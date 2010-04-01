Sigma Trend Protocol EA STP

简体中文

SIGMA Trend Protocol EA（MT4）

适用于 XAUUSD（黄金） 与 GBPJPY 的规则驱动智能交易系统。仅在预设条件满足时入场。无马丁、无网格、无套利。编译为 EX4；不调用 DLL。

概览

通过多层确认（市场状态、方向、时机）进行 选择性入场 。

固定每笔风险 ，下单即带 硬性 SL/TP ；提供 日/周权益保护 与敞口限制。

按百分比 的持仓管理，并考虑波动性。

自动化管理： 分批止盈 、 移动到保本 与 跟踪止损 。

执行控制： 交易时段/点差过滤 、 滑点处理 、 周五收盘保护 。

已针对 XAUUSD 与 GBPJPY 优化与回测；附带预设文件。

适用人群

追求 纪律化、低维护 的趋势交易者。

需要严格风控的 评估/挑战账户 交易者。

希望采用保守仓位、避免激进策略的用户。

用户可控项

每笔风险百分比、日/周亏损上限、最大并发敞口、分批止盈与跟踪参数、交易时段与最大点差、可选的时间止损与周五平仓。（输入项已整理并注释；核心逻辑为专有。）

快速开始

在 MT4 将 EA 附加到 XAUUSD 或 GBPJPY。 加载对应品种与周期的预设文件。 设置 Risk %。保持时段过滤与点差过滤开启，并允许 AutoTrading。

预设——下载与使用

加载路径：MT4 → Inputs → Load (.set)

测试与部署

先下载该品种/周期的 完整历史数据 。

模拟 3–6 周 以熟悉特性；按您的计划与评估规则调整手数、TP 与 SL。

回测仅供研究 ，并非真实交易结果；受经纪商环境、流动性与执行影响，可能存在差异。

建议 ECN/RAW 经纪商与 VPS。

重要提示

任何系统都不能保证盈利或通过评估。请谨慎交易。

定价

启动优惠自 2025年10月10日 起；在售出 20 份或 2025年10月17日（以先到为准）结束。

下一价格：$2,5000。

支持

仅通过产品评论区与平台站内信解答与更新。不使用外部通讯工具。