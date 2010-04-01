Sigma Trend Protocol EA STP
- Эксперты
- Bashir Abdi Jama
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Русский
SIGMA Trend Protocol EA (MT4)
Эксперт-советник с жёсткими правилами для XAUUSD (Gold) и GBPJPY. Торгует только при выполнении заранее заданных условий. Без мартингейла, без сеток, без арбитража. Скомпилированный EX4; без вызовов DLL.
Обзор
-
Избирательные входы на основе многоуровневых подтверждений (режим рынка, направление, тайминг).
-
Фиксированный риск на сделку с жёсткими SL/TP, дневной/недельной защитой капитала и лимитами экспозиции.
-
Процентное управление размером позиции с учётом волатильности.
-
Автоматическое сопровождение: частичная фиксация, перевод в безубыток и трейлинг.
-
Контроль исполнения: фильтры сессий/спреда, обработка проскальзывания и защита по пятнице.
-
Оптимизирован и протестирован для XAUUSD и GBPJPY. Пресеты включены.
Для кого
-
Трейдеры, предпочитающие дисциплинированную и малозатратную трендовую торговлю.
-
Кандидаты на оценку/челлендж с жёсткими правилами риска.
-
Пользователи, которым нужна консервативная загрузка без агрессивных тактик.
Параметры пользователя
Процент риска на сделку, дневные/недельные лимиты убытка, максимальная одновременная экспозиция, параметры частичного TP и трейлинга, торговые сессии и максимальный спред, необязательный выход по времени и закрытие в пятницу. (Входные параметры структурированы и документированы; ядро логики — закрытое.)
Быстрый старт
-
Прикрепите EA к XAUUSD или GBPJPY в MT4.
-
Загрузите соответствующий пресет для инструмента и таймфрейма.
-
Установите Risk %. Оставьте включёнными фильтры сессий и спреда и разрешите AutoTrading.
Пресеты — скачайте и используйте
Загрузка: MT4 → Inputs → Load (.set)
-
XAUUSD (Gold) — M5: Gold_100K Account_ Chart_M5.set
-
XAUUSD (Gold) — M15: GOLD_100KAccount_Chart-M15.set
-
GBPJPY — M15: GBPJPY-100KAccount_Chart-M15.set(можно также протестировать M5)
Тестирование и внедрение
-
Сначала загрузите полную историю по инструменту/таймфрейму.
-
Демо-тест 3–6 недель, чтобы понять поведение; подстройте размер лота, TP и SL под ваш план и правила оценки.
-
Бэктесты — только исследования; это не реальные результаты и они могут отличаться из-за условий брокера, ликвидности и исполнения.
-
Рекомендуется брокер ECN/RAW и VPS.
Важно
Ни одна система не гарантирует прибыль или прохождение оценок. Торгуйте ответственно.
Цена
Промо-предложение с 10 октября 2025; действует до 20 покупок или до 17 октября 2025 (что наступит раньше).
Следующая цена: $2,5000.
Поддержка
Вопросы и обновления — через вкладку Комментарии к продукту и внутренние сообщения платформы. Внешние мессенджеры не используются.