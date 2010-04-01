Sigma Trend Protocol EA STP

SIGMA Trend Protocol EA (MT4)

Эксперт-советник с жёсткими правилами для XAUUSD (Gold) и GBPJPY. Торгует только при выполнении заранее заданных условий. Без мартингейла, без сеток, без арбитража. Скомпилированный EX4; без вызовов DLL.

Обзор

  • Избирательные входы на основе многоуровневых подтверждений (режим рынка, направление, тайминг).

  • Фиксированный риск на сделку с жёсткими SL/TP, дневной/недельной защитой капитала и лимитами экспозиции.

  • Процентное управление размером позиции с учётом волатильности.

  • Автоматическое сопровождение: частичная фиксация, перевод в безубыток и трейлинг.

  • Контроль исполнения: фильтры сессий/спреда, обработка проскальзывания и защита по пятнице.

  • Оптимизирован и протестирован для XAUUSD и GBPJPY. Пресеты включены.

Для кого

  • Трейдеры, предпочитающие дисциплинированную и малозатратную трендовую торговлю.

  • Кандидаты на оценку/челлендж с жёсткими правилами риска.

  • Пользователи, которым нужна консервативная загрузка без агрессивных тактик.

Параметры пользователя

Процент риска на сделку, дневные/недельные лимиты убытка, максимальная одновременная экспозиция, параметры частичного TP и трейлинга, торговые сессии и максимальный спред, необязательный выход по времени и закрытие в пятницу. (Входные параметры структурированы и документированы; ядро логики — закрытое.)

Быстрый старт

  1. Прикрепите EA к XAUUSD или GBPJPY в MT4.

  2. Загрузите соответствующий пресет для инструмента и таймфрейма.

  3. Установите Risk %. Оставьте включёнными фильтры сессий и спреда и разрешите AutoTrading.

Пресеты — скачайте и используйте

Загрузка: MT4 → Inputs → Load (.set)

Тестирование и внедрение

  • Сначала загрузите полную историю по инструменту/таймфрейму.

  • Демо-тест 3–6 недель, чтобы понять поведение; подстройте размер лота, TP и SL под ваш план и правила оценки.

  • Бэктесты — только исследования; это не реальные результаты и они могут отличаться из-за условий брокера, ликвидности и исполнения.

  • Рекомендуется брокер ECN/RAW и VPS.

Важно

Ни одна система не гарантирует прибыль или прохождение оценок. Торгуйте ответственно.

Цена

Промо-предложение с 10 октября 2025; действует до 20 покупок или до 17 октября 2025 (что наступит раньше).
Следующая цена: $2,5000.

Поддержка

Вопросы и обновления — через вкладку Комментарии к продукту и внутренние сообщения платформы. Внешние мессенджеры не используются.


