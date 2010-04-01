Sigma Trend Protocol EA STP
- Experts
- Bashir Abdi Jama
- Versão: 1.0
- Ativações: 5
Português (Brasil)
SIGMA Trend Protocol EA (MT4)
Expert Advisor baseado em regras para XAUUSD (Ouro) e GBPJPY. Opera apenas quando as condições predefinidas são atendidas. Sem martingale, sem grid, sem arbitragem. Compilado EX4; sem chamadas de DLL.
Visão geral
-
Entradas seletivas com confirmações em múltiplas camadas (regime, direção e timing).
-
Risco fixo por operação com SL/TP rígidos, proteção diária/semanal do patrimônio e limites de exposição.
-
Dimensionamento percentual da posição com sensibilidade à volatilidade.
-
Gestão automática: parcial de lucro, ajuste para break-even e trailing.
-
Controles de execução: filtros de sessão/spread, tratamento de slippage e proteção de sexta-feira.
-
Otimizado e backtestado para XAUUSD e GBPJPY. Presets incluídos.
Para quem é
-
Traders que buscam uma estratégia disciplinada e de baixa manutenção em tendências.
-
Candidatos a avaliações/prop firms que necessitam de controle de risco rigoroso.
-
Usuários que desejam dimensionamento conservador sem táticas agressivas.
Controles do usuário
Percentual de risco por operação, limites de perda diários/semanais, exposição máxima simultânea, parâmetros de TP parcial e trailing, janelas de negociação e spread máximo, saída opcional por tempo e fechamento de sexta-feira. (Entradas organizadas e documentadas; a lógica central é proprietária.)
Início rápido
-
Anexe o EA ao XAUUSD ou GBPJPY no MT4.
-
Carregue o preset correspondente ao ativo e timeframe.
-
Defina o Risk %. Mantenha habilitados os filtros de sessão e spread e ative o AutoTrading.
Presets — baixar e usar
Carregar em MT4 → Inputs → Load (.set)
-
XAUUSD (Gold) — M5: Gold_100K Account_ Chart_M5.set
-
XAUUSD (Gold) — M15: GOLD_100KAccount_Chart-M15.set
-
GBPJPY — M15: GBPJPY-100KAccount_Chart-M15.set(você também pode testar M5)
Testes e implantação
-
Baixe primeiro o histórico completo do par/timeframe.
-
Faça demo por 3–6 semanas para entender o comportamento; ajuste lote, TP e SL ao seu plano e às regras da avaliação.
-
Backtests são apenas pesquisa; não representam resultados reais e podem divergir por condições de corretora, liquidez e execução.
-
Utilize corretora ECN/RAW; VPS recomendado.
Importante
Nenhum sistema garante lucros ou aprovação em avaliações. Negocie com responsabilidade.
Preço
Oferta introdutória a partir de 10 de outubro de 2025; termina após 20 compras ou em 17 de outubro de 2025 (o que ocorrer primeiro).
Próximo preço: US$ 2.5000.
Suporte
Dúvidas e atualizações apenas pela aba Comentários do produto e mensagens internas da plataforma. Não utilizamos mensageiros externos.