SIGMA Trend Protocol EA (MT4)

XAUUSD（Gold） と GBPJPY 向けのルールベース・エキスパートアドバイザー。あらかじめ定義した条件が満たされたときのみ取引します。マーチンなし、グリッドなし、アービトラージなし。 コンパイル済み EX4、DLL 呼び出しなし。

概要

• 市場レジーム／方向性／タイミングの多層コンファメーションにより厳選エントリー。

• **固定リスク％**での発注、ハード SL/TP、日次／週次の資金保護およびエクスポージャ制限。

• パーセンテージ方式のポジションサイズ管理（ボラティリティ考慮）。

• 自動管理：部分利確、ブレークイーブン移動、トレーリング。

• 実行面のコントロール：セッション／スプレッドフィルタ、スリッページ処理、金曜クローズ保護。

• XAUUSD と GBPJPY で最適化・バックテスト済み。プリセット（.set） 同梱。

対象ユーザー

• 規律的で手間の少ないトレンド運用を望むトレーダー。

• 評価／チャレンジ口座で厳格なリスク管理が求められる方。

• 保守的なサイズ管理を重視し、過度な攻めを避けたいユーザー。

ユーザー設定

取引ごとのリスク％、日次／週次損失上限、同時エクスポージャ上限、部分利確とトレーリングの各パラメータ、取引セッションと最大スプレッド、時間指定エグジットと金曜クローズ（任意）。

（入力項目は整理・説明済み。コアロジックは非公開です。）

クイックスタート

MT4 で XAUUSD または GBPJPY のチャートに EA を適用。 通貨ペアとタイムフレームに合ったプリセットを読み込み。 Risk % を設定。セッションとスプレッドフィルタを有効のまま AutoTrading を許可。

プリセット — ダウンロードと使用

読み込み：MT4 → Inputs → Load (.set)

• XAUUSD (Gold) — M5: Gold_100K Account_ Chart_M5.set

• XAUUSD (Gold) — M15: GOLD_100KAccount_Chart-M15.set

• GBPJPY — M15: GBPJPY-100KAccount_Chart-M15.set（M5 でもテスト可）

テストと運用

• まず対象ペア／時間足の完全なヒストリカルデータを取得。

• 3〜6 週間のデモで挙動を把握し、ロット／TP／SL を運用計画や評価ルールに合わせて調整。

• バックテストは研究目的のみ。 ブローカー条件・流動性・約定により実運用と差が出る場合があります。

• ECN/RAW ブローカー推奨、VPS 推奨。

重要事項

いかなるシステムも利益や評価合格を保証しません。リスク管理のうえでご利用ください。

価格

2025年10月10日からイントロオファー開始。20本販売または2025年10月17日到達時点で終了（早い方を適用）。

次回価格：$2,5000。

サポート

お問い合わせ・更新情報は製品コメント欄とプラットフォーム内メッセージのみで対応します。外部メッセンジャーは使用しません。