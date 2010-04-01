Sigma Trend Protocol EA STP

Português (Brasil)

SIGMA Trend Protocol EA (MT4)

Expert Advisor baseado em regras para XAUUSD (Ouro) e GBPJPY. Opera apenas quando as condições predefinidas são atendidas. Sem martingale, sem grid, sem arbitragem. Compilado EX4; sem chamadas de DLL.

Visão geral

Entradas seletivas com confirmações em múltiplas camadas (regime, direção e timing).

Risco fixo por operação com SL/TP rígidos , proteção diária/semanal do patrimônio e limites de exposição.

Dimensionamento percentual da posição com sensibilidade à volatilidade .

Gestão automática: parcial de lucro , ajuste para break-even e trailing .

Controles de execução: filtros de sessão/spread , tratamento de slippage e proteção de sexta-feira .

Otimizado e backtestado para XAUUSD e GBPJPY. Presets incluídos.

Para quem é

Traders que buscam uma estratégia disciplinada e de baixa manutenção em tendências.

Candidatos a avaliações/prop firms que necessitam de controle de risco rigoroso.

Usuários que desejam dimensionamento conservador sem táticas agressivas.

Controles do usuário

Percentual de risco por operação, limites de perda diários/semanais, exposição máxima simultânea, parâmetros de TP parcial e trailing, janelas de negociação e spread máximo, saída opcional por tempo e fechamento de sexta-feira. (Entradas organizadas e documentadas; a lógica central é proprietária.)

Início rápido

Anexe o EA ao XAUUSD ou GBPJPY no MT4. Carregue o preset correspondente ao ativo e timeframe. Defina o Risk %. Mantenha habilitados os filtros de sessão e spread e ative o AutoTrading.

Presets — baixar e usar

Carregar em MT4 → Inputs → Load (.set)

Testes e implantação

Baixe primeiro o histórico completo do par/timeframe.

Faça demo por 3–6 semanas para entender o comportamento; ajuste lote, TP e SL ao seu plano e às regras da avaliação.

Backtests são apenas pesquisa ; não representam resultados reais e podem divergir por condições de corretora, liquidez e execução.

Utilize corretora ECN/RAW; VPS recomendado.

Importante

Nenhum sistema garante lucros ou aprovação em avaliações. Negocie com responsabilidade.

Preço

Oferta introdutória a partir de 10 de outubro de 2025; termina após 20 compras ou em 17 de outubro de 2025 (o que ocorrer primeiro).

Próximo preço: US$ 2.5000.

Suporte

Dúvidas e atualizações apenas pela aba Comentários do produto e mensagens internas da plataforma. Não utilizamos mensageiros externos.