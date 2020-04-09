Auto TPSL MT5

Beneficios clave del uso de Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss)

"Auto TPSL" es un Asesor Experto (EA) diseñado para gestionar automáticamente Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) para sus órdenes en MetaTrader. Esto ofrece ventajas significativas para los traders:

  1. Ahorra tiempo y reduce la carga de trabajo: Usted no necesita establecer manualmente TP / SL para cada orden. El EA lo gestionará automáticamente en cuanto se abra una orden.

  2. Consistencia en la Gestión del Riesgo: Le ayuda a mantener la disciplina en la fijación de objetivos de beneficios y límites de pérdidas de acuerdo con su plan de trading, evitando la toma de decisiones emocionales.

  3. Reduce el Riesgo de Caída: El SL ayuda a limitar las pérdidas a un nivel aceptable, previniendo daños significativos a su cartera por movimientos inesperados del precio.

  4. Asegura los beneficios: TP le asegura beneficios cuando el precio alcanza su objetivo, sin necesidad de vigilar constantemente la pantalla.

  5. Flexibilidad de negociación: Puede elegir entre dos modos de ajuste de TP/SL: Fix Pip (valor fijo) o ATR (basado en la volatilidad del mercado), que se adapta a una gran variedad de estrategias.

  6. Soporta Operaciones Manuales: Si MagicNumber se establece en 0 , el EA puede gestionar TP/SL para órdenes que abra manualmente (si no tienen ya SL/TP).

  7. Gestión automatizada de órdenes de otros EAs: Si utiliza órdenes abiertas por otros EAs que carecen de funcionalidad TP/SL incorporada, Auto TPSL puede complementarlos estableciendo el MagicNumber en consecuencia.

Explicación de cada parámetro de entrada

Cada Parámetro de Entrada juega un papel crucial en la definición del comportamiento del EA:

  1. SltpMode (Modo SL/TP)

    • Beneficio: Se utiliza para seleccionar el método que se desea utilizar para definir el Take Profit y el Stop Loss.

    • Opciones:

      • MODE_FIX_PIP : Establece el TP/SL como un número fijo de pips que usted especifique.

      • MODE_ATR : Establece TP/SL basado en el valor del Average True Range (ATR), que se ajusta de acuerdo a la volatilidad del mercado.

    • Recomendación: Si su estrategia requiere niveles fijos de TP/SL, elija MODE_FIX_PIP . Si desea que su TP/SL se adapte a las condiciones del mercado, elija MODE_ATR .

  2. TakeProfitPips (Take Profit (pips) | (Modo: Pip Fijo))

    • Beneficio: Define el número de pips que quiere ganar por la orden. Cuando el precio alcance este punto, la orden se cerrará automáticamente para asegurar el beneficio.

    • Uso: Sólo aplicable cuando SltpMode es MODE_FIX_PIP .

    • Valor recomendado: Un número entero positivo (por ejemplo, 50 para 50 pips). Establezca 0 si no desea establecer un TP.

  3. StopLossPips (Stop Loss (pips) | (Mode: Fix Pip))

    • Ventaja: Define el número máximo de pips que está dispuesto a perder. Cuando el precio alcance este punto, la orden se cerrará automáticamente para limitar las pérdidas.

    • Uso: Sólo aplicable cuando SltpMode es MODE_FIX_PIP .

    • Valor recomendado: Un número entero positivo (por ejemplo, 20 para 20 pips). Establezca 0 si no desea establecer un SL.

  4. AtrPeriod (Periodo ATR | (Modo: ATR))

    • Ventaja: Define el periodo (número de velas) utilizado para calcular el valor del Average True Range (ATR).

    • Uso: Sólo aplicable cuando SltpMode es MODE_ATR .

    • Valor recomendado: Típicamente 14 o 20, que son valores estándar para el cálculo del ATR.

  5. AtrTimeframe (ATR Timeframe (0=Gráfico Actual) | (Mode: ATR))

    • Ventaja: Define el timeframe utilizado para el cálculo del ATR. Puede hacer que el EA calcule el ATR a partir del timeframe del gráfico actual o de uno diferente.

    • Uso: Sólo aplicable cuando SltpMode es MODE_ATR .

    • Opciones:

      • PERIOD_CURRENT : Utiliza el mismo timeframe que el gráfico en el que se está ejecutando el EA.

      • PERIOD_M1 , PERIOD_M5 , ..., PERIOD_MN1 : Selecciona un marco de tiempo específico.

    • Recomendación: Utilizar el ATR de un timeframe mayor que el real puede llevar a niveles de TP/SL más estables, ya que el ATR de un timeframe mayor tiende a ser menos volátil.

  6. AtrSlMultiplier (Multiplicador ATR Stop Loss | (Modo: ATR))

    • Beneficio: Define un multiplicador para el valor ATR para calcular el Stop Loss. Un multiplicador mayor colocará el SL más lejos del precio de apertura.

    • Uso: Sólo aplicable cuando SltpMode es MODE_ATR .

    • Valor recomendado: Un número decimal positivo (por ejemplo, 1.5 significa SL = 1.5 * ATR). Establézcalo a 0 si no desea establecer un SL utilizando ATR.

  7. AtrTpMultiplier (Multiplicador ATR Take Profit | (Modo: ATR))

    • Beneficio: Define un multiplicador para el valor ATR para calcular el Take Profit. Un multiplicador mayor colocará el TP más lejos del precio de apertura.

    • Uso: Sólo aplicable cuando SltpMode es MODE_ATR .

    • Valor recomendado: Un número decimal positivo (por ejemplo, 2.0 significa TP = 2.0 * ATR). Establezca 0 si no desea establecer un TP utilizando ATR.

  8. EnableModify (Activar/Desactivar EA)

    • Beneficio: Actúa como un interruptor de encendido/apagado para el EA. Puede activar o desactivar fácilmente Auto TPSL sin quitarlo del gráfico.

    • Opciones: true (activado), false (desactivado).

  9. MagicNumber (Número Mágico a filtrar (0 para operaciones manuales))

    • Beneficio: Se utiliza para filtrar para qué órdenes el EA gestionará TP/SL.

      • Si se establece en 0 : El EA gestionará todas las órdenes abiertas manualmente que aún no tengan TP/SL.

      • Si se establece en cualquier otro número (no 0 ): El EA sólo gestionará las órdenes que tengan un Número Mágico que coincida con el valor especificado (apto para órdenes abiertas por otros EAs).

    • Recomendación: Asegúrese de que el Número Mágico que establezca no entra en conflicto con otros EAs que pueda estar ejecutando. Si desea que Auto TPSL gestione órdenes de otro EA específico, establezca MagicNumber para que coincida con el Número Mágico de ese EA.




