Supply and Demand Monster MT4
- Indikatoren
- Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Die Angebots- und Nachfragezonen sind das Herzstück desHandels mit Angebot und Nachfrage. Diese Zonen sind Bereiche, die Liquidität zu einem bestimmten Preis anzeigen. Die Angebotszone wird auch als Distributionszone bezeichnet, während die Nachfragezone als Akkumulationszone bezeichnet wird.
Unser Indikator zeichnet automatisch Angebots- und Nachfragezonen in Metatrader 5. Er bietet die Möglichkeit, Handelszonen zu verstehen und Risiken zu vermeiden.
