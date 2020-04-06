Sigma Trend Protocol EA STP
SIGMA Trend Protocol EA (MT4)
XAUUSD（Gold） と GBPJPY 向けのルールベース・エキスパートアドバイザー。あらかじめ定義した条件が満たされたときのみ取引します。マーチンなし、グリッドなし、アービトラージなし。 コンパイル済み EX4、DLL 呼び出しなし。
概要
• 市場レジーム／方向性／タイミングの多層コンファメーションにより厳選エントリー。
• **固定リスク％**での発注、ハード SL/TP、日次／週次の資金保護およびエクスポージャ制限。
• パーセンテージ方式のポジションサイズ管理（ボラティリティ考慮）。
• 自動管理：部分利確、ブレークイーブン移動、トレーリング。
• 実行面のコントロール：セッション／スプレッドフィルタ、スリッページ処理、金曜クローズ保護。
• XAUUSD と GBPJPY で最適化・バックテスト済み。プリセット（.set） 同梱。
対象ユーザー
• 規律的で手間の少ないトレンド運用を望むトレーダー。
• 評価／チャレンジ口座で厳格なリスク管理が求められる方。
• 保守的なサイズ管理を重視し、過度な攻めを避けたいユーザー。
ユーザー設定
取引ごとのリスク％、日次／週次損失上限、同時エクスポージャ上限、部分利確とトレーリングの各パラメータ、取引セッションと最大スプレッド、時間指定エグジットと金曜クローズ（任意）。
（入力項目は整理・説明済み。コアロジックは非公開です。）
クイックスタート
-
MT4 で XAUUSD または GBPJPY のチャートに EA を適用。
-
通貨ペアとタイムフレームに合ったプリセットを読み込み。
-
Risk % を設定。セッションとスプレッドフィルタを有効のまま AutoTrading を許可。
プリセット — ダウンロードと使用
読み込み：MT4 → Inputs → Load (.set)
• XAUUSD (Gold) — M5: Gold_100K Account_ Chart_M5.set
• XAUUSD (Gold) — M15: GOLD_100KAccount_Chart-M15.set
• GBPJPY — M15: GBPJPY-100KAccount_Chart-M15.set（M5 でもテスト可）
テストと運用
• まず対象ペア／時間足の完全なヒストリカルデータを取得。
• 3〜6 週間のデモで挙動を把握し、ロット／TP／SL を運用計画や評価ルールに合わせて調整。
• バックテストは研究目的のみ。 ブローカー条件・流動性・約定により実運用と差が出る場合があります。
• ECN/RAW ブローカー推奨、VPS 推奨。
重要事項
いかなるシステムも利益や評価合格を保証しません。リスク管理のうえでご利用ください。
価格
2025年10月10日からイントロオファー開始。20本販売または2025年10月17日到達時点で終了（早い方を適用）。
次回価格：$2,5000。
サポート
お問い合わせ・更新情報は製品コメント欄とプラットフォーム内メッセージのみで対応します。外部メッセンジャーは使用しません。