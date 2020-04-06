Übersicht

Heiken Scalper EA

Heiken Scalper EA ist ein hochentwickelter Expert Advisor für MetaTrader 5, der ausschließlich für den Handel mit XAUUSD (Gold) und seinen Varianten auf niedrigen Zeitrahmen (M1-M15) entwickelt wurde. Dieser EA kombiniert einen benutzerdefinierten Heiken Ashi-Indikator mit einer Grid-Martingale-Scalping-Strategie, um von kurzfristigen Preisbewegungen zu profitieren. Er ist für den schnellen Handel optimiert und verfügt über ein robustes Risikomanagement, einen Nachrichtenfilter und ein interaktives Dashboard, was ihn ideal für Händler macht, die effiziente Goldmarktstrategien suchen.

Hauptmerkmale

1. Benutzerdefinierter Heiken Ashi-Indikator

Verwendet eine maßgeschneiderte Heiken Ashi-Berechnung, um bullische (grüne) oder bearische (rote) Kerzen für präzise Handelseinstiege zu identifizieren.

Integriert ATR (Average True Range) für volatilitätsangepasste Signale, was die Zuverlässigkeit erhöht.

2. Grid Martingale Strategie

Eröffnet zusätzliche Positionen in konfigurierbaren Rasterschritten (Standard: 250 Pips), wenn sich der Markt gegen den ursprünglichen Handel bewegt.

Wendet einen Martingale-Multiplikator an (Standardwert: 2,0), um die Losgrößen zu erhöhen und eine schnelle Verlustwiederherstellung zu erreichen.

an (Standardwert: 2,0), um die Losgrößen zu erhöhen und eine schnelle Verlustwiederherstellung zu erreichen. Begrenzt die Rastergröße mit einem maximalen Order-Cap (Standardwert: 10).

3. Dynamische Drawdown-Erholung

Passt die Gewinnmitnahme im Korb dynamisch auf der Grundlage des schlimmsten gleitenden Drawdowns an, wobei ein konfigurierbarer DDRecoveryFactor (Standardwert: 50 %) zur Steigerung der Rentabilität verwendet wird.

4. Risikomanagement

Korb Stop Loss/Take Profit (USD) : Schließt Positionen bei festgelegten Gewinn- (Standard: $10) oder Verlustschwellen.

: Schließt Positionen bei festgelegten Gewinn- (Standard: $10) oder Verlustschwellen. Drawdown-Schutz : Schließt Positionen oder pausiert den Handel, wenn der Drawdown einen bestimmten Prozentsatz überschreitet (Standardwert: 80 %).

: Schließt Positionen oder pausiert den Handel, wenn der Drawdown einen bestimmten Prozentsatz überschreitet (Standardwert: 80 %). Abkühlungsperiode : Unterbricht den Handel nach Schließung des Korbes (Standard: deaktiviert).

: Unterbricht den Handel nach Schließung des Korbes (Standard: deaktiviert). Spread/Slippage-Filter: Vermeidet den Handel bei hohen Spreads (Standard: 30 Punkte) oder übermäßigem Slippage (Standard: 20 Punkte).

5. Nachrichten-Filter

Unterbricht den Handel bei wichtigen Nachrichtenereignissen (z. B. NFP, CPI), die den XAUUSD oder verwandte Währungen betreffen.

Konfigurierbarer Nachschlagezeitraum, Pausen-/Fortsetzungszeiten und Nachrichten-Schlüsselwörter.

6. Interaktives Dashboard

Zeigt Daten in Echtzeit an: EA-Status, Korbgewinn, offene Positionen, Heiken Ashi-Signal, Spread, Drawdown und Cooldown-Status.

Enthält Schaltflächen zum Schließen des Korbs, Schließen von Käufen oder Schließen von Verkäufen zur manuellen Steuerung.

7. Symbol-spezifisches Design

Optimiert für XAUUSD-Varianten; zeigt eine Warnung an, wenn es mit anderen Symbolen verbunden ist.

Eingabe-Parameter

Zeitrahmen : M1-M15 (Voreinstellung: M1).

: M1-M15 (Voreinstellung: M1). Lot-Größe : 0.01 (Voreinstellung).

: 0.01 (Voreinstellung). Rasterschritt : 250 Pips (Voreinstellung).

: 250 Pips (Voreinstellung). Martingale-Multiplikator : 2.0 (Voreinstellung).

: 2.0 (Voreinstellung). Korb Take Profit/Stop Loss : $10/Deaktiviert (Standard).

: $10/Deaktiviert (Standard). Maximale Orders : 10 (Voreinstellung).

: 10 (Voreinstellung). ATR-Zeitraum : 14 (Voreinstellung).

: 14 (Voreinstellung). Drawdown-Schutz : max. 80%, alle schließen/anhalten (Standard: aus).

: max. 80%, alle schließen/anhalten (Standard: aus). Nachrichten-Filter: Aktiviert, 2-Tage-Lookup, 15-Minuten-Pause/Wiederaufnahme (Standard).

Handelsstrategie

Einstieg : Eröffnet Kauf-/Verkaufspositionen bei zinsbullischen/zinsbullischen Heiken-Ashi-Signalen und fügt Rasteraufträge hinzu, wenn sich der Preis bewegt.

: Eröffnet Kauf-/Verkaufspositionen bei zinsbullischen/zinsbullischen Heiken-Ashi-Signalen und fügt Rasteraufträge hinzu, wenn sich der Preis bewegt. Ausstieg : Schließt den Korb bei dynamischem Take-Profit oder Stop-Loss, gefolgt von einem Cooldown.

: Schließt den Korb bei dynamischem Take-Profit oder Stop-Loss, gefolgt von einem Cooldown. Risikokontrollen: Spread-, Slippage-, Nachrichten- und Drawdown-Filter gewährleisten einen sicheren Handel.

Empfohlenes Setup

Symbol : XAUUSD oder Varianten.

: XAUUSD oder Varianten. Konto : ECN, geringe Streuung, $1.000+ Guthaben.

: ECN, geringe Streuung, $1.000+ Guthaben. Makler: Niedrige Spreads, schnelle Ausführung.

Risiko-Haftungsausschluss

Grid-Martingale-Strategien bergen ein hohes Risiko. Testen Sie zuerst auf einem Demokonto und verwenden Sie konservative Einstellungen, um den Drawdown zu kontrollieren.

Fazit

Der Heiken Scalper EA bietet eine leistungsstarke, benutzerfreundliche Lösung für das XAUUSD-Scalping, die präzise Einstiege, dynamisches Profit-Targeting und robuste Risikokontrollen miteinander verbindet. Ideal für Händler, die schnell und effizient mit Gold handeln möchten.