Supply and Demand Monster MT4

Die Angebots- und Nachfragezonen sind das Herzstück des

Handels mit Angebot und Nachfrage

.

Diese Zonen sind Bereiche, die Liquidität zu einem bestimmten Preis anzeigen. Die Angebotszone wird auch als Distributionszone bezeichnet, während die Nachfragezone als Akkumulationszone bezeichnet wird.

Unser Indikator zeichnet automatisch Angebots- und Nachfragezonen in Metatrader 5. Er bietet die Möglichkeit, Handelszonen zu verstehen und Risiken zu vermeiden.



