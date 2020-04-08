Real Flow Defense Levels MT4

Real Flow Defense Levels: Níveis de Defesa de Alto Impacto

O indicador Real Flow Defense Levels é uma ferramenta proprietária projetada para identificar e plotar zonas de preço significativas e de alta convicção diretamente no seu gráfico principal de negociação. Ele utiliza uma análise dinâmica e baseada em volume para determinar onde o mercado demonstrou anteriormente a defesa ou concentração de atividade mais forte.

Essas linhas plotadas servem como níveis dinâmicos de suporte e resistência, destacando os preços onde é mais provável que os principais participantes entrem ou defendam suas posições. Ao contrário das linhas horizontais estáticas, esses níveis se ajustam ao longo do tempo, refletindo a estrutura atual do mercado com base em atividades recentes de alto impacto.

Principais Recursos