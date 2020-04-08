Real Flow Defense Levels MT4

 Real Flow Defense Levels: Níveis de Defesa de Alto Impacto

O indicador Real Flow Defense Levels é uma ferramenta proprietária projetada para identificar e plotar zonas de preço significativas e de alta convicção diretamente no seu gráfico principal de negociação. Ele utiliza uma análise dinâmica e baseada em volume para determinar onde o mercado demonstrou anteriormente a defesa ou concentração de atividade mais forte.

Essas linhas plotadas servem como níveis dinâmicos de suporte e resistência, destacando os preços onde é mais provável que os principais participantes entrem ou defendam suas posições. Ao contrário das linhas horizontais estáticas, esses níveis se ajustam ao longo do tempo, refletindo a estrutura atual do mercado com base em atividades recentes de alto impacto.

 Principais Recursos

  • Suporte e Resistência Dinâmicos

    • Identifica e plota automaticamente até quatro principais Níveis de Defesa onde ocorreu uma forte atividade de volume, marcando áreas cruciais de interesse do mercado.

  • Relevância em Tempo Real

    • O indicador monitora continuamente a atividade de negociação recente para garantir que os níveis plotados permaneçam relevantes para o contexto atual do mercado.

  • Ponderação Configurável

    • Incorpora fatores de ponderação opcionais que permitem ao trader enfatizar níveis que ocorrem dentro de um horário específico do dia ou aqueles com um impacto de volume mais alto.

  • Prioridade Visual e Hierarquia de Níveis

    • Cada um dos quatro níveis recebe uma cor distinta e personalizável para ajudar os traders a priorizar sua importância. Os níveis são classificados por força com base na atividade do mercado:

      • Nível 1 representa a área de defesa mais forte (maior volume/impacto).

      • Níveis 2, 3 e 4 representam zonas de interesse de prioridade progressivamente menor.


