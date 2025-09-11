Dies ist eine Mini-Ein-Paar-Version des fortschrittlichen Detektors für Trendumkehr und Kontinuität, bekannt als TrueTrendStarM(TTSm25). Es ist ein empfindlicher und prädiktiver Indikator für Preistrends für professionelle Händler.

( ACHTUNG KÄUFER:-Jetzt ist der Indikator für UNBEGRENZTE EINMALIGE Käufe von nur $500 erhältlich ). Nutzen Sie die Gelegenheit.

Er erkennt hochwahrscheinliche Änderungen in der Preistrendrichtung, lange bevor andere Indikatoren sie erkennen. Ich habe an ihm seit 2019 gearbeitet.

Dies ist möglich aufgrund der fraktalen Natur von Forex und anderen Finanzmärkten, die dieser Indikator konsequent erfasst. Er kann Signale für alle Arten von Märkten generieren, nämlich für Währungen, Kryptowährungen, Metalle, Energie, Aktien usw.

Er verwendet einen präzisen, nicht nachmalenden benutzerdefinierten Indikator, der das einzelne ausgewählte Währungspaar 24 Stunden lang in allen Zeitrahmen scannt und den Trendstatus des Währungspaares in einem eleganten Dashboard erfasst. Es zeigt auch Pfeile, wo das Signal für rechtzeitige und punktgenaue Eingabe aufgetreten.

Wie zeigt der TTS-Indikator Änderungen im Trend an?

TTS zeigt an, wann:



Der Aufwärtstrend beginnt



Der Aufwärtstrend wird schwächer



Der Abwärtstrend beginnt

Der Abwärtstrend wird schwächer.

Der Indikator ist ein Signal, das nicht nachgemalt wird und eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweist. Er kann von allen Händlern, einschließlich Propriety-Firmen, effektiv genutzt werden.



Eine wichtige Sache, die der Händler bemerken wird, ist die fast unmittelbare Bewegung des Preises in Richtung des TTS-Signals, weil es eine hohe Wahrscheinlichkeit hat.

Wichtige Merkmale des TTS-Indikators

Hochwahrscheinliche Handelssignale



Sagt die Trendrichtung voraus

Zeigt Preisumkehrpunkte und Umkehrungen an

Anzeige von Preistrendfortsetzungspunkten



Erfassen kurzfristiger und langfristiger Kursbewegungen

Zeigt Trendstärke und -beschleunigung an

Zeigt die Frische von Signalen an



Erzeugt dynamische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus an Signalpunkten

Umfassendes Marktanalyse-Tool



Signale über Multi-Timeframes (max. 6 auf einmal)



Analysieren Sie ein einzelnes ausgewähltes Paar



Warnung für alle Signale

Warum ist TTS ein Indikator für Sie?TTS ist ein Indikator, den ich persönlich für den manuellen und halbautomatischen Handel mit guten und konsistenten Ergebnissen seit 2021 verwende, bevor ich ihn für die Öffentlichkeit freigegeben habe.

Ich möchte Sie herzlich einladen, die hohen Einstiegssignale des TTS-Indikators auszuprobieren, indem Sie den Indikator für 1 Monat mieten und die bewährte Strategie befolgen, die ich Ihnen kostenlos zur Verfügung stelle, um Ihnen bei Ihrem Handel zu helfen. Demo-Version ist verfügbar, aber hat inhärente Einschränkungen standardmäßig, aber Sie können mit dem Indikator durch Testen der Demo in Strategie-Tester vertraut zu machen und sehen, wie Signale in verschiedenen Zeitrahmen zu aktualisieren.fast alle Signale sind High Odds vor allem in höheren Zeitrahmen und TTS-Indikator Win Rate ist konsistent und sehr hoch.

Bevor Sie den Indikator Dashboard in einen Chart laden, erstellen Sie eine leere Vorlage ohne Indikatoren, obwohl dies nicht zwingend erforderlich ist, dann wird der TTS-Indikator ohne Probleme in den Chart geladen Die Hintergrundfarbe sowie die Farben der Signale usw. sind vollständig vom Benutzer anpassbar.



Anpassungen und Einstellungen

TTS ermöglicht es Händlern, die wichtigsten Einstellungen an ihren Handelsstil anzupassen:

Benutzerdefinierte Signalfarben: Ändern Sie die Farben der Signale Buy1, Buy2, Sell1, Sell2, Bull1, Bull2, Sell1 und Sell2 für eine bessere Sichtbarkeit und passen Sie die Farbe der Kopfzeile und Spalte an.



Auswählbare Forex-Paare: Konzentrieren Sie sich auf bestimmte Währungspaare, die zu Ihrer Strategie passen



Zeitrahmen-Auswahl: Legen Sie fest, welche Zeitrahmen (max. 6) auf dem Dashboard angezeigt werden, um die Überwachung zu erleichtern. Standardmäßig sind dies D1, H4, H1, M30, M15, M5, wobei jeder Zeitrahmen durch ein Komma getrennt ist.



Benachrichtigungssystem: Richten Sie Benachrichtigungen ein, d.h. Pop-Up, E-Mail und Push, wenn neue Signale erscheinen, um zu vermeiden, dass Sie Handelsgelegenheiten verpassen (standardmäßig 3 Mal pro Zeitrahmen).

Wie funktioniert TrueTrendStar Signal?

TTS wertet kontinuierlich das Kursverhalten und die Marktdynamik aus, um festzustellen, wann sich Trends bilden oder umkehren. Es klassifiziert Signale in acht Haupttypen:

Kauf1-Signal: Das erste Anzeichen für einen sich abzeichnenden Aufwärtstrend mit hohen Gewinnchancen. Es tritt auf, wenn die Marktbedingungen eine Verschiebung hin zu einem Aufwärtsmomentum anzeigen.

Buy2-Signal: Ein Aufwärtssignal mit hoher Wahrscheinlichkeit nach einer Akkumulationsausdehnung, einer tiefen Korrektur oder einer ersten Korrektur nach einem doppelten Boden/Top, das die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Preisanstiegs verstärkt. Dieses Signal hat eine starke Recoil-Energie.



Sell1 Signal: Das erste Anzeichen für einen Abwärtstrend mit hoher Wahrscheinlichkeit, das auftritt, wenn sich bärische Bedingungen entwickeln.

Sell2-Signal: Ein hochwahrscheinliches Abwärtstrendsignal nach einer Distributionserweiterung, einer tiefen Korrektur oder einer ersten Korrektur nach einem doppelten Boden/Top, das die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Preisrückgangs verstärkt. Dieses Signal hat eine starke Recoil-Energie.

Bull1-Signal: Normales bullisches Signal, ein Umkehrsignal, wenn es während/nach einem Abwärtstrend auftritt.

Bull2 Signal: Bullisches Signal, eine bullische Fortsetzung während eines Aufwärtstrends oder ein Umkehrsignal während eines Abwärtstrends.

Bär1-Signal: Normales bärisches Signal, ein Umkehrsignal, wenn es während/nach einem Aufwärtstrend auftritt.

Bear2 Signal: Ein bärisches Signal, wenn es während eines Abwärtstrends oder als Umkehrsignal während eines Aufwärtstrends auftritt.



Buy1, Sell1: Normale Kauf- bzw. Verkaufssignale.

Buy2, Sell2: Etwas abnormale Kauf- bzw. Verkaufssignale

Buy1 zeigt im Allgemeinen den Beginn eines



Umgekehrte Kopf-Schulter-Formationen (Inv H&S) oder

Doppelter Boden(DB) oder

Aufschwung(US)

das sind alles Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Sell1 zeigt im Allgemeinen den Beginn eines



Kopf-Schulter-Formation (H&S) oder

Doppeltop(DT) oder

Abwärtsschwung(DS)

das sind alles Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Buy2 zeigt im Allgemeinen den Beginn eines



Korrektur nach Deep Accumulation Extension oder

Abnormaler Doppelboden (DB) oder

Aufschwung (US) zur Wiederaufnahme des Aufwärtstrends

Dies sind alles Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Sell2 zeigt im Allgemeinen den Beginn eines



Korrektur nach Deep Accumulation Distribution oder

Abnormales Double Top(DT) oder

Down Swing(DS) zur Wiederaufnahme des Abwärtstrends

Dies sind alles Muster mit hoher Wahrscheinlichkeit.

Wenn widersprüchliche Signale in verschiedenen Zeitrahmen auftreten, überwiegt im Allgemeinen das Signal des höheren Zeitrahmens.



Die Gleichmäßigkeit der Signale in benachbarten Zeitrahmen ist signifikant.

Zeigt die Änderungen im Preis ist manchmal von niedrigen Zeitrahmen zu hohen Zeitrahmen oder umgekehrt

Das Dashboard-Signal im Forex-Paar ist auch für seine korrelierten Paare signifikant und kann auf Übereinstimmung untersucht werden.



Das Dashboard-Signal kann als eigenständiges Signal verwendet werden, es kann jedoch durch kompatible Indikatoren wie Bollinger Band, Wave Count-Indikatoren, Double Bottom oder Top-Indikator, Oszillatoren wie RSI & Stochastic und 200 Perioden Simple Moving Average ergänzt werden.

Der TTS-Indikator kann in beliebigen Zeitintervallen auf dem Chart verwendet werden, von der Minute (M1) bis zum Monat (MN).

Wenn Sie diesen Signalen bis zu seiner Trend-End-Zone folgen, können Sie konsistente Pips gewinnen.

Signale in kompatiblen Zeitrahmen können eine stärkere Bestätigung von Trendrichtungen, deren Änderungen oder Fortsetzungen sein. z.B. M5-M30, M30-H4 sind kompatible Zeitrahmen



Wenn Sie auf das Signal-Label klicken, öffnet sich der Forex-Paar-Chart des jeweiligen Zeitrahmens, in dem Sie das Signal sofort handeln können.

Mit den Signalen des TTS Dashboard-Indikators werden präzise Einstiegspunkte angezeigt, mit einem durchschnittlichen Risiko-Ertrags-Verhältnis von über 1:2.

Das Auftreten des Trendwechselsignals nach einer ausreichenden Trendentwicklung oder Konsolidierung der Kurse ist am wahrscheinlichsten für einen Trendwechsel.

Schritt-für-Schritt-Videoanleitungen erklären anhand konkreter Beispiele, wie Sie mit dem Indikator arbeiten können, auch wenn Sie es zum ersten Mal tun.

Jedes dieser Signale wird sorgfältig mit Hilfe fortschrittlicher Algorithmen berechnet, die die Preisentwicklung, die Volatilität und das Momentum berücksichtigen.Multi-Timeframe Market Scanning

Eines der herausragenden Merkmale von TTS ist die Fähigkeit, mehrere Zeitrahmen gleichzeitig zu analysieren. Anstatt sich auf einen einzigen Zeitrahmen zu konzentrieren, können Händler Trendsignale über verschiedene Zeithorizonte hinweg betrachten und so eine breitere Perspektive der Marktbedingungen gewinnen.

Dieser Multi-Zeitrahmen-Ansatz ermöglicht es Händlern:

✅ die langfristige Trendrichtung zu erkennen und gleichzeitig Trades auf kürzeren Zeitrahmen auszuführen.

✅ Falsche Signale zu vermeiden, indem sie sicherstellen, dass Trends über mehrere Zeitrahmen hinweg übereinstimmen.

✅ Hochwahrscheinliche Handels-Setups zu erkennen, bei denen kurzfristige und langfristige Trends übereinstimmen.

TTS zeigt diese Informationen auf einem intuitiven Dashboard an, so dass Sie Trendsignale für verschiedene Zeitrahmen auf einen Blick überprüfen können.

Kompatible Zeitrahmensignale Trend(CTST)-Strategie - Beispiel: EURUSD zeigt Sell2-Signal im H4-Zeitrahmen, warten Sie auf Sell1 oder Sell2 im M30-Zeitrahmen, um einen Verkaufshandel zu eröffnen. Schließen Sie den Handel, wenn Buy1 oder Buy2 im M30-Zeitrahmen auftaucht.

Main Trend Direction Scalping (MTDS)-Strategie - Beispiel: GBPUSD zeigt Buy1- oder Buy2-Signale im H4-Zeitrahmen, warten Sie auf Buy1- oder Buy2-Signale im 5-Minuten-Zeitrahmen, um Buy-Trades zu eröffnen. Schließen Sie die Trades, wenn Sell1 oder Sell2 im 5-Minuten-Zeitrahmen auftritt.

Positional Trend(PT)-Strategie - Beispiel: USDCAD zeigt ein Buy2-Signal im H4-Zeitrahmen, dann gehen Sie sofort in den Buy-Handel ein und warten Sie auf Sell1- oder Sell2-Signale im H4-Zeitrahmen, um den Handel zu schließen.Für einen frühzeitigen Ausstieg können Sie offene Handelsgeschäfte beenden, wenn Sell1- oder Sell2-Signale im nächst niedrigeren Zeitrahmen, d.h. H1, auftreten.

Low to High Swing Reversal (LTHS)-Strategie - Beispiel: Der USDCHF zeigt ein Buy2-Signal im H4-Zeitrahmen und ein Sell2-Signal im 5-Minuten-Zeitrahmen, dann gehen Sie sofort in den Verkaufshandel ein und warten Sie auf Sell1 oder Sell2 im nächsthöheren Zeitrahmen, d.h. im 15-Minuten-Zeitrahmen, und wenn dies der Fall ist, gibt es ein Follow-Through und die Trades können länger als erfolgreiche Reversal-Trades gehalten werden.

Trendbestätigungsstrategie (CT) - Beispiel: EURUSD zeigt ein Bear2(1)-Signal im H4-Zeitrahmen, dann gehen Sie sofort in den Kaufhandel über, warten auf Buy1- oder Buy2-Signale im nächstniedrigeren Zeitrahmen, d.h. H1 oder M30, und schließen dann den Handel.

Buy and Hold (BH)-Strategie - Zum Beispiel -USDJPY zeigt Buy2-Signal im H4-Zeitrahmen, dann warten Sie auf Buy1- oder Buy2-Signale im H1/M30/M15-Zeitrahmen und fügen Sie weitere Buy-Positionen hinzu, wenn Signale in kompatiblen niedrigeren Zeitrahmen auftreten.Trades können beendet werden, wenn Sell1- oder Sell2-Signale im H4-Zeitrahmen auftreten.

Einstieg bei TTS-Signal und Ausstieg bei anderen Indikatoren (ETEOI)-Strategie - Beispiel: USDJPY zeigt Buy1 im M30-Zeitrahmen, dann steigen Sie in den Kaufhandel ein und steigen bei Rsi oder Stochastic Overbought-Signal im gleichen Zeitrahmen aus.

So nutzen Sie TTS effektiv - Handelsausführungsstrategie:-

Allerdings können die TTS-Signale auch zusammen mit kompatiblen Indikatoren wie Bollinger Bändern, Wave Count, Double Bottom und Top Indikator, Oszillatoren wie RSI/Stochastic und 200 Periode einfachen gleitenden Durchschnitt verwendet werden.jedoch, wie oben erklärt, die TTS-Signale allein ist ausreichend, um den Handel der Märkte mit hohen Quoten Einträge und Ausgänge.

Anpassungen und Einstellungen

TrueTrendStar ermöglicht es Händlern, die wichtigsten Einstellungen an ihren Handelsstil anzupassen:

Benutzerdefinierte Signalfarben: Ändern Sie die Farben von Buy1-, Buy2-, Sell1- und Sell2-Signalen für eine bessere Sichtbarkeit.

Wählbare Devisenpaare: Konzentrieren Sie sich auf ein bestimmtes Währungspaar, das zu Ihrer Strategie passt.

Zeitrahmen-Auswahl: Passen Sie an, welche Zeitrahmen auf dem Dashboard angezeigt werden, um die Überwachung zu erleichtern (max. 6).

Benachrichtigungssystem: Richten Sie Benachrichtigungen ein, wenn neue Signale erscheinen, um keine Handelsmöglichkeiten zu verpassen.

Warum TrueTrendStar wählen?

✅ Nicht-wiederholende Signale: Sobald ein Signal generiert wird, bleibt es fixiert und gewährleistet Transparenz und Genauigkeit.

✅ Multi-Time-Frame-Analyse: Erkennen Sie Trendverschiebungen über mehrere Zeitrahmen, um bessere Entscheidungen treffen zu können.

✅ Frühzeitige Trenderkennung: Seien Sie dem Markt voraus, indem Sie Umkehrungen mit hoher Wahrscheinlichkeit vor den traditionellen Indikatoren erkennen.

✅ Benutzerfreundliches Dashboard: Beurteilen Sie schnell die Marktbedingungen, ohne komplexe Analysen durchführen zu müssen.

✅ Vielseitige Handelsanwendung: Geeignet für Scalping, Day Trading, Positional Trading, Swing Trading und Buy & Hold Trading.







Was bedeutet das für Sie?

TrueTrendStar ist ein leistungsstarker und zuverlässiger Forex-Handelsindikator, der Händlern hilft, Trendwechsel frühzeitig zu erkennen und mit Zuversicht zu handeln. Die Kombination aus nicht nachzeichnenden Trendsignalen, Multi-Time-Frame-Analysen und einem intuitiven Dashboard macht ihn zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Anfänger und erfahrene Händler, die professionell und gewinnbringend mit Währungen handeln wollen.

Durch die Integration von TTS in Ihre Handelsstrategie können Sie das Markt-Timing verbessern, das Rätselraten minimieren und Ihre allgemeine Handelsleistung steigern.

(Im Falle von Zweifeln über den Indikator oder die Strategie kann der Käufer den Autor über das Nachrichtensystem der MQL5.com-Website kontaktieren).







Herzliche Grüße für Ihren profitablen Handelserfolg!

Hinweis:: Der TTS-Indikator wird nach jedem Zeitintervall von 10 Sekunden aktualisiert.







