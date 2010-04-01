Sigma Trend Protocol EA STP

SIGMA Trend Protocol EA (MT4)

Expert Advisor baseado em regras para XAUUSD (Ouro) e GBPJPY. Opera apenas quando as condições predefinidas são atendidas. Sem martingale, sem grid, sem arbitragem. Compilado EX4; sem chamadas de DLL.

Visão geral

  • Entradas seletivas com confirmações em múltiplas camadas (regime, direção e timing).

  • Risco fixo por operação com SL/TP rígidos, proteção diária/semanal do patrimônio e limites de exposição.

  • Dimensionamento percentual da posição com sensibilidade à volatilidade.

  • Gestão automática: parcial de lucro, ajuste para break-even e trailing.

  • Controles de execução: filtros de sessão/spread, tratamento de slippage e proteção de sexta-feira.

  • Otimizado e backtestado para XAUUSD e GBPJPY. Presets incluídos.

Para quem é

  • Traders que buscam uma estratégia disciplinada e de baixa manutenção em tendências.

  • Candidatos a avaliações/prop firms que necessitam de controle de risco rigoroso.

  • Usuários que desejam dimensionamento conservador sem táticas agressivas.

Controles do usuário

Percentual de risco por operação, limites de perda diários/semanais, exposição máxima simultânea, parâmetros de TP parcial e trailing, janelas de negociação e spread máximo, saída opcional por tempo e fechamento de sexta-feira. (Entradas organizadas e documentadas; a lógica central é proprietária.)

Início rápido

  1. Anexe o EA ao XAUUSD ou GBPJPY no MT4.

  2. Carregue o preset correspondente ao ativo e timeframe.

  3. Defina o Risk %. Mantenha habilitados os filtros de sessão e spread e ative o AutoTrading.

Presets — baixar e usar

Carregar em MT4 → Inputs → Load (.set)

Testes e implantação

  • Baixe primeiro o histórico completo do par/timeframe.

  • Faça demo por 3–6 semanas para entender o comportamento; ajuste lote, TP e SL ao seu plano e às regras da avaliação.

  • Backtests são apenas pesquisa; não representam resultados reais e podem divergir por condições de corretora, liquidez e execução.

  • Utilize corretora ECN/RAW; VPS recomendado.

Importante

Nenhum sistema garante lucros ou aprovação em avaliações. Negocie com responsabilidade.

Preço

Oferta introdutória a partir de 10 de outubro de 2025; termina após 20 compras ou em 17 de outubro de 2025 (o que ocorrer primeiro).
Próximo preço: US$ 2.5000.

Suporte

Dúvidas e atualizações apenas pela aba Comentários do produto e mensagens internas da plataforma. Não utilizamos mensageiros externos.


