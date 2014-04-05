Volumes Direction MT5 William Oswaldo Mayorga Urduy インディケータ

ボリューム方向MT5 通常、現在の音量が前の音量よりも大きい場合、音量インジケーターにはデフォルトの色の変化があります。これは重要ですが、あまり役に立ちません。 このため、このインジケーターは、通常のボリュームに加えて、ろうそくが強気または弱気の場合、異なる色をペイントするように作成されました。デフォルトでは、強気の場合は青、弱気の場合は赤ですが、これらの色は トレーダーの好み。