber en consecuencia.

Explicación de cada parámetro de entrada

Cada Parámetro de Entrada juega un papel crucial en la definición del comportamiento del EA: