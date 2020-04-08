Personnal VWAP V2


PVWAP Improved MT5 – Indicador avanzado del Volume Weighted Average Price

PVWAP Improved MT5 es una version mejorada y optimizada de mi indicador VWAP personal. Muestra el precio medio ponderado por volumen junto con varias bandas de desviacion estandar que ayudan a identificar posibles zonas de soporte, resistencia y agotamiento del movimiento. El indicador funciona en todos los marcos temporales y mantiene un rendimiento ligero incluso con grandes historicos.

Proposito del indicador

El VWAP representa el precio medio donde se nego la mayor parte del volumen. Sirve como referencia central para entender la posicion del mercado frente a su valor equilibrado.

Usos principales:

  • Precio por encima del VWAP: sesgo alcista

  • Precio por debajo del VWAP: sesgo bajista

  • Las bandas de desviacion estandar (+1, +2, -1, -2) muestran zonas de sobrecompra y sobreventa

  • Ayuda a identificar posibles puntos de entrada, salida o retroceso

  • Util para detectar si el precio esta en modo tendencia o en modo retorno a la media

Es especialmente util para traders intradia, scalpers y swing traders.

Caracteristicas principales

  • Calculo basado en el volumen real proporcionado por MetaTrader 5

  • Modo Daily con reinicio automatico para trading intradia

  • Modo Continuous para un calculo ininterrumpido del VWAP

  • Hasta 4 bandas de desviacion estandar: +1, +2, -1, -2

  • Colores y estilos de linea totalmente personalizables

  • Compatible con todos los simbolos y marcos temporales

  • Calculo rapido, apto para backtesting y analisis en tiempo real

  • Indicador estable, claro y facil de integrar en cualquier estrategia

