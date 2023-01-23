Supply and Demand Monster MT4

Die Angebots- und Nachfragezonen sind das Herzstück desHandels mit Angebot und Nachfrage. Diese Zonen sind Bereiche, die Liquidität zu einem bestimmten Preis anzeigen. Die Angebotszone wird auch als Distributionszone bezeichnet, während die Nachfragezone als Akkumulationszone bezeichnet wird.

Unser Indikator zeichnet automatisch Angebots- und Nachfragezonen in Metatrader 5. Er bietet die Möglichkeit, Handelszonen zu verstehen und Risiken zu vermeiden.


Auswahl:
katuushig
39
katuushig 2023.02.03 10:29 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension