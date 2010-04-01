Sigma Trend Protocol EA STP
- 专家
- Bashir Abdi Jama
- 版本: 1.0
- 激活: 5
简体中文
SIGMA Trend Protocol EA（MT4）
适用于 XAUUSD（黄金） 与 GBPJPY 的规则驱动智能交易系统。仅在预设条件满足时入场。无马丁、无网格、无套利。编译为 EX4；不调用 DLL。
概览
-
通过多层确认（市场状态、方向、时机）进行选择性入场。
-
固定每笔风险，下单即带硬性 SL/TP；提供日/周权益保护与敞口限制。
-
按百分比的持仓管理，并考虑波动性。
-
自动化管理：分批止盈、移动到保本与跟踪止损。
-
执行控制：交易时段/点差过滤、滑点处理、周五收盘保护。
-
已针对 XAUUSD 与 GBPJPY 优化与回测；附带预设文件。
适用人群
-
追求纪律化、低维护的趋势交易者。
-
需要严格风控的评估/挑战账户交易者。
-
希望采用保守仓位、避免激进策略的用户。
用户可控项
每笔风险百分比、日/周亏损上限、最大并发敞口、分批止盈与跟踪参数、交易时段与最大点差、可选的时间止损与周五平仓。（输入项已整理并注释；核心逻辑为专有。）
快速开始
-
在 MT4 将 EA 附加到 XAUUSD 或 GBPJPY。
-
加载对应品种与周期的预设文件。
-
设置 Risk %。保持时段过滤与点差过滤开启，并允许 AutoTrading。
预设——下载与使用
加载路径：MT4 → Inputs → Load (.set)
-
XAUUSD（Gold）— M5： Gold_100K Account_ Chart_M5.set
-
XAUUSD（Gold）— M15： GOLD_100KAccount_Chart-M15.set
-
GBPJPY — M15： GBPJPY-100KAccount_Chart-M15.set(也可测试 M5)
测试与部署
-
先下载该品种/周期的完整历史数据。
-
模拟 3–6 周以熟悉特性；按您的计划与评估规则调整手数、TP 与 SL。
-
回测仅供研究，并非真实交易结果；受经纪商环境、流动性与执行影响，可能存在差异。
-
建议 ECN/RAW 经纪商与 VPS。
重要提示
任何系统都不能保证盈利或通过评估。请谨慎交易。
定价
启动优惠自 2025年10月10日 起；在售出 20 份或 2025年10月17日（以先到为准）结束。
下一价格：$2,5000。
支持
仅通过产品评论区与平台站内信解答与更新。不使用外部通讯工具。