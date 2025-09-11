TrueTrendStarM TTSm25

Dies ist eine Mini-Ein-Paar-Version des fortschrittlichen Detektors für Trendumkehr und Kontinuität, bekannt als TrueTrendStarM(TTSm25). Es ist ein empfindlicher und prädiktiver Indikator für Preistrends für professionelle Händler.

( ACHTUNG KÄUFER:-Jetzt ist der Indikator für UNBEGRENZTE EINMALIGE Käufe von nur $500 erhältlich ). Nutzen Sie die Gelegenheit.

Er erkennt hochwahrscheinliche Änderungen in der Preistrendrichtung, lange bevor andere Indikatoren sie erkennen. Ich habe an ihm seit 2019 gearbeitet.

Dies ist möglich aufgrund der fraktalen Natur von Forex und anderen Finanzmärkten, die dieser Indikator konsequent erfasst. Er kann Signale für alle Arten von Märkten generieren, nämlich für Währungen, Kryptowährungen, Metalle, Energie, Aktien usw.

Er verwendet einen präzisen, nicht nachmalenden benutzerdefinierten Indikator, der das einzelne ausgewählte Währungspaar 24 Stunden lang in allen Zeitrahmen scannt und den Trendstatus des Währungspaares in einem eleganten Dashboard erfasst. Es zeigt auch Pfeile, wo das Signal für rechtzeitige und punktgenaue Eingabe aufgetreten.

Wie zeigt der TTS-Indikator Änderungen im Trend an?

TTS zeigt an, wann:

  • Der Aufwärtstrend beginnt
  • Der Aufwärtstrend wird schwächer
  • Der Abwärtstrend beginnt
  • Der Abwärtstrend wird schwächer.

Der Indikator ist ein Signal, das nicht nachgemalt wird und eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweist. Er kann von allen Händlern, einschließlich Propriety-Firmen, effektiv genutzt werden.

Eine wichtige Sache, die der Händler bemerken wird, ist die fast unmittelbare Bewegung des Preises in Richtung des TTS-Signals, weil es eine hohe Wahrscheinlichkeit hat.

Wichtige Merkmale des TTS-Indikators

  • Hochwahrscheinliche Handelssignale
  • Sagt die Trendrichtung voraus
  • Zeigt Preisumkehrpunkte und Umkehrungen an
  • Anzeige von Preistrendfortsetzungspunkten
  • Erfassen kurzfristiger und langfristiger Kursbewegungen
  • Zeigt Trendstärke und -beschleunigung an
  • Zeigt die Frische von Signalen an
  • Erzeugt dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an Signalpunkten
  • Umfassendes Marktanalyse-Tool
  • Signale über Multi-Timeframes (max. 6 auf einmal)
  • Analysieren Sie ein einzelnes ausgewähltes Paar
  • Warnung für alle Signale
Warum ist TTS ein Indikator für Sie?

    TTS ist ein Indikator, den ich persönlich für den manuellen und halbautomatischen Handel mit guten und konsistenten Ergebnissen seit 2021 verwende, bevor ich ihn für die Öffentlichkeit freigegeben habe.

      Ich möchte Sie herzlich einladen, die hohen Einstiegssignale des TTS-Indikators auszuprobieren, indem Sie den Indikator für 1 Monat mieten und die bewährte Strategie befolgen, die ich Ihnen kostenlos zur Verfügung stelle, um Ihnen bei Ihrem Handel zu helfen. Demo-Version ist verfügbar, aber hat inhärente Einschränkungen standardmäßig, aber Sie können mit dem Indikator durch Testen der Demo in Strategie-Tester vertraut zu machen und sehen, wie Signale in verschiedenen Zeitrahmen zu aktualisieren.fast alle Signale sind High Odds vor allem in höheren Zeitrahmen und TTS-Indikator Win Rate ist konsistent und sehr hoch.

      Bevor Sie den Indikator Dashboard in einen Chart laden, erstellen Sie eine leere Vorlage ohne Indikatoren, obwohl dies nicht zwingend erforderlich ist, dann wird der TTS-Indikator ohne Probleme in den Chart geladen Die Hintergrundfarbe sowie die Farben der Signale usw. sind vollständig vom Benutzer anpassbar.

      Anpassungen und Einstellungen

      TTS ermöglicht es Händlern, die wichtigsten Einstellungen an ihren Handelsstil anzupassen:

      • Benutzerdefinierte Signalfarben: Ändern Sie die Farben der Signale Buy1, Buy2, Sell1, Sell2, Bull1, Bull2, Sell1 und Sell2 für eine bessere Sichtbarkeit und passen Sie die Farbe der Kopfzeile und Spalte an.
      • Auswählbare Forex-Paare: Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Währungspaare, die zu Ihrer Strategie passen
      • Zeitrahmen-Auswahl: Legen Sie fest, welche Zeitrahmen (max. 6) auf dem Dashboard angezeigt werden, um die Überwachung zu erleichtern. Standardmäßig sind dies D1, H4, H1, M30, M15, M5, wobei jeder Zeitrahmen durch ein Komma getrennt ist.
      • Benachrichtigungssystem: Richten Sie Benachrichtigungen ein, d.h. Pop-Up, E-Mail und Push, wenn neue Signale erscheinen, um zu vermeiden, dass Sie Handelsgelegenheiten verpassen (standardmäßig 3 Mal pro Zeitrahmen).
      Wie funktioniert TrueTrendStar Signal?

      TTS wertet kontinuierlich das Kursverhalten und die Marktdynamik aus, um festzustellen, wann sich Trends bilden oder umkehren. Es klassifiziert Signale in acht Haupttypen:

      • Kauf1-Signal: Das erste Anzeichen für einen sich abzeichnenden Aufwärtstrend mit hohen Gewinnchancen. Es tritt auf, wenn die Marktbedingungen eine Verschiebung hin zu einem Aufwärtsmomentum anzeigen.
      • Buy2-Signal: Ein Aufwärtssignal mit hoher Wahrscheinlichkeit nach einer Akkumulationsausdehnung, einer tiefen Korrektur oder einer ersten Korrektur nach einem doppelten Boden/Top, das die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Preisanstiegs verstärkt. Dieses Signal hat eine starke Recoil-Energie.
      • Sell1 Signal: Das erste Anzeichen für einen Abwärtstrend mit hoher Wahrscheinlichkeit, das auftritt, wenn sich bärische Bedingungen entwickeln.
      • Sell2-Signal: Ein hochwahrscheinliches Abwärtstrendsignal nach einer Distributionserweiterung, einer tiefen Korrektur oder einer ersten Korrektur nach einem doppelten Boden/Top, das die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Preisrückgangs verstärkt. Dieses Signal hat eine starke Recoil-Energie.
      • Bull1-Signal: Normales bullisches Signal, ein Umkehrsignal, wenn es während/nach einem Abwärtstrend auftritt.
      • Bull2 Signal: Bullisches Signal, eine bullische Fortsetzung während eines Aufwärtstrends oder ein Umkehrsignal während eines Abwärtstrends.
      • Bär1-Signal: Normales bärisches Signal, ein Umkehrsignal, wenn es während/nach einem Aufwärtstrend auftritt.
      • Bear2 Signal: Ein bärisches Signal, wenn es während eines Abwärtstrends oder als Umkehrsignal während eines Aufwärtstrends auftritt.
      • Buy1, Sell1: Normale Kauf- bzw. Verkaufssignale.
      • Buy2, Sell2: Etwas abnormale Kauf- bzw. Verkaufssignale

      • Buy1 zeigt im Allgemeinen den Beginn eines

      Umgekehrte Kopf-Schulter-Formationen (Inv H&S) oder
      Doppelter Boden(DB) oder
      Aufschwung(US)

      das sind alles Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit.

      • Sell1 zeigt im Allgemeinen den Beginn eines

      Kopf-Schulter-Formation (H&S) oder
      Doppeltop(DT) oder
      Abwärtsschwung(DS)

      das sind alles Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit.

      • Buy2 zeigt im Allgemeinen den Beginn eines

      Korrektur nach Deep Accumulation Extension oder
      Abnormaler Doppelboden (DB) oder
      Aufschwung (US) zur Wiederaufnahme des Aufwärtstrends

      Dies sind alles Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit.

      • Sell2 zeigt im Allgemeinen den Beginn eines

      Korrektur nach Deep Accumulation Distribution oder
      Abnormales Double Top(DT) oder
      Down Swing(DS) zur Wiederaufnahme des Abwärtstrends

      Dies sind alles Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit.

      • Wenn widersprüchliche Signale in verschiedenen Zeitrahmen auftreten, überwiegt im Allgemeinen das Signal des höheren Zeitrahmens.
      • Die Gleichmäßigkeit der Signale in benachbarten Zeitrahmen ist signifikant.

      • Zeigt die Änderungen im Preis ist manchmal von niedrigen Zeitrahmen zu hohen Zeitrahmen oder umgekehrt

      • Das Dashboard-Signal im Forex-Paar ist auch für seine korrelierten Paare signifikant und kann auf Übereinstimmung untersucht werden.

      • Das Dashboard-Signal kann als eigenständiges Signal verwendet werden, es kann jedoch durch kompatible Indikatoren wie Bollinger Band, Wave Count-Indikatoren, Double Bottom oder Top-Indikator, Oszillatoren wie RSI & Stochastic und 200 Perioden Simple Moving Average ergänzt werden.

      • Der TTS-Indikator kann in beliebigen Zeitintervallen auf dem Chart verwendet werden, von der Minute (M1) bis zum Monat (MN).

      • Wenn Sie diesen Signalen bis zu seiner Trend-End-Zone folgen, können Sie konsistente Pips gewinnen.

      • Signale in kompatiblen Zeitrahmen können eine stärkere Bestätigung von Trendrichtungen, deren Änderungen oder Fortsetzungen sein. z.B. M5-M30, M30-H4 sind kompatible Zeitrahmen

      • Wenn Sie auf das Signal-Label klicken, öffnet sich der Forex-Paar-Chart des jeweiligen Zeitrahmens, in dem Sie das Signal sofort handeln können.

      • Mit den Signalen des TTS Dashboard-Indikators werden präzise Einstiegspunkte angezeigt, mit einem durchschnittlichen Risiko-Ertrags-Verhältnis von über 1:2.

      • Das Auftreten des Trendwechselsignals nach einer ausreichenden Trendentwicklung oder Konsolidierung der Kurse ist am wahrscheinlichsten für einen Trendwechsel.

      Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen erklären anhand konkreter Beispiele, wie Sie mit dem Indikator arbeiten können, auch wenn Sie es zum ersten Mal tun.

      Jedes dieser Signale wird sorgfältig mit Hilfe fortschrittlicher Algorithmen berechnet, die die Preisentwicklung, die Volatilität und das Momentum berücksichtigen.

      Multi-Timeframe Market Scanning

      Eines der herausragenden Merkmale von TTS ist die Fähigkeit, mehrere Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren. Anstatt sich auf einen einzigen Zeitrahmen zu konzentrieren, können Händler Trendsignale über verschiedene Zeithorizonte hinweg betrachten und so eine breitere Perspektive der Marktbedingungen gewinnen.

      Dieser Multi-Zeitrahmen-Ansatz ermöglicht es Händlern:
      ✅ die langfristige Trendrichtung zu erkennen und gleichzeitig Trades auf kürzeren Zeitrahmen auszuführen.
      ✅ Falsche Signale zu vermeiden, indem sie sicherstellen, dass Trends über mehrere Zeitrahmen hinweg übereinstimmen.
      ✅ Hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen, bei denen kurzfristige und langfristige Trends übereinstimmen.

      TTS zeigt diese Informationen auf einem intuitiven Dashboard an, so dass Sie Trendsignale für verschiedene Zeitrahmen auf einen Blick überprüfen können.

      So nutzen Sie TTS effektiv - Handelsausführungsstrategie:-
      • Kompatible Zeitrahmensignale Trend(CTST)-Strategie - Beispiel: EURUSD zeigt Sell2-Signal im H4-Zeitrahmen, warten Sie auf Sell1 oder Sell2 im M30-Zeitrahmen, um einen Verkaufshandel zu eröffnen. Schließen Sie den Handel, wenn Buy1 oder Buy2 im M30-Zeitrahmen auftaucht.
      • Main Trend Direction Scalping (MTDS)-Strategie - Beispiel: GBPUSD zeigt Buy1- oder Buy2-Signale im H4-Zeitrahmen, warten Sie auf Buy1- oder Buy2-Signale im 5-Minuten-Zeitrahmen, um Buy-Trades zu eröffnen. Schließen Sie die Trades, wenn Sell1 oder Sell2 im 5-Minuten-Zeitrahmen auftritt.
      • Positional Trend(PT)-Strategie - Beispiel: USDCAD zeigt ein Buy2-Signal im H4-Zeitrahmen, dann gehen Sie sofort in den Buy-Handel ein und warten Sie auf Sell1- oder Sell2-Signale im H4-Zeitrahmen, um den Handel zu schließen.Für einen frühzeitigen Ausstieg können Sie offene Handelsgeschäfte beenden, wenn Sell1- oder Sell2-Signale im nächst niedrigeren Zeitrahmen, d.h. H1, auftreten.
      • Low to High Swing Reversal (LTHS)-Strategie - Beispiel: Der USDCHF zeigt ein Buy2-Signal im H4-Zeitrahmen und ein Sell2-Signal im 5-Minuten-Zeitrahmen, dann gehen Sie sofort in den Verkaufshandel ein und warten Sie auf Sell1 oder Sell2 im nächsthöheren Zeitrahmen, d.h. im 15-Minuten-Zeitrahmen, und wenn dies der Fall ist, gibt es ein Follow-Through und die Trades können länger als erfolgreiche Reversal-Trades gehalten werden.
      • Trendbestätigungsstrategie (CT) - Beispiel: EURUSD zeigt ein Bear2(1)-Signal im H4-Zeitrahmen, dann gehen Sie sofort in den Kaufhandel über, warten auf Buy1- oder Buy2-Signale im nächstniedrigeren Zeitrahmen, d.h. H1 oder M30, und schließen dann den Handel.
      • Buy and Hold (BH)-Strategie - Zum Beispiel -USDJPY zeigt Buy2-Signal im H4-Zeitrahmen, dann warten Sie auf Buy1- oder Buy2-Signale im H1/M30/M15-Zeitrahmen und fügen Sie weitere Buy-Positionen hinzu, wenn Signale in kompatiblen niedrigeren Zeitrahmen auftreten.Trades können beendet werden, wenn Sell1- oder Sell2-Signale im H4-Zeitrahmen auftreten.
      • Einstieg bei TTS-Signal und Ausstieg bei anderen Indikatoren (ETEOI)-Strategie - Beispiel: USDJPY zeigt Buy1 im M30-Zeitrahmen, dann steigen Sie in den Kaufhandel ein und steigen bei Rsi oder Stochastic Overbought-Signal im gleichen Zeitrahmen aus.

      Allerdings können die TTS-Signale auch zusammen mit kompatiblen Indikatoren wie Bollinger Bändern, Wave Count, Double Bottom und Top Indikator, Oszillatoren wie RSI/Stochastic und 200 Periode einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden.jedoch, wie oben erklärt, die TTS-Signale allein ist ausreichend, um den Handel der Märkte mit hohen Quoten Einträge und Ausgänge.

      Anpassungen und Einstellungen

      TrueTrendStar ermöglicht es Händlern, die wichtigsten Einstellungen an ihren Handelsstil anzupassen:

      • Benutzerdefinierte Signalfarben: Ändern Sie die Farben von Buy1-, Buy2-, Sell1- und Sell2-Signalen für eine bessere Sichtbarkeit.
      • Wählbare Devisenpaare: Konzentrieren Sie sich auf ein bestimmtes Währungspaar, das zu Ihrer Strategie passt.
      • Zeitrahmen-Auswahl: Passen Sie an, welche Zeitrahmen auf dem Dashboard angezeigt werden, um die Überwachung zu erleichtern (max. 6).
      • Benachrichtigungssystem: Richten Sie Benachrichtigungen ein, wenn neue Signale erscheinen, um keine Handelsmöglichkeiten zu verpassen.
      Warum TrueTrendStar wählen?

      ✅ Nicht-wiederholende Signale: Sobald ein Signal generiert wird, bleibt es fixiert und gewährleistet Transparenz und Genauigkeit.
      ✅ Multi-Time-Frame-Analyse: Erkennen Sie Trendverschiebungen über mehrere Zeitrahmen, um bessere Entscheidungen treffen zu können.
      ✅ Frühzeitige Trenderkennung: Seien Sie dem Markt voraus, indem Sie Umkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit vor den traditionellen Indikatoren erkennen.
      ✅ Benutzerfreundliches Dashboard: Beurteilen Sie schnell die Marktbedingungen, ohne komplexe Analysen durchführen zu müssen.
      ✅ Vielseitige Handelsanwendung: Geeignet für Scalping, Day Trading, Positional Trading, Swing Trading und Buy & Hold Trading.


      Was bedeutet das für Sie?

      TrueTrendStar ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Forex-Handelsindikator, der Händlern hilft, Trendwechsel frühzeitig zu erkennen und mit Zuversicht zu handeln. Die Kombination aus nicht nachzeichnenden Trendsignalen, Multi-Time-Frame-Analysen und einem intuitiven Dashboard macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Anfänger und erfahrene Händler, die professionell und gewinnbringend mit Währungen handeln wollen.

      Durch die Integration von TTS in Ihre Handelsstrategie können Sie das Markt-Timing verbessern, das Rätselraten minimieren und Ihre allgemeine Handelsleistung steigern.

      (Im Falle von Zweifeln über den Indikator oder die Strategie kann der Käufer den Autor über das Nachrichtensystem der MQL5.com-Website kontaktieren).


      Herzliche Grüße für Ihren profitablen Handelserfolg!

      Hinweis:: Der TTS-Indikator wird nach jedem Zeitintervall von 10 Sekunden aktualisiert.




      Empfohlene Produkte
      Super Arrow Indicators MT4
      Yan Zhen Du
      Indikatoren
      Der Super Arrow Indicator liefert nicht nachzeichnende Kauf- und Verkaufssignale mit außergewöhnlicher Genauigkeit. Wichtigste Merkmale Kein Repainting - bestätigte Signale bleiben fixiert Klare visuelle Pfeile: grün für Kauf, rot für Verkauf Echtzeit-Warnungen per Pop-up, Ton und optionaler E-Mail Übersichtliche Chart-Ansicht ohne unnötigen Ballast Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Öl, Indizes, Kryptowährungen Einstellbare Parameter Zeitrahmen Standard: "aktueller Zeitrahmen" Funktio
      Happy Scalping Indicator
      Leandro Bernardez Camero
      Indikatoren
      Dieser Indikator wurde für aggressives Scalping und schnelle Einträge bei binären Optionen entwickelt , und erzeugt Signale in jedem Balken , damit du genau weißt, was jederzeit passiert. Trete dem Happy Scalping-Kanal bei: MQL5 Es gibt keine Neuzeichnung : Das Signal des aktuellen Balkens wird in Echtzeit generiert, was bedeutet, dass es sich ändern kann, während der Balken noch gebildet wird, je nachdem, ob der Preis im Vergleich zum vorherigen Schlusskurs steigt oder fällt. Sobald der Balke
      Alpha Trend Mt4 Signs
      Guang Jun Huang
      Indikatoren
      Alpha Trend Zeichen ist seit langem ein sehr beliebtes Handelstool in unserem Unternehmen. Es kann unser Handelssystem überprüfen und Handelssignale klar anzeigen, und die Signale werden nicht driften. Hauptfunktionen: Anhand der Marktanzeige aktiver Bereiche können Indikatoren intuitiv bestimmen, ob der aktuelle Markttrend zu einem Trendmarkt oder zu einem volatilen Markt gehört. Und betreten Sie den Markt gemäß den Indikatorpfeilen, mit grünen Pfeilen für Kauf und roten Pfeilen für Verkauf
      Owl smart levels
      Sergey Ermolov
      4.24 (37)
      Indikatoren
      MT5-Version  |  FAQ Der   Owl Smart Levels Indikator   ist ein komplettes Handelssystem innerhalb eines Indikators, der so beliebte Marktanalysetools wie die   fortschrittlichen Fraktale von Bill Williams , Valable ZigZag, das die   richtige Wellenstruktur   des Marktes aufbaut, und   Fibonacci-Levels , die die genauen Einstiegslevels markieren, enthält in den Markt und Orte, um Gewinne mitzunehmen. Detaillierte Strategiebeschreibung Anleitung zur Verwendung des Indikators Berater-Assistent im
      Advanced Trend Regime
      Shellard Securities (Pty) Ltd
      Indikatoren
      Der Indikator wurde so konzipiert, dass er auf jedem Zeitrahmen und jedem Paar funktioniert. Dieser Regime-Filter hilft dem Händler, besser einzuschätzen, ob und in welche Richtung der aktuelle Markt tendiert. Er reagiert schnell auf Veränderungen in der Marktdynamik, indem er eine Reihe von fortschrittlichen Berechnungen anwendet. Der Benutzer kann wählen, ob die Berechnung standardmäßig erfolgt oder ob eine weitere Filterbedingung zur Berechnung hinzugefügt wird. Ein gelber gleitender Durchsch
      The coated chart
      Jin Wang
      Indikatoren
      Das Heiken Ashi-Kerzenchart ist eine verbesserte Version des japanischen Kerzencharts, die das "Marktrauschen" des japanischen Kerzencharts effektiv filtern kann. Er wird von vielen Händlern wegen seiner Einfachheit und Intuition bevorzugt. Für Trend-Trader ist das HA-Kerzenchart ein magisches Werkzeug. Im Gegensatz zum traditionellen japanischen Kerzenchart spiegelt Heikenashi nicht den Eröffnungskurs, den Höchstkurs, den Tiefstkurs und den Schlusskurs des Marktes wider. Stattdessen berechnet
      Invincible Arrow
      Quan Li
      Indikatoren
      Es handelt sich um einen Pfeilindikator ohne Future-Funktion, der auf der Grundlage der fortschrittlichsten Profit-Trading-Algorithmen entwickelt wurde und über das innovativste und fortschrittlichste Modul zur doppelten Trendanalyse sowie den neuesten und hocheffektiven Algorithmus zur Vorhersage von Markttrends verfügt. Es verfügt über das innovativste und fortschrittlichste duale Trendanalysemodul sowie den neuesten und hocheffektiven Algorithmus zur Vorhersage von Markttrends. Es verfügt übe
      Binary Gap
      Teresinha Moraes Correia
      Indikatoren
      Eine Lücke ist eine Lücke auf dem Chart zwischen zwei aufeinanderfolgenden Kerzen, in der zwischen dem Schluss der einen Kerze und der Eröffnung der nächsten Kerze kein Handel stattgefunden hat. Auf dem Devisenmarkt treten Lücken hauptsächlich zur Wocheneröffnung auf und spiegeln Ereignisse oder Erwartungen vom Wochenende wider. Aus technischer Sicht kann eine Lücke auf ein Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hinweisen. Strategien nutzen Gaps als Signale für eine mögliche Trendfortset
      Trend Bilio
      Ivan Simonika
      Indikatoren
      Trend Bilio - ein Pfeilindikator ohne Umzeichnung zeigt potenzielle Markteinstiegspunkte in Form von Pfeilen der entsprechenden Farbe an: nach oben gerichtete rote Pfeile deuten auf die Eröffnung eines Kaufs hin, grüne nach unten gerichtete Pfeile auf einen Verkauf. Der Einstieg soll beim nächsten Balken nach dem Zeiger erfolgen. Der Pfeilindikator Trend Bilio "entlastet" das Kursdiagramm visuell und spart Zeit für die Analyse: kein Signal - kein Geschäft, wenn ein gegenteiliges Signal erschei
      Daily Candle Predictor
      Oleg Rodin
      5 (11)
      Indikatoren
      Daily Candle Predictor ist ein Indikator, der den Schlusskurs einer Kerze vorhersagt. Der Indikator ist in erster Linie für die Verwendung in D1-Charts gedacht. Dieser Indikator eignet sich sowohl für den traditionellen Devisenhandel als auch für den Handel mit binären Optionen. Der Indikator kann als eigenständiges Handelssystem oder als Ergänzung zu Ihrem bestehenden Handelssystem verwendet werden. Dieser Indikator analysiert die aktuelle Kerze und berechnet bestimmte Stärkefaktoren innerhalb
      Power Renko MT4
      Pierce Vallieres
      Indikatoren
      Power Renko ist ein Indikator, der mit Hilfe eines Histogramms Renko-Bausteine unterhalb des Charts anzeigt. Sie können die Ziegelgröße und den Zeitrahmen der Renko-Bausteine auswählen sowie festlegen, ob der Schlusskurs oder der Höchst-/Tiefstkurs der Kerzen verwendet werden soll oder nicht. Renko-Bausteine basieren ausschließlich auf dem Preis und nicht auf der Zeit, daher werden die Renko-Bausteine nicht mit der Zeit des Charts abgeglichen. Sie sind äußerst nützlich für den Trendhandel und vi
      PipFinite Trend PRO
      Karlo Wilson Vendiola
      4.88 (2248)
      Indikatoren
      Die bahnbrechende Lösung für Trend Trading und Filtering mit allen wichtigen Funktionen in einem einzigen Tool! Der intelligente Algorithmus von Trend PRO erkennt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und gibt Einstiegssignale mit Ausstiegslevels. Die neuen Funktionen mit verbesserten Regeln für die statistische Berechnung haben die Gesamtleistung dieses Indikators verbessert. Wichtige Informationen aufgedeckt Um das Potenzial von Trend Pro zu maximieren, besuchen Sie bitte www.mql5.com/en
      Smart Price Action Concepts
      Issam Kassas
      4.75 (12)
      Indikatoren
      Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Stra
      Line Magnit
      Aleksey Trenin
      Indikatoren
      Der LineMagnit-Indikator für MT4 ist ein hochpräzises Werkzeug, das Unterstützungs- und Widerstandsniveaus bildet, die Preise magnetisch anziehen. Diese Funktion ermöglicht es Händlern, die wahrscheinlichsten Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt leicht zu bestimmen sowie die Richtungskräfte des Marktes zu identifizieren, da die Niveaus auf den Kapitalzuflüssen in das Instrument basieren. Ausgestattet mit einer intuitiv verständlichen grafischen Oberfläche, ermöglicht der LineMagnit Indicator
      Market Bias Indicator
      Prabagaran E
      Indikatoren
      Titel : Market Bias Indicator - Oszillator-basiertes Handelsinstrument Einführung : Entdecken Sie das Potenzial des "Market Bias Indicator", eines revolutionären oszillatorbasierten Trading-Tools für die präzise Marktanalyse. Wenn Sie auf der Suche nach einer robusten Alternative zu traditionellen Bias-Indikatoren sind, endet Ihre Suche hier. Der Market Bias Indicator bietet eine unvergleichliche Genauigkeit bei der Erkennung der Marktstimmung und ist Ihr Tor zu sicheren Handelsentscheidungen. E
      Chart Patterns Analyser
      Sami Chebbi
      5 (4)
      Indikatoren
      Diagramm-Muster Erkennung von 15 Mustern (Aufsteigendes Dreieck, Absteigendes Dreieck, Steigender Keil, Fallender Keil, Bullische Flagge, Bärische Flagge, Bullisches Rechteck, Bärisches Rechteck, Symmetrisches Dreieck, Kopf und Schultern, Umgekehrte Kopf und Schultern, Dreifaches Top, Dreifaches Bottom, Doppeltes Top, Doppeltes Bottom) Verwendung historischer Daten zur Berechnung der Erfolgswahrscheinlichkeit jedes Musters (Möglichkeit, die Benachrichtigung nach der Erfolgswahrscheinlichkeit zu
      Auto Fibo Pro m
      DMITRII GRIDASOV
      Indikatoren
      Der Crypto_Forex-Indikator „Auto FIBO Pro“ ist ein großartiges Hilfsmittel beim Handel! - Der Indikator berechnet automatisch Fibo-Level und lokale Trendlinien (rote Farbe) und platziert sie im Diagramm. - Fibonacci-Level zeigen Schlüsselbereiche an, in denen der Preis umkehren kann. - Die wichtigsten Level sind 23,6 %, 38,2 %, 50 % und 61,8 %. - Sie können ihn für Reversal Scalping oder für Zone Grid Trading verwenden. - Es gibt auch viele Möglichkeiten, Ihr aktuelles System mit dem Auto FIBO
      Trendiness Index
      Libertas LLC
      5 (3)
      Indikatoren
      " Der Trend ist dein Freund" ist eines der bekanntesten Sprichwörter in der Welt des Investierens, denn das Erfassen großer trendmäßiger Kursbewegungen kann äußerst profitabel sein. Mit dem Trend zu handeln ist jedoch oft leichter gesagt als getan, denn viele Indikatoren basieren auf Preisumkehrungen und nicht auf Trends. Diese Indikatoren sind nicht sehr effektiv, wenn es darum geht, Trendphasen zu erkennen oder vorherzusagen, ob sich Trends fortsetzen werden. Um dieses Problem zu lösen, haben
      Ticks Range Renko Heiken Ashi Custom Chart
      Andrey Ziablytsev
      Indikatoren
      Renko, Heiken Ashi, Ticks Bar, Range Bar. Einfaches Umschalten, einfache Einrichtung, alles in einem Fenster. Platzieren Sie den Custom Chart-Indikator und betrachten Sie Renko, Heiken Ashi, Tick Bar, Range Bar Charts in Echtzeit im Real Chart. Positionieren Sie das Offline-Chartfenster so, dass das Kontrollfeld des Indikators sichtbar ist. Wechseln Sie den Chartmodus durch Anklicken einer Schaltfläche. Verbinden Sie mit dem Ausgangschart jeden Indikator, Expert Advisor ohne jegliche Einschränk
      Super Reversal Pattern
      Parfait Mujinga Ndalika
      Indikatoren
      Super Reversal Pattern Indicator Nutzen Sie die Möglichkeiten der fortgeschrittenen Mustererkennung mit unserem Super Reversal Pattern Indicator. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Zuverlässigkeit suchen. Er identifiziert eines der effektivsten Umkehrmuster in der technischen Analyse und bietet einen bedeutenden Vorteil für Ihre Handelsstrategie. Hauptmerkmale: Nicht-nachzeichnende Genauigkeit: Genießen Sie das Vertrauen in die nicht nachmalende Technologie. Sobal
      Intraday Levels Advanced
      Expert Lims S.L
      Indikatoren
      Intraday Levels zeigt ein Raster für Intraday-Levels für den Intraday-Handel Zeigt ein Raster für die Tageslevels an, das Ihnen eine Orientierungshilfe bietet, um den Trend zu erkennen und Intraday-Trades zu messen (Stop-Loss und Take-Profit). Die Parameter sind: Levels Modus: Grundmodus: Zeigt das höchste, niedrigste und mittlere Niveau an. Erweiterter Modus: Zeigt das höchste, niedrigste, mittlere und mittlere Niveau an. Fibonacci-Modus: Zeigt die Fibonacci-Retracements der Sitzung an. Momen
      Magic Filter MTF
      Yaroslav Varankin
      Indikatoren
      Magic Filter MTF ist perfekt für jede Strategie. Sie müssen den Chart nicht mit zusätzlichen Indikatoren belasten, da dieser eine Indikator alle zusätzlichen Filter für Sie ersetzt es kann auch eine großartige Strategie sein. er lässt sich gut mit dem Handel an lokalen Minima und Maxima (Widerstandsniveaus) kombinieren Multi-Timeframe-Multi-Currency-Indikator 4-Bildschirm-System wird verwendet 4 Reihen von Pfeilen UTB Indikatoren für verschiedene Zeiträume angepasst wenn zwei Pfeile in di
      Infinity Trend Pro
      Yaroslav Varankin
      1 (1)
      Indikatoren
      Dies ist ein Trend-Indikator ohne Redrawing Entwickelt anstelle der binären Optionen Strategie (durch die Farbe des Martingale Candlestick) Funktioniert auch gut im Forex-Handel Wann öffnen Sie Trades (binäre Optionen) Ein Signal wird an der Stelle mit einer Kerze, die die aktuelle Kerze Es wird empfohlen, ein Geschäft für eine Kerze des aktuellen Zeitrahmens M1 und M5 zu öffnen Wenn ein blauer Punkt erscheint, öffnen Sie ein Geschäft nach oben Wenn ein roter Punkt erscheint, öffnen Sie einen Ha
      Stepping Trend
      Mpendulo Chiliza
      Indikatoren
      Der schrittweise Trendindikator Der Stepping-Trend-Indikator verwendet für seine Berechnung den Average True Range (ATR-Indikator). Damit können Sie den Zeitraum der durchschnittlichen wahren Spanne selbst festlegen, ich habe den Standardwert auf 10 gesetzt . Details zum Indikator. Grüner Pfeil nach oben: Dies bedeutet, dass Sie sich am Anfang eines neuen Aufwärtstrends befinden und es Zeit ist, zu kaufen . Roter Pfeil nach unten : Dies bedeutet, dass Sie sich am Beginn eines neuen Abwärtstre
      Quantum Heiken Ashi PRO MT4
      Bogdan Ion Puscasu
      4.33 (6)
      Indikatoren
      Wir stellen vor       Quantum Heiken Ashi PRO-   Charts Die Heiken-Ashi-Kerzen wurden entwickelt, um klare Einblicke in Markttrends zu geben und sind bekannt für ihre Fähigkeit, Rauschen herauszufiltern und falsche Signale zu eliminieren. Verabschieden Sie sich von verwirrenden Preisschwankungen und begrüßen Sie eine glattere, zuverlässigere Diagrammdarstellung. Was den Quantum Heiken Ashi PRO wirklich einzigartig macht, ist seine innovative Formel, die traditionelle Candlestick-Daten in leicht
      Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT4
      Boris Armenteros
      1 (1)
      Indikatoren
      Lassen Sie sich über jeden Farbwechsel von Heiken Ashi (HA)-Kerzen informieren. Der Indikator löst jedes Mal, wenn die HA-Kerzen ihre Farbe ändern, alte und neue Signale aus. Hinweis : Dieses Tool basiert auf dem Code des Heiken Ashi Indikators, der von MetaQuotes Software Corp. entwickelt wurde. Merkmale Die Signale werden beim Schließen des letzten Balkens/bei der Eröffnung eines neuen Balkens ausgelöst; Jede Art von Warnungen kann aktiviert werden: Dialogfeld, E-Mail-Nachricht, SMS-Benachric
      Fluctuate Intensity
      Yonggang Shang
      Indikatoren
      Dies ist ein Signal, das hauptsächlich die aktuelle Richtung diagnostiziert, basierend auf Datenanalyse, Preisausbruchsalgorithmen und Strategien, die auf einigen wichtigen Indikatoren basieren. Dieses Signal zeigt alle Signale eines historischen Zeitraums auf dem Hauptdiagramm an und ist eine gute Wahl, wenn Sie die Richtung der Signale auf dem Diagramm anzeigen möchten. Vorteilhaft: Geeignet für alle Rassen. Gilt für alle Zyklen. Nur ein einstellbarer Parameter, einfach zu bedienen. Hinweis: D
      Dynamic Scalping Oscillator mq
      DMITRII GRIDASOV
      Indikatoren
      „Dynamischer Scalping-Oszillator“ – ein fortschrittlicher, benutzerdefinierter Krypto-Forex-Indikator – ein effizientes Handelstool für MT4! – Neue Oszillatorengeneration – siehe Bilder zur Anwendung. – Der dynamische Scalping-Oszillator verfügt über adaptive Überverkauft-/Überkauft-Zonen. – Der Oszillator ist ein Hilfsmittel, um genaue Einstiegspunkte in dynamischen Überverkauft-/Überkauft-Bereichen zu finden. – Überverkauft: unterhalb der grünen Linie, Überkauft: oberhalb der orangefarbenen
      Trend Oscillator mw
      DMITRII GRIDASOV
      Indikatoren
      Trend Oscillator – ist ein erweiterter benutzerdefinierter Crypto_Forex-Indikator, ein effizientes Handelstool! - Es wird eine erweiterte neue Berechnungsmethode verwendet – 20 Optionen für den Parameter „Preis für Berechnung“. - Der sanfteste Oszillator, der je entwickelt wurde. - Grüne Farbe für Aufwärtstrends, Rote Farbe für Abwärtstrends. - Überverkaufte Werte: unter 5, überkaufte Werte: über 95. - Es gibt viele Möglichkeiten, selbst Standardstrategien mit diesem Indikator zu verbessern. -
      Point61 Indicator
      Evgeniy Machok
      5 (1)
      Indikatoren
      Der Point61-Indikator ist das Ergebnis langjähriger Beobachtung des Preisverhaltens von Währungspaaren und Metallen. Es ist kein Geheimnis, dass Händler in Zeiten der Unsicherheit nach möglichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus suchen - dem Punkt, an dem der Preis seine Bewegung stoppen sollte. An diesen Punkten gibt es 2 mögliche Szenarien: 1 . Umkehr (Korrektur) in die entgegengesetzte Richtung; 2 . Durchbruch zur Fortsetzung der Bewegung. Sehr oft werden diese Punkte genutzt, um
      Käufer dieses Produkts erwarben auch
      Rtc ML Ai Predictor MT4
      Muhammad Faisal Sagala
      Indikatoren
      Beschreibung des Produkts Rtc ML Ai Predictor - Futuristische Intelligenz für Marktentscheidungen in Echtzeit Rtc ML Ai Predictor verbindet maschinelles Lernen mit der SMA-Shift-Dynamik , um kurzfristige Momentum- und Trendwechselpunkte mit Klarheit vorherzusagen. Das Modell bewertet die multifaktorielle Marktstruktur, weist jedem Signal einen Vertrauenswert zu und lässt Sie nur dann handeln, wenn die Bedingungen mit Ihren Regeln übereinstimmen. Warum Händler den Rtc ML Ai Predictor wählen KI-ge
      BinaryUniversal
      Andrey Spiridonov
      Indikatoren
      BinaryUniversal ist ein Signalindikator für binäre Optionen und Forex. Bei seiner Arbeit verwendet der Indikator einen komplexen Algorithmus zur Erzeugung von Signalen. Vor der Bildung eines Signals analysiert der Indikator die Volatilität, Candlestick-Muster, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Der Indikator verfügt über die Möglichkeit, die Genauigkeit der Signale einzustellen, so dass dieser Indikator sowohl für den aggressiven als auch für den konservativen Handel eingesetzt wer
      Scalping Master M5
      Andrey Kozak
      Indikatoren
      Dieser Indikator ist ein multifunktionales Werkzeug der technischen Analyse, das auf der Kombination eines adaptiven exponentiellen gleitenden Durchschnitts und Volatilitätsfiltern basiert, die über den Average True Range (ATR) berechnet werden. Er wurde entwickelt, um die aktuelle Preisrichtung präzise zu identifizieren, Schlüsselbereiche möglicher Trendwenden hervorzuheben und potenzielle Wendebereiche visuell darzustellen. Der Algorithmus basiert auf der dynamischen Konstruktion eines Trendba
      EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
      Borislav Shterev
      Indikatoren
      #EasyWayTradePanel Indikator für #MetaTrader4 , ist Handel Assistenten für den manuellen Handel in jeder #Währung in #FOREX , #CRYPTOCURRENCY als #Bitcoin , #Ethereum , #Lightcoin und mehr. Auch ist EasyWay zu verwenden für #COMMODITY als #Gold , #Silber , #Öl , #Gas ...... und #CFDs . Wenn der Indikator auf dem Chart in dem von Ihnen gewählten Zeitrahmen und Handelsinstrument installiert ist, zeichnet er automatisch die folgenden benutzerdefinierten Indikatoren, die in der EasyWayTradePanel Ha
      Dual Momentum
      Adolfina Denysenko
      Indikatoren
      Dual Momentum ist ein moderner Pfeilindikator für MetaTrader 4, der speziell für die genaue Erkennung von Marktumkehrungen und starken Impulsbewegungen entwickelt wurde. Der Indikator basiert auf einer Kombination aus zwei leistungsstarken Oszillatoren - Williams %R und RSI, die es Ihnen ermöglichen, Rauschen zu filtern und zuverlässigere Signale zu generieren. Dadurch zeigt Dual Momentum nur wichtige Einstiegspunkte an, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels am höchsten
      FFx Engulfing Setup Alerter
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      FFx Engulfing Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung Offset des Dashboards - an jede
      FFx InsideBar Setup Alerter
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      FFx InsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Im Folgenden sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über den Break für den Einstieg hinzugefügt werden Minimale Kerzengröße - um zu enge Kauf-/Verkaufsvorschläge zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen zur Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach
      FFx OutsideBar Setup Alerter
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      FFx OutsideBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend sind die verschiedenen verfügbaren Optionen aufgeführt: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden. 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster Hoch/Tief. 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplikator oder nach Risiko/Belohnung. Verschieben Sie da
      FFx PinBar Setup Alerter
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      FFx PinBar Setup Alerter gibt Handelsvorschläge mit Entry, Target 1, Target 2 und StopLoss. Nachfolgend finden Sie die verschiedenen verfügbaren Optionen: Einstiegsvorschlag - Pips, die über dem Break für den Einstieg hinzugefügt werden sollen Minimale Kerzengröße - um zu kleine Kerzen zu vermeiden 3 verschiedene Optionen zur Berechnung des SL - nach Pips, nach dem ATR-Multiplikator oder nach dem Muster High/Low 3 verschiedene Optionen für die Berechnung der 2 TPs - nach Pips, nach ATR-Multiplik
      Lineverse Trendlines
      Arkady Segal
      5 (1)
      Indikatoren
      Automatisches, live & interaktives Bild aller Trendlinien. Weisen Sie den Linien Ihrer Wahl Push-, E-Mail- und Sound-Benachrichtigungen zu und lassen Sie sich über Preis-Rollback, Ausbruch, Rollback nach Ausbruch, Anzahl der Rollbacks, Linienablauf durch doppelten Ausbruch informieren. Korrigieren, ziehen oder löschen Sie die Linien und stimmen Sie das Liniensystem interaktiv ab. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA. Chart-Beispiele https://www.mql5.com/en/users/efficientforex Preis-Interaktions-Ereign
      FFx MACD Divergences
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
      FFx Stochastic Divergences
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1
      FFx RSI Divergences
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die echte Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Auswahl der anzuzeigenden Zeitrahmen (M1 bis Mon
      FFx CCI Divergences
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
      FFx Williams Percent Range Divergences
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der Zweck dieser neuen Version des MT4-Standardindikators, der in Ihrer Plattform enthalten ist, besteht darin, in einem Unterfenster mehrere Zeitrahmen desselben Indikators mit seinen Divergenzen anzuzeigen. Siehe das Beispiel in der Abbildung unten. Aber die Anzeige ist nicht wie bei einem einfachen MTF-Indikator. Dies ist die tatsächliche Anzeige des Indikators in seinem Zeitrahmen. Hier sehen Sie die verfügbaren Optionen des FFx Divergenz-Indikators: Wählen Sie die anzuzeigenden Zeitrahmen (
      FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie der
      FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
      FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
      FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
      FFx MA Dashboard MTF ALERTER
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
      FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: Jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt. Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird. Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie is
      FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
      FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der FFx Dashboard MTF Alerter zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status für den Indikator an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Mehrere Zeitrahmen: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist
      FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      Der FFx Dashboard MTF-Alarmer zeigt Ihnen auf einem einzigen Chart alle Zeitrahmen (M1 bis Monthly) mit ihrem jeweiligen Status an. 2 Alarm-Optionen: Einzelner Zeitrahmen: jeder ausgewählte Zeitrahmen wird separat alarmiert, wenn ein Signal auftritt Multi timeframes: alle ausgewählten Zeitrahmen müssen übereinstimmen, damit ein Alarm ausgelöst wird Beide Optionen verfügen über eine Eingabe zur Auswahl der Zeitrahmen, die für die Warnung(en) verwendet werden sollen. Wie ist der Status zu verste
      THE GRAFF III
      Antonin Skaryd
      Indikatoren
      Das manuelle Handelssystem [GRAFF] III basiert auf mehreren MetaTrader (MT4) Indikatoren. Zusammen bildet das gesamte PACK der GRAFF III Indikatoren ein fortschrittliches Handelsinstrument. Das System besteht aus über 20 verschiedenen, speziell entwickelten Indikatoren, die sorgfältig ausgewählt und langfristig getestet wurden, um starke und effiziente Handelssignale zu erzeugen. Die einzelnen Indikatoren basieren auf verschiedenen mathematischen Formeln, so dass das gesamte System kalibriert is
      FFx Universal Strength Meter PRO
      Eric Venturi-Bloxs
      Indikatoren
      FFx Universal Strength Meter PRO ist mehr als ein einfaches Stärke-Messgerät. Anstatt die Berechnung auf den Preis zu beschränken, kann sie auf jedem der 19 integrierten Stärke-Modi + 9 Zeitrahmen basieren. Mit dem FFx USM können Sie einen beliebigen Zeitraum für eine beliebige Kombination von Zeitfenstern definieren. Zum Beispiel können Sie das Dashboard für die letzten 10 Kerzen für M15-H1-H4 einstellen... Volle Flexibilität! Sehr einfach zu interpretieren... Es gibt Ihnen einen guten Überblic
      RSI Divergence Alert Simple
      Arkady Segal
      5 (1)
      Indikatoren
      Ein einfacher Indikator, der den Benutzer über RSI-Divergenzen informiert, indem er Nachrichten an ein mobiles Gerät und eine E-Mail sendet. Der Indikator zeichnet 2 vertikale Linien, die zwei RSI-Extrema markieren, die die Divergenz gebildet haben. Sie erhalten die Meldung, öffnen die Charts und treffen eine Entscheidung. Der Indikator zeigt keine früheren Divergenzen an, d.h. wenn Sie ihn zum ersten Mal mit einem Chart verbinden, sehen Sie nichts. Grafiken und Warnungen erscheinen, sobald Dive
      Pan PrizMA C D Phase
      Aleksey Panfilov
      Indikatoren
      Pan PrizMA CD Phase ist ein Analogon des Indikators МetaТrader 5 und ist eine Option, die auf dem Indikator Pan PrizMA basiert. Einzelheiten . Die Mittelwertbildung durch ein quadratisch-quartisches Polynom erhöht die Glätte der Linien, verleiht ihnen Schwung und Rhythmus. Die Extrapolation durch die Sinusfunktion in der Nähe einer Konstante ermöglicht die Einstellung der Verzögerung oder des Vorlaufs von Signalen. Der Wert des Parameters Phase - Wellenstatus (der in seiner Bedeutung der trigono
      Green Wall Arrows
      Daniel Luchinger
      1 (1)
      Indikatoren
      Der Name Green Wall : Pfeile trifft eine Menge von TP, durch die Änderung der Idee der nicht mit SL als etwas Schlechtes, aber stattdessen verwenden kleine TP und eine Menge von freien Margin und Geduld. Verwenden Sie Mikro TP und eine Menge von Free Margin mit diesem Indikator auf Forex. Er kann auch mit Binären Optionen verwendet werden. Diese Strategie ist dafür gedacht, manuell gehandelt zu werden. Dieser Indikator läuft auf Open Bar, Pfeile werden gelöscht, wenn der Preis gegen sie sind. De
      Golden Monowave
      Ahmed Mohamed Ali
      Indikatoren
      Golden Monowave ist ein Monowellen-Indikator. Die Monowellen-Theorie ist eine der Elliott-Wellen-Ansätze und eine der kompliziertesten und genauesten Methoden. Golden Monowave kann viele wichtige Schritte zur Identifizierung und Beschreibung der Monowelle abkürzen. Er funktioniert auf jedem Zeitrahmen und mit jedem Handelsinstrument, einschließlich Währungen, Indizes, Futures, etc. Eingabe-Parameter initial_Bars - legen Sie die anfängliche Anzahl der zu berechnenden Balken fest. wave_color - wä
      Weitere Produkte dieses Autors
      TrueTrendStar TTS25
      Ramthailu Alice
      Indikatoren
      Der TrueTrendStar (TTS) ist ein fortschrittlicher Detektor für Trendumkehr und -fortsetzung, ein empfindlicher und vorausschauender Indikator für Preistrends für professionelle Händler. ( ACHTUNG KÄUFER: BITTE KONTAKTIEREN SIE MICH, UM ZU ERFAHREN, WIE SIE DEN INDIKATOR AM BESTEN FÜR MAXIMALE GEWINNE NUTZEN KÖNNEN. ) Dieser Indikator erkennt fortgeschrittene Signale von hochwahrscheinlichen Änderungen in der Preistrendrichtung, lange bevor andere Indikatoren sie erkennen. Ich habe seit 2019 an
      Auswahl:
      Keine Bewertungen
      Antwort auf eine Rezension