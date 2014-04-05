Personnal VWAP V2
- Vincent Jose Proenca
- バージョン: 3.6
- アップデート済み: 12 10月 2025
- アクティベーション: 5
PVWAP Improved MT5 – 高度な Volume Weighted Average Price 指標
PVWAP Improved MT5 は、個人用に開発した VWAP 指標を改良し、さらに最適化したバージョンです。出来高加重平均価格に加えて、複数の標準偏差バンドを表示し、サポート、レジスタンス、そしてモメンタム低下の可能性を判別するのに役立ちます。全ての時間足で動作し、大きな履歴データでも軽快に処理できます。
指標の目的
VWAP は、多くの出来高が成立した平均価格を示し、市場が公正価値に対してどの位置にあるかを判断する重要な基準です。
主な用途:
-
価格が VWAP より上 → 強気傾向
-
価格が VWAP より下 → 弱気傾向
-
標準偏差バンド (+1, +2, -1, -2) は、買われすぎ / 売られすぎ のゾーンを示す
-
エントリー、イグジット、反発ポイントの候補を把握できる
-
価格がトレンド相場か平均回帰相場かを判断するのに有用
日中トレード、スキャルピング、スイングトレードに特に役立ちます。
主な特徴
-
MetaTrader 5 の実際の出来高を利用した計算
-
日足でリセットされる Daily モード
-
継続的に VWAP を計算する Continuous モード
-
最大 4 本の標準偏差バンド (+1, +2, -1, -2)
-
色、ラインスタイル、太さを完全にカスタマイズ可能
-
全ての銘柄と時間足に対応
-
高速計算で、バックテストにもリアルタイム取引にも最適
-
安定性が高く、どの戦略にも組み込みやすい指標